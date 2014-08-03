Купила обновку... с подкладом на смерть

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:44

Сделано_в_СССР Просмотров: 148 Комментарии: 1 +2 Вчера, 18:44 by

Прошлая весна началась для меня как нельзя лучше. Во-первых, у меня после долгого застоя в личной жизни наконец-то начались новые отношения. Во-вторых, я устроилась на новую работу и, в-третьих, собиралась снять себе отдельную квартиру. Настроение было прекрасное, и мне захотелось как-то обновить свой гардероб.В одном магазине увидела потрясающую куртку из красной кожи. Сшита она была идеально по моей фигуре, и я не пожалела денег, и купила ее. Этим же вечером отправилась в обновке на свидание. Вечер обещал быть приятным, но по пути в кафе вдруг заболела голова, навалилась сонливость, ноги стали ватными.Свидание было скомкано, и я вскоре уехала на такси домой. На следующий день недомогание усилилось. Вызвала на дом врача. Простуда, вирус, отравление? Вроде бы не похоже. Врач назначила через 3 дня сдать кучу анализов. Но к этому времени состояние мое только ухудшилось, и в результате я оказалась в стационаре. Врачи терялись в догадках, родственники были напуганы, а кавалер мой просто исчез. Пролежала в больнице больше месяца, улучшения не было, и выписали меня с диагнозом рассеянный склероз.Работать я уже не могла, находилась дома, став беспомощным человеком, и это в неполные 30 лет! Во всем случившемся меня поддерживали две подруги. С одной мы дружили еще с детского сада, а с другой, Леной, познакомились год назад на занятиях йогой. Вот она-то и привела к нам домой незнакомую женщину средних лет. Лежа в полудреме, я словно очнулась, когда она коснулась моей головы.- Это Валентина Петровна, целительница, она поможет, - сказала Лена, поправляя мне подушку.А целительница, осмотрев меня, что-то сказала моей маме. После чего мама вышла из комнаты и вернулась, неся в руках флакон духов и косметику, которые я купила весной. Потом она принесла мои туфли, сапоги, кое-что из одежды, в том числе куртку, в которой я ходила на то злополучное свидание. Валентина Петровна зажгла тонкую свечку и водила ею над моими вещами. Внезапно она сказала:- Вот! – и, потушив свечу, взяла куртку в руки. Попросив ножницы, она распорола подклад куртки. И извлекла что-то из-под внутреннего нагрудного кармашка, мне показалось, что это был лоскуток ткани.- Вот, что губит вашу дочь. Называется это подклад на смерть, и его нужно сжечь. Вместе с курткой, - сказала целительница.Оказалось, что на куртку была сделана смертельная порча - подклад на смерть называется. На лоскутке, вшитом в подклад аккурат над сердцем, было написано: «Кто эту вещь купил, тот смерть себе оплатил!» Причем купила я ее в магазине.Видно, продавец хотела сбросить с себя тяжелую болезнь и без зазрения совести сделала это, прибегнув к черной магии. Но спасибо подруге, что привела к нам эту целительницу. Валентине Петровне буду благодарна всю свою жизнь за мое второе рождение. Теперь у меня все очень хорошо, боюсь даже сглазить.Автор - Ирина.

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