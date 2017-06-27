История с моей соседкой

Сделано_в_СССР Просмотров: 48 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 20:01 by

Это случилось не со мной лично, однако я стала очевидцем этой истории.Да и не одна я, а все те соседи и жильцы, которые населяли нашу многоэтажку.На площадке двумя этажами ниже умерла старушка. Ей было далеко за 80, в последние годы она сильно болела. У неё была жуткая астма, отёки, и какие-то ещё ментальные проблемы...Увезли её из квартиры уже в коматозном состоянии, а через 3 дня нам сообщили, что её больше нет.В общем, отошла бабулька в мир иной, мы её всем подъездом проводили, как и полагается - пришли на поминки.Через некоторое время в её квартиру въехала её внучка.Она жила в другом городе, со своими родителями. Молодая девушка, 29 лет. Теперь у неё была своя отдельная однокомнатная квартира.Светлана прожила очень хорошо и счастливо в новой квартире ровно неделю.Вдруг у девушки начались неожиданные сильные головные боли, бессонница, стали отекать ноги. Она не придала этому значения.Прошла ещё пара недель. Состояние ухудшилось. Появилась беспричинная потливость, одышка. Она стала задыхаться в квартире. Часто можно было её видеть ночью, сидящей на лавочке во дворе.Девушка начала ходить по разным докторам, сдала кучу анализов, прошла полное обследование. Все органы и системы были абсолютно здоровы.За зиму она буквально растаяла на глазах. Потеряла в весе 15 килограмм.Приехала её мать из соседнего города, не на шутку озабоченная её здоровьем; прожила в Светланиной квартире 10 днeй. Под конец почувствовала недомогание, упадок сил. Стали ноги неметь и отекать.Сама Света была не религиозна, а вот мама...подключила, так скажем, все нетрадиционные методы.Сначала батюшка приехал, освятил квартиру. Не помогло. Потом пригласила гадалку. Та тоже что-то долго шептала в их квартире.Нет. Не помогло.Маме пришлось вскоре уехать. Светлана продолжала болеть. Уже даже работать не могла... Взяла отпуск за свой счёт. Обратилась к психиатру.Тот доктор определил, что болезнь у неё НЕ ФИЗИЧЕСКОГО плана, а ментального (что-то у неё в подкорках мозга происходит), но что именно - так и не сказал.Все беседы с психиатром, пичканья разными психотропами и гипнозом - ухудшили состояние.Hачалась утренняя рвота каждый день.Бедная девушка стала похожа на тень...Светлана предприняла попытку самоубийства. Скорая приехала вовремя - спасли девчонку.Случайно в той клинике, где она находилась на реабилитации, оказался молодой врач-гомеопат. Это был его второй год самостоятельной практики после ординатуры.Очень был любознательный и просто "горел'' своей работой.Он стал беседовать со Светой, внимательно выспросил всё и o бабушкиных болезнях, и дате её смерти, о том, как и когда она переехала в квартиру.Затем молодой врач неожиданно напросился в гости...Приехав домой к Светлане, доктор обратил внимание на то, что на обоих подоконниках очень плотно и тесно стояли домашние растения. Он стал спрашивать - откуда они в доме, и как давно?Оказалось, что растения остались от бабушки.Доктор распорядился немедленно избавиться от растений. При этом их не обязательно было уничтожать, достаточно было перенести в другое помещение, и, главное, разделить их друг с другом.Так и сделали.Пришло несколько дней, и Светлана почувствовала себя совершенно здоровой. Ничего не болело, не беспокоило, улучшились аппетит и настроение.Трудно в такое даже поверить!Как впоследствии объяснил доктор-гомеопат: растения способны впитывать энергетику одного человека и переносить её к другому. Все болезни и недомогания умирающей бабушки растения передали Светлане.Эффект ещё усиливался тем, что растения стояли очень тесно друг к другу, сцепившись своими кронами, они буквально ''держали цепко'' эту АУРY НАДВИГАЮЩЕЙСЯ СМЕРТИ.Хотите верьте, а хотите - нет, но эта действительно так и было.Растения чуть было не убили девушку.---------------------------Мистика или реальность?Автор - Yelima.

Ключевые слова: Соседка молодая девушка ухудшение здоровья врач домашние растения нетрадиционные методы аура смерти

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