История с моей соседкой

История с моей соседкойЭто случилось не со мной лично, однако я стала очевидцем этой истории.
Да и не одна я, а все те соседи и жильцы, которые населяли нашу многоэтажку.
На площадке двумя этажами ниже умерла старушка. Ей было далеко за 80, в последние годы она сильно болела. У неё была жуткая астма, отёки, и какие-то ещё ментальные проблемы...
Увезли её из квартиры уже в коматозном состоянии, а через 3 дня нам сообщили, что её больше нет.
В общем, отошла бабулька в мир иной, мы её всем подъездом проводили, как и полагается - пришли на поминки.
Через некоторое время в её квартиру въехала её внучка.
Она жила в другом городе, со своими родителями. Молодая девушка, 29 лет. Теперь у неё была своя отдельная однокомнатная квартира.
Светлана прожила очень хорошо и счастливо в новой квартире ровно неделю.
Вдруг у девушки начались неожиданные сильные головные боли, бессонница, стали отекать ноги. Она не придала этому значения.
Прошла ещё пара недель. Состояние ухудшилось. Появилась беспричинная потливость, одышка. Она стала задыхаться в квартире. Часто можно было её видеть ночью, сидящей на лавочке во дворе.
Девушка начала ходить по разным докторам, сдала кучу анализов, прошла полное обследование. Все органы и системы были абсолютно здоровы.
За зиму она буквально растаяла на глазах. Потеряла в весе 15 килограмм.
Приехала её мать из соседнего города, не на шутку озабоченная её здоровьем; прожила в Светланиной квартире 10 днeй. Под конец почувствовала недомогание, упадок сил. Стали ноги неметь и отекать.
Сама Света была не религиозна, а вот мама...подключила, так скажем, все нетрадиционные методы.
Сначала батюшка приехал, освятил квартиру. Не помогло. Потом пригласила гадалку. Та тоже что-то долго шептала в их квартире.
Нет. Не помогло.
Маме пришлось вскоре уехать. Светлана продолжала болеть. Уже даже работать не могла... Взяла отпуск за свой счёт. Обратилась к психиатру.
Тот доктор определил, что болезнь у неё НЕ ФИЗИЧЕСКОГО плана, а ментального (что-то у неё в подкорках мозга происходит), но что именно - так и не сказал.
Все беседы с психиатром, пичканья разными психотропами и гипнозом - ухудшили состояние.
Hачалась утренняя рвота каждый день.
Бедная девушка стала похожа на тень...
Светлана предприняла попытку самоубийства. Скорая приехала вовремя - спасли девчонку.
Случайно в той клинике, где она находилась на реабилитации, оказался молодой врач-гомеопат. Это был его второй год самостоятельной практики после ординатуры.
Очень был любознательный и просто "горел'' своей работой.
Он стал беседовать со Светой, внимательно выспросил всё и o бабушкиных болезнях, и дате её смерти, о том, как и когда она переехала в квартиру.
Затем молодой врач неожиданно напросился в гости...
Приехав домой к Светлане, доктор обратил внимание на то, что на обоих подоконниках очень плотно и тесно стояли домашние растения. Он стал спрашивать - откуда они в доме, и как давно?
Оказалось, что растения остались от бабушки.
Доктор распорядился немедленно избавиться от растений. При этом их не обязательно было уничтожать, достаточно было перенести в другое помещение, и, главное, разделить их друг с другом.
Так и сделали.
Пришло несколько дней, и Светлана почувствовала себя совершенно здоровой. Ничего не болело, не беспокоило, улучшились аппетит и настроение.
Трудно в такое даже поверить!
Как впоследствии объяснил доктор-гомеопат: растения способны впитывать энергетику одного человека и переносить её к другому. Все болезни и недомогания умирающей бабушки растения передали Светлане.
Эффект ещё усиливался тем, что растения стояли очень тесно друг к другу, сцепившись своими кронами, они буквально ''держали цепко'' эту АУРY НАДВИГАЮЩЕЙСЯ СМЕРТИ.
Хотите верьте, а хотите - нет, но эта действительно так и было.
Растения чуть было не убили девушку.
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Мистика или реальность?
Автор - Yelima.
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Сегодня, 20:01 by Сделано_в_СССРПросмотров: 48Комментарии: 1
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