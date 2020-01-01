Модель города призраков

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:26

Сделано_в_СССР Просмотров: 82 Комментарии: 0 0 Вчера, 18:26 by

На стол директора легла толстая, туго перетянутая резинкой пачка купюр.- Мы не потревожим отдыхающих, у нас будет фотосессия в лесу, там, где заброшенные котельные.Игорь Валерьевич, коротко кивнув, убрал пачку в стол, закрыв ящик стола на ключ.- Я вас понял. Привозите всё, что нужно, охрана проводит вас в лес. Скажете, что от меня.Гордей Заглядов, начинающий фотограф, устроившийся в модельное агентство, получил своё первое серьёзное задание – фотосъёмку модели для своего будущего портфолио.Съёмка предстояла тематическая – посвящённая заброшенным или же просто очень старым зданиям на фоне природы.Несколько таких располагались на территории санатория П***.Позировала Гордею Оля Милова, модель, совсем недавно выпустившаяся из модельной школы. Эта школа настаивала, чтобы первые снимки в портфолио выпускников были отсняты в России, в любом её уголке.Для этой цели прекрасно подходило место, затерянное в густо разросшихся лесах в той части санатория, куда забредёт не каждый отдыхающий.День, на который запланировали съёмки, с утра встречал выходящих из корпуса облачным небом и порывами ветра.- Если не хотим попасть под дождь, надо торопиться, - заметил Гордей.- Согласна. Для меня это первая серьёзная съёмка, которую я всегда буду помнить, и не хочется запоминать её мокрой и противной, - Оля убрала повисшую перед глазами прядь волос.Место съёмок среди работников санатория и отдыхающих называлось очень необычно – Город призраков. Чтобы до него добраться, пришлось при помощи обходящих территорию охранников пробираться сквозь лопухи и прорастающий борщевик.Город призраков оказался жутковатым местом. Низкие домики с заваренными решётками окнами и покатыми крышами, стремившимися, казалось, соприкоснуться с покрытой неубранными листьями землёй. В воздухе здесь пахло ржавым металлом, немного сыростью и дымом, тонкими чёрными струйками поднимавшимся в серое небо.- Вот он, ваш Город призраков. Если пришли тайком пощекотать нервы, учтите, это просто название, данное этим развалюхам отдыхающими, никаких призраков здесь нет, и никогда не было. По крайней мере, не в мою смену.С этими словами, грузный охранник оставил Гордея и Олю одних среди старых построек, направившись в сторону корпуса.Походив среди домиков, заглянув в пустые окна, некоторые из которых треснули по всей ширине, но при этом не развалились, посетители Города призраков поняли, что не такой уж он и страшный, зато колоритный и прекрасно подойдёт для впечатляющих фотографий. В воображении Заглядова возникли даже позы для будущих снимков.- Давай сфотографируем тебя, будто ты заходишь вот в эту постройку с трубой наверху!Высокая, спортивная, длинноволосая брюнетка-модель направилась к маленькой двери, покрытой облупленной краской. С близкого расстояния можно было увидеть толстую бело-серебристую паутину, покрывавшую ручку двери.Очистив ручку с помощью подобранного с земли прутика, Оля прислонилась к двери, выгнув спину.- Отлично, прекрасный кадр! А теперь смотри прямо на меня! – инструктировал Гордей под щелчки камеры. - Молодец, теперь присядь на корточки рядом со входом и смотри на дверь так, будто из-за неё должен кто-то выйти, бомж, к примеру, или брутальный хулиган с собакой, которого ты остерегаешься!«Ага, конечно, сейчас целая свора собак выбежит!»Оля замотала головой. Кто это сказал? Голос не принадлежал ни ей, ни Гордею! Но вокруг, кроме них, не было ни души!- Оль, ты чего, не слышишь? Я же сказал, всё, снимок сделан!- Да тихо ты! Я пытаюсь понять, кто со мной говорил! – отмахнулась от фотографа девушка.- Ты о чём? Здесь только мы одни!«Он нас не видит, девочка, не пугай его!»«И не слышит, кстати, тоже!»«Мы тебя не обидим, мы не трогаем красивых девочек!»Оля зажала уши, но голоса звучали так отчётливо, будто говорящий находился у неё в голове.Рабочее настроение было испорчено. Отсняв только половину запланированных фото, Гордей и Оля вышли с территории со странным названием Город призраков, направившись в забронированные номера. По дороге девушка всё же решилась рассказать о том, что помешало закончить съёмку.- Понимаешь, там, на съёмках, со мной будто кто-то говорил!- Кто? Ветер? Может, деревья и кусты? Завтра у нас работы будет ещё больше, а если мы не доделаем всё, что задумано, меня уволят!- Мне бы не хотелось доставлять тебе проблемы, - Оля поджала губы, - Я постараюсь завтра отработать достойно, но говорю честно – там явно что-то не так. Ну не может простое место именоваться Городом призраков на пустом месте!Ночь прошла беспокойно. Оле снился показ, на котором она дефилировала по длинному, практически бесконечному подиуму в кромешной тьме, из которой постепенно проступали очертания уже знакомых строений.- Вот она идёт к нам! Аплодисменты! – донёсся из мрака бодрый голос.Тишина взорвалась громом аплодисментов, одобрительным свистом.Будто по мановению волшебной палочки, мрак начал светлеть, являя Олиному взору то, что было скрыто за непроницаемой чёрной стеной.Толпа призраков собралась вокруг подиума. У некоторых в руках виднелись прозрачные сферы, которые вспыхивали, оставляя внутри себя светящийся Олин образ.- Мы видим наряд человека будущего! – комментировал высокий худощавый призрак в очках, - В новом для нас, двадцать первом веке будет больше ярких цветов!Призраки одобрительно загудели.- Эх, жаль, мы так этого и не увидели! Всю жизнь носили только серое или коричневое!- И чёрное! Ненавижу чёрное!На этом моменте Оля проснулась. Светало. Странный сон не дал девушке полноценно отдохнуть и зарядиться энергией для нового дня. За окном на маленьком балконе щебетали птицы.Умывшись и переодевшись к завтраку, Оля спустилась в столовую.- Ты готова? – поинтересовался у неё фотограф. - Сегодня мы снова идём в Город призраков.- Готова. Верю, что сегодня всё пройдёт гораздо лучше! – улыбнулась модель.День выдался светлым и солнечным – той ауры таинственности, что ощущалась в Городе призраков в первый день съёмок, не было. При свете дня материал для портфолио быстро накапливался на микрокарте фотокамеры, позы и фоны сменялись один за другим, как вдруг, едва довольный Гордей начал собираться в номер, местность показала свою потустороннюю натуру.«Эй, парень! Оставь нам свою подружку!»Гордей испуганно огляделся. Голос был ему незнаком.- Кто здесь?- Ты о чём? Я здесь, - отозвалась Оля.- Да не ты, я слышал чей-то голос, мужской…- Но здесь мы одни!«Нет, здесь ещё мы, это наш город!»Это уже услышали оба.- Э… Извините, рабочие глюки, нам пора собираться! – Гордей схватил Олю за руку и потянул за собой.Оставшиеся дни поездки Гордей и Оля провели отдыхая и фотографируя природу, а не снимая материал. Это сыграло с ними злую шутку. Модельное агентство, не получив готовое портфолио, расторгло контракт с обоими. Гордей пошёл переучиваться из фотографа в дизайнера. Оле, увы, удача никак не улыбалась. Но что, если пойти на рискованный шаг?Несколько месяцев спустя…В Город призраков пришла осень. Разноцветные листья устилали всё вокруг. Оля Милова неспешно шла к строению с трубой, из которой, как и во время первого визита, ввысь струился дымок.«Привет, девочка! Ты приехала к нам?»К голосам призраков Оля уже привыкла. Обитатели Города призраков, души погибших в лесном хосписе солдат, оказались весьма любознательными во всём, что касается событий, произошедших после их смерти, развития культуры и многого другого.Оля кивнула. Дверь строения открылась сама собой.«Заходи, мы хотим предложить тебе кое-что.»За дверью оказалось совсем не то, что девушка ожидала увидеть. Вместо обшарпанных стен и старой утвари, там начинался длинный подиум, как тот, что Оля увидела во сне.Несколько минут спустя Оля дефилировала по подиуму в окружении любопытных призраков. Рядом с ней падали брошенные призраками золотые монеты. Призраки щедро отплачивали той, кто не побоялся вступить с ними в контакт, столкнувшись с ограничениями и правилами обычного мира…Автор - Кокарев Никита.

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