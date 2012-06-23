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Страшные Арты

Очумелые ручки: канадская мастерица связала точную анатомическую модель человеческого скелета

Очумелые ручки: канадская мастерица связала точную анатомическую модель человеческого скелета

Какая связь между анатомией и клубком ниток? Оказывается, с помощью крючка и спиц можно создавать не только красивую одежду и аксессуары, но и научные пособия. Мастерица из Канады связала человеческий скелет со всеми органами внутри, которые можно вынимать, рассматривать и изучать. Смотрите дальше, как увлечение рукоделием превратилось в занимательное изучение анатомии.

Шанель Пэпп (Shanell Papp) — канадская художница, которая творит в разных направлениях изобразительного искусства. На этот раз, ее увлечение вязанием и любовь к анатомии привели к созданию Боуди (Bawdy) — модели человеческого тела в полный рост, включая все внутренние органы и системы.

Очумелые ручки: канадская мастерица связала точную анатомическую модель человеческого скелета

Этот проект мастерица начала еще в 2005 году, во время учебы в университете. Тогда она связала человеческий скелет с анатомически точными деталями и внутренностями, которые можно вынимать.

Очумелые ручки: канадская мастерица связала точную анатомическую модель человеческого скелета

Пэпп вязала Боуди в течение восьми месяцев, потратив равное количество времени и на сам скелет, и на внутренние органы.

Очумелые ручки: канадская мастерица связала точную анатомическую модель человеческого скелета

Очумелые ручки: канадская мастерица связала точную анатомическую модель человеческого скелета

Художница установила инсталляцию, положив скелет на койку, а внутренности развесив на стенде. Создалось впечатление настоящей лаборатории.

Очумелые ручки: канадская мастерица связала точную анатомическую модель человеческого скелета

«Перед работой я прочитала много книг по медицинской истории, романов, детективов, ознакомилась с патологоанатомией, с экспонатами музеев подобной тематики. В этом проекте я воплотила свой интерес к человеческому телу», — говорит мастерица.

Очумелые ручки: канадская мастерица связала точную анатомическую модель человеческого скелета

Эта работа — вершина творчества Пэпп, которая научилась вязать в 9-летнем возраста. Очень детальная, точная анатомия скелета и органов демонстрирует, как могут хорошо соединяться технические умения и безудержная фантазия.

Очумелые ручки: канадская мастерица связала точную анатомическую модель человеческого скелета

Подобные анатомические творения известны еще со времен Леонардо да Винчи, который использовал трупы, чтобы срисовывать с них человеческое тело в мельчайших подробностях. И в наше время можно наблюдать, как современные художники делают анатомические зарисовки. Человеческое тело продолжает восхищать людей искусства.

А вы хотели бы поиграть с этим милым вязаным скелетом?



Автор неизвестен.
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Сегодня, 05:08 by Сделано_в_СССРПросмотров: 125Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Шанель Пэпп (Shanell Papp) художница рукоделие анатомия скелет вязание необычное хобби

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Комментарии

#1 написал: Eisblume
Сегодня, 09:12
+2
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Комментариев: 1 287
Миленько smile Очень терпеливая и талантливая девушка.
+++
Зарегистрирован: 23.06.2012
   
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 10:08
0
Группа: Журналисты
Репутация: (3082|-1)
Публикаций: 2 095
Комментариев: 12 318
Цитата: Eisblume
Миленько. Очень терпеливая и талантливая девушка.

Очень занимательная анатомия, очень! ) Не то, что нам преподавали в школе, представляя искусственный скелет. А тут так красочно, наглядно и свежо всё смотрится.)
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
#3 написал: mad_billy
Сегодня, 10:22
0
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 13
Давненько эту диковинку видел, да как-то не задумывался о предыстории. Интересно, однако
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
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