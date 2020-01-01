Месть колдуньи, или как может навредить ведьма

Сделано_в_СССР Просмотров: 29 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:54 by

Можно по-разному относиться к подобного рода деятельности, но даже самый убежденный скептик где-то в глубине души да побаивается связываться с подобного рода вещами. Вот и одна из героинь следующей истории, решив показать свой характер, даже не подозревала, каким ужасом обернется ей это.В одном небольшом поселке преставилась бабушка, оставив в качестве наследства большой двухэтажный дом. Из родственников у неё только внучка Марина, девушка лет двадцати пяти. Так как Марина не хотела жить в этом поселке по понятным причинам, она решила сделать небольшой косметический ремонт в доме, а затем продать его. Одной в поселок ехать было скучно, да и жить в доме, где совсем недавно находился покойник, являлось не самой радужной перспективой, поэтому девушка позвала с собой подругу Катю.Катя была ярым скептиком и даже подсмеивалась над подругой. Мол какие-то глупые детские страхи. Но в качестве солидарности все же согласилась съездить, да и немного отдохнуть не помешало бы. Дом оказался действительно большим, на несколько комнат. Последний раз Марина была здесь ещё в детстве, и помнила, как её дедушка постоянно придумывал разные идеи, как поинтереснее отделать дом. И самое удивительное, что делал дед все сам, не прибегая к помощи строителей.Можно сказать вложил душу в этот дом. Стоит ли говорить, что продавать дом Марине не сильно хотелось, но следить за ним было просто не реально, поэтому потихоньку начали делать небольшой ремонт. Тут на третий день пребывания девушек в поселке пришла пожилая женщина Елена. Представившаяся хорошей подругой Марининой бабушки. Очень долго разговаривали на самые разные темы, и тут Елена говорит, что дом нужно обязательно освятить, и что она занимается такими вещами.Мол, будущим хозяевам без этого ритуала здесь совсем житья не будет. Удивленная Марина только успевала кивать головой, в ответ на предложения Елены, Катя же в это время убежала в местный магазин. Закончилось тем, что Елена пообещала прийти завтра, на что Марина согласилась. Стоит ли говорить, что скептичная Катя с энтузиазмом восприняла эту идею, чтобы вдоволь посмеяться над старой женщиной. И уже на следующий день, как и было обусловлено, Елена стояла на пороге дома.Дабы не утруждать вас подробностями этого ритуала и, собственно, самой встречи, скажу лишь, что это не тот привычный церковный ритуал. То, что делала Елена, скорее ближе к магии и колдовству. Именно этот факт и вызывал смех у Кати, которая всю встречу проходила с надменным видом. Уже в конце между Еленой и Катей разгорелся конфликт, и рассерженная женщина плюнув, пробормотала какие-то проклятия, непонятно в чей адрес. Если Марину после этого очень долго трясло, то Катя кажется совсем не восприняла проклятия старушки.Но уже ночью, когда Катя заснула, ей приснился кошмар, в котором она убегала от злой женщины. Затем, как-то совсем постепенно, в доме начала твориться чертовщина. Ночные скрипы, шорохи, предметы перемещались с места на место. Самым жутким стал случай, когда проснувшуюся среди ночи Катю, которая спускалась по лестнице на первый этаж, кто-то очень сильно толкнул в спину, девушка чудом не поломала себе ничего. После этого девушки оперативно собрав вещи, покинули дом на следующее же утро.Решив, что нервы и спокойствие дороже, Марина отложила грядущую продажу дома. Однако самое жуткое было впереди. Приехав в поселок на годовщину, Марине довелось пообщаться с бабушкиными коллегами. Так как бабушка всю жизнь проработала в местной школе, то и знакомых у неё было достаточно. Вот только Елены нигде не было видно. Спросив про судьбу странной женщины, Марина чуть не лишилась чувств, ведь, как оказалось, Елены не было на белом свете уже добрых пятнадцать лет.Что это было, попытка помочь, или какой-то странный знак? Все же следует вести себя аккуратнее и адекватней, и совсем не важно, кто перед тобой...Автор - канал "Лавка ужасов старого Юджина".

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