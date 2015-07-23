Узелок

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:13

Olga_29 Просмотров: 57 Комментарии: 2 +1 Вчера, 18:13 by

История эта произошла еще в 80-х, в небольшом поселке. Девушка Катя ждала из армии своего парня Степана, письма писали друг другу. Но, демобилизовавшись, Степан расстался с девушкой и через время женился на ее однокласснице Тане. Катя, не привыкшая к неудачам в любви, очень тяжело переживала расставание и свадьбу Степана. Больше всего ее злило то, что на фоне ее, красивой девушки, Таня смотрелась серой мышкой, да к тому же еще имела маленького ребенка, имя отца которого не называла. Катерина недоумевала, что же нашел бывший парень в ее однокласснице, может, она со временем примирилась бы, нашла себе другого, но окончательно ее вывело из себя то, что Степан усыновил сына Тани, и Катя решила прибегнуть к магии, чтобы отвернуть Степана от жены.Девушка отправилась к местной колдунье Марине. Марина была женщиной средних лет, несколько лет назад обосновавшейся в их поселке. О ней ходили слухи, что знается она на травах, умеет ворожить. Поговаривали, что ее бабка была сильной колдуньей, обучила внучку своему ремеслу и передала старинные книги по колдовству. Местные женщины часто бегали тайком к Марине.Дом у Марины был самый обычный: никаких веничков из сушеных трав, хрустального шара, склянок с непонятной жидкостью, и Катя даже засомневалась, что Марина поможет ей. Хозяйка выслушала пламенную речь гостьи, потом помолчала и сказала:- Дело твое, но не советовала бы. У парня своя дорога, а у тебя - своя, и они лишь пересеклись на время. Нельзя вмешиваться в судьбу, что предначертано - то предначертано.- Я не хочу, чтобы он ей достался! Пусть не достанется!— затопала ногами Катя, впадая в истерику. Потом начала уговаривать колдунью помочь ей.- Хорошо, будь по-твоему, — сдалась Марина.— Но я тебя предупреждала.Затем хозяйка принесла смесь каких-то трав, что-то пошептала на непонятном языке, потом завернула все в небольшой узелок и вручила Кате, растолковав, что ей нужно делать:- Сядешь на электричку последнюю, выйдешь на полустанке, через три станции от нашего поселка. Только езжай последней, чтобы в полночь быть уже на платформе полустанка. Поедешь, когда ночь будет безлунной.- И что дальше?— поежилась Катя.- Пойдешь прямо по дорожке от остановки двести шагов, потом влево еще пятьдесят до перекрестка. Там под вязом холм есть, узелок зароешь - и назад. Только два условия: никто не должен знать - сама едешь, никаких подруг. И что туда, что обратно, по сторонам не глазеть и назад не оборачиваться.Кате было страшновато ночью одной ехать на полустанок, но иного варианта отвернуть Степана от жены у нее не было. Пришлось, умирая от ужаса, ехать на полустанок, искать вяз и небольшой холмик под ним. Благо что туда, что обратно обошлось без приключений, ничего мистического не сопровождало поездку. Разве что потом несколько ночей снились неясные кошмары.Прошла неделя - вторая. Но ничего не происходило. Степан с Татьяной были вполне счастливы вместе, и уходить из семьи Степан явно не собирался. Катя решила, что колдунья ее обманула. Небось, стрижет денежки с таких же дур и живет себе припеваючи. Не успела Катя обозлиться, как поселок облетела новость – Степан покончил с собой, повесился в сарае у себя во дворе. О причинах не знал никто – мужчина не оставил записки, с женой жили душа в душу, повода для того, чтобы свести счеты с жизнью, не было.Испуганная Катя вместе с другими жителями поселка сходила на похороны, ей даже немного жаль стало Таню, которая тихо плакала у гроба. Смутную мысль, что ее поход к колдунье как-то связан с трагедией, Катя гнала от себя.После погребения по дороге с кладбища Катю нагнала Марина. Поравнявшись с ней, колдунья, ухмыляясь, спросила:- Ну, как, довольна?- Чем?— спросила Катя.— Степа умер.- Ну, так ты ж этого хотела, чтобы Татьяне он не достался. Вот и не достался, ты же по заговору правильно все сделала.- Что «правильно»?— холодея, уточнила Катерина. Теперь она вспомнила свой ночной кошмар – в нем был зловещий смех Марины и бледный Степан с темной полосой на шее. — О чем вы? Я не хотела этого!- Ага. Только узелок заговоренный где зарыла? У могилы висельника на перекрестке, вот висельник Степку и забрал! — Марина сверкнула темными глазами и ушла.У девушки случился нервный срыв, и она попала в больницу, где через несколько месяцев покончила с собой – повесилась в больничном саду.

Ключевые слова: Магия колдовство узелок порча авторская история

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