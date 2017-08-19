Штанга

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:41

Причина: Стилистика автора сохранена.

Navigator Просмотров: 54 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 16:40 by

😴😴😴😳🙄☁🌞☁🎵🐞🎵🐦🎵🎵🍃🍃🍃🎵👀🌲🌲👀🌲🌲👀🌲🌲🌲🐰🌲😨😨😨🏃‍🏃‍🏃‍🌲👮‍🌲😱😱😱— Стой! — офицер кинулась вдогонку, — Остановись сейчас же! Сюда! — громко закричала она через плечо, — Да стой же!🏃😱🏃😱🏃🌲🙆🙊🌲💓💓💓😰.........Офицер сняла с плеча рацию и торопливо проговорила:— Всем!.. Я нашла девочку в двух километрах к югу от тропы. Она совершенно голая, напуганная и ведёт себя странно. Увидела меня и кинулась бежать. Сейчас я упустила ее из виду, но далеко она уйти не могла. Все на помощь!🌲🐝🙆🐝🌲🐝🐝🐝🐝🐝✋💉💥🏃‍— Вот ты где!.. — офицер прыгнула не хуже дикой кошки и повалила 👧 на землю, — Не бойся! Прекрати отбиваться! Я хочу помочь!😱👊😱💓👊😰...😨...😦....— Вот так, Магда, спокойно. Я не причиню тебе вред...🤔Магда🤔.........😳Магда😳— Магда... — с трудом, будто впервые проговорила девочка.— Да, малышка, это твое имя. Магда Жук, — офицер помогла девочке сначала сесть, а затем подняться на непослушные ноги.Вид у ребенка был ужасный: исхудавшая, совершенно голая. Повсюду виднелись красные пятна укусов насекомых. Девочка дрожала то ли от страха, то ли от холода.Офицер Карла Урбан стянула с себя плотную ветровку и накинула на худые плечи ребенка.— Магда, милая, где твои родители?🤔родители🤔.........— Ты понимаешь, что я говорю?🤔😕— Ясно, — Урбан тяжело вздохнула, застегнула молнию куртки ("😨!" "Не бойся, все нормально.") и взяла лёгкую девочку на руки, — Пойдем. Теперь все будет хорошо. Уже не страшно.Из-за плотных зарослей послышались взволнованные голоса приближающихся людей. Магда прижалась к офицеру, спрятав лицо в ее шею. Ручками она отчаянно скомкала синюю рубашку своей спасительница.К ним на встречу выбежали двое полицейских и несколько человек в штатском.— Слава богу! — выдохнул один из офицеров, — Как она?— Очень напугана. Но, вроде, не ранена, — тихо ответила Урбан, поглаживая девочку по спине.— Родители?..Карла отрицательно покачала головой.— Значит нужно продолжать поиски.***Магда не отлипала от Карлы ни на миг. Когда в лагере девочку захотел осмотреть врач, та завизжала от страха и вцепилась в темные брюки офицера, прячась за женщиной. С трудом той удалось успокоить Магду и уговорить ее постоять немного смирно. Та дала молчаливое согласие только при условии того, что Урбан будет крепко держать ее за руку.— А вот это уже интересно, — врач озабоченно нахмурился, осматривая спину девочки, — Взгляните, офицер.Карла присела на корточки, посмотрела на то, что аккуратно ощупывал доктор и ахнула. На левой лопатке Магды алел большой укус. Кожа повреждена не была, однако багровые гематомы двумя дугами вздулись на хрупкой детской спине. Все бы ничего, но больше всего этот укус напоминал человеческий, однако этот был раз в пять больше.— Ну, это точно не пума, — ошарашенно проговорила Карла.— Не пума, это факт, — доктор, должно быть, нажал чуть сильнее, чем нужно, девочка зашипела, вывернулась из под его рук и спряталась за Урбан.— Все, все, — полицейская заботливо обняла ребенка.— Я не зоолог, конечно, — врач поднялся на ноги снимая перчатки, — но, что-то мне подсказывает, что в наших лесах не водится зверей с такими зубками. Это что-то удивительное. Нужно уточнить у спецов в этой области. Родителей не нашли?— Нет пока.— Будем надеяться, — тяжело вздохнул доктор, — Девочку можно транспортировать в госпиталь. В общем-то, кроме общего истощения и этого укуса с ней все в порядке. Как ей удалось так долго продержаться в лесу? Чудо, не иначе.— Думаю, она расскажет нам, как только немного придет в себя.***В палате было светло и очень чисто. Магда сидела на кушетке и старательно что-то малевала на листе бумаги черным карандашом.Карла устроилась рядом на стуле, умиляясь ее стартельности.— Магда, — тихо обратилась офицер к ребёнку.Девочка подняла на нее глаза, тёмные и блестящие, как у медвежонка.— Я рисую Штангу, — внезапно проговорила она и подняла лист, продемонстрировав его Карле.На белом неловко была обозначена черная перевернутая трапеция. Среди карандашной мазни выделялось белое лицо с маленькими глазками и угрюмым ртом.— Какая забавная, — улыбнулась Карла, хотя от физиономии необычного персонажика у нее пробежали невольные мурашки, — А почему имя такое — Штанга?— Не знаю, — непринужденно пожала девочка плечами, — Он сам себя так назвал. Штанга Санхангистер, — Магда поморщилась и сгорбилась, будто на плечи ей внезапно упало нечто неподъемное, — Тяжёлое имя. Как он с таким только живёт?— Это твой воображаемый друг? — озадаченно спросила Карла.— Нет, совсем не друг. Он страшный и больно кусается, если злится, — девочка завела руку за спину и потыкала пальцем место, где цвели дуги гематом.— Это Штанга тебя укусил? — уточнила, насторожившись, офицер.Девочка кивнула головой.— Ты встретила Штангу в лесу?— Я встретила его на лестнице.— Что за лестница?— Я гуляла вокруг палаточного лагеря и за деревьями увидела лестницу.Карла поерзала на стуле. От чего-то стало очень некомфортно.— Расскажи мне подробнее о этой лестнице и Штанге.— Говорю же, лестница стояла сразу за деревьями. Как будто ее украли из какого-то дома и зачем-то кинули в лесу. С зеленым ковриком на ступеньках и блестящими деревянными перилами. Я поднялась на нее.— Так, а что было потом, — Урбан наклонилась вперед, стараясь запомнить каждое слово.— Все вокруг потемнело, перестали петь птички и смеяться в лагере мама. А потом появился Штанга. Сначала маленький, в потом я обошла его вокруг и он стал огромным. Рядом с ним чувствуешь, будто на тебя давит целое море чугуна. Он тяжелый и металлический. Не прям, что сделан из металла, — Магда замялась, подбирая слова, — Он будто душа металла. Понимаешь? — она растерянно посмотрела на Карлу, не зная, как еще объяснить.— Примерно, — рассеяно ответила офицер, — А что было дальше?— Дальше я не могла пошевелиться. Так и стояла, смотрела на Штангу. А он на меня. Долго, очень долго. А потом я сказала ему, что хочу уйти.— Так. А он что?— Он сказал, что если я хочу, то могу идти. А когда я повернулась к нему спиной, укусил меня очень больно. Потом я очнулась в лесу и все на свете забыла. Что такое солнце, что такое животные и люди. Даже как говорить. И свое имя. А потом меня нашла ты.— То есть, ты хочешь сказать, что все это время была на лестнице со Штангой? — Карла почувствовала, как голова пошла кругом, — Но ведь ты потерялась три недели назад!— Всего-то? — удивилась Магда, — Мне показалось,что прошло лет десять, а тут три недели.Повисло неловкое молчание. Карла удивлённо смотрела на девочку, не зная, что сказать.— Можно я возьму это? — Урбан указала на рисунок.— Да, конечно, — Магда протянула ей лист бумаги, — Я еще нарисую. Штанга хочет, чтобы о нем узнало как можно больше людей.— Зачем? — Карла уже собиралась встать со стула, но настороженно остановилась.— Больше людей будут о нем думать — больше лестниц он сможет сделать.— Ясно, — расплывчато ответила Карла, — Магда, — внезапно вспомнила она, — Твоих родителей пока не нашли, но очень много людей продолжают прочесывать лес...— Можешь передать им, что они могут не искать.— Почему?— Они со Штангой.— Может быть они тоже ушли от него, как и ты? — осторожно предположила Карла.— Нет, они не смогут, — покачала головой Магда, обозначая на бумаге жирным карандашом новую трапецию.— Почему же?— Они не смогли запомнить его имя с первого раза. А больше его слышать нельзя, иначе тебя раздавит.— И все же, мы попробуем, — пробурчала Карла, выходя из палаты.Что она только что услышала? Богатое детское воображение? Ложные воспоминания, вызванные шоком?"Штанга Сангх... Сакх.. Как же там было?" — Карла сжимала в руке листок, задумчиво ступая на зеленый ковер ступеней. Стоп, откуда на больничной лестнице ковёр? И перила, в отличии от остальных, металлических и гладких, деревянные, начищенные до блеска.Карла медленно посмотрела наверх и сдавленно вскрикнула.

Ключевые слова: Лестница девочка лес авторская история

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