Домовой

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:32

Причина: Стиль автора сохранен..

lenaevseeva Просмотров: 577 Комментарии: 19 +10 Вчера, 15:04 by

- Опять пришел. Ходит и ходит. - Хлебая суп беззубым ртом, причитает дед.- Дед, ну хватит уже пугать. Ешь и иди телевизор смотри, сейчас там фильм про войну покажут, - говорю я.Дед смачно чавкает куском курицы.- Дура ты, Машка, не веришь мне. Вот умру, что с ним делать будешь? - бурчит дед. Деду уже 80 лет. Я не могу сказать, что он лишился рассудка. Он вполне нормальный здоровый старичок. Но, как ребенок, придумал себе воображаемого друга. Разговаривает с ним, войну вспоминает. Я понимаю его: бабуля умерла полгода назад. Наверное, ему одиноко, вот и придумал, с кем поговорить.Меня Маша зовут, мне 25 лет. С мужем развелись, и я с сыном Алешкой на руках пришла к ним. Алёше тогда 2 года было. Бабуля с дедом очень обрадовались тогда; у них большой дом, четыре комнаты. Вот и жили вместе, бабушка помогала с сыном, а я помогала по хозяйству.Родители в аварии погибли, когда мне было 10 лет. Старики меня воспитали. Потом отучилась и вышла замуж. Но не получилось семейной жизни. Сейчас работаю в магазинчике в нашем маленьком городке. Алёшка в детский сад ходит. Дед один постоянно, вот и напридумывал.- Машка, поди сюда. Опять этот гад тапки утащил под койку! - кричит дед. Я достала тапочки из-под кровати. Привыкла уже за полгода к его вымышленному другу. Он, по его словам, часто хулиганит. Уложила Алёшу спать и пошла в душ - завтра рано на работу вставать. Так и жили втроём.Кошмар начался, когда в доме появился кот.Шли мы как-то с Алёшей домой, а за нами кот увязался. Алёшка всегда любил животных, просил котёнка, но я как-то не решалась брать на себя такую ответственность. За ним же уход нужен, а если деду не понравится? Во дворе кошек много, мы подкармливаем, но в дом не пускаем. Но они уличные: сегодня к нам забредут, а завтра - к соседям. Сынок уговорил. Котик красивый, пушистый, рыжий. Алёшка радуется, тащит его. И котяра такой упитанный, мурлыкает. Потерялся, наверное, на уличного не похож.Пришли домой, а дед как кота увидел, так и начал бурчать. Зачем, мол, живность притащили, плохо это закончится, и всё такое.- Дед, да не причитай ты. Обычный кот. У всех кошки дома живут, и все нормально. - Сказала я.- Так у всех Луки нет, а у нас есть. Кот - это же хозяин, а куда в доме два хозяина? Житья не дадут, - ругается дед."Главное, Алёшка счастлив. А дед успокоится", - подумала я.Вечер прошёл как обычно: приготовила ужин, накормила всех и спать уложила.Проснулась ночью от грохота на кухне. Забежала туда, включаю свет, а там Рыжик сидит, шерсть дыбом, и смотрит на шкаф, шипит на кого-то. На полу тарелка разбитая.Шоркая тапками, идёт дед.- А я тебе что говорил, а? Сказал же, что в одном доме два хозяина не уживутся. Ой, дура ты, Машка, дура... Пошли, Лука, не понимает девка, что делает, - сказал дед и пошёл к себе.Я в недоумении молча взяла рыжего, он замурлыкал. "Пусть с нами спит", - подумала я. Он, мурлыкая, улёгся возле сына. Так и уснули.Опять все как обычно: работа, детский сад. Пришла в садик за Алёшкой вечером, а он расстроенный. Спрашиваю, что случилось.- Рыжего жалко, - говорит сын. Почему жалко и в чем причина не говорит. Так больше ничего от него и не узнала. Дома всё как обычно, только кота нет.- Дед, а где Рыжий? - спросила я.- Так гуляет где-то, наверное, он же кот. Он себе на уме.Вышла во двор, кот бежит откуда-то из сарая. Он прыгнул на руки, мы пошли в дом. Спал он, конечно, с нами. Какое-то время ничего не происходило. Как-то ночью пошла в туалет и слышу из комнаты деда разговор:- Не тронь, окаянный, не твой это дом. Не тебе решать.- Выгоню, говорю.Опять. Ну что деду не спится? Но насторожили слова, кого не тронь? Утром спросила у деда.- Да никого, скучно мне было, уснуть не мог. Отстань, Машка, - сказал дед.На следующую ночь я проснулась от крика сына. Он сидел, вцепившись в подушку, и плакал, рядом Рыжий шипел, и оба смотрели в угол комнаты. Включила свет, нет никого. Сынок рассказывает, что маленький человечек приходил, чтоб его в темноту утащить, а Рыжий его спас. Ну дошутился дед. Устрою ему утром промывание мозгов. Обняла сына, а он обнял кота. Так и уснули.Утром первым делом решила поговорить с дедом. И он мне рассказал, что когда умерла бабушка, он его в дом и позвал. Домовой раньше в бане жил, бабуля его в дом не пускала.- Ты, Машка, на работе, Алёшка - в детском саду, скучно мне было. А теперь Лука наглеть начал, хулиганит, а выгнать не получается. Не уходит в баню окаянный. Обида у него на Алёшу из-за кота этого. - Говорит дед. Я молча слушала, не верю я в эту ерунду. Но хотя про домовых слышала.- А что делать, дед? - спросила я.- А я почем знаю? Злой Лука стал, обнаглел гад. До бабки Марьи надо идти, она подскажет, - говорит дед."Ну, конечно, я ещё к ведьме пойду. Чтоб весь город надо мной смеялся. Бред какой-то", - подумала я.Вечером пришла подруга Наташка. У нее дочке 4 годика, они с Алешей играют в детской, а мы решили вина выпить и поболтать. Дед у себя сериал смотрит. Из детской крик, мы забегаем, а там такая картина: дети наши сидят под столом и трясутся от страха, а Рыжий с кем-то дерётся, шерсть летит в разные стороны. Катается по полу, дерет кого-то. Но кого? Никого не видим.Схватили детей на руки и бегом оттуда. Сына отдала Наташке и в детскую с веником. Пытаюсь ударить по лапам, чтоб отпустил. Глупо всё выглядело, но получилось. Рыжий отпрыгнул, я его на руки, а он прижимается и мяукает. На шее рана, но небольшая, клок шерсти выдран. Кошмар, но не сам же он себе шерсть выдирал.Шаркая тапками, идёт дед:- Говорил я тебе, Машка. Иди до Марьи, глупая девка. Добром это не закончится.Алёша схватил кота на руки, обнимает, и тот его лапками за шею обнял. "Пойду до ведьмы", - решила я.Проводила подругу, и пошли мы с сыном и котом до бабки Марьи. Она жила одна, к ней многие ходили. Она и порчу снимала и ещё что-то там делала. Я никогда не верила в эту ерунду до последних событий. Она встретила нас, кота погладила и говорит:- Ангел хранитель это ваш. Почувствовал он, что беда грозит, вот и пришёл защитить. А Лука этот - домовой ваш. Бабуля твоя его в дом не пускала, а дед позвал. А тот и решил, что он там главный. Разбаловал его дед.Бабка Марья собрала какие-то травы, и мы пошли к нам. Пошептала что-то, травы подожгла, дом обошла.- Ну все, - говорит она, - ушёл ваш Лука обратно в баню.Отблагодарили мы бабку, а дед расстроился.- Опять один остался, поговорить не с кем будет, - сказал грустно дед.А кот к нему на колени прыгнул, трётся о щеку и давай мурлыкать. Алёшка обнял деда.- Дедушка, мы тебя любим, - сказал сынок.- Конечно, любим. Не нужны нам никакие мистические друзья. Да и зачем? Если у нас есть настоящие, реальные - наша небольшая, но дружная семья!

Ключевые слова: Семья домовой кот сын дед хозяин авторская история

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