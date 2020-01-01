Бабуля

Марьюшка Просмотров: 2 Комментарии: 0 0 Сегодня, 19:50 by

Моя бабуля умерла 5 лет назад. Я очень ее любила, она всегда мне помогала, всегда поддерживала. И зла от нее никогда не ждала, и не видела.Но вот в последнее время стали меня странные сны посещать с ее участием. Сюжет меняется, а суть всегда остается одна - моя бабушка хочет с моей помощью пройти из одно помещения в другое. Но я могу пройти, а она всегда застревает почему-то.Ну, например, мы катаемся на горках, как в аквапарке, а во сне эти горки идут от одной части парка в другую и части разделены перегородкой. Бабуля цепляется за меня и мы катимся, но я доезжаю одна. Прибегаю к ней, она ругается, что я ее руку отпустила и с собой не перевезла. Или идем по торговому центру, я перехожу в другую часть, а бабушка не может двери открыть, злится, орет, кулаками барабанит.Всегда после таких снов просыпаюсь с тревожным чувством. Я не понимаю, что происходит. Никому больше такие сны не снятся из моих родных. Бабуля любила меня и не желала зла. Почему сейчас ее появление так волнует меня? Такое неприятное чувство, что я теряю себя, пока рядом с ней нахожусь. Что происходит?

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