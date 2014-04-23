Сети Судьбы

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

Эвиллс Просмотров: 81 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 00:12 by

Появляясь в зловещих отблесках умирающего Солнца, я бесшумно ступаю на осеннюю листву. Кроваво-красное небо скупо плачет печальным дождём. Ржавых оттенков пожухлые листья - тихо шуршат под моими мягкими лапами.Я, невидимой лисою, проникаю в уголки подсознания. И обвиваю пушистым хвостом твои слабеющие ноги. Тебе не уйти от меня.Я краду у всех воспоминания и складываю их в драгоценную копилку прошлого.Ты наивно гонишь меня, пытаясь отвлечься повседневными заботами. Но я не ухожу. Одновременно я в других и в тебе. И в последних вздохах осенней Природы.Я выпиваю твою жизнь постепенно, капля за каплей. Кровь твоя холодеет и радость, испуганной птицей, пролетает мимо.А со мною приходит моя подруга - чёрная Тоска. Она, ядовитою змеёю, вгрызается в смертных и наслаждается их страданиями. Она, словно удав, оборачивается вокруг угасающих людей и постепенно душит в своих безжалостных кольцах.Мы невидимы, но смертельно опасны. С нами нельзя подружиться. Мы любим только причинять страдания и убивать!Нас можно заметить в полосках морщин и в серебряной дымке, всё гуще покрывающей волосы. Нас можно почувствовать в тяжёлом дыхании и в сердцах, что колотятся, словно обезумевшие от ужаса птички в сетях. Мы - проводники в ледяную долину Смерти.Ты знаешь, кто я. Лучшая подруга чёрной Тоски - коварная Старость.

Ключевые слова: Смерть старость дух авторская история

Другие, подобные истории: