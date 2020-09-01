Волшебные вещи

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:15

Сделано_в_СССР Просмотров: 52 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:15 by

Я даже не представляла, что в мире до сих пор существуют волшебные вещи - артефакты. И это не просто название - эти три вещи действительно волшебные. Они изменили жизнь и судьбу многих поколений людей.Встреча выпускников казалась мне глупой затеей, и идти на нее я не собиралась. Но в последний момент то ли ностальгия сыграла со мной злую шутку, то ли провидение подтолкнуло, но я пошла.За 15 лет мало кто сильно изменился, разве что мальчишки набрали веса, а у девчонок все разговоры сводились к мужьям и детям. У меня не было ни того, ни другого, но какие мои годы. Это я так себя успокаивала и виду не подавала, что мне тоскливо.Со мной училась Леночка - только так и называли ее все учителя, каждый знал: жалеют они девочку. Да и мы сами ее жалели, и по той же самой причине сторонились. Дело в том, что Лена была уродцем. Невысокая, сгорбленная, потому что правая рука у нее выше локтя не поднималась и была прижата к телу. И это еще ладно, но Лена и на лицо была уродиной. Оно у нее вытянутое, непропорциональное, перекошенное, маленькие глазки, большой нос, тонкие губы. Над Леночкой нередко зло подшучивали и дразнили. А она не была злой, но плакала от обиды так горько, что от этого мы чувствовали себя виноватыми. Так что вскоре мы перестали ее задевать.На встречу выпускников Лена чуть опоздала. Она почти не изменилась. Я пригляделась к остальным. Кто-то из девчонок живет с родителями, у другой муж гуляет, третья помешалась на желании завести ребенка. У парней свои проблемы, у одного - сердечко, другой не пьет - в завязке, третий - не ухожен, четвертый, наоборот, чересчур напомажен.И только «скрюченная» Лена выглядела счастливой и довольной.- Ленка, как дела, рассказывай? - спросила пышнотелая Тата.Лена улыбнулась:- Нормально. Замужем. Сын подрастает.- А муж зарабатывает или ты кормилец в семье?Лена снова улыбнулась:- Я не работаю. Так, онлайн кое-какие уроки даю.Расспросы плавно перетекли в обсуждение, каждый так или иначе перетягивал тему на себя. Я затосковала. Вышла на улицу и столкнулась с Леной.- Уходишь? - спросила она.- Подумываю. Темы не мои, - усмехнулась я.- Кто бы мог подумать, - начала Лена задумчиво. - Сидим вот две противоположности. Я бы хотела быть такой красивой, как ты. А тебе хочется того, что есть у меня.Слово за слово, и Лена рассказала, как познакомилась с мужем.- Знаешь, - вздохнула Лена, - я ведь с детства привыкла к тому, что меня никто не любил. Отца не было, мать хотела в роддоме оставить. Только бабушка со мной возилась. Можно сказать, любила, хотя она не умела выразить свою любовь. Но она меня любила. Это я потом поняла. После ее смерти...- Как это? Наследство оставила?Лена улыбнулась:- В каком-то смысле и наследство. Однажды бабуля позвала меня и сказала: "Запоминай. После моей смерти дом и хозяйство распродай, купи себе жилье. Но тот большой сундук прибереги. Тряпки из него раздай. Себе оставь три волшебные вещи. С виду дешевые, но цены немереной".Лена замолчала, а меня распирало любопытство:- И что это были за волшебные вещи?- Первое - кисет для табака. Он был красивый, кожаный, с вышивкой. Бабушка сказала, если я в него табака насыплю, он меня к мужу приведет. Знала бы ты, сколько я тот табак искала. Надо было найти особый. Вторая вещица из сундука - костяная погремушка-свистулька. И тоже красивая, расписная. Но самое интересное, поначалу она не издавала ни звука, сколько бы я в нее ни свистела.- Почему?- Бабушка сказала, что я сама пойму. Интересно другое. С ее слов, мой недуг в нашей семье наследственный. Моя прабабка такой же была, и ее прабабка. Но при этом все счастливо замуж вышли, детей нарожали. Бабуля намекнула, что все женщины в нашей семье счастливы благодаря особым вещицам - реликвиям. Достались они нам очень давно, с той поры и хранятся. И всегда возвращаются, даже если потеряются или их украдут.Я сделала все, как бабушка советовала. И когда табак нужный покупала, с мужем и встретилась. Про свистульку-то я совсем забыла. Но через полгода после свадьбы я перебирала вещи, и свистулька попалась на глаза, я возьми и подуй в нее. И вдруг так музыкально она отозвалась, что я опешила. Через месяц узнала, что беременна. А уж когда сын родился, свистулька эта моим спасением стала. Если сын ночью заснуть не мог, стоило подуть в нее, и малыш тут же засыпал.Я слушала с открытым ртом:- Ничего себе! А третье что было? Ты вроде бы про три волшебные вещи говорила? - напомнила я.Лена полезла в карман и достала фигурку.- Вот это. Стальная птичка. Бабуля сказала, что две волшебные вещи - мои, а третью я должна буду отдать, чтобы не прервалась преемственность. Она сказала, что я сразу пойму, кому отдать. Держи, - Лена протянула мне фигурку.- Почему мне?- Ты всегда мне птичку напоминала, - засмеялась Лена. - Но если честно, не помню, чтобы ты меня обижала. Ты от меня не отворачивалась. И сейчас у меня сильное желание отдать ее тебе. И что странно, я совсем не помню, когда это я ее в сумку положила.Я растерянно смотрела на железную, местами проржавевшую и потертую фигурку птички, сделанную явно давно и незамысловато, потому что сходство с пернатой было уж очень приблизительное.- И что мне с ней делать?Лена покачала головой:- Я не знаю. Но бабушка говорила, что вещицы из ее сундука сами себя проявляют, когда время приходит.Я сжала подарок в кулаке и почувствовала, как он нагревается в моей ладони:- Но если все три предмета хранятся в твоей семье, почему один из них нужно отдавать кому-то?Лена потерла больную руку:- Наверное, так положено. И птичка рано или поздно ко мне вернется.Я поблагодарила Лену. Мы еще пообщались и расстались.Прошло несколько месяцев, прежде чем я вспомнила о том странном подарке. Птичка лежала у меня в шкатулке. И я то и дело проверяла, на месте ли она. И в тот день, уезжая на работу, тоже. Мне нужно было ехать за город, дождь лил стеной, и я боязливо тащилась по шоссе. И вдруг птица пролетела в сантиметре от лобового стекла, я резко крутанула руль и чуть было не улетела в кювет. Но обошлось. Машина встала у самого края, я выбралась, тяжело дыша от страха. В следующую секунду рядом остановился джип, из которого выскочил парень:- Вы целы? - спросил он.Я кивнула и полезла проверять, что там с той дурацкой птицей. Но ни на дороге, ни рядом никаких сбитых птиц не было.Матвей, так звали парня, предложил меня подвезти и позаботился о том, чтобы мою машину отогнали к дому. По дороге мы заехали в кафе и выпили чаю. Я наконец разглядела своего заботливого спасителя. Он мне понравился, мы разговорились. Выяснилось, что у нас масса схожих интересов. И даже есть общие знакомые.Мы поженились через полгода. И только тогда я вспомнила: птичка! Но в шкатулке ее не оказалось. И почему-то меня это совсем не удивило. Взять ее было некому. Хотя у меня на неделе гостили племянники. Может, они? Но дети в один голос уверяли, что ни при чем. И я им поверила. Что-то подсказывало: фигурка вернулась к Лене. Надо бы при случае у нее спросить...Автор - Маргарита.

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