Алая роза для любимой

Алая роза для любимойПосле окончания школы я поступил в институт. Снял комнату у давнего знакомого моего отца, Егора Семеновича. Хозяин квартиры мне понравился сразу. С ним было легко и интересно. Он увлекался разведением роз.
Как-то он попросил меня срезать несколько букетов на свадьбу, на которые получил заказ (у него был контракт с цветочным магазином).
- Только вон с того куста ничего срезать нельзя, - предупредил меня Егор Семенович.
- Почему? Они такие красивые, алые. Как по мне, то исключительно свадебный вариант.
- Это чужие цветы... - как-то уклончиво ответил дядя Егор. - Может, потом когда-нибудь расскажу тебе - почему...
В выходной, когда мы снова были в цветнике, я услышал удивительную историю.
- Я родился хромым. С детства вместе с мамой занимался цветами, поступать никуда не стал, да и не мог ее одну оставить. А после смерти матери продолжил ее дело. В вооруженные силы, естественно, тоже не призывался. Помню, как весело мы погуляли на проводах в армию нашего одноклассника Ромки.
Только Юлька была грустной, все время слезы вытирала. У них с Романом такая страстная любовь была! Мы их называли Ромео и Джульеттой. Мне эта девушка тоже очень нравилась. Да только разве такая красавица обратит внимание на хромого калеку? Пришлось мириться, молча со стороны наблюдать за счастьем друга.
А Юля словно предчувствовала беду, на себя была не похожа. Я подошел к ней:
- Юлька, ну чего ты? Всего ведь два года! Дождешься, потом поженитесь, детей заведете, меня в крестные возьмете! — пытался ее успокоить.
- А на нашу свадьбу Егор вырастит самые красивые цветы! — добавил Роман.
- Огромный букет!
- Нет, одну розу, но самую прекрасную, большую и алую! — грустно улыбнулась красавица.
- Ладно, договорились, - смирился я.
- Егор, не увидимся мы с ним больше. Сердцем это чувствую! - шепнула она мне.
А через полгода как гром среди ясного неба: Юлю насмерть сбила машина.
Я тогда в больнице после очередной операции на ноге лежал, даже на похороны приехать не смог. Когда вернулся, вышел вечером в оранжерею, закурил, подумал о том, что завтра нужно сходить на могилу девушки, букет отнести, помянуть...
В это время в саду раздался шорох. Оглянувшись, в сумерках увидел мужской силуэт в форме солдата.
- Ромка? Ты что, из армии сбежал? - удивился я.
Он немного помолчал, а потом ответил, только голос странный, хриплый, прерывистый:
- Вон ту, алую, отнеси моей любимой... Как мечтала Юля. Я ведь с ней так и не попрощался. Никогда мы с ней больше увидеться не сможем... - и после этих слов он исчез! А меня как вырубило.
А утром я очнулся от жуткого крика в соседском дворе. Голосила мать Романа. Им сообщили, что сын, узнав о смерти Юли, после того как его из армии не отпустили на ее похороны, повесился в казарме. Ужас...
- А почему Романа не отпустили?
- Ну как? Официально она ему никто.
Самое интересное, что я видел его и разговаривал с ним уже после смерти. Потом сообразил - призрак солдата Ромки я видел...
- А почему он сказал, что они не смогут увидеться? Ведь сейчас оба находятся на том свете? Там души и могут соединиться. Я как-то читал на эту тему.
- Не совсем так. Юля погибла, а Роман покончил с собой.
Они в разных мирах, которые находятся как бы параллельно друг другу. И никогда не пересекаются...
С тех пор два раза в год, в день рождения и в день смерти Юли, он является ко мне. Просит сходить на кладбище. И каждый раз я отношу алую розу на могилу чужой любимой. Заодно захожу и к Роману, на его могилку.
Хобби Семеновича меня так увлекло, что после второго курса я бросил институт и поступил в сельхозакадемию. Вместе с дядей Егором мы начали строить оранжерею в усадьбе.
Потом на выставке цветов я познакомился с Инной, мы полюбили друг друга, поженились. Жили у Егора Семеновича. Как-то он заболел, сильный кашель, высокая температура. Забрали по «скорой» в больницу. Утром я поехал его проведать.
— Илья, привези ко мне нотариуса, хочу дом на тебя переписать. Чувствую, что недолго осталось мне жить. Других родных людей у меня нет. И еще одна просьба: не забывай относить на кладбище розу для Юлии. Вот, я тебе нарисовал, где ее место находится, это недалеко от центрального входа. На памятнике портрет молодой красивой девушки. Там такой один. Ну и по имени ее узнаешь... О розах не забывай, дари людям радость!
Вскоре дяди Егора не стало...
Пришло лето. Мы с Инной занимались и строительством, и выращиванием роз, и поставками цветов в магазины. Как-то жена уехала к родным, а я сидел в беседке в саду, мечтал о будущем, думал о том, что дело Семеновича будет продолжаться. Да и мне это занятие по душе. Всю жизнь дарить людям красоту - что может быть лучше?
Вдруг передо мной возник призрак солдата. Я догадался, что это был Роман.
Конечно было страшно и жутко - одно дело слушать об этом, а другое - видеть этого призрака самому.
Я как мог успокоил молодого человека, сразу сказал, что сам отнесу алую розу на могилу Юлии.
...С тех пор прошло много времени. Но призрак солдата является каждый год. И в день рождения и в день смерти я отношу лучшую розу дня чужой любимой.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 12:53
Сегодня, 12:53 by Сделано_в_СССРПросмотров: 30Комментарии: 0
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