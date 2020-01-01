Алая роза для любимой

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 12:53

Сделано_в_СССР Просмотров: 30 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:53 by

После окончания школы я поступил в институт. Снял комнату у давнего знакомого моего отца, Егора Семеновича. Хозяин квартиры мне понравился сразу. С ним было легко и интересно. Он увлекался разведением роз.Как-то он попросил меня срезать несколько букетов на свадьбу, на которые получил заказ (у него был контракт с цветочным магазином).- Только вон с того куста ничего срезать нельзя, - предупредил меня Егор Семенович.- Почему? Они такие красивые, алые. Как по мне, то исключительно свадебный вариант.- Это чужие цветы... - как-то уклончиво ответил дядя Егор. - Может, потом когда-нибудь расскажу тебе - почему...В выходной, когда мы снова были в цветнике, я услышал удивительную историю.- Я родился хромым. С детства вместе с мамой занимался цветами, поступать никуда не стал, да и не мог ее одну оставить. А после смерти матери продолжил ее дело. В вооруженные силы, естественно, тоже не призывался. Помню, как весело мы погуляли на проводах в армию нашего одноклассника Ромки.Только Юлька была грустной, все время слезы вытирала. У них с Романом такая страстная любовь была! Мы их называли Ромео и Джульеттой. Мне эта девушка тоже очень нравилась. Да только разве такая красавица обратит внимание на хромого калеку? Пришлось мириться, молча со стороны наблюдать за счастьем друга.А Юля словно предчувствовала беду, на себя была не похожа. Я подошел к ней:- Юлька, ну чего ты? Всего ведь два года! Дождешься, потом поженитесь, детей заведете, меня в крестные возьмете! — пытался ее успокоить.- А на нашу свадьбу Егор вырастит самые красивые цветы! — добавил Роман.- Огромный букет!- Нет, одну розу, но самую прекрасную, большую и алую! — грустно улыбнулась красавица.- Ладно, договорились, - смирился я.- Егор, не увидимся мы с ним больше. Сердцем это чувствую! - шепнула она мне.А через полгода как гром среди ясного неба: Юлю насмерть сбила машина.Я тогда в больнице после очередной операции на ноге лежал, даже на похороны приехать не смог. Когда вернулся, вышел вечером в оранжерею, закурил, подумал о том, что завтра нужно сходить на могилу девушки, букет отнести, помянуть...В это время в саду раздался шорох. Оглянувшись, в сумерках увидел мужской силуэт в форме солдата.- Ромка? Ты что, из армии сбежал? - удивился я.Он немного помолчал, а потом ответил, только голос странный, хриплый, прерывистый:- Вон ту, алую, отнеси моей любимой... Как мечтала Юля. Я ведь с ней так и не попрощался. Никогда мы с ней больше увидеться не сможем... - и после этих слов он исчез! А меня как вырубило.А утром я очнулся от жуткого крика в соседском дворе. Голосила мать Романа. Им сообщили, что сын, узнав о смерти Юли, после того как его из армии не отпустили на ее похороны, повесился в казарме. Ужас...- А почему Романа не отпустили?- Ну как? Официально она ему никто.Самое интересное, что я видел его и разговаривал с ним уже после смерти. Потом сообразил - призрак солдата Ромки я видел...- А почему он сказал, что они не смогут увидеться? Ведь сейчас оба находятся на том свете? Там души и могут соединиться. Я как-то читал на эту тему.- Не совсем так. Юля погибла, а Роман покончил с собой.Они в разных мирах, которые находятся как бы параллельно друг другу. И никогда не пересекаются...С тех пор два раза в год, в день рождения и в день смерти Юли, он является ко мне. Просит сходить на кладбище. И каждый раз я отношу алую розу на могилу чужой любимой. Заодно захожу и к Роману, на его могилку.Хобби Семеновича меня так увлекло, что после второго курса я бросил институт и поступил в сельхозакадемию. Вместе с дядей Егором мы начали строить оранжерею в усадьбе.Потом на выставке цветов я познакомился с Инной, мы полюбили друг друга, поженились. Жили у Егора Семеновича. Как-то он заболел, сильный кашель, высокая температура. Забрали по «скорой» в больницу. Утром я поехал его проведать.— Илья, привези ко мне нотариуса, хочу дом на тебя переписать. Чувствую, что недолго осталось мне жить. Других родных людей у меня нет. И еще одна просьба: не забывай относить на кладбище розу для Юлии. Вот, я тебе нарисовал, где ее место находится, это недалеко от центрального входа. На памятнике портрет молодой красивой девушки. Там такой один. Ну и по имени ее узнаешь... О розах не забывай, дари людям радость!Вскоре дяди Егора не стало...Пришло лето. Мы с Инной занимались и строительством, и выращиванием роз, и поставками цветов в магазины. Как-то жена уехала к родным, а я сидел в беседке в саду, мечтал о будущем, думал о том, что дело Семеновича будет продолжаться. Да и мне это занятие по душе. Всю жизнь дарить людям красоту - что может быть лучше?Вдруг передо мной возник призрак солдата. Я догадался, что это был Роман.Конечно было страшно и жутко - одно дело слушать об этом, а другое - видеть этого призрака самому.Я как мог успокоил молодого человека, сразу сказал, что сам отнесу алую розу на могилу Юлии....С тех пор прошло много времени. Но призрак солдата является каждый год. И в день рождения и в день смерти я отношу лучшую розу дня чужой любимой.Автор неизвестен.

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