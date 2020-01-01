С новой строки. Часть 1

I.

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:22

Cover Просмотров: 44 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:22 by

— Черт! — Алена споткнулась о початую бутылку минералки. — Не судьба в холодильник убрать? — раздраженно прошептала она.Светало. На линолеуме разлилось озерцо. Третий день девушка жила у Сереги, он уступил ей комнату, а сам перекочевал на кухню и сейчас тихо посапывал на раскладушке.Алена пробиралась к раковине, лавируя между коробками от пиццы, роллов и прочей ерунды. В первый же вечер она навела порядок, но Серега был неисправим, как и все холостяки.От Антона ни слуху ни духу. Алене казалось, что Серега при первой возможности наберет старого кореша и скажет нечто вроде: «Але, придурок! Твоя у меня, не кипиши. Остынет — перезвоню». Но никто никому не звонил.Возвращаясь из клиники, Серый уединялся на кухне и торчал в ноуте, возле которого сейчас ночевал кусок колбасы, окруженный свитой из хлебных крошек. Алена поморщилась, взяла полотенце и смахнула крошки в ладонь. Убираясь, она задела мышку.Монитор ожил, точно только и ждал, когда девушка попадет в ловушку. И она попалась, увязла, как в гнилом болоте. На экране высветилось электронное письмо. Алена не обратила бы на него внимания, но в глаза бросилось знакомое слово «Шенкао».Девушка замерла на секунду, и подсознание услужливо вынуло из мешочка нужный номерок. Сверяйте ваш лотерейный билет, милочка! Шенкао… Инесса Шенкао, начальница Антона.Алена покосилась на спящего Серегу и принялась читать:Кому: doctorserg@mail.ruОт кого: ment1980@rambler.ru«Привет, Серый! Ты во что вляпался, дебил? Шенкао — это та, о ком я подумал? Мужик, у нее нет прошлого! Она просто появилась в городе 4 года назад. А Мухин из окна вышел. Вчера. Аккуратнее будь! Кирилову не пробил еще».Алена сглотнула. Мухин. Адвокат, у которого Тоша выиграл первое дело в команде Шенкао. Они потом сидели в кафе втроем, и его распирало от гордости, а Сергей шутил, мол, повезло Алене: муж — юрист, друг — врач. А кто такая Кирилова?— Любопытство сгубило кошку, — проворчал Сергей сиплым спросонья голосом, натягивая штаны.— Прости… — Алена поспешно отвернулась от ноутбука. — Я случайно задела мышь, он включился и…— Забей, — перебил Сергей.— Я все равно хотел тебе показать, вчера не решился.— Почему? — оторопела Алена.Сергей тыкнул в мобильник и протянул девушке:— Читай.На экране висела СМС: «Кирилова умерла от потери крови. Прошлой ночью откусила себе язык».— Кто это?— Участник фирмы, против которой судился Антоха. Это ее защищал Мухин.Алена зависла. События не укладывались в голове. Две таких странных и нелепых смерти, резкая перемена в поведении мужа, тайная переписка Сергея с каким-то ментом, и на вершине этой запутанной цепи — Инесса Шенкао. Директор юридической компании.— Погоди, — ответил Сергей на непонимающий взгляд Алены. — Я объясню.— Уж постарайся. — Девушка скрестила на груди руки.— За пару дней до вашей ссоры я был на крупном врачебном форуме. Там один психиатр делал доклад по шизофрении. Он столкнулся с удивительным случаем: одновременно заболели адвокат и его подзащитная. Юрист клялся, что документы магическим образом изменились чуть ли не за ночь. У него сдали нервы, и родная жена упекла чувака в психушку. С Кириловой сложнее. Дама обвиняла Мухина в подделке документов, мол, он каким-то макаром что-то там подменил. Пошла в прокуратуру, ее выслушали, да и вызвали «скорую». — Сергей усмехнулся. — Бизнес-леди цапнула помощника прокурора за руку. — Он выудил из пачки сигарету и закурил.— Дальше что?! — не вытерпела Алена.— А дальше — ты в курсе, — вместе с дымом выдохнул Сергей. — Попросил знакомого в штатском пробить этих двух, — он кивнул на ноутбук. — Есть еще кое-что, даже не знаю, как сказать.Алена подалась вперед. Сергей курил, разглядывая царапины на столе.— Тогда на форуме, — продолжил он, — врач сказал, что природа навязчивой идеи у них одинакова. Понимаешь?Алена покачала головой.— Оба двинулись на почве колдовства! Кирилова даже по-латыни болтала. Погоди, — он сел за ноут, несколько раз щелкнул мышью и прочел: – Aбоминацио десоляционис. Мерзость запустения.— Что это значит? — Алена выпучила глаза.— Откуда я знаю!? — Сергей треснул кулаком по столу. — Психиатр говорил, что это цитата из Евангелия, — добавил он, успокоившись. — Откровение пророка Иоанна о конце света.— Думаешь, это связано с Инессой? — Алена знала ответ и все равно спросила, в глубине души надеясь, что Сергей скажет «нет». Скажет, что это шутка или дурной сон.Но Серега выбил хрупкую надежду из ее рук.— Хуже. Это связано с Антохой. Я пока не знаю как, но выясню. — Он взял телефон. — Але, будьте добры Михаила. Друг. — Сергей выслушал ответ, изменился в лице, извинился и ошарашено положил трубу на стол.— Что случилось? — Алена комкала полотенце. — Что-то с Антоном?— Миха погиб сегодня ночью. Он опер… Был опером. Погиб на задержании.Они молчали. Заговорить — значит выпустить джинна. Сосуд уже в их руках, и сургуч еще хранит письмена, которые крепче любых замков, но если сорвать печать…— Что будем делать? — спросила Алена.— Не знаю.— Мне страшно.— Мне тоже, но мы должны вытащить его.Алена кивнула. Печать сорвана, сосуд разбит…Три месяца назад.Антон задыхался. В правый бок вонзилась незримая финка, во рту пересохло, и он по-рыбьи разевал рот. Корни деревьев, таившиеся в темноте, бросались под ноги, ветви цеплялись за одежду и царапали лицо. Но что это? Лес расступился, и он вновь очутился на страшной поляне. Третий раз подряд.Четыре тени хороводили вокруг котла, стоявшего на огне. Пятая послушно волоклась с ними. Этот пятый силуэт не вписывался в общую картину. Он был слишком — эта мысль вцепилась в сознание, как питбуль в горло, — слишком живым.Варево вспучилось, выплескиваясь из котла, одно из существ прильнуло губами к вялой фигуре. Жертва извивалась, колотила черную тварь кулаками по груди, но тщетно.Чьи-то руки легли Антону на плечи.— Что с тобой, милый?Он открыл глаза и не сразу узнал спальню, сумрачно освещенную ночником. Алена с тревогой наблюдала за мужем.— Ты чего, Тоша? — Она заглянула ему в глаза. — Сон плохой?— Ага, бляшка-мушка. — Антон сел на кровати. — С детства такого не было.— Принести воды?— Ага.Алена пришла с чашкой, Антон жадно выпил.— Спасибо.— Ты кричал как помешанный.— Я не помню, что видел, но повторения не хочу.— Это просто сон. — Алена обняла его. — Не накручивай себя.— Пойду покурю. — Антон поцеловал супругу. — Ложись.Он вышел на кухню, открыл окно и чиркнул зажигалкой. Прохладный летний воздух успокаивал. Завтра, нет, уже сегодня, собеседование. Неужто он в самом деле так перенервничал?Антон достал из холодильника початую бутылку коньяка, налил рюмку и выпил. Пора спать, впереди сложный день.***— Ну что ж, тесты вы сдали весьма неплохо. — Инесса встала, поправила юбку и подошла к Антону. — А почему вы выбрали именно нас? — Она нагнулась через стол.— Ваша фирма выиграла несколько громких дел. — Расстегнутая пуговица на блузке дразнила, и Антон отвел глаза.— Любите славу?Антон сцепил пальцы в замок.— Вы приняты. — Инесса вернулась на место. — Амбиции — не самый плохой актив, если они обеспечены желанием работать.У Антона в животе заиграла музыка, он не сумел сдержать улыбку. Инесса улыбнулась в ответ:— Сварить вам чашечку кофе?— Да, спасибо.— Варка кофе — целый ритуал, — пояснила Инесса. — И для своих я готовлю его сама.Она вышла. Из-за приоткрытой двери слышался голос Викуси, рыженькой секретуточки, толковавшей кому-то по телефону, что фирма не работает с физическими лицами.Антон оглядел кабинет директора: шикарная мебель, диплом УрГЮА в рамочке на стене — явный закос под западную элиту, на столе сидит приятного вида кукла. Над креслом руководителя — большая фотография Путина.— Если вы скажете, что это невкусно, — проворковала Инесса, — я вас уволю.Антон едва не матюгнулся. Он так увлекся изучением кабинета начальницы, что не слышал, как она вернулась. Директор поставила чашку с ароматным напитком и присела на край стола.Вела она себя чудаковато. Совсем не того ожидал Антон от руководителя юридической компании, лихо разрулившей рейдерский захват и вернувшей собственникам несколько сотен миллионов. Не рублей.— Ну что же вы, пробуйте. — Инесса прикоснулась к очкам в дорогой оправе, она походила на преподавательницу, флиртующую с первокурсником.Антон оценил мастерство начальницы с первого глотка. Кофе оставлял долгое приятное послевкусие. Во рту словно таял шоколад с нотками ванили и каким-то неясным, едва уловимым оттенком.Он не заметил, как чашка опустела, и смутился, увидев, что Инесса наблюдает за ним. На долю секунды краски вокруг стали ярче и насыщеннее, Антон разглядел даже пылинки на застекленном лице президента.— Я же говорила. — Инесса дружески подмигнула и резко поменяла тон: — В понедельник ваш первый рабочий день. Причины для опоздания только две: болезнь или смерть. Но прежде чем заболеть или умереть, позвоните. Свободны!Автор: Magistr201.

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