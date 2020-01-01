С новой строки. Часть 1— Черт! — Алена споткнулась о початую бутылку минералки. — Не судьба в холодильник убрать? — раздраженно прошептала она.
Светало. На линолеуме разлилось озерцо. Третий день девушка жила у Сереги, он уступил ей комнату, а сам перекочевал на кухню и сейчас тихо посапывал на раскладушке.
Алена пробиралась к раковине, лавируя между коробками от пиццы, роллов и прочей ерунды. В первый же вечер она навела порядок, но Серега был неисправим, как и все холостяки.
От Антона ни слуху ни духу. Алене казалось, что Серега при первой возможности наберет старого кореша и скажет нечто вроде: «Але, придурок! Твоя у меня, не кипиши. Остынет — перезвоню». Но никто никому не звонил.
Возвращаясь из клиники, Серый уединялся на кухне и торчал в ноуте, возле которого сейчас ночевал кусок колбасы, окруженный свитой из хлебных крошек. Алена поморщилась, взяла полотенце и смахнула крошки в ладонь. Убираясь, она задела мышку.
Монитор ожил, точно только и ждал, когда девушка попадет в ловушку. И она попалась, увязла, как в гнилом болоте. На экране высветилось электронное письмо. Алена не обратила бы на него внимания, но в глаза бросилось знакомое слово «Шенкао».
Девушка замерла на секунду, и подсознание услужливо вынуло из мешочка нужный номерок. Сверяйте ваш лотерейный билет, милочка! Шенкао… Инесса Шенкао, начальница Антона.
Алена покосилась на спящего Серегу и принялась читать:
Кому: doctorserg@mail.ru
От кого: ment1980@rambler.ru
«Привет, Серый! Ты во что вляпался, дебил? Шенкао — это та, о ком я подумал? Мужик, у нее нет прошлого! Она просто появилась в городе 4 года назад. А Мухин из окна вышел. Вчера. Аккуратнее будь! Кирилову не пробил еще».
Алена сглотнула. Мухин. Адвокат, у которого Тоша выиграл первое дело в команде Шенкао. Они потом сидели в кафе втроем, и его распирало от гордости, а Сергей шутил, мол, повезло Алене: муж — юрист, друг — врач. А кто такая Кирилова?
— Любопытство сгубило кошку, — проворчал Сергей сиплым спросонья голосом, натягивая штаны.
— Прости… — Алена поспешно отвернулась от ноутбука. — Я случайно задела мышь, он включился и…
— Забей, — перебил Сергей.— Я все равно хотел тебе показать, вчера не решился.
— Почему? — оторопела Алена.
Сергей тыкнул в мобильник и протянул девушке:
— Читай.
На экране висела СМС: «Кирилова умерла от потери крови. Прошлой ночью откусила себе язык».
— Кто это?
— Участник фирмы, против которой судился Антоха. Это ее защищал Мухин.
Алена зависла. События не укладывались в голове. Две таких странных и нелепых смерти, резкая перемена в поведении мужа, тайная переписка Сергея с каким-то ментом, и на вершине этой запутанной цепи — Инесса Шенкао. Директор юридической компании.
— Погоди, — ответил Сергей на непонимающий взгляд Алены. — Я объясню.
— Уж постарайся. — Девушка скрестила на груди руки.
— За пару дней до вашей ссоры я был на крупном врачебном форуме. Там один психиатр делал доклад по шизофрении. Он столкнулся с удивительным случаем: одновременно заболели адвокат и его подзащитная. Юрист клялся, что документы магическим образом изменились чуть ли не за ночь. У него сдали нервы, и родная жена упекла чувака в психушку. С Кириловой сложнее. Дама обвиняла Мухина в подделке документов, мол, он каким-то макаром что-то там подменил. Пошла в прокуратуру, ее выслушали, да и вызвали «скорую». — Сергей усмехнулся. — Бизнес-леди цапнула помощника прокурора за руку. — Он выудил из пачки сигарету и закурил.
— Дальше что?! — не вытерпела Алена.
— А дальше — ты в курсе, — вместе с дымом выдохнул Сергей. — Попросил знакомого в штатском пробить этих двух, — он кивнул на ноутбук. — Есть еще кое-что, даже не знаю, как сказать.
Алена подалась вперед. Сергей курил, разглядывая царапины на столе.
— Тогда на форуме, — продолжил он, — врач сказал, что природа навязчивой идеи у них одинакова. Понимаешь?
Алена покачала головой.
— Оба двинулись на почве колдовства! Кирилова даже по-латыни болтала. Погоди, — он сел за ноут, несколько раз щелкнул мышью и прочел: – Aбоминацио десоляционис. Мерзость запустения.
— Что это значит? — Алена выпучила глаза.
— Откуда я знаю!? — Сергей треснул кулаком по столу. — Психиатр говорил, что это цитата из Евангелия, — добавил он, успокоившись. — Откровение пророка Иоанна о конце света.
— Думаешь, это связано с Инессой? — Алена знала ответ и все равно спросила, в глубине души надеясь, что Сергей скажет «нет». Скажет, что это шутка или дурной сон.
Но Серега выбил хрупкую надежду из ее рук.
— Хуже. Это связано с Антохой. Я пока не знаю как, но выясню. — Он взял телефон. — Але, будьте добры Михаила. Друг. — Сергей выслушал ответ, изменился в лице, извинился и ошарашено положил трубу на стол.
— Что случилось? — Алена комкала полотенце. — Что-то с Антоном?
— Миха погиб сегодня ночью. Он опер… Был опером. Погиб на задержании.
Они молчали. Заговорить — значит выпустить джинна. Сосуд уже в их руках, и сургуч еще хранит письмена, которые крепче любых замков, но если сорвать печать…
— Что будем делать? — спросила Алена.
— Не знаю.
— Мне страшно.
— Мне тоже, но мы должны вытащить его.
Алена кивнула. Печать сорвана, сосуд разбит…
Три месяца назад.
I.
Антон задыхался. В правый бок вонзилась незримая финка, во рту пересохло, и он по-рыбьи разевал рот. Корни деревьев, таившиеся в темноте, бросались под ноги, ветви цеплялись за одежду и царапали лицо. Но что это? Лес расступился, и он вновь очутился на страшной поляне. Третий раз подряд.
Четыре тени хороводили вокруг котла, стоявшего на огне. Пятая послушно волоклась с ними. Этот пятый силуэт не вписывался в общую картину. Он был слишком — эта мысль вцепилась в сознание, как питбуль в горло, — слишком живым.
Варево вспучилось, выплескиваясь из котла, одно из существ прильнуло губами к вялой фигуре. Жертва извивалась, колотила черную тварь кулаками по груди, но тщетно.
Чьи-то руки легли Антону на плечи.
— Что с тобой, милый?
Он открыл глаза и не сразу узнал спальню, сумрачно освещенную ночником. Алена с тревогой наблюдала за мужем.
— Ты чего, Тоша? — Она заглянула ему в глаза. — Сон плохой?
— Ага, бляшка-мушка. — Антон сел на кровати. — С детства такого не было.
— Принести воды?
— Ага.
Алена пришла с чашкой, Антон жадно выпил.
— Спасибо.
— Ты кричал как помешанный.
— Я не помню, что видел, но повторения не хочу.
— Это просто сон. — Алена обняла его. — Не накручивай себя.
— Пойду покурю. — Антон поцеловал супругу. — Ложись.
Он вышел на кухню, открыл окно и чиркнул зажигалкой. Прохладный летний воздух успокаивал. Завтра, нет, уже сегодня, собеседование. Неужто он в самом деле так перенервничал?
Антон достал из холодильника початую бутылку коньяка, налил рюмку и выпил. Пора спать, впереди сложный день.
***
— Ну что ж, тесты вы сдали весьма неплохо. — Инесса встала, поправила юбку и подошла к Антону. — А почему вы выбрали именно нас? — Она нагнулась через стол.
— Ваша фирма выиграла несколько громких дел. — Расстегнутая пуговица на блузке дразнила, и Антон отвел глаза.
— Любите славу?
Антон сцепил пальцы в замок.
— Вы приняты. — Инесса вернулась на место. — Амбиции — не самый плохой актив, если они обеспечены желанием работать.
У Антона в животе заиграла музыка, он не сумел сдержать улыбку. Инесса улыбнулась в ответ:
— Сварить вам чашечку кофе?
— Да, спасибо.
— Варка кофе — целый ритуал, — пояснила Инесса. — И для своих я готовлю его сама.
Она вышла. Из-за приоткрытой двери слышался голос Викуси, рыженькой секретуточки, толковавшей кому-то по телефону, что фирма не работает с физическими лицами.
Антон оглядел кабинет директора: шикарная мебель, диплом УрГЮА в рамочке на стене — явный закос под западную элиту, на столе сидит приятного вида кукла. Над креслом руководителя — большая фотография Путина.
— Если вы скажете, что это невкусно, — проворковала Инесса, — я вас уволю.
Антон едва не матюгнулся. Он так увлекся изучением кабинета начальницы, что не слышал, как она вернулась. Директор поставила чашку с ароматным напитком и присела на край стола.
Вела она себя чудаковато. Совсем не того ожидал Антон от руководителя юридической компании, лихо разрулившей рейдерский захват и вернувшей собственникам несколько сотен миллионов. Не рублей.
— Ну что же вы, пробуйте. — Инесса прикоснулась к очкам в дорогой оправе, она походила на преподавательницу, флиртующую с первокурсником.
Антон оценил мастерство начальницы с первого глотка. Кофе оставлял долгое приятное послевкусие. Во рту словно таял шоколад с нотками ванили и каким-то неясным, едва уловимым оттенком.
Он не заметил, как чашка опустела, и смутился, увидев, что Инесса наблюдает за ним. На долю секунды краски вокруг стали ярче и насыщеннее, Антон разглядел даже пылинки на застекленном лице президента.
— Я же говорила. — Инесса дружески подмигнула и резко поменяла тон: — В понедельник ваш первый рабочий день. Причины для опоздания только две: болезнь или смерть. Но прежде чем заболеть или умереть, позвоните. Свободны!
Автор: Magistr201.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:22
Сегодня, 06:22 by CoverПросмотров: 44Комментарии: 0
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