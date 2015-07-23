Вадик

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:57

Причина: Стилистика автора сохранена.

Малютка Просмотров: 9 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 13:57 by

Недавно посмотрела по телевизору документальный фильм, в котором рассказывалось о русалке, якобы живущей в Индийском океане, где-то у берегов Австралии. Я не очень верю в подобные вещи, но фильм напомнил одну необычную драматическую историю, произошедшую во времена моей юности.Весёлая у нас была компания – несколько девчонок и ребят. Каждому лет по пятнадцать или шестнадцать. Летом, особенно в жаркие дни, частенько любили пропадать на берегу реки, протекающей недалеко от нашего села. В счастливое, беззаботное время мы жили.Как-то раз, один парень из нашей компании надумал переплыть реку вплавь. Нужно сказать, что далеко не каждому взрослому мужчине под силу это сделать, ведь река у нас довольно широкая. Скорее всего, парень, а звали его Вадик, решил похвастаться перед нами, в особенности, перед моей подружкой Нинкой. Он давно уже пытался за ней ухаживать, да только напрасно. Моя подружка не обращала на ухажёра никакого внимания. Если бы мы только знали тогда, чем закончится тот заплыв Вадика!Парень доплыл до середины реки и скрылся под водой. Мы сперва подумали, что Вадик шутит, но минуты шли за минутами, а его голова так и не появлялась на поверхности. И тут мы испугались, страшно испугались. Помню, кто-то из ребят побежал на пристань, благо дело, она находилась рядом. Там всегда имелись с лодками рыбаки, которые, узнав о случившемся, тут же бросились на помощь. Парню повезло – его спасли. Но удивительное дело: он пробыл под водой добрых полчаса! Об этом случае в своё время много писалось в газетах.Вадик пару дней пролежал в больнице, и к нему никого не пускали, а после выписки ещё с неделю не выходил из дома на улицу. Когда, наконец, мы все снова собрались вместе, он стал рассказывать нам странную историю, которая будто бы произошла с ним под водой.По словам нашего приятеля, он попал в водоворот и на какое-то время, нахлебавшись воды, потерял сознание. Придя в себя, сначала никак не мог понять, что, собственно, произошло и где он находится. Мысли путались. Всё вокруг выглядело как-то неестественно и неправдоподобно. Куда ни глянь - везде темнота, дальше двух-трёх метров ничего не разобрать. При попытке встать на ноги, движения рук и ног оказались плавными и больше походили на движения в невесомости. Вскоре он понял, что находится на дне реки, хотя всё это плохо укладывалось в голове. Попробовал прыгнуть и всплыть на поверхность, однако, оторвавшись от земли на полметра, снова опустился на дно. Всё же следовало как-то выбираться. И он решил: если не получается всплыть, значит нужно идти, и в конце концов добраться до берега.Тут все мы засмеялись и прервали рассказчика, а Нинка назвала его Ихтиандром с богатой фантазией, насмотревшимся кинофильм «Человек-амфибия».- Тебя что, в больнице не долечили? – стали подшучивать над Вадиком ребята.Но тот совсем не обиделся, а попросил, чтобы мы не спешили с выводами и дослушали до конца.- Вот, посмотрите сюда, - он загнул уши, и за каждым из них показал небольшой порез, - мне кажется, это что-то похожее на жабры.- Ну, скажешь тоже, - улыбнулась Нинка, - тебя, просто поранили, когда из воды доставали.- Ничего меня не поранили. Эти порезы у меня с детства, - буркнул Вадик.Жаль, что моя подружка и ребята тогда не стали слушать его историю дальше, может быть, они и смогли как-то предотвратить трагедию, произошедшую на следующий день. Не знаю, почему, а меня эта, пусть даже фантастическая история отчего-то заинтересовала, и я попросила Вадика продолжить.Он стал рассказывать дальше, и вот, что я узнала. Из-за плохой видимости идти становилось трудно, к тому же под ноги часто попадались валуны. Один раз пришлось даже перелезть через огромный ствол затонувшего дерева. Вскоре мой приятель увидел нечто, напоминающее костёр. Это было голубое свечение, непонятным образом, исходящее от груды маленьких камней, сложенных в виде небольшой пирамиды. Вадик подошёл ближе к мнимому костру и рядом с ним разглядел некое существо, внешне напоминающее русалку, только с бородой. Оно сидело на небольшом возвышении, сверкая своими узкими светло-зелёными глазами. «Тебе повезло, я сегодня добрый, - сказало существо, - возьми один камень и ступай, он будет освещать путь и поможет выбраться, иначе заблудишься».Парень от испуга не смог вымолвить и слова, лишь несколько пузырей выскользнули из его рта. «Бери и ступай, пока есть время», - повторило существо, кивнув головой, указывая, куда идти.Вадик осторожно взял один камень и отправился в нужном направлении. Уже через несколько минут он стал идти на подъём, становилось светлее, по всем признакам ощущалось приближение берега. Откуда-то сверху раздался непонятный шум.Дальше Вадик ничего не мог вспомнить. Я так думаю, что, скорее всего, он потерял сознание от неосторожного удара веслом при гребле. Рыбаки потом говорили, что тело всплыло неожиданно само по себе рядом с лодкой.Да, совсем забыла, Вадик показал мне камень, который помог ему выбраться со дна реки. Камень оказался обыкновенным гранитом, довольно часто встречающимся в наших местах, и ничего необычного не представлял. Я просила показать как он светиться в воде, и Вадик пообещал выполнить просьбу в следующий раз. Однако следующего раза не было.На другой день случилась беда. Рано утром, никому ничего не сказав, Вадик, по всей видимости, отправился на рыбалку. Во всяком случае, на берегу реки нашли его рыболовные снасти и удочку. С тех пор парня больше никто не видел. Люди поговаривали, что он утонул. Поиски тела, к сожалению, ни к чему не привели.А я вот о чём подумала: «Может быть, Вадик отправился путешествовать по дну реки, а вдруг всё, о чём он мне рассказывал – правда?» Просто, очень хочется в это верить.

Ключевые слова: Река камень друг авторская история

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