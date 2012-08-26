Против природы

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:53

mad_billy Просмотров: 77 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 06:53 by

- Долго ещё? – Даша откинулась в кресле.- Ты же уже спрашивала. Ещё почти целый день пути! – Вадим, её отец, внимательно смотрел на дорогу.- Эх. Может, радио включим?- Тут не ловит.- Зачем мы вообще поехали в такую глушь?- Мы едем к твоей бабушке. Я с ней не общался с тех пор как… - он замялся.Она понимающе кивнула и продолжила глядеть в окно. Солнце медленно стремилось к горизонту. Небо потихоньку краснело. Машина остановилась напротив пошарпанного здания с покошенной вывеской "Мотель".- Остановимся тут на ночь.- Что?!- Ты же не хочешь, чтобы я клевал носом всю дорогу.- Нет.- Вот именно. Тут наверняка есть свободное место.Припарковавшись, они вошли.Первый этаж занимала закусочная. Здесь пахло маслом и чем-то сгоревшим.- Сейчас перекусим.- Может, не…Но отец уже подошёл к кассе. Толстая женщина в замызганном фартуке указала пальцем на меню под потолком. Судя по раскраске и символам, когда-то здесь был Макдональдс.Дарья села за стол и стала ждать. Местная обстановка не нагоняла аппетит, но выбора не было. Вадим вернулся с ржавым подносом, на котором стояла посуда с компотом и жареной картошкой с котлетами.- Ешь, - он положил в рот кусок мяса и стал жевать.- Я как-то… - вилка с трудом вошла в плохо прожаренное мясо, - …не очень хочу есть.- Ну ладно, только потом не жалуйся!После ужина они сняли комнату на втором этаже. Отец оказался более чем прав – здесь не было вообще никого, кроме поварихи и хозяина мотеля, который только и удосужился, что взять деньги и дать ключ.Комната ничем не отличалась от остального помещения. Пыль, выцветшие обои, потрескавшиеся окна. Девушка тяжко вздохнула и села на одну из кроватей. Она скрипнула так, будто сейчас сломается.Уже темнело, и они легли спать.Даше не спалось, хотя отец уже захрапел. Она осторожно перевернулась на другой бок и уставилась в окно. Месяц медленно всплывал над лесом. Сквозь трещины в комнату доносилось стрекотание сверчков. К счастью, летняя ночь была тёплой.С соседней кровати раздался стон. Он становился громче. Девушка встала и подошла к отцу. Он приоткрыл глаза.- А-а-х…- Что такое, пап?!- Живот болит. Ой-ёй! - он вздрогнул, и его вырвало прямо на пол. – Позови кого-нибудь!- Сейчас. Сейчас! – она выскочила из комнаты и метнулась в конец коридора.Там была комната владельца. На громкий стук дверь открылась, и тощий мужичок встал на пороге.- Чего? – он сонно покачивался.- Папе плохо! Кажется, он отравился!От этого глаза дылды округлились. Он подскочил к соседней двери.- Зина, старая сволочь! – он огрел дверь так, что та чуть не выскочила из петель.Толстуха вышла в коридор.- Тебе чего, выродок?- Ты опять человека отравила! - он отвесил ей пощёчину.- А что я поделаю?! – она хорошенько саданула ему в глаз. – У нас свежего мяса уже месяц не было!- Так это не моя забота! Ты бы лучше свою жирную тушу в деревню отнесла и там хотя бы телёнка выпросила! Всего полкилометра по лесу! Даже ты управилась бы за день-два!- Да ты… - баба снова замахнулась.- Хватит! – Даша встала между ними. – Моему отцу плохо и кто-то должен ему помочь!- Сейчас, - процедил хозяин сквозь зубы. – Я ещё с тобой разберусь! - бросил он, провожая девушку.Они вошли в комнату. Отец скинул одеяло и держался за живот, не прекращая стонать.- Чё-ё-ёрт. Я не врач, я не знаю, что делать!- Есть аптечка? Обезболивающие какие-нибудь? Активированный уголь хотя бы?!- Ишь, чего хочешь. Последние лекарства тут кончились, ещё когда я не родился. Тут деревня есть недалеко, там есть аптека. Мы бы могли позвать врача оттуда!- Так чего ждём!?- Ладно, поехали. Связи нет, а я названия эти не запомню. Со мной поедешь и отца с собой возьмёшь!- О… ладно…- Мужик, ты держись!Вадим кивнул и снова зажмурился от боли.Хозяин скрупулёзно оделся, вывел Дашу во двор и усадил в старенькую "девятку". Затем принёс отца на заднее сидение. Пришлось постараться, чтобы завести драндулет, и лишь пара крепких матов помогла этому. Автомобиль поскакал по рытвинам и ямам, как вдруг свернул в лес и начал вовсе лететь над заросшей дорогой.- Ты убить нас хочешь?! – Дарья вжалась в кресло.- Это самый короткий путь! Держитесь крепче!Машина была готова разлететься на куски на любой кочке. Двери порой хлопали от очередного скачка. Фары, и так едва освещавшие путь, часто мигали. И тут она резко встала.- Дальше не поедем, там дороги вообще нет. Пойдём!- Но мы же не можем оставить…- Он перетерпит, мы быстро сходим! – мужик пошлёпал по грязевой дороге, и девица пошла за ним.Фары погасли, оставив их в полной тьме. Понадобилось время, чтобы привыкнуть к лунному свету. Где-то вдалеке завиднелись треугольные крыши.Было настоящим испытанием добраться до деревни. Дождей не было долго, но почему-то дорога сплошь состояла из вязкой грязи. Но, несмотря на трудности, деревня становилась всё ближе и ближе.- Рынок в середине села, там же аптека. Надеюсь, она открыта, - дылда устало опёрся о стену одного из домов.- А если нет?Он оглянулся на неё, странно сверкнув глазами в свете луны.- Не каркай…Они стали продвигаться между домами. Это было так же трудно, но теперь можно было опираться на заборы и стены домов.Хлюпанье шагов уже отдавалось эхом в голове, когда откуда-то послышался шорох. Обернувшись, она лишь успела увидеть, как что-то низкое скрылось за углом дома. «Собака, наверное», - она неловко усмехнулась. Темнота и тишина давили на неё, вызывали беспокойство. Она догнала проводника. Тот вздрогнул и оглянулся.- А, это ты, - он выдохнул.- А кто это ещё мог быть?- Эм… никто. Никто, конечно.- Ладно…Весь остальной путь Дарья не могла успокоиться. Как бы ей не хотелось, но карликовая тень, попавшаяся ей на глаза, не покидала её мысли. И чем больше этих мыслей было, тем больше деталей обретал этот образ. Вроде, она заметила у него длинные руки и короткие ножки, держащиеся на квадратном туловище, а голова была…- Мы пришли! – от резкой фразы она чуть не взвизгнула.Действительно, перед ними был единственный фонарь в деревне, вокруг которого громоздились магазины-вагончики. На одном из них было написано белой краской "Аптека". В зарешёченном окошке горел свет.- Ты заходи, я пока тут перекурю.Дарья кивнула и подошла к двери. Она постучала, с той стороны послышались шаги и скрежет засова. Дверь со скрипом отворилась. На пороге стоял седой мужчина в поношенном лабораторном халате.- Чего стоишь?! – он резко перевёл взгляд на закурившего хозяина мотеля. – Сюда, быстро!Вдруг между домами пронеслись хлюпающие шаги. Они слышались из нескольких мест сразу, и от этого мужчина в один прыжок оказался за порогом аптеки. Даша тоже вошла, и толстая металлическая дверь захлопнулась за ними.- Чего тебе надо в такой час, и кого ты припёр!? – аптекарь схватил дылду за плечи.- У ней отцу плохо. Нужны лекарства.- Какие?- Обезболивающие… слабительное… наверное…- Эх, лучше я его сам осмотрю. Где он?- Мы… в машине его оставили… - мужик отступил на шаг.- Я ослышался?- Нет…- Тогда чего стоим?! Его нужно вытаскивать оттуда! – он метнулся к прилавку и стал собирать лекарства и инструменты, среди них мелькнуло что-то, похожее на короткое ружьё.Так же быстро он выскочил на улицу.- Где машина?!- На дороге… в лесу…Он лишь ругнулся под нос и жестом позвал их за собой. На ходу из сумки он извлёк оружие и стал держать его наготове.- А… зачем это? – Даша догнала его.- Поверь, девочка, тебе лучше не знать.- Эй, мне вообще-то пятнадцать!- Вот сейчас нам совсем не до этого! – он оглянулся на приближающийся треск.Девушка сделала так же и закричала, прыгая за спину старика. На них неслось четвероногое нечто размером с большую собаку. Выстрел раздался громко и резко. Тварь упала и пропахала носом землю.- Ч-что это было?!- Расскажу потом! Димон, ты где, мать твою?!Даша сразу поняла, что Димоном звали владельца мотеля. Он не отозвался.- Тьфу! – аптекарь пошёл дальше.- Погодите, что это значит?!- В этой деревне один чихнёт, все остальные скажут «будь здоров». Если человек не отвечает дольше пяти секунд, то его уже нет.- П-почему?- Хватит вопросов, или я тебя здесь оставлю!Она послушно замолчала.Из-за угла показалось ещё одно существо. Оно выставило вперёд длинные руки и побежало с воинственным рыком. Пуля мигом превратила его круглую голову в сплошную дыру. Старик схватил Дарью за предплечье и ускорил шаг. На ходу он, как мог, перезаряжал двустволку.Отовсюду доносились преследующие шорохи и хлюпанья ног по грязи. Даша уже сама не отпускала грубую руку доктора, лишь бы не отстать. Когда они вошли в черту леса, звуки стали тише, но её всё ещё не покидало чувство, что твари рядом.Вскоре они добрались до машины. С заднего сидения доносился стон. Аптекарь сел рядом со страдальцем.- Закрой двери! – он оглянулся на девушку, и та выполнила приказ.Она внимательно пыталась высмотреть тварей в зарослях. Доктор достал фонарик и посветил в лицо Вадиму.- Так, смотри на меня. Где болит?- Живот… весь…- Так, рвота была?- Да…- Хорошо, сейчас выпьешь воды и активированного угля. Вроде, ничего такого страшного больше нет.Он достал из сумки термос с водой и приставил к губам больного. Тот начал жадно пить.- Вот, хорошо. Теперь уголь, - он достал бумажный блистер с таблетками и положил несколько в рот пациента, дав запить водой. – Легче?- Немного.- Отлично. Через час-два сходишь в туалет, и не ешь сутки – будет полный порядок.- С-спасибо, - Вадим сел, держась за живот.- Сможете довезти нас назад? – врач качнул головой на водительское сидение.- Да… конечно… - он с горем пополам перелез на передний ряд и нащупал ключ.Машина завелась, и фары зажглись, озаряя дорогу. Жёлтый свет озарил тварей, стоявших впереди. Он делал их бледную кожу почти прозрачной. Тонкие мышцы под ней медленно сокращались. Большие чёрные глаза щурились от яркого сияния. Их тела и конечности были жутко искривлены. Кто-то был карликом, кто-то великаном, а кто-то и вовсе стоял на четырёх ногах. Когти, зубы, волосы торчали даже оттуда, где на них не должно быть и намёка. И всё это жутко рознилось с почти человеческими лицами, скалившимися от злости.Резкий рёв мотора заставил их отступить.- Газуй! – аптекарь пнул водительское сидение.В аффекте мужчина послушался и протаранил толпу на полном газу. Визг и вопли разошлись эхом по лесу. Чьи-то кости захрустели под колёсами. "Девятка" свернула с дороги и развернулась назад. Среди деревьев виднелся мотель. Вадим вдавил педаль в пол, и машина поскакала по дороге. Дарья уже не боялась, то, что осталось позади, пугало её куда больше. Она часто смотрела в болтающееся зеркало, чтобы убедиться, что за ними не гонятся.Машина, уже трещавшая по швам, остановилась у дверей ночлежки. Дрожащие от усталости и страха, они ввалились внутрь и расселись за первым же столом. От греха подальше Дарья закрыла двери плотнее и приставила к ней стул.- Так что это было? – она обратилась к старику.- Неприятная сторона традиций. Знаешь, в нашей стране много таких деревень, в которых живёт одна-две семьи, и больше никого. Тут это обрело пугающий оборот. Когда все уехали, лет двадцать назад, делать детей стало не с кем, а это традиция, чтобы детей много было. Вот и, чтобы не приходилось уезжать, оставшиеся семьи решили пойти против природы.- Вы имеете в виду… кровосмешение?- Да…- Фу!- Вот тебе и фу. Обычно дети от таких браков бесплодны или вообще мертворождённые, но в этот раз всё было хуже. Вместо просто уродцев стали рождаться опасные существа, с рождения пропитанные ненавистью ко всему живому. Обычно их убивали, но выжившие скрылись в пещерах недалеко от села. Несколько лет всё было нормально, все зареклись плодиться с родственниками, но потом люди стали пропадать, а в подпольях некоторых домов обнаружились норы. И тогда выводки снова дали о себе знать. Пришлось заколотить все подвалы и даже засыпать колодец, но они всё равно находят пути в деревню. И с каждым годом их всё больше. Спасает только то, что они выходят по ночам, и можно спрятаться.- Это правда? – Вадим уже окончательно пришёл в себя.- Полная. Так что дождётесь утра и вы уедете, как можно быстрее. Можете набрать бензина, сколько надо, бесплатно. Дмитрий был ещё и хозяином заправки дальше по дороге, теперь деньги ему не понадобятся.- Спасибо, - мужчина пожал ему руку. – А почему бы вам не поехать с нами?- Зачем? В той деревушке ещё живут люди, и без моей аптеки они загнутся от простого гриппа. К тому же кто-то должен сдерживать этих ублюдков.Он направился к выходу. Его взгляд внимательно прошёл по двору.- Они обычно сюда не суются. Удачи, - он махнул рукой и вышел.Дарья, было, удивилась, почему он так бесстрашно идёт обратно, но не успела его остановить. Отец посмотрел на неё с лёгкой улыбкой.- Всё-таки правильно ты есть не стала, - нервный смешок вырвался из его рта.Но на его лицо снова вернулось волнение, когда хлюпающие шаги нескольких пар ног раздались во дворе мотеля…

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