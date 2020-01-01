Что-то зазвенело. Часть 3

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Новость отредактировал Elfin - Вчера, 12:55

Re-Animator Просмотров: 78 Комментарии: 0 0 Вчера, 12:54 by

В субботу Иван Афанасьевич с утра был при параде, выстиранный и выглаженный. Все в нем так и пело. Время встречи с Екатериной Ивановной он рассчитал до минуты. Он знал, в какое мгновение ему следует появиться возле кинотеатра, чтобы купить с рук билет на восемнадцатое место в пятнадцатом ряду. Тогда в течение двух часов он мог бы наблюдать милый профиль Екатерины Ивановны и трепетную ее шею, а Катенька его бы и не заметила. Муж ее, как известно, был в отъезде... А прежде Иван Афанасьевич собирался купить цветы, с тем, чтобы как-нибудь незаметно до начала сеанса положить их на кресло Екатерины Ивановны.И вот он купил цветы возле метро "ВДНХ" у южных людей. Не какую-нибудь герань, а алые и желтые розы! И решительно направился к кинотеатру "Космос". Однако вдруг ему стало трудно идти. Будто палки какие невидимые кто подставлял на его пути на высоте сорок-пятьдесят сантиметров над уровнем тротуара. Спотыкался Иван Афанасьевич, даже правую ногу у колена ушиб о воздух, еле дошагал до перехода, поглядел на часы и ужаснулся: "Батюшки-светы!" Сейчас же его билет продавать будут с рук!Он бросился через проезжую часть наперерез машинам и троллейбусам, летел мимо них, как шайба на клюшке у Фирсова, и вдруг у самого тротуара за руку его схватил неизвестно откуда возникший милиционер. Как он был неуместен, этот сержант, и как медлителен. "А ведь и палки эти и милиционер - это все Георгий Николаевич мудрит, - подумал Иван Афанасьевич с горечью. -Неужели он так мелочен?"- На первый раз, - сказал милиционер, - вместо штрафа получайте памятку пешехода. Прочтите сейчас же при мне и вслух с первого пункта по восемнадцатый.- Я потом, - взмолился Иван Афанасьевич. - Я после кино.- Четвертый пункт повторите дважды..."Продали билет! Продали!" Все стонало в душе Ивана Афанасьевича. Ничего плохого не имел против старательного сержанта, даже уважал его, но стоять больше не мог.- Теперь, когда мы наладили выпуск "Жигулей"... - начал сержант.Сразу же мимо него пронеслась поливальная машина и окатила сержанта с головы до ног, сбив крепкой струей фуражку. И фуражку сержант изловил на лету, а руку Ивана Афанасьевича из своей так и не выпустил. "Ах, Георгий Николаевич, Георгий Николаевич, - вздохнул Иван Афанасьевич, - крепко же вы меня прихватили". И сразу же все пуговицы, какие на сержанте были, опали и покатились по мокрому асфальту. Сержант растерянно смотрел на них, однако руку Ивана Афанасьевича все еще не выпускал. Иван Афанасьевич не выдержал, выдернул руку, поклонился милиционеру: "Извините... Я не хотел... но вы сами...", - и побежал к кинотеатру. Сержант ему вдогонку дунул в свисток, но шарик тут же выскочил из свистка, а сам свисток превратился в гороховый стручок, будто только что созрел в тепле сержантова рта.Огорченный, бежал Иван Афанасьевич лестницей в "Космос" и вдруг в толпе заметил Федота Сергеевича из разрушенных палат семнадцатого века. Он так и встал на месте словно столбом ледяным. "Значит, это не Георгий Николаевич меня задерживал, - дошло до Ивана Афанасьевича. - А Федот Сергеевич... Старик не хочет, чтобы я видел Екатерину Ивановну. Добрейшая душа! Боится, как бы я не сделал чего и поопрометчивей..."Тут Иван Афанасьевич вспомнил о разговоре с Федотом Сергеевичем, и ему стало страшно.Однако сегодня он был мятежен духом и, постояв мгновение, понесся по лестнице вверх.Удачи не было ему. Он потолкался среди ищущих лишнего билетика, ушами от волнения начал прясть и узнал, что из билетов на ближние от кресла Екатерины Ивановны места не оборван на \ контроле пока один. И тот был на двадцатый ряд! С билетом этим наконец явилась тоненькая девица, по виду - не прошедшая по конкурсу. Как только она стала проплывать в своем макси мимо Ивана Афанасьевича, так сразу же билет ее упал на пол, и Иван Афанасьевич незаметно его поднял. Обнаружив пропажу, девица расплакалась так искренне и так нежно, что Иван Афанасьевич весь расстроился, будто обидел сироту.- Вот тут голубенькая бумажка, - сказал он смущенно, - не ваша случайно? А то я гляжу - валяется...Девица обняла его от радости, схватила билет и унеслась в пределы видимости Екатерины Ивановны.А Иван Афанасьевич стоял печальный. Как лес опустевший. И только когда фильм начался, в темноте он проник в зал. Ну проник, и что? Засел под чьим-то креслом, так и сидел, боясь и после сеанса упустить Екатерину Ивановну. Что за фильм, из-за чего смех, он не знал. Да и зачем ему был фильм! Мог он увидеть сейчас Екатерину Ивановну в инфракрасных лучах, мог, но посчитал, что это будет непорядочно.Но вот вспыхнул свет, потянулся зритель к выходу, побрел со всеми и Иван Афанасьевич с букетом в руках.Небо было темно-синим, густым, фонари на Звездном бульваре горели через один, но чуткий глаз Ивана Афанасьевича все же выделил из толпы метрах в пятидесяти перед собой Екатерину Ивановну. Иван Афанасьевич обеспокоился. Екатерине Ивановне словно было не по себе. То ли после сидения в духоте она замерзла сейчас, то ли была чем-то опечалена или кого-то искала - все оборачивалась. Иван Афанасьевич хотел было прибавить шагу, но тут же мимо него пронеслись зловещие слова, будто их кто-то произнес на бреющем полете: "Увидел ее все-таки... Нарушил... Выселим, выселим... И дом подыщем с крысами!.."Теперь-то это был точно Георгий Николаевич. Укараулил.- Как вам не стыдно! Георгий Николаевич! - гордо сказал Иван Афанасьевич. - Как мерзко! В наше время за это полагалась темная...Никто ему не ответил.Однако дух Ивана Афанасьевича был отчасти сломлен. Сразу же вспомнилось ему, какая он, в сущности, мелкая личность. И что он может? Выселят, непременно выселят... Плакать Ивану Афанасьевичу хотелось...Толпа впереди рассеялась, Екатерина Ивановна шла теперь одна, а приблизиться к ней Иван Афанасьевич не решался. Куда уж ему было усугублять вину. Даже если бы какие хулиганы сейчас пристали к Екатерине Ивановне, ему и их не следовало бы замечать. Но хулиганов, слава богу, не было, а Иван Афанасьевич все брел за Екатериной Ивановной, наслаждался в последний раз дальним ее обликом.И тут на мостовую, по которой шла Екатерина Ивановна, на гибельной скорости вылетел "Москвич" линейной службы. Здесь был тупик, и Иван Афанасьевич понял сразу же, что это диверсия Георгия Николаевича с использованием левой машины и нетрезвого водителя. "Москвич" несся будто под гору, без тормозов, а Екатерина Ивановна его не чувствовала. И тогда Иван Афанасьевич сделал то, чего никак не мог делать. Он прыгнул, пролетел метров семьдесят и легонько оттолкнул Екатерину Ивановну вправо. "Москвич" проехал по ноге Ивана Афанасьевича, отчего шина "Москвича" тут же лопнула, крыша оторвалась, а в просветлевшей голове водителя прозвучало: "А ну дыхни!" Возле машины сразу же образовалась толпа, и в толпе этой Иван Афанасьевич разглядел Константина Игнатьевича с Таганки. Но какое ему было дело сейчас до Константина Игнатьевича! Ведь он стоял рядом с Екатериной Ивановной!- Что это вы? - Екатерина Ивановна смотрела на него удивленно и вместе с тем в каком-то смущении. - Зачем вы?- Вы шли... - пробормотал Иван Афанасьевич. - А на вас машина чуть не наехала сзади... Вот я и...- Нет, правда? - еще больше удивилась Екатерина Ивановна. - Вы меня разыгрываете!- Мне так показалось... Но у нее отчего-то лопнула шина... А вы, видно, задумались... Вы простите, что я...- Ах, что вы! Что вы! - сказала Екатерина Ивановна. И добавила вдруг: - Я ведь о вас и думала...- Обо мне?- Да, - улыбнулась Екатерина Ивановна. -Вы ведь в соседнем доме живете?- Не совсем, - замялся Иван Афанасьевич. - Но недалеко.- У меня примета была, - Екатерина Ивановна даже за руку взяла Ивана Афанасьевича, - как я утром вас увижу, так у меня день хороший. А вы и не знали... И вот я вас давно не вижу, и у меня все невезения... Вы не болели?- Нет, - сказал Иван Афанасьевич. - Я в отъезде был...- Я почему-то думала, что встречу вас сегодня в кино... И после я вас искала в толпе...- И мне казалось, что я вас сегодня увижу, - дрожа от немыслимого счастья, произнес Иван Афанасьевич. - Сделайте милость, примите от меня эти цветы.- Ах какие розы! - обрадовалась Екатерина Ивановна. - Это вы мне? Ах, спасибо... Как пахнут... А я вас сейчас мандарином угощу... Подруга привезла из Батуми... Кожица у них зеленая, они кислы, но первые ведь!..Иван Афанасьевич взял мандарин, плод золотой, изумрудный сверху. Все он мог сейчас вытерпеть за Екатерину Ивановну, пытки любые и любые слова. Мандарин он есть не стал, а попытался незаметно упрятать его в карман. Однако Екатерина Ивановна поняла его движение и расстроилась, голову наклонила печально.- Вы их не любите?- Нет, я потом... В горле сейчас что-то стоит... Я вам очень благодарен...Он ей и судьбе был благодарен за их невозможный дар. Но стыдно ему было перед Екатериной Ивановной, она могла подумать, что ранний мандарин, сэкономив его и припрятав, он хотел отнести еще кому-то, скажем, своему больному ребенку...Тихо подошли они к двадцать пятому дому.- Ну вот, - сказала Екатерина Ивановна. - У меня отчего-то настроение лучше стало... Спасибо, что проводили. Теперь-то утром вы станете появляться во дворе?- Должен буду...- Ну, до свидания...Она протянула ему руку, и он замер в нерешительности, ему хотелось поцеловать ее прекрасную руку, но на вид Екатерина Ивановна была спортсменка и общественница, он не знал, что она считает дурным тоном и что нет, и он робко пожал ей руку.И закрылась за Екатериной Ивановной дверь, крашенная в кофейный цвет, вся во вмятинах и пятнах по недосмотру Георгия Николаевича.Ощущая ладонью своей гладкую и ласковую кожу плода, Иван Афанасьевич побрел домой. И тут мимо него Георгий Николаевич в банном халате проехал на велосипеде с моторчиком:- Переступил!.. Сам себе приговор составил!.. И Константин Игнатьевич все видел... Теперь уж не выселят! Теперь по ветру развеют!..- Ах, Георгий Николаевич, - отмахнулся от соседа Иван Афанасьевич. - Жалко мне вас... Ничего вы не понимаете... Вы хоть бы двери, что ли, отмыли!..Потом он долго бродил по своему двору в темноте и думал о том, что его и на самом деле завтра развеют. Но как-то холодно думал. Будто и не про себя. Про себя - ему было теперь все равно. Отчего так суетился нынче Георгий Николаевич - понять не мог. Зависть, что ли, его бесит, старая ли какая обида, или простить он не может ему, Ивану Афанасьевичу, что сам спьяну рассказал о гипсовой Грете? И теперь желает убрать свидетеля тайной своей любви? Или еще что? Кто его знает! Недобрый он и подлый... Скотина, в общем-то!.. "А-а", - вздохнул Иван Афанасьевич, отпустил мысли о Георгии Николаевиче, и они тотчас отлетели.В кольцах под лифтом он опять вдруг стал мятежен. "Да какое они имеют право судить меня!" - подумал он так, словно и не подумал, а кулаком по столу ударил. Однако тут же вспомнил, какое имеют право. Тогда он стал склонять себя к тому, что там не все звери, а есть и такие, какие поймут его и заменят крутую меру вечной высылкой в гиблое место - скажем, на поруки к племяннику в Тамбов. Он понимал, что это маловероятно, однако и этим маловероятием утешал себя. Тем более что решение по его делу могло состояться и ранее, чем завтра. А у него оставалась ночь и волшебный плод из рук Екатерины Ивановны.Он достал мандарин и укрепил его в воздухе прямо перед собой. Уж как он им любовался! И запах вдыхал в блаженстве. И находясь в полуметре от мандарина и совсем близко - кожей своей касаясь его зеленой кожи. Неведомый Ивану Афанасьевичу юг представлялся ему при этом, но запах юга Иван Афанасьевич сразу же отделил от запахов Екатерины Ивановны, те были сладостней. И опять словно бы он рядом стоял с Екатериной Ивановной, и она говорила ему: "Как я вас утром увижу, так у меня день хороший..." Слова эти звучали в его ушах в третий и в сотый раз. И сердце его замирало, а душа наполнялась чем-то прозрачным. Он знал, чем это может кончиться. Он знал, что ему следует немедленно оставить мандарин и перестать думать о Екатерине Ивановне. Всего в его жизни семь раз у него всерьез замирало сердце. И прежде женщины были хороши: одна спасла больную собачку, другая замечательно пекла расстегаи с севрюжьим хрящом, третья вся ходила в кружевах, и об четырех остальных он не мог сказать ничего дурного, однако Екатерина Ивановна их всех пересилила. Прежде он мог сдержать себя. А теперь не мог.От неизвестной ему прежде радости нечто прозрачное все больше и больше наполняло ему душу. Как августовский сок наливное яблочко. И вот уж Иван Афанасьевич весь стал прозрачный и звенел при движениях гусевским хрусталем. А когда прозрачное перешло в зеленое, легкая сила подняла Ивана Афанасьевича из стальных колец и повлекла вверх. Еле-еле успел он подхватить драгоценный батумский мандарин. А его уже протащило сквозь весь дом первой категории с нижнего этажа по девятый, сквозь стены и потолочные перекрытия и с громким звоном хрустального колокола в триста пудов вынесло в синее московское небо.- Что-то зазвенело, - сказал я, поднося консервный ключ к запертой бутылке пива "Букурешти".- Да, зазвенело, - согласился мой приятель.- И сейчас звенит, - сказал я, и рука моя отчего-то соскользнула с горлышка бутылки.И тут я почувствовал, что во всем доме стало печально. Будто кто-то умер.А звенящее и зеленое, взблескивающее иногда голубым и желтым, летело над Останкином.Сын задремавшей было Екатерины Ивановны, девятилетний Саша, имевший в английской школе тройку за поведение, бродил без сна по квартире, попал на балкон и закричал:- Мама, мама, зеленое и звенит!Екатерина Ивановна, расклеивая веки, в воспитательных целях поднялась и вышла к Саше:- Где? Что? Почему ты бродишь так поздно?- Вон! Вон!Екатерина Ивановна взглянула.- Наверное, что-нибудь испытывают... - сказала она.А зеленое с голубым и желтым звенело и уплывало все дальше и дальше к востоку, к бывшему селу Алексеевскому, к платформе Маленковской, а потом и к Сокольникам. Многие в ту ночь в двенадцатом часу наблюдали в районе Останкина странное явление. Остановились и задрали головы прохожие в аллее Космонавтов. Романтические пары на Звездном бульваре посчитали звон добрым знаком. Трое мужиков из мебельного магазина, распивавшие водку с "Солнцедаром" в сквере возле метро "ВДНХ", от удивления не смогли закусить. Сержант, дежуривший у кинотеатра "Космос", весь уже в пуговицах, решительно засвистел, пытаясь прекратить движение зеленого предмета. Свисток у него был хороший, только что полученный со склада, однако звенеть в небе перестало не сразу.Иван Афанасьевич об этом уже ничего не знал.Автор: Владимир Орлов.

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