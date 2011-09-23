Проклятие героя«Давным-давно в этом мире жил герой, творящий благородные дела, справедливость. После всех тех войн, которые он пережил, решил он остепениться и завести семью, а также покончить с героизмом и авантюризмом.» Так обычно начинается каждая невдумчивая сказка про героические подвиги и спасение всяких принцесс. Какие же наивными все бывают, они считают героизм каким-то ярким и ничем не омрачающим приключением… Однако. Все эти сказки многое умалчивают. А некоторые и вовсе содержат страшные секреты. Хотя... всем и так плевать на них. Им неинтересны истории, где всё заканчивается плохо. Наивность. Одна из наших плохих черт.
Ладно, не буду вас томить ожиданием. Вам-то ещё жить отведённое вам драгоценное время. А моему гниющему телу в доспехах и так нечего терять. Так что лучше я начну.
Как уже ясно из человеческой сути, люди — раса, которая желает власти, силы и большой территории. Мы в то время были как хищники, ведущие охоту на всех и вся. Остальные расы считали нас выродками и т.д. Они имели право. Ведь мы уничтожали, всё к чему доберёмся. Никого не щадя. И ни о чём не сожалея. Честно говоря, я до сих пор жалею о содеянном. Я думал, что творю справедливость, думал, что творю мир.
Во времена эпохи истребления наш рыцарский орден вёл активную охоту на ведьм. Естественно, за каждую убитую соратницу ведьмы изводили в два раза больше народу. Меня звали Орсак де Радальт, хотя кому есть дело до моего имени… Я был третьим по силе и опыту среду рыцарей нашего ордена, носившего название «Красная звезда», а мой меч Астрадарс является одним из редчайших артефактов. Каждый из наших последователей уважали и ценили друг друга, ибо нас всех связывала честь и гордость. В очередной раз мы находились в храме нашего ордена, как вдруг весь в крови вломился мужик. Весь изранен. В крови. А на его лице красовалась рана, будто медведь полоснул по лицу когтями. Я отдал приказ лекарям отнести его в лазарет. Но тот всё вырывался и настаивал на том, чтобы что-то рассказать.
— Ладно, пустите его! Иди сюда и расскажи, что случилось, — после этого мои соратники его отпустили и он медленно, дрожа от страха, лихорадочно переглядываясь по сторонам, подполз ко мне.
— Сэр! Помогите! Моя деревня!.. — он вцепился мне в ногу и, плача, говорил. — Они пришли и всё сожгли. Выпуская всем кишки наружу, они хохотали, как безумные. Я заклинаю вас, сэр рыцарь, прогоните сей мразь отсюды! Умоляю!
— Ты успокойся, говори медленнее. Как тебя звать-то?
— Хэдок, сэр, Хэдок почитай меня звать. Я в своей деревне старшой.
— Хорошо, Хэдок, кто они и откуда пришли?
— Так почитай у нас день сбора урожая был. Мы пошли в поля, как вдруг из леса девы выходят. Красавицы-раскрасавицы, ничего не скажешь. Как наш молодец один увидал одну, так к ней пошагал к ней. И как подошёл к ней, так она ему горло того, ну этого, как петуху срубила. А у неё ничего не было в ручонках-то. Мы сразу поняли, что, видать, ведьма она. Я всех окликнул, чтоб уходили оттуды, так те дряни всей оравой налетели и бить нас, как дичь, начали.
— Я тебя понял, иди пока в лазарет. Тебя там подлатают, — Встав, я посмотрел в сторону своих соратников и сказал громко. — А пока мы соберём три гарнизона и отправимся в путь!
Сидящие в стороне мужики спохватились и быстро побежали прочь. А я тем временем отправился в свои покои, дабы подготовиться к неожиданным ситуациям. На столе у меня, как всегда, выложены в ряд все мои «инструменты» для убийства и выживания. Эликсиры, целебные травы, серебряная цепь и т.д. Уже вечерело, солнце почти скрылось за горизонтом, и чувство тревоги меня не покидает с момента встречи со старшиной деревни. У входа в храм меня ждали три гарнизона хорошо вооружённых людей. Все в доспехах. Все хотят нести правосудие и возмездие. Таким же и я когда-то был. Но на данный момент меня волнует благополучие людского рода. От размышлений меня отвлёк голос одного из моих подчинённых.
— Сэр Радальт, мы ждём ваших указаний.
— По словам старика, пришедшего к нам из деревни Ханальс, в северо-востоке отсюда произошёл набег ведьм. Наша задача — прибыть на место набега. Оказать первую помощь пострадавшим, но основной целью является истребление ведьм.
— Но, сэр Радальт, разве основным делом не является помощь пострадавшим в деревне? — Кто-то сказал в толпе.
— А ты им сможешь помочь, если ведьмы будут нападать? —После этого ответа возражений не последовало. — Мы возьмём с собой несколько лекарей. А теперь выдвигаемся!
— Да! — хором ответили рыцари.
Наш путь лежал через поля, реки, но вот мы дошли до «Драконьего плато». С него уже мы видели чёрный дым и чувствовали зловонный запах. Я нисколько не сомневался: это дело рук ведьм. Выжженная земля, запах и... кресты. На них были распяты крестьяне. Только эти твари делают так. Мы спустились с плато и направились в деревню.
Трупы, сколько же они народу-то положили? От одного вида и зловонного запаха уже воротит. Пришлось надеть повязки. Въехав в деревню, многие из моих людей удивились. Видимо, недавно вступили в наши ряды. Деревня была довольно большая. Я бы не посмел даже назвать это место деревней, если бы была стена вокруг неё.
— Сорат, возьми на себя первый гарнизон и обыщите западную часть. Айрес, бери третий гарнизон и идите в восточном направлении. Я возглавлю второй гарнизон и пойду в северную часть. Все всё поняли? Тогда выдвигаемся!
— Да, сэр Радальт! — хором ответили они.
Спустя некоторое время...
Мы шли по главной дороге к северной окраине и не заметили ни одного выжившего пока что. Однако, слишком подозрительная тишина. И, конечно же, жара, когда небе тучи. Здесь даже ворон не было, чтоб склевать трупы! Каждая деталь добавляла немалое беспокойство.
— Помогите... — Я не сразу заметил этот голос. — Помогите...
— Командир, вы тоже это слышите?
— Да, будьте осторожны. Всем разделиться! Обыскать всё! Найти источник этого голоса.
После этого я и сам приступил к поискам. Держа наготове «Астрадас», я заглядывал в каждый уголок и в каждую расщелину. И знаете что? В том-то и дело, что ничего! Никого и ничего. Однако, я заглянул в переулок справа. Я почувствовал сильный холод, который заставил меня дрожать. Здесь что-то не так — сначала слишком жарко, затем этот жуткий холод. Да дракон подпалит мне задницу, что тут произошло?!
— Сэр Радальт! Мы нашли выжившего! — наконец-то, хоть какие-то добрые вести.
Выйдя на большой перекрёсток, во внимание встала такая картина. В центре перекрёстка был расположен эшафот, на котором сжигали ведьм и еретиков на потеху публике. На нём была привязана к столбу маленькая девочка, только и говорящая «помогите». Я подошёл к эшафоту и взглянул на девочку, которую к этому времени отвязали от столба и положили на эшафот.
— Оказать ей первую помощь! Немедленно! Она и так настрадалась. — подойдя к ней ближе, я спросил у неё, как она, на что она ответила «помогите». И более она ничего не могла ответить.
— Сэр Радальт, у неё тяжёлое состояние, лечить надо у нас в храме. — ответил один из прибежавших лекарей.
— Хорошо, но пока... — я не успел проговорить, как послышались крики.
— Помогите... — вдруг сказала девочка и вмиг улыбнулась. — ...Себе, для начала, смертные.
Не успел я выхватить меч, как, хихикнув, она вцепилась зубами в глотку лекаря и вырвала ему трахею. Но когда мой клинок с металлическим скрежетом был вытащен из ножен, она уже стояла на верхушке столба и, улыбаясь во весь рот, хохотала и выговаривала проклятья.
— Как и ожидалось от глупых рыцарей, вы всегда будете на шаг позади. — она подняла руку и щёлкнула пальцами. Небо разверзнулось, со скрипом начало трескаться пространство. И когда оно рассыпалось, я увидел настоящий ад.
Полыхающий огонь, лужи крови. А в некоторых переулках были замороженными люди и всё вокруг них. Мои люди, они горели, их разрывало на части. Они умирали один за другим. Эта дрянь спрыгнула, но я успел к ней за несколько шагов подобраться и, казалось бы, вонзить меч в маленькое тельце. Но ничего не произошло. Она не рассыпалась, как остальные ведьмы, которые касались этого меча. Хохоча она сказала следующее:
— Ты и вправду надеялся убить святым мечом белую ведьму? Ты жалок! — она размахнулась и ударила тыльной стороной ладони. Кто-нибудь бы подумал, «Как такой удар от этой мелкой может причинить такие неудобства?» Однако, этот удар отправил меня в полёт, и я влетел в ближайшую хижину, пролетев насквозь.
Я еле оправился от него. Пытаясь ухватиться за рукоять, я её не обнаружил. И вспомнил, что вонзил в грудак этой ведьмы. Увидев, как она выходит из пролома, мне ничего не оставалось как выхватить серебряные кинжалы. Но она взмахнула рукой, и их выбило из рук. Последнее, что было из арсенала — это серебряная цепь. Взяв её из-за спины, я раскрутил её со всей силы. Затем метнул один конец, который обвил её. Я наконец-то смог достать эту мразь. Резким толчком дёрнул цепь, и она полетела ко мне. Не став медлить, в прыжке, отправил ударом с ноги в полёт.
— Да что ж вы все, гадины такие, ополчились на обычных людей?! Что они вам сделали?! — Крикнул вылезающей из-под завалов ведьме.
— Что сделали, говоришь... Что сделали?! Такие же обычные люди истребляют ведьм веками. Не щадя их семьи, в которых тоже были люди! И из-за какой-то ведьмы, которая пятьсот лет тому назад наслала на вас нечисть. Мы же обычные ведьмы, не имели с ней никаких общих дел и интересов. Сами презирали её. Однако ваше правосудие не ограничилась её смертью! Вы начали истреблять всех! Даже тех, кто желал вам добра. И такие же рыцари убили моих родителей, мою сестру. Их сожгли на костре! Так же, как и остальных. И ты ещё смеешь спрашивать: «Что мы вам сделали?» Хотя. Это не важно. Я сделаю так, чтобы ты страдал.
Вдруг после этих слов прилетел откуда-то мой меч и вонзился в камень, стоящий между нами. Ведьмочка взмахнула рукой. Моя цепь перестала меня слушать. Она обвила меня и привязала спиной к моему мечу. Я попытался выбраться, но всё тщетно. Крепко связала. Бледная рука девочки гладила мои тёмные волосы. Но в шок и отчаяние повергла меня картина, где моих людей сжигают заживо, вспарывают тела и отрубают головы. Их крики они кричали так отчаянно, что я не смог смотреть на это со слезами.
— Смотри, смотри, смотри как твоих же людей убивают на твоих глазах.
— Прекрати это! Прекрати! — Мои гневные крики её только смешили. Меня окутала ярость. Я, стиснув зубы, напряг руки и начал тянуть цепь на своих руках. Почти получилось поломать её. Но я не успел. Рука маленькой девочки пробила мою грудную клетку насквозь. Она держала моё бьющееся сердце, я видел его. Мне стало очень страшно. Темнеет в глазах. Неужели это конец? Я умру вот так?
— Эээ, нет, ты не умрёшь. Ты будешь вечно смотреть на трупы своих людей, распятых на крестах.
Она поцеловала сердце, оно приобрело зелёное свечение. Втолкав затем его обратно, рана затянулась. Но ощущения изменились, меня жгло изнутри. Я мог чувствовать своё тело, но я уже не чувствовал ни боли, ни тепла, ни холода. Ничего...
— Ты не будешь ни мёртвым, ни живым. Но будешь смотреть на гниющие трупы своих товарищей. Это моё тебе проклятье. Запомни моё имя, жалкий смертный. Я — Ракара дес Роланд, надеюсь, ты здесь сойдёшь с ума. — после этого она, смеясь, ушла, оставив на горящем перекрёстке только руины, меня и распятые трупы моих людей.
Были проливные дожди. Холодные зимы. Но я так же смотрел тела. И не мог поверить, что я не погиб достойной смертью в бою. Со своими товарищами. Подожди ещё, дес Роланд, я приду за тобой. Моя ярость уничтожит всю нечисть и всех ведьм.
Прошла уже тысяча лет, моё тело покрылось мхом, но я даже не состарился и не умер от голода. Я видел, как сменяются века, как проходили новые люди мимо меня и руин. Вот только странно они были одеты. Никаких доспехов, только ткань, да и только. Даже оружия не было. А ещё у них были сверкающие штуки, через которые они смотрели. Видимо, сейчас люди живут мирно. Но я знаю, что это не так. Тьма и зло есть везде. Мы сами всё породили, и я должен это исправить.
Скоро мы встретимся в последнем бою, в котором решится судьба людского рода. И я буду к этому готов. И меч правосудия обрушится на ваши головы. Тогда придёт конец всему.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:52
Сегодня, 17:52 by Vait D. SelengerПросмотров: 27Комментарии: 1
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