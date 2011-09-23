Проклятие героя

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:52

Vait D. Selenger Просмотров: 27 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 17:52 by

«Давным-давно в этом мире жил герой, творящий благородные дела, справедливость. После всех тех войн, которые он пережил, решил он остепениться и завести семью, а также покончить с героизмом и авантюризмом.» Так обычно начинается каждая невдумчивая сказка про героические подвиги и спасение всяких принцесс. Какие же наивными все бывают, они считают героизм каким-то ярким и ничем не омрачающим приключением… Однако. Все эти сказки многое умалчивают. А некоторые и вовсе содержат страшные секреты. Хотя... всем и так плевать на них. Им неинтересны истории, где всё заканчивается плохо. Наивность. Одна из наших плохих черт.Ладно, не буду вас томить ожиданием. Вам-то ещё жить отведённое вам драгоценное время. А моему гниющему телу в доспехах и так нечего терять. Так что лучше я начну.Как уже ясно из человеческой сути, люди — раса, которая желает власти, силы и большой территории. Мы в то время были как хищники, ведущие охоту на всех и вся. Остальные расы считали нас выродками и т.д. Они имели право. Ведь мы уничтожали, всё к чему доберёмся. Никого не щадя. И ни о чём не сожалея. Честно говоря, я до сих пор жалею о содеянном. Я думал, что творю справедливость, думал, что творю мир.Во времена эпохи истребления наш рыцарский орден вёл активную охоту на ведьм. Естественно, за каждую убитую соратницу ведьмы изводили в два раза больше народу. Меня звали Орсак де Радальт, хотя кому есть дело до моего имени… Я был третьим по силе и опыту среду рыцарей нашего ордена, носившего название «Красная звезда», а мой меч Астрадарс является одним из редчайших артефактов. Каждый из наших последователей уважали и ценили друг друга, ибо нас всех связывала честь и гордость. В очередной раз мы находились в храме нашего ордена, как вдруг весь в крови вломился мужик. Весь изранен. В крови. А на его лице красовалась рана, будто медведь полоснул по лицу когтями. Я отдал приказ лекарям отнести его в лазарет. Но тот всё вырывался и настаивал на том, чтобы что-то рассказать.— Ладно, пустите его! Иди сюда и расскажи, что случилось, — после этого мои соратники его отпустили и он медленно, дрожа от страха, лихорадочно переглядываясь по сторонам, подполз ко мне.— Сэр! Помогите! Моя деревня!.. — он вцепился мне в ногу и, плача, говорил. — Они пришли и всё сожгли. Выпуская всем кишки наружу, они хохотали, как безумные. Я заклинаю вас, сэр рыцарь, прогоните сей мразь отсюды! Умоляю!— Ты успокойся, говори медленнее. Как тебя звать-то?— Хэдок, сэр, Хэдок почитай меня звать. Я в своей деревне старшой.— Хорошо, Хэдок, кто они и откуда пришли?— Так почитай у нас день сбора урожая был. Мы пошли в поля, как вдруг из леса девы выходят. Красавицы-раскрасавицы, ничего не скажешь. Как наш молодец один увидал одну, так к ней пошагал к ней. И как подошёл к ней, так она ему горло того, ну этого, как петуху срубила. А у неё ничего не было в ручонках-то. Мы сразу поняли, что, видать, ведьма она. Я всех окликнул, чтоб уходили оттуды, так те дряни всей оравой налетели и бить нас, как дичь, начали.— Я тебя понял, иди пока в лазарет. Тебя там подлатают, — Встав, я посмотрел в сторону своих соратников и сказал громко. — А пока мы соберём три гарнизона и отправимся в путь!Сидящие в стороне мужики спохватились и быстро побежали прочь. А я тем временем отправился в свои покои, дабы подготовиться к неожиданным ситуациям. На столе у меня, как всегда, выложены в ряд все мои «инструменты» для убийства и выживания. Эликсиры, целебные травы, серебряная цепь и т.д. Уже вечерело, солнце почти скрылось за горизонтом, и чувство тревоги меня не покидает с момента встречи со старшиной деревни. У входа в храм меня ждали три гарнизона хорошо вооружённых людей. Все в доспехах. Все хотят нести правосудие и возмездие. Таким же и я когда-то был. Но на данный момент меня волнует благополучие людского рода. От размышлений меня отвлёк голос одного из моих подчинённых.— Сэр Радальт, мы ждём ваших указаний.— По словам старика, пришедшего к нам из деревни Ханальс, в северо-востоке отсюда произошёл набег ведьм. Наша задача — прибыть на место набега. Оказать первую помощь пострадавшим, но основной целью является истребление ведьм.— Но, сэр Радальт, разве основным делом не является помощь пострадавшим в деревне? — Кто-то сказал в толпе.— А ты им сможешь помочь, если ведьмы будут нападать? —После этого ответа возражений не последовало. — Мы возьмём с собой несколько лекарей. А теперь выдвигаемся!— Да! — хором ответили рыцари.Наш путь лежал через поля, реки, но вот мы дошли до «Драконьего плато». С него уже мы видели чёрный дым и чувствовали зловонный запах. Я нисколько не сомневался: это дело рук ведьм. Выжженная земля, запах и... кресты. На них были распяты крестьяне. Только эти твари делают так. Мы спустились с плато и направились в деревню.Трупы, сколько же они народу-то положили? От одного вида и зловонного запаха уже воротит. Пришлось надеть повязки. Въехав в деревню, многие из моих людей удивились. Видимо, недавно вступили в наши ряды. Деревня была довольно большая. Я бы не посмел даже назвать это место деревней, если бы была стена вокруг неё.— Сорат, возьми на себя первый гарнизон и обыщите западную часть. Айрес, бери третий гарнизон и идите в восточном направлении. Я возглавлю второй гарнизон и пойду в северную часть. Все всё поняли? Тогда выдвигаемся!— Да, сэр Радальт! — хором ответили они.Спустя некоторое время...Мы шли по главной дороге к северной окраине и не заметили ни одного выжившего пока что. Однако, слишком подозрительная тишина. И, конечно же, жара, когда небе тучи. Здесь даже ворон не было, чтоб склевать трупы! Каждая деталь добавляла немалое беспокойство.— Помогите... — Я не сразу заметил этот голос. — Помогите...— Командир, вы тоже это слышите?— Да, будьте осторожны. Всем разделиться! Обыскать всё! Найти источник этого голоса.После этого я и сам приступил к поискам. Держа наготове «Астрадас», я заглядывал в каждый уголок и в каждую расщелину. И знаете что? В том-то и дело, что ничего! Никого и ничего. Однако, я заглянул в переулок справа. Я почувствовал сильный холод, который заставил меня дрожать. Здесь что-то не так — сначала слишком жарко, затем этот жуткий холод. Да дракон подпалит мне задницу, что тут произошло?!— Сэр Радальт! Мы нашли выжившего! — наконец-то, хоть какие-то добрые вести.Выйдя на большой перекрёсток, во внимание встала такая картина. В центре перекрёстка был расположен эшафот, на котором сжигали ведьм и еретиков на потеху публике. На нём была привязана к столбу маленькая девочка, только и говорящая «помогите». Я подошёл к эшафоту и взглянул на девочку, которую к этому времени отвязали от столба и положили на эшафот.— Оказать ей первую помощь! Немедленно! Она и так настрадалась. — подойдя к ней ближе, я спросил у неё, как она, на что она ответила «помогите». И более она ничего не могла ответить.— Сэр Радальт, у неё тяжёлое состояние, лечить надо у нас в храме. — ответил один из прибежавших лекарей.— Хорошо, но пока... — я не успел проговорить, как послышались крики.— Помогите... — вдруг сказала девочка и вмиг улыбнулась. — ...Себе, для начала, смертные.Не успел я выхватить меч, как, хихикнув, она вцепилась зубами в глотку лекаря и вырвала ему трахею. Но когда мой клинок с металлическим скрежетом был вытащен из ножен, она уже стояла на верхушке столба и, улыбаясь во весь рот, хохотала и выговаривала проклятья.— Как и ожидалось от глупых рыцарей, вы всегда будете на шаг позади. — она подняла руку и щёлкнула пальцами. Небо разверзнулось, со скрипом начало трескаться пространство. И когда оно рассыпалось, я увидел настоящий ад.Полыхающий огонь, лужи крови. А в некоторых переулках были замороженными люди и всё вокруг них. Мои люди, они горели, их разрывало на части. Они умирали один за другим. Эта дрянь спрыгнула, но я успел к ней за несколько шагов подобраться и, казалось бы, вонзить меч в маленькое тельце. Но ничего не произошло. Она не рассыпалась, как остальные ведьмы, которые касались этого меча. Хохоча она сказала следующее:— Ты и вправду надеялся убить святым мечом белую ведьму? Ты жалок! — она размахнулась и ударила тыльной стороной ладони. Кто-нибудь бы подумал, «Как такой удар от этой мелкой может причинить такие неудобства?» Однако, этот удар отправил меня в полёт, и я влетел в ближайшую хижину, пролетев насквозь.Я еле оправился от него. Пытаясь ухватиться за рукоять, я её не обнаружил. И вспомнил, что вонзил в грудак этой ведьмы. Увидев, как она выходит из пролома, мне ничего не оставалось как выхватить серебряные кинжалы. Но она взмахнула рукой, и их выбило из рук. Последнее, что было из арсенала — это серебряная цепь. Взяв её из-за спины, я раскрутил её со всей силы. Затем метнул один конец, который обвил её. Я наконец-то смог достать эту мразь. Резким толчком дёрнул цепь, и она полетела ко мне. Не став медлить, в прыжке, отправил ударом с ноги в полёт.— Да что ж вы все, гадины такие, ополчились на обычных людей?! Что они вам сделали?! — Крикнул вылезающей из-под завалов ведьме.— Что сделали, говоришь... Что сделали?! Такие же обычные люди истребляют ведьм веками. Не щадя их семьи, в которых тоже были люди! И из-за какой-то ведьмы, которая пятьсот лет тому назад наслала на вас нечисть. Мы же обычные ведьмы, не имели с ней никаких общих дел и интересов. Сами презирали её. Однако ваше правосудие не ограничилась её смертью! Вы начали истреблять всех! Даже тех, кто желал вам добра. И такие же рыцари убили моих родителей, мою сестру. Их сожгли на костре! Так же, как и остальных. И ты ещё смеешь спрашивать: «Что мы вам сделали?» Хотя. Это не важно. Я сделаю так, чтобы ты страдал.Вдруг после этих слов прилетел откуда-то мой меч и вонзился в камень, стоящий между нами. Ведьмочка взмахнула рукой. Моя цепь перестала меня слушать. Она обвила меня и привязала спиной к моему мечу. Я попытался выбраться, но всё тщетно. Крепко связала. Бледная рука девочки гладила мои тёмные волосы. Но в шок и отчаяние повергла меня картина, где моих людей сжигают заживо, вспарывают тела и отрубают головы. Их крики они кричали так отчаянно, что я не смог смотреть на это со слезами.— Смотри, смотри, смотри как твоих же людей убивают на твоих глазах.— Прекрати это! Прекрати! — Мои гневные крики её только смешили. Меня окутала ярость. Я, стиснув зубы, напряг руки и начал тянуть цепь на своих руках. Почти получилось поломать её. Но я не успел. Рука маленькой девочки пробила мою грудную клетку насквозь. Она держала моё бьющееся сердце, я видел его. Мне стало очень страшно. Темнеет в глазах. Неужели это конец? Я умру вот так?— Эээ, нет, ты не умрёшь. Ты будешь вечно смотреть на трупы своих людей, распятых на крестах.Она поцеловала сердце, оно приобрело зелёное свечение. Втолкав затем его обратно, рана затянулась. Но ощущения изменились, меня жгло изнутри. Я мог чувствовать своё тело, но я уже не чувствовал ни боли, ни тепла, ни холода. Ничего...— Ты не будешь ни мёртвым, ни живым. Но будешь смотреть на гниющие трупы своих товарищей. Это моё тебе проклятье. Запомни моё имя, жалкий смертный. Я — Ракара дес Роланд, надеюсь, ты здесь сойдёшь с ума. — после этого она, смеясь, ушла, оставив на горящем перекрёстке только руины, меня и распятые трупы моих людей.Были проливные дожди. Холодные зимы. Но я так же смотрел тела. И не мог поверить, что я не погиб достойной смертью в бою. Со своими товарищами. Подожди ещё, дес Роланд, я приду за тобой. Моя ярость уничтожит всю нечисть и всех ведьм.Прошла уже тысяча лет, моё тело покрылось мхом, но я даже не состарился и не умер от голода. Я видел, как сменяются века, как проходили новые люди мимо меня и руин. Вот только странно они были одеты. Никаких доспехов, только ткань, да и только. Даже оружия не было. А ещё у них были сверкающие штуки, через которые они смотрели. Видимо, сейчас люди живут мирно. Но я знаю, что это не так. Тьма и зло есть везде. Мы сами всё породили, и я должен это исправить.Скоро мы встретимся в последнем бою, в котором решится судьба людского рода. И я буду к этому готов. И меч правосудия обрушится на ваши головы. Тогда придёт конец всему.

Ключевые слова: Ведьма путь орден авторская история

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