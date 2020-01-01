Лешего вам в помощь

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:00

Сделано_в_СССР Просмотров: 64 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 12:00 by

Читайте удивительную историю наших дней. Наверняка вы будете удивлены таким поворотом событий, но что было, то было. Хотел я держать эту историю в тайне, да разве удержишь.В нашей деревне живёт давно уже одинокая тетя Вера. Больше десяти лет уже ведет она своё хозяйство одна. С каждым годом у неё всё меньше посадок в огороде. Да и дом с постройками совсем уже разваливаться начали без мужской руки. За хозяйством ведь нужен глаз да глаз. То там поправить, то здесь приколотить. А ей, куда уж там. Сама еле ходит, годиков-то много уже.И вот стали жители деревни замечать. Крыша в доме заново сложена, мастерски сделано. Сарай новый построен вместо старого. И что странно, не слыхать ни днём, ни ночью, чтобы кто-то стучал-колотил. Проснулась деревня, а крыша уже сложена. Да и в огороде картошки да капусты в три раза больше посажено, чем обычно. Да всё ухожено в огороде, ни сорнячка. Странно все это. Даже банька, как в старые времена, дымить стала всё чаще. Спрашивают люди тетю Веру, уж не хозяина ли она нового нашла. Молчит тетя Вера, уйти от расспросов спешит. Ну и ладно. Живёт себе тетя Вера, никому не мешает и пусть себе живёт. Рано или поздно всё узнается.Но всё же мне посчастливилось узнать историю тети Веры раньше всех.Появились у неё две козочки. Да откуда? Ну точно, ведь она из дома не отлучалась, не ездила покупать коз. А тут каждое утро выведет козочек на лужок и сидит рядом вдаль смотрит.Я по необходимости к знакомому поехал в область, за сто километров от нашей деревни. Сижу у него, закусываю. Вижу что-то грустный он какой-то.- Что случилось, - спрашиваю, - что-то ты сам не свой.- Козочек у матери украли. Никогда такого не было в деревне нашей. Никогда не воровали.У меня в голове сразу козочки тети Веры образовались.- А когда, - говорю, - украли?- Три дня.Точно. Три дня назад тетя Вера козочек завела. Но не могла же тетя Вера придти и украсть козочек. Что-то здесь не так. Я ничего не сказал знакомому, а как вернулся, пошел к тете Вере, она аккурат козочек пасла.Подхожу, а она будто почувствовала.- Чего тебе, - спрашивает.- Да хозяева твоих козочек нашлись. Козочки-то ворованные.- Так я и знала, - выдохнула тетя Вера. - Три дня как на иголках. Ты уж не говори, сынок, никому, это всё он, ирод проклятый. Не крала я козочек. Это он мне их привел.- Да кто он-то? Ты, давай, если мне всё расскажешь, никому не скажу. Козочек сам хозяевам отвезу.- Ладно, расскажу всё как есть. Чего уж там.Как-то однажды вечером я заметила, что банька моя топится. А я точно в баньку не заходила. Захожу в баньку, а там этот, волосатый моется. Я говорю, ты кто такой, а ну убирайся. А он, не гони меня, у нас в лесу и помыться-то негде, уж много лет не мытый. Если, говорит, будешь мне разрешать иногда в баньке мыться, я тебе по хозяйству помогать буду.Я смотрю вроде добрый он, этот волосатый. И не зверь и не человек. Жалко мне его стало. Ладно, говорю, приходи, мойся, только за собой прибери потом.Вот это чудище и стало мне помогать. Утром встаю, огород перекопанный. Потом крышу починил, сарай поставил новый. И все только ночью работает, а на утро снова в лес уходит. Я его спрашиваю:- Ты где доски на сарай взял? Где материал на крышу нашел?А он:- Где-то убыло, а у нас прибыло.Вот он и привел мне козочек. Я ему говорю, что украл он. А он и слов таких не знает. Не понимает, что такое украл:- Где-то убыло, - говорит, - а у нас прибыло.Отвёз я козочек хозяевам. А чудище волосатое перестало после этого к тете Вере приходить. Обиделось, наверно, что его козочек обратно увели. Теперь опять хозяйство у неё в упадок пришло. Следить-то некому за хозяйством стало. Интересно, куда чудище подевалось. Наверно, ушло к тому, кто от чужого добра не отказывается.Автор - Сергей Бураков.

Ключевые слова: Деревня тетя Вера хозяйство козочки баня воровство чудище

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