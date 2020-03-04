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Истории из жизни

Кладбище в огороде

Кладбище в огороде


Прошлым летом я гостила у подруги в небольшой бурятской деревушке под Иркутском. Воздух, природа, свежие продукты – все шикарно. А еще мне были интересны их традиции. Вроде бы недалеко от Бурятии, а обычаи совсем другие. Там все поголовно верят в духов предков, бохолдоев (что-то вроде приведений) и по каждому поводу зовут шамана (что, впрочем, меня совсем не удивило, ведь у нас принято чуть что так же бегать к ламе). Но об одном, самом странном на мой взгляд, обычае я бы так и не узнала, если бы не один случай, от которого у меня до сих пор мурашки по спине.

Прихватило у меня ночью живот и пришлось бежать в туалет, который находится далековато от дома, в конце огорода. Сижу, значит, делами своими занимаюсь. И слышу снаружи детский смех, песенки. Ночью! В огороде! Мне стало тааак не по себе, что я даже не помню, как вылетела из «комнаты задумчивости» и понеслась во весь дух домой.

Наутро, конечно, все рассказала подруге. Но она совсем не удивилась и рассказала диковинную вещь. Оказывается, у них принято, если ребенок умер до своего пятилетия, хоронить его в огороде дома, чтобы малышу не было страшно в чужом месте. А так как раньше дети от болезней умирали частенько, то у каждого старого дома в огороде есть маленькое кладбище. У подруги в ограде похоронено трое ее умерших в раннем возрасте тетушек и дядюшек. Видимо, их песни я и слышала той ночью.


Автор - София Золтуева.
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Сегодня, 14:06 by Сделано_в_СССРПросмотров: 306Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Лето отдых ночь огород пение кладбище обычай

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Комментарии

#1 написал: Kili_M
Сегодня, 14:47
+1
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 94
У меня такое ощущение, что я и жизни то нормальной не видела, когда читаю про лам да шаманов. Надо все-таки объездить страну вдоль и поперек, особенно сейчас, пока за границу выезжать проблемно. По деревням походить, народ порасспрашивать, классный был бы отпуск) А история, конечно, легкой мистичности, но обычаи интересные - хоронить детей поближе к дому, чтобы не боялись. А остальные этих детей не боятся?))
Зарегистрирован: 4.03.2020
#2 написал: Light_a_dark
Сегодня, 15:00
+1
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Репутация: (137|0)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 191
Не привыкли мы к таким ритуалам. Но самый шок я получила, когда узнала, что "...в индонезийской деревне провинции Южный Сулавеси, усопших буквально можно увидеть среди живых. Данный ритуал носит название MaiNene или Церемония очищения трупов. Суть ритуала заключается в том, что семьи народов Тораджи выкапывают тела своих усопших родственников, переодевают их в чистую одежду и зачастую выставляют их в месте, где они погибли, эксгумируют даже тела погибших детей."
https://4tololo.ru/content/6710
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
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