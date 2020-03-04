Кладбище в огороде

Сделано_в_СССР Просмотров: 306 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 14:06 by

Прошлым летом я гостила у подруги в небольшой бурятской деревушке под Иркутском. Воздух, природа, свежие продукты – все шикарно. А еще мне были интересны их традиции. Вроде бы недалеко от Бурятии, а обычаи совсем другие. Там все поголовно верят в духов предков, бохолдоев (что-то вроде приведений) и по каждому поводу зовут шамана (что, впрочем, меня совсем не удивило, ведь у нас принято чуть что так же бегать к ламе). Но об одном, самом странном на мой взгляд, обычае я бы так и не узнала, если бы не один случай, от которого у меня до сих пор мурашки по спине.Прихватило у меня ночью живот и пришлось бежать в туалет, который находится далековато от дома, в конце огорода. Сижу, значит, делами своими занимаюсь. И слышу снаружи детский смех, песенки. Ночью! В огороде! Мне стало тааак не по себе, что я даже не помню, как вылетела из «комнаты задумчивости» и понеслась во весь дух домой.Наутро, конечно, все рассказала подруге. Но она совсем не удивилась и рассказала диковинную вещь. Оказывается, у них принято, если ребенок умер до своего пятилетия, хоронить его в огороде дома, чтобы малышу не было страшно в чужом месте. А так как раньше дети от болезней умирали частенько, то у каждого старого дома в огороде есть маленькое кладбище. У подруги в ограде похоронено трое ее умерших в раннем возрасте тетушек и дядюшек. Видимо, их песни я и слышала той ночью.Автор - София Золтуева.

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