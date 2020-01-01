Из рождественских рассказов

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:02

Вятка Мистическая Просмотров: 98 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:02 by

Одна из ночей накануне Рождества выдалась светлой, как никогда. Холода прошли, земля покрылась снежными сугробами. Природа умылась, очистилась и уснула, а высоко в небе сияли лишь луна и звезды. Во всех селах в это время готовились к рождественским праздникам.Полина Поликарповна, местная ворожея в Калиничах, в селе на Вятке, решила перед праздником тоже приготовиться, искупаться. С вечера еще они вместе с мужем, Василием Несторовичем, натопили баньку, которая стояла у них внизу, у речки Хлыновки, в метрах сорока-пятидесяти от их дома, и начали париться с жарком да веничком.Василий парился, парился, да уж и устал, а Поликарповне все было мало, кричала: «Поддай, да поддай парку!» Василий, уже очумелый от жара, плюхнул еще одну кружку воды на печку и выкатился из баньки в снег. Потом оделся, крикнул Полине:- Ну, как ты там?- Ой, хорошо, Вася, я чумею… иди один домой, а я еще полежу, попарюсь, а потом приду.Василий и пошел домой.А их сосед, Гаврила Христофорович, допил в это время свою последнюю рюмку сивухи, с кумом Панкратом, и пошел домой. Кум еще сказал ему, провожая на улицу:- Глянь, Гаврила, какая ночь светлая. В такую ночь на Сочельник и на Святки по земле ведьмы и нечистая сила шастают.- Какая там нечистая! – усмехнулся Гаврила, хмыкая. – Только пьяные и ходят.Так и расстались. Кум пошел к себе в хату, а Гаврила к себе. Еле добрел - снег ведь, сугробы. Зашел в нужник, что стоял в огороде за домом, как раз у тропинки, проложенной из баньки, в которой парилась Поликарповна, засел там и уснул.Василий тоже пришел домой и чуть задремал от принятых ванн. А Поликарповна допарилась уже одна в баньке до такого состояния, что действительно очумела, учадила и одурела. Еле вылезла из парной и уже не соображая ничего и не одевшись, голая, на четвереньках с распущенными волосами полезла вверх по тропинке домой, ойкая и подвывая.Гаврила, сидевший в нужнике, в это время тоже проснулся. Услышав вопли, он выглянул из него. И затем Гаврилу будто выкинуло из уборной. Он увидел, как к его нужнику приближается голая ведьма на четвереньках с распущенными волосами…С диким воплем, крича: «Чур меня! Спасите!», - не успев натянуть на себя даже порты, Гаврила пустился вскачь наутек по тропинке, впереди голой Поликарповны, прочь от этого места.Но, слава Богу, все закончилось хорошо и по-нашему. И Поликарповна очухалась, и кум Гаврила прибежал домой живой…Такое было уж тогда время… такой был народ… Только долго потом Гаврила рассказывал своим друзьям и знакомым свои страшные россказни, и сам их боялся, и ему все верили. Такое было уж тогда время… Такой был наш народ. Вот так и рождались северные сказания.Хоть и глубоки снега на севере России, но люди здесь живут, как и везде, по обычаям прадедов, по христианской вере. Летом молодые парни и девки устраивают где-нибудь на лугу праздничные гулянья, водят хороводы, девчата плетут веночки из полевых цветов и украшают ими свои красивые волосы, одеваются в яркие ситцевые платья и сарафаны. А парни упражняются в ловкости и сноровке. Лезут на голый скользкий столб снимать какую-либо вещь. Но в основном вертятся около девчат. Играют на гармошке и, развлекаясь, рассказывают разные истории. В косоворотках, с начищенными до блеска сапогами, выглядят непревзойденными в веселье гусарами.Зима хоть и загоняет своими снегами и морозами всех в дома, но жизнь, как и прежде, продолжается и «молодая кровь» гонит куда-то идти, играть в гости, на праздники, на вечеринки. Даже в соседние села, которые в этих краях находятся недалеко друг от друга, за три-четыре версты напрямик.Тимкиных на Новый год пригласила к себе родственница по линии отца. Дома, чтобы не бросать хозяйство, остались лишь трое младших:Алеша, Санька и уже подросшая сестренка Валя. Родственница жила в другом селе, недалеко от Калиничей, наискосок перейти через два поля по стежкам, протоптанным от села к селу. После встречи Нового года и обильного угощения, отец и мать остались ночевать, а сестры решили идти домой - благо ночь была чудесной.На небе сияли яркие звезды, луна висела над белыми полями, освещая их голубым светом. Свежий, но уже затвердевший снег искрился под ее лучами разноцветными огоньками маленьких бриллиантов. Было сказочно красиво, и сестры: Александра, Глафира, Августа и Дарья отправились сами домой прямо по стежке, протоптанной через поля. Снега было много и они, застревая и падая, шли, шутили и смеялись друг над другом. Прошли уже версты две, осталось пройти еще одно заснеженное ровное поле. Их деревня была уже рядом. И вдруг, откуда ни возьмись, появилась большая компания молодых парней, ряженных в красные колпаки и разноцветные кафтаны. Они шли, громко веселясь, пели и играли на гармошке, шутили и курили длинные сигары, из которых дым вылетал вместе с искрами. Сестры, остолбенев, остановились. Веселая компания подошла к ним, играя и громко разговаривая, и из нее послышались возгласы, обращенные к молодым девушкам:- Куда путь держите, красны девицы?- Домой спешим к папе и маме!- А где ваше село, красавицы?- Да вон же, рядом, отсель видно - рукой подать! - учуяв что-то недоброе, начали соображать сестры. Парни были незнакомые и какие-то не такие, не нашенские. Держались развязно, но к ним не приближались, и в глазах у них стояла какая-то жуть, как волчьи огоньки.- Еще совсем рано, пойдемте с нами веселиться и гулять, - начали зазывать и манить они их.Колпаки и кафтаны у них светились и сияли разными цветами, как алмазы на свету, а вокруг была такая тишина, аж жуть пробирала. Саша глянула и обратила внимание на то, что тела их не дают тени. Лунный свет проходил как бы сквозь них, в то время как от девчат на снегу ложились четкие сизые тени от лунного сияния. И следов они не оставляли, хотя шли напрямик через поля, прямо по нехоженому свежему снегу.«Нечистые!», - подумала Саша и перекрестилась. Компания зловеще засмеялась и тот, кто спрашивал, ухмыляясь, сказал:- А, поняла, догадалась? Ну что ж, идите своей дорогой... у нас сегодня нейтралитет. Мы тоже гуляем.Где-то в селе запел подгулявший на насесте петух, и веселую компанию как ветром сдуло: они удалились прямо в поля, громко галдя и распевая. А сестры, испуганные встречей, со всех ног припустились в село, домой. И, прибежав, начали колотить в дверь, крестясь и обсуждая случившееся.На следующий день они рассказали парням и подругам о ночной встрече. И они вместе ходили к тому месту, но не нашли там на снегу никаких следов - снег был чист и ровен.Автор - Евгений Журавлев.

Ключевые слова: Кировская область Вятка нечистая сила колдуны Рождество рождественская ночь гадания

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