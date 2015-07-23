Простые правила

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:03

Shorst Просмотров: 165 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 04:03 by

— Село Старое Милютино, улица Советская, дом двадцать четыре, их там немного, жилых меньше десятка осталось, найдёшь, — Антон протянул документы Виктору, — Главное землю на поле выкупить, а дом, скорее, как бонус будет, давно дед оттуда уехать хотел, да всё покупателей найти не мог.— Хорошо, — сказал Виктор и взял бумаги, — как туда добраться?— Машину от компании я тебе выделить не смогу, права получать надо было, — нахмурился Антон, — но на автобусе за полтора часа доберёшься.— Ладно, — вздохнул Виктор, — могу идти?Антон кивнул. Парень вышел из кабинета и отправился домой. Он работал в небольшой агрономической компании, часто заключал договоры о покупке или продаже земли, но в командировку за город его отправили в первый раз. Какой-то дед из села решил перебраться в город и продать свой деревенский домик, только покупателей из адекватных людей не было. Тогда он обратился в компанию, где работал Виктор. Дома их не интересовали, но у деда было ещё кое-что – большой участок земли на поле и два огорода неподалёку. Это и было главной целью Виктора.Утром парень встал в хорошем настроении. Свежий воздух никогда не повредит, а самое главное – за удачную сделку на три участка земли и целый дом полагалась хорошая премия и, возможно, повышение по должности. Виктор собрался, взял с собой все документы, планшет, небольшую сумму денег на всякий случай и бутерброды, так как пока не было известно, сколько точно времени он проведёт в селе. Спустя час Витя уже стоял на автовокзале, деревня Старое Милютино была последней в маршруте, и путь до неё составлял примерно полтора-два часа. Парень занял место в конце салона, включил музыку в наушниках и примерно на середине пути задремал.Разбудил его громкий хриплый голос водителя:— Вставай, приехали.Молодой человек открыл глаза и огляделся. В салоне он был совсем один, не считая водителя.— Милютино? — сонным голосом спросил Виктор, собираясь выйти из автобуса.— Семёновка, — ответил водитель.— Как Семёновка? — Витя моментально пришёл в себя. — Моя, вроде бы, конечной была... Мы Милитино уже проехали?Водитель повернулся корпусом к Виктору.— Тебе в Милютино надо было?— Да, — расстроено ответил парень.— Какая нелёгкая тебя туда понесла? — удивлённо спросил водитель.— По работе, землю покупаю.— Не доехали мы ещё. До неё десять километров осталось.— А чего же вы меня разбудили? — с облегчением выдохнул Витя.— Дело такое, — водитель сделал паузу, — не ездят туда, плохое место, Милютино это.— Колдунья в лес утащит? — улыбнулся парень и плюхнулся на сидение.— Ты пойми меня правильно, — водитель говорил серьёзно, с небольшим волнением в голосе, — оттуда никто не ездит на автобусе, людей мало осталось, слухи ходят разные. Раньше село огромное было, а потом раз, и все оттуда уехали, дома бросили. Осталось два с половиной человека.— Чего это они, все оттуда сбежали? — скептично спросил Витя.— Кто что говорит, — водитель завёл мотор и тронулся с места, — один мужик на ферме в Семёновке языком чесал, что живёт в Милютино и каждый вечер они там по хатам сидят, на улицу не выходят. Говорят, что если выйдет человек – то не вернётся или вернётся, но другим каким-то.— Интересно, расспрошу деда об их образе жизни, — улыбнулся Виктор. — Вы сможете вечером меня оттуда забрать?— Вечером, это во сколько? У меня рейс от Семёновки в полвосьмого, могу и за тобой заскочить, но не позже.— Хорошо, я думаю, что к этому времени уже всё будет сделано.Автобус притормозил у поворота, дорога была просёлочной и вела через лес.— Дальше сам, иди прямо по дороге, там справа кладбище будет – не пугайся. Днём тебя никто не тронет, нечисть ночью просыпается.— У меня осиновый кол с собой, поэтому можете быть спокойны, — подмигнул водителю Виктор, но тот не улыбнулся, а лишь покачал головой.Парень вышел из автобуса, тот мгновенно закрыл двери и поспешил убраться отсюда.Витя огляделся и пошёл по дороге вглубь леса. Погода была обычной для осени: моросил небольшой дождик, дул ветер, деревья скрипели под своим весом, а птицы напевали что-то на своём языке. Виктор шёл быстрым шагом, стараясь не думать всерьёз о словах водителя, по жизни он был скептиком, но полностью существование всякой потусторонней силы не отрицал. Парень посмотрел направо. Сквозь пожелтевшие листья деревьев виднелись могильные кресты и памятники, потрёпанные временем.«Вряд ли кто-то будет за ними ухаживать, все поразъехались», — подумал он.И вот вдали показались крыши домов. Виктор свернул с дороги на улицу. Та представляла собой небольшой жилой сектор, в котором стояло семь домов. Первые два, стоявшие друг напротив друга, рядом с началом улицы – были с разбитыми крышами и заросли травой. Остальные стояли более-менее ухоженными. Рядом с одним из домов, столпилась кучка людей. Виктор подошёл и поздоровался с одним. Это был пожилой мужчина, крепкого телосложения, который стоял немного поодаль от остальной компании.— Здравствуйте, я из агрономической конторы, — парень протянул руку, — могу я найти Альберта Валерьевича?— Нету больше Альберта Валерьевича, — сказал мужчина и пожал Вите руку. — Только что схоронили.— Как же, — расстроился парень. — У меня дело к нему, по поводу продажи участка. Неужели прямо перед моим приездом почил старик?— Так бывает, жизнь называется. А вообще, на этой неделе должен приехать его сын, обратись к нему.— Это хорошо, конечно, но я ограничен одним днём, — вздохнул Виктор, — а, скажем так, отелей, у вас не наблюдается?— Покажи удостоверение, — сказал мужик.Виктор достал документ и продемонстрировал их мужчине.— Я Виктор Князев, представитель конторы.— Приятно, я Глеб Иванович, — кивнул мужик, — у меня есть ключ от дома Альберта, поживи там, пока его сын не приедет.— Неудобно как-то, — замялся парень.— Дедушка отъехал на огороде, так что не переживай, — Глеб похлопал Витю по плечу.— Спасибо за предложение, я ещё подумаю.Виктор отошёл в сторону и попытался набрать номер Антона – своего начальника, но связи не было. Всё обдумав и взвесив все «за» и «против», парень принял решение остаться на ночь и дождаться приезда сына Альберта.— Всё что нужно для жизни здесь есть, — сказал Глеб, — вода, электричество, газ, даже телевизор ловит.— Спасибо, — улыбнулся Виктор, — скажите, а много тут людей проживает?— Не очень, смотри, — мужчина показал пальцем на двух престарелых женщин, — сёстры Орловы – Анфиса и Ольга, живут рядом со мной, а вон там, — Глеб кивнул в сторону молодой семьи, которая шла в сторону леса, — Олег с Мариной и дочка Людочка, живут напротив. Недавно из Семёновки переехали, что-то не заладилось у них там с местными.— А где вы живёте?— Кирпичный дом, около леса, — Глеб указал на красивое строение на окраине улицы, — а это Колька и Анька, — мужчина посмотрел на пожилую пару, улыбнулся и помахал им рукой, те помахали в ответ, — живут рядом с сёстрами, противные, но дружелюбные, вот как бывает.— Довольно мило тут всё, а меня водитель пугал, — ухмыльнулся Виктор.— Мило, действительно. Только небезосновательно он тебя пугал, — тихо сказал Глеб.Виктор вопросительно посмотрел на мужчину.— Значит, правда, тут плохое место?— Плохое–не плохое, это неважно, — Глеб тяжело выдохнул и продолжил. — Запомни простые правила. Восемь часов – время уходить с улицы. Закрой калитку, закрой двери в дом на все замки, плотно закрой шторы. До одиннадцати вечера ты в безопасности. За десять-пятнадцать минут до этого времени выключи телевизор, радио или другую электронику, подготовь место для сна и выключай свет. После одиннадцати ты должен лежать в постели, в темноте, ничего не бойся, спи спокойно и жди утра. Если ходишь во сне, привяжи руку к кровати или мокрую тряпку рядом с кроватью положи, не дай тебе Бог выйти из дому ночью.— А что будет? — слегка дрожащим голосом спросил Виктор.— Точно не скажу, сам не знаю. Могу сказать только то, что был у нас здесь паренёк, Серёгой звали. Вышел ночью в туалет, а утром мы его там и нашли. Глаза вырваны, а шея настолько изуродована, что голова оторвалась, когда мы его поднимали.Холодный пот выступил на лбу Вити, мурашки пробежали по спине. Даже если Глеб и врал, то делал это очень убедительно.— Я, наверное, лучше поеду, в городе найду сына Альберта.— Дело твоё, но бояться тут нечего, если из дома не выходить. Ты не подумай, я тебя не пугаю, а предупреждаю. Всё-таки это я предложил тебе остаться здесь, а если бы с тобой что-нибудь случилось, то моя совесть мне покоя не даст.Виктор перекусил бутербродами и пошёл в сторону остановки. На часах была половина восьмого. Парень вглядывался в даль дороги, в надежде увидеть автобус – безрезультатно.Спустя ещё пятнадцать минут терпение Вити лопнуло, и он побежал обратно в деревню. Путь занял у него чуть больше пяти минут, парень нашёл дом Глеба и сильно, несколько раз, постучал ему в дверь. Мужчина открыл, улыбнулся и дал Вите ключи. Дверь захлопнулась быстро, Виктор даже не успел ничего сказать. Он надеялся, что Глеб предложит ему переночевать с ним в красивом кирпичном доме. Стучать второй раз было как-то неловко, поэтому парень поспешил в бывший дом Альберта Валерьевича. Сразу же по приходу Витя включил во всём доме свет, проверил каждый уголок на наличие монстров и, окончательно убедившись в том, что дом чист, закрыл двери. Вечер тянулся долго, телевизор не отвлекал от мрачных мыслей, которых в голове у парня было предостаточно.Часы пробили одиннадцать вечера. Виктор лежал в кровати, в кромешной тьме. Было очень тихо, лишь песня сверчка на улице разряжала эту гнетущую обстановку.Осознание пришло не сразу, Виктор лежал долго и вслушивался в песню, пока до него не дошла вся суть ситуации.«Если я слышу сверчка на улице, значит, я не закрыл окно», - промелькнула мысль в голове.Холодок пробежал с затылка, а затем перепрыгнул на спину к парню, пальцы рук задрожали. Витя привстал с кровати, робко поставил ноги на пол и, аккуратно крадясь, подошёл к окну. Резким движением он закрыл его и повернул ручку. Теперь он в безопасности, парень выдохнул с облегчением и гордо пошёл к кровати. Стук в окно. Тихий, робкий, а затем уверенный и озлобленный. Виктор замер посреди тёмной комнаты, медленно повернул голову в сторону окна, пытаясь хоть что-то разглядеть в непроглядном мраке. По стеклу провели чем-то острым. Парень понял это по характерному звуку. Холод сковал молодого человека, он попятился к кровати и неслышно забрался под одеяло. Обречённость, безысходность перед лицом непонятного существа за окном – Виктор чувствовал себя маленьким мальчиком, который испугался выдуманного чудовища и забрался под одеяло, предполагая, что оно его защитит. Только это существо не было выдуманным. Оно стояло там, парень знал это. Стуки по стеклу не прекращались. Под одеялом было и жарко и холодно одновременно, по щекам текли слёзы, а колени предательски дрожали.«Нужно было пешком идти в соседнюю деревню, нужно было уезжать сразу, почему я остался», — крутились мысли в голове парня.Внезапно стуки прекратились. Виктор вытащил голову из-под одеяла и, не открывая глаз – уснул.Проснулся рано, но на улице уже рассвело. Не теряя ни минуты, парень оделся, поел и побежал к дому Глеба. То, что она там увидел, навсегда врезалось ему в память. Окровавленная голова Глеба высовывалась из разбитого окна. Глаз не было, вместо них зияли две тёмные впадины. Шея была разорвана и насажена на большой осколок, бывший некогда нижней частью окна.Виктора затошнило, он отвернулся и поспешил в дом напротив, к молодой семье – рассказать, что случилось.Дверь открыл Олег – отец семейства. Он впустил парня в дом, напоил чаем и выслушал. Сказал, что вызовет полицию, когда доберётся до работы. Работал он на ферме в Семёновке, ездил туда каждое утро с коллегой, который забирал его на повороте.Олег вышел из дома.«Наверное пошёл посмотреть на Глеба», — подумал Виктор.Из спальни вышла Марина, которая только что проснулась. Витя сел за стол и рассказал ей о случившимся.— Оно знает, что ты его боишься и, скорее всего, оно тебя учуяло, но вот что непонятно, почему оно пошло к Глебу? — спросила она.— Откуда я знаю, может, он, как и я, забыл закрыть окно?— Глеб не мог забыть, он сам нас учил бороться с этим… — она задумалась. — А что если он спас тебя от этого?— Ты знаешь, что «это»?— Нет, но Олег рассказывал, что видел, как ночью оно разбило лампочку на столбе.— И что рассказывал? — Виктор опёрся подбородком на кулак и наклонился в сторону Марины.— Высокое, говорит, ноги и руки тонкие, а туловище горбатое, головы не видел, да и неизвестно, есть ли она вообще.Виктор поморщился.— А куда Олег пропал? — парень оглянулся по сторонам.— На работу поехал, в Семёновку, — ответила Марина.— Господи! — Виктор с отчаянием посмотрел в сторону выхода. — Я же мог уехать с ним!— Да иди пешком, тут не очень далеко.— Пешком? — удивлённо переспросил парень. — После того, что было сегодня ночью, я даже близко к лесу не приближусь.Виктор поблагодарил Марину за завтрак и беседу, а сам пошёл обратно в дом. На окне в комнату, где он спал – были царапины, довольно глубокие. Один, даже слабый, удар по стеклу с лёгкостью бы разбил его вдребезги.На улицу приехала карета скорой помощи. Два крепких санитара упаковали бездыханное изуродованное тело Глеба в непрозрачный чёрный мешок и увезли прочь. Но Витя заметил одну очень странную вещь — никаких вопросов со стороны медработников не было, будто бы для них это обычное дело, забирать столь ужасные человеческие трупы из этой деревни. Более того, в течение дня ни одна машина полиции не подъезжала к дому Глеба, и ни один доблестный служитель закона не опрашивал местных жителей. Витя пытался договориться с санитарами, чтобы они вывезли его из деревни, на что получил категорическое "нет, не положено", и даже предложенные им деньги не решили проблемы. Тело увезли.Гнетущее чувство безысходности напало на парня: он искренне не понимал, почему же сельчане ничего не предпринимают, но стоило ему лишь заговорить об этом с ними, как те сразу же переводили тему и старались избавиться от назойливого юнца.День прошёл быстро: Витя, опасаясь каждого шороха и подозрительно поглядывая в сторону леса, прогулялся по огороду, поговорил с сёстрами Орловыми, а вечером решил зайти к Марине.С ней он просидел приличное количество времени и не заметил, как часы пробили девять вечера.— Пойду я, наверное, — сказал Витя, — время.— Где же Олег? — Марина нервничала. — Точно, у Борьки день Рождения, он пьяный приедет, ой, а как же он домой-то пойдёт?— Не переживай, может, они его к дому подвезут? — пытался успокоить девушку Витя.— Не бросай нас здесь одних, прошу тебя, — Марина схватила парня за руку. Спустя несколько минут уговоров он согласился.Они долго сидели, пили чай и беседовали. Виктор то и дело старался разузнать о таинственной причине постоянного пребывания людей в этой проклятой деревне, но только лишь заслышав подобные вопросы, Марина резко обрывала парня и умоляла закончить этот разговор.— У вас люди мрут, как мухи, — возмутился он, — а вы сидите сложа руки?— Мы тут сами две недели живём, я не знаю ничего. Нам Глеб сказал, что всё исправит, — тихо сказала она.— Ну, — Виктор покачал головой, — сейчас Глеб не самый надёжный помощник.— Они с Олегом что-то затевали, — разоткровенничалась она, — должны были что-то сделать!— Что именно?Но девушка не ответила, вновь оборвала парня и сменила тему разговора. Раздосадованный Виктор хмуро поглядывал на собеседницу, но сделать ничего, увы, не мог.Прошло около двух часов, к дому подъехала машина и из неё, качаясь от приличного количества выпитого алкоголя, вышел Олег. Он стоял, засунув голову в окошко, и о чём-то говорил с водителем.— Да зайди же ты домой, ирод! — плакала Марина.— Олег! — Виктор крикнул в форточку. — Заходи домой!Машина уехала, Олег медленно поплёлся к дому, и вдруг нечто быстрое и высокое пробежало за ним. Он оглянулся, попятился и, спиной, продолжил путь к дому. Марина плакала, а Витя стоял у двери и ждал момента, когда Олег подойдёт, чтобы быстро впустить его в дом.Олег был около калитки, когда тварь подбежала к нему. Он закричал и рванул к дому. Тварь схватила его длинной тонкой рукой за шею и поднесла к своему лицу. Свет в прихожей, нарушая все правила, горел, и Виктор смог рассмотреть её лицо. Глаза не выделялись на фоне остальной кожи. Они были такими же по цвету. Единственное, что выдавало глаза – маленькие чёрные точки. Носа не было. Рот был огромным, когда он впивался зубами в шею Олега, было видно, что у него четыре огромных клыка, а остальные зубы – тонкие и острые, как цыганские швейные иголки.Витя быстро проверил закрыты ли двери в доме и выключил свет.Ночью никто не спал. У Люды – дочки Марины, поднялась температура. Малышка плакала и не могла уснуть. Лекарств не было, обычно, за помощью обращались к сёстрам Орловым, но путь к ним был перекрыт тварью. Марина тоже плакала. Виктор несколько раз прислушивался через узкую щель форточки. Тварь стояла прямо перед дверью дома и ждала. Благо, на окнах дома предусмотрительно были установлены решётки.Плачь Люды прекратился, Виктор выдохнул и почти сразу же нервно задрожал, Марина закричала - Люда не дышала. Ночь тянулась долго, никто не спал, на утро стало ясно, что Люда захлебнулась собственной кровью, что-то лопнуло внутри и вызвало кровотечение в пищеводе.Марина так и не уснула в ту ночь. Утром Витя вернулся к своему временному дому, чтобы собрать оставшиеся вещи и, наконец, покинуть это место.К повороту подъехала машина, чтобы, как обычно, забрать Олега. Только встретили её местные жители, которые, к огромному удивлению, решили убраться отсюда. В два рейса водитель перевёз всех в Семёновку, где Виктор сел на обычный автобус и уехал обратно в город.Начальство было недовольно таким результатом, поэтому Виктору всё же пришлось ещё раз съездить в Милютино, только теперь вместе с сыном Альберта, Дмитрием, и ещё парой человек. На служебном автомобиле они преодолели путь в два раза быстрее, поэтому не задерживались. Земля была продана и Виктор, наконец, получил свою премию. А спустя пару дней он нашёл в интернете новость о том, что в деревне Семёновка были найдены два трупа с изуродованной шеей. Парень вздрогнул.«Неужели оно закончило с одним селом и принялось за другое?», — подумал он.Автор - Евгений Шорстов.

Ключевые слова: Деревня правила монстры тварь

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