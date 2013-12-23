Пока на них не смотришь, они тебя не видят. Часть вторая

Estellan Просмотров: 146 Комментарии: 8 +7 Вчера, 18:21 by

- Пожар никуда не убежит, - поморщился товарищ, нашарив на полу свое оружие и подозрительно прислушиваясь.- Зато, если будем тянуть время, то и мы никуда не убежим от пожара. Надо валить, пока не окружило. Я не планирую закончить свои дни хорошо прожаренным шашлыком.- А они не вернутся? Что это вообще была за фигня?- Я, что, похож на эксперта по неведомой фигне? А на первый взгляд, да и на второй, это как раз она и была.- Оно в шкафу?- Я очень ценю твой естествоиспытательский оптимизм, но, может, отложим выяснение этого на какой-нибудь другой раз? Что ты планируешь делать, если оно действительно там? Расстрелять? Шарахнуть дверцей? Или пендалями до выхода сопроводить, предварительно выклянчив плату за постой межгалактической валютой, что у нас сейчас там в цене?Переругивание шепотом прервал какой-то грохот за стеной. Мы заткнулись, обратившись в слух. На улице снова грохнуло, озарив вспышкой весь дом, следом погас свет.- Классно бабахнуло, и светло, и погрелись. Только не говори, что это твоя машина, а заодно и наш единственный шанс отсюда удрать?- Не мели чепухи, машина в гараже.Фантазия тут же услужливо нарисовала мне путь в гараж мимо неведомых тварей с «блюдцами». Учитывая, что их не берет оружие, путь будет более чем увлекательным. Вариант с пендалями можно будет испробовать. Только чет совсем не хочется идти на них в рукопашную, не имея под рукой хотя бы приличного ножа. Ну или ручки от швабры. Сомневаюсь, что Леха догадался запастись на такой случай копьями.- Значит, нам нужно в гараж.- А если там кто-то из этих?- А если нет? У тебя есть какой-то другой вариант? – признаться, внезапный приступ трусости у Лехи начал меня изрядно раздражать. А если уже совсем честно, то пожар меня пугал значительно больше неведомых силуэтов, вред от которых был еще не доказан.- Да ладно тебе, Марк. Наверняка кто-то падение этой штуки засек и уже мчится сюда на всех порах.- Например кто? МЧС? Ты хоть помнишь, где мы? Если кто-то и засек эту штуку, из заинтересованных, то отреагируют они в ближайшую неделю, не раньше. А если не засек… ты предлагаешь пожарным звонить? И вообще, как думаешь, нужны ли неожиданные свидетели тем, кто за этой штукой может явиться?Пока Леха размышлял над тем, кто его пугает больше, силуэты со светящимися зенками или добрые дяди в камуфляже и с оружием, стреляющие без предупреждения, я отошел к двери, прислушался, открыл ее и осмотрелся. Силуэтов видно не было, но это не гарантировало того, что они еще не внутри.- Из дома есть вход в гараж?- Есть, через подвал.- Ты ведь догадываешься, каким будет мой следующий вопрос?- Вторая слева дверь на кухне. Иди. Ключи там же, на крючке. Гаражная дверь открывается большой красной кнопкой. Не заметить сложно. Как выедешь – посигналь, а я покараулю, чтобы ни одна тварь в дом не забралась.- Вообще-то, как минимум одна уже как бы внутри…- Посигналишь, я выйду, и мы уберемся отсюда.«Угу. Если будет еще куда убираться», - правда, стоять и препираться времени не было. Чем быстрее мы отсюда уберемся, тем лучше.Пришлось отправиться на поиски тачки в гордом одиночестве. Стоило бы, конечно, спросить у Лехи где тут фонарик и ручка от швабры. Но сразу я это сделать забыл, так что подсвечивать себе осталось только фонариком в телефоне и красться по дому, в темноте которого мерещились черные силуэты, замирая от каждого шороха, не имея возможности двинуть потенциального нападающего хотя бы длинной деревяшкой. Дом, судя по всему, выбрал самое удачное время, чтобы начать жить своей жизнью. Он вздыхал, трещал, скрипел, в общем, делал все, чтобы мои мурашки плодились и размножались, увеличиваясь не только в количестве, но и в размерах породы.Добравшись до кухни, я обнаружил искомую дверь, открыл ее, заглянул в сочащийся наиболее плотной темнотой лаз и в очередной раз поежился. Блин. Как же я не люблю подвалы.Ступеньки скрипели под ногами, соревнуясь, кажется, в том, кто скрипнет наиболее громко. Вот он специально так строил? Чудом умудрившись не скатиться до самого подножия лестницы, когда одна из ступенек заскрипела особенно громко, я ступил на каменный пол и собрался уже было перевести дух, когда понял, что в подвале я не один. То, что я изначально принял за отблески своего фонарика, на деле оказались тремя парами «глаз».Сглотнув, попятился, искренне надеясь не споткнуться о стратегически расположенное за спиной ведро с гайками, как бывает во всех фильмах ужасов, и пятился, пока не уперся спиной в стену. Если сначала мое вторжение и осталось незамеченным. Я уже не думал о том, почему их внимание не привлек свет фонарика. Может, у них и глаз нет, они оперируют какими-то другими органами чувств? То сейчас в мою сторону обернулась как минимум одна пара кругляшков. Прежде чем отвернуться лицом к стене, по привычке прикинувшись деталью интерьера, что получалось у меня с каждым разом все лучше, я успел заметить, как эти самые кругляшки засветились красным. Ушей достигли ставшие уже знакомыми звуки, высокие и низкие.«Если засечет - кранты», - утешил меня внутренний голос, пока мы с ним маневром «мордой к стене» искали дверь из подвала в гараж. Интересно, что они там так увлеченно рассматривали? Что такое хранится в Лехином подвале?Первая дверь вела в какую-то другую комнату, вторая и третья – тоже. Своим маневром я уже почти обошел весь подвал, но на меня все еще никто не набрасывался и не пытался открутить голову или обглодать конечности, из чего я сделал вывод, что методика действует.Из-за очередной двери отчетливо пахнуло бензином и металлом. О! Кажись нашел. Прежде чем дверь закрылась за моей спиной, я осмелился оглянуться на толпившихся чудовищ, чем бы они ни были. Самих силуэтов в кромешной темноте подвала видно не было, а вот кругляши глаз все еще стояли на месте. На что они таращились, тоже осталось загадкой.Ладно. По крайней мере они не обратили внимания на меня, а значит, прямо сейчас за мной не кинутся. Пошарив фонариком по стенам, нашел крючки с ключами. Методом тыка подобрал нужный и задумался. Леха сказал, что ворота открывает кнопка. Внимание – вопрос: а откроет ли кнопка двери без электричества? Что-то мне подсказывало, что сие маловероятно, но попытаться можно. Вдруг у него здесь генератор? Правда, тогда он включил бы и свет в доме. Если, конечно, это не он сейчас весело полыхал возле дома.Ну блин, как и следовало ожидать, ворота без электричества сотрудничать не желали, оставалась надежда на ручной механизм. Ну не может быть такого, чтобы он не подумал о подобном казусе.Завести машину в закрытом гараже было сравни крайне неприятному способу самоубийства. Как иначе зажечь фары, я не представлял. Пришлось возиться практически вслепую. Уже опробованным методом тыка найдя вращающуюся ручку, я принялся открывать ворота, когда понял, что в гараже я не один. Прямо из открывающихся створок протянулась черная рука, а за ней последовали и остальные запчасти черного силуэта. Казалось, что просачивание сквозь ворота удавалось ему труднее, чем через стены, но стоять и сопереживать ему не особо хотелось. Смотреть я на него не хотел, но взгляд самостоятельно притягивался к странному существ. Оставалось надеяться, что почувствовав мой взгляд, оно все же не сумеет ускориться.Сделав еще несколько оборотов, я решил, что для машины проема хватит, а если и нет, то Леха простит мне поцарапанную краску. В крайнем случае, сможет стребовать плату за тачку с моих безутешных родственников, если хоть одного из них найдет. Именно в этот момент существо, наполовину высунувшееся сквозь раскрывшиеся створки, сумело дотянуться и схватить меня за руку. Сначала показалось, что руку ошпарили кипятком, потом, что ее окунули в бочку с ледяной водой, последним ощущением было, словно я схватился за оголенные провода. Этого мои нервы не выдержали, лягнув ворота, вызвав их недовольный грохот и странный, какой-то ультразвуковой вопль твари, я несколько томительных мгновений наблюдал, как его пальцы проходят сквозь мою конечность.Освободившись, я не стал дожидаться извинений, как и торопиться приносить свои. Наоборот, несколькими скачками добрался до тачки, запрыгнул за руль и завел махину. Приноровиться к управлению чужой машиной за пару минут не получится. Громыхнуло. Силуэт снова взвизгнул, в ответ на что затрепетали стекла и что-то отозвалось металлическим звоном. Потом разберемся. А боковые зеркала не такая уж и большая надобность в лесу. Разве что – наблюдать, чтобы не догоняли блудные сосны или бешеные лоси. Остается надеяться, что их тут примерно равное количество.Вторым встреченным препятствием оказался несговорчивый, но очень добротный забор, об который я успел несколько стесать левое крыло. Кажется, у Лехи будет некоторый стимул найти моих безутешных родственников.На очередной силуэт я налетел уже у самого крыльца. Соткавшись из ночной темноты, он отделился от нее и повернул в мою сторону голову со светящимися круглыми глазами. Совсем как олень, застигнутый на шоссе налетевшим автомобилем. С той разницей, что олень обычно, если попадает под колеса, стремится тут же превратиться в фарш, это же существо, наоборот, словно просочилось сквозь капот и меня. Автомобиль чихнул, мне было не до чихов, когда все ощущения, что я испытал от прикосновения той твари к руке, вдруг обрушились на всю тушку. Я даже ощутил его запах, запах гари, металла и чего-то химического. Звон в голове, в который превратился высокочастотный писк, почти лишил меня сознания.Не знаю, каким чудом я сумел не врезаться в дом и, более того, остановить машину в паре метров от крыльца. Посигналив, выпал на землю, где утвердился на четырех костях и, с максимальной скоростью, которую позволяло самочувствие и расплывающаяся перед глазами реальность, стал пробираться к пассажирской двери, где об меня и споткнулся Леха.- За руль… - прохрипел ему.К счастью, лишних вопросов тот задавать не стал. Не выпуская оружия, он помог мне забраться обратно в салон, после чего за рулем утвердился сам.- Что произошло? Где тебя носило?- Потом… - ремень вырывался из рук, как живой, но с десятой попытки мне удалось-таки пристегнуться, на случай встречи со внезапными блудными бешеными соснами.- Я забыл сказать про ручку ворот. Автоматика не работает без электричества.- Я догадался.За машину я переживал зря. Тормозить перед коваными воротами Леха не стал. Тачка снесла их, пожертвовав вторым крылом и одной из фар. Хорошо, что не обеими. Не хотел бы я нестись по лесу в кромешной темноте. Впрочем, темноты и не было. Слева полыхал лес. До забора оставалось совсем немного. До так называемой дороги и того меньше. Успели. Хорошо, что успели.Леха гнал, как сумасшедший, и только ремень удерживал меня от подпрыгивания с последующим, весьма плотным, знакомством с крышей автомобиля... ну или лобовым стеклом, в случае резкой остановки.- Надо в деревню. Вызвать подмогу… - дар речи возвращался медленно. Собственное тело казалось каким-то онемевшим. Руки подрагивали, как после удара током.- Не надо. Пока ты шарился по подвалу, над домом пролетели вертолеты. Два или три, но ни садиться, ни задерживаться они не стали. Кажется, что все, кому нужно, уже в курсе. Уберемся отсюда и будем действовать по обстоятельствам.Странно. Вертолет? Все же пожарные? Спасатели? Военные? Жаль, уже не узнаешь, кто же прилетал полюбоваться на пожарище, и с каким интересом. А в том, что у прилетавших был свой интерес, я не сомневался. Для «подышать свежим воздухом» на вертолетах, над лесом, ночью, вдали от жилья не летают.- Небывалый по силе метеоритный дождь, накрывший северную часть нашей области, уже стал причиной нескольких очагов возгорания лесного массива. Если заметите огонь в лесу, немедленно… - ожило радио в машине, все же заставив меня подпрыгнуть, зацепив головой зеркало заднего вида.- Твою жеж… - прошипел я, потирая неожиданную шишку, и бросил мимолетный взгляд в зеркало, прежде чем Леха вернул его в исходное положение. – Кстати, а что у тебя в подвале?- Да ничего. Спортзал, сауна, бильярдная, комната отдыха и так… по мелочи.- По мелочи, - задумчиво повторил я, жалея, что оба боковых зеркала в данный момент отсутствуют. Странно. Показалось во время мимолетного взгляда в зеркало или мои зрачки и в самом деле светятся белым в темноте салона?

Ключевые слова: Лес ночь существо пожар авторская история

Другие, подобные истории: