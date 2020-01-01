И кот придёт

Летяга Просмотров: 32 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 09:48 by

Если вы – молодая семья с ребенком, которая в кратчайшие сроки выгодно приобрела дом за городом, не обольщайтесь. Гарантирую, сначала вам будет нравиться в этом местечке буквально все: отсутствие шумных соседей, удаленность от заводов, близость матушки-природы и даже медленный интернет — покажется благодатью! Здесь всем найдется занятие. Муж будет ходить с сыном в лес, собирать гербарий, жена – обустраивать небольшой садик на заднем дворе. А на выходных — устраиваться вечер барбекю.Но со временем курс семейного счастья кардинально изменится. Вы даже не заметите, как станете это осознавать. Все начнется с кухни: чини — не чини тут канализацию, а прокладка на трубах будет срываться каждую неделю. Зола из камина — разбрасываться сама, как по мановению палочки: оставишь ее в камине на ночь, а она — прыг! — и на паркет. В ванне тоже ничего хорошего: сток постоянно станет забиваться волосами, так что останется только думать — и откуда у хозяйки дома их столько? На заднем дворе своя история: только что раскинувшийся садик падет от лап некоего омерзительного зверя — саженцы будут погрызены, а луковицы георгинов, тюльпанов и лилий — безжалостно выкопаны.Все эти мелкие неприятности еще можно вытерпеть. Если бы они не омрачались жалобами вашего мальчика. А они начнутся, еще как! На третью ночь плачущий сын заявится в родительскую спальню. Он уведомит, что под его кроватью живет гигантское существо с щупальцами. Как самые обычные родители, вы решите, что это всего лишь ночной кошмар, и на одну, только на одну ночь, ради исключения, примете ребенка под свое одеяло. Наивно, но ничего не поделать. Каждый бы на вашем месте поступил точно так же.Через неделю ночных истерик к щупальцам присоединится трясущийся шкаф — классика детских страхов! «Два монстра на одного ребенка — уже многовато», — подумаете вы и поведете его к школьному психологу. Психолог попросит ребенка нарисовать монстров, придет к выводу, что всему виной нехватка родительской любви, и порекомендует купить витаминки в форме мишек.Успокоенные, вы вернетесь в свой дом, где для вас уже запланированы новые впечатления. Через несколько дней начнутся перебои в электросети. Потом настанет очередь чердачных перестуков — каждую полночь стаккато будет раскатываться по всему потолку гостиной комнаты. И, как последний штрих, после всех этих процессов завоют трубы.Вот тут-то, на этой печальной ноте, абсолютно лишенные сна, отдыха и счастья в жизни, вы приметесь за вынужденные меры! Составите список людей, которые смогут вам помочь. В первых рядах: служба по отлову животных, опытный сантехник и электрик. В последних рядах: католический священник, священник из баптистской церкви, медиум и приписанная корявым почерком ведьма. Вроде бы, понятный список, если бы не последний пункт. И кто его вообще добавил?..Но вот после месяца ремонтных работ вы с ужасом осознаёте, что потраченные деньги на смену проводки и канализационных труб ушли даром — перегорают лампочки, по-прежнему слышен потолочный стук, да и гул в трубах никуда не делся! Сын мучается от ночных кошмаров, на заднем дворе – черти что, выкопанные ямки, разоренный газон. Творится безумие.В ход вступает тяжелая артиллерия. Ходит с кадилом католический священник, баптистский отец выкуривает «демонов» ладаном, медиум связывается уже с третьим поколением переселенцев. Вы все трое испуганно ждете, скрестив руки на груди. И дом действительно затихает на несколько дней. Затихает… И просыпается с новым запалом энергии!Ведьма. В списке остается только ведьма. Где её найти?Я заранее скажу, ищите самую молодую и самую красивую. С ярко-зелеными глазами и копной жгуче-рыжих волос. Всенепременно она должна быть миниатюрная, худенькая, как наперсточек, и очень, подчеркиваю, очень современная. Никаких стеклянных шаров, амулетов и сомнительных талисманов. Профессия ведьм — серьезнее некуда. За долгие века у этих женщин появился ген, спровоцированный выживанием в условиях инквизиции — ген незаметности, социальной мимикрии.К счастью, вы находите именно такую. В кедах, с пирсингом, молниеносно строчащей что-то в твиттер с айфона. Вы покашляете, как бы выпрашивая минутку внимания, а она:— Сто долларов.«Но, простите, что сто долларов?» — успеете подумать вы, прежде чем задать вопрос.— Кот сто долларов, — повторит рыжая бестия, будто читая мысли.— Но нам не нужен кот!— Специально обученный кот-дипломат по внешним отношениям с нечистью. Сто долларов, — говорит ведьма, даже не отрываясь от дисплея телефона. — Или уходите, — дополняет напоследок.Порывшись по сумкам и карманам, вы наскребаете нужную сумму и со вздохом кладете ее на стол. Вот она, ваша последняя надежда. Приобретать какого-то кота за такие баснословные деньги очень уж не хочется. Но в коте есть свои плюсы: их видно невооруженным взглядом по поведению ребенка. Мальчик приободрился, затаил дыхание, сдерживая радостные крики — наконец-то у него будет свое домашнее животное, собственный кот! Попробуй теперь не купи.Девушка берет небольшой рюкзачок, такой небольшой, что даже детский, запускает в него по плечо руку и достает под живот взрослого, черного кота. У всех в комнате, кроме ведьмы, округляются глаза, даже у кота, но у него они такие, скорее всего, от природы.Скомканно попрощавшись, вы вылетаете из логова ведьмы с котом под мышкой.***Несмотря на дюжину прозвищ, которые вы успели придумать своему новоизбранному питомцу, кот остается Котом. У него хороший аппетит, покладистый и ласковый нрав. На ночь он самостоятельно укладывается в постели ребенка, по классике – в ногах. Ведьмачьи коты, к слову, всегда спят только в ногах.Дом таинственно замирает, непривычная ночная тишина благосклонно действует на жителей, и семья крепко засыпает.В полночь Кот просыпается от чужого присутствия. Над ним возвышается некое подобие осьминога, скроенного из клубящейся тьмы. И этой тьме горит только одно – алые два глаза. Существо молча смотрит. Кот, обученный ведьмой правилам ведения переговоров с потусторонними существами, знает, что говорить первым начинает он.— Нур-р и чего тебе?Клокочущим голосом осьминог говорит:— Эти… Двуногие… Воруют мои богатства из лежбища. Этой… штукой такой… с насосом посередине! Которая еще шумит так… страшно.— Ты хочешь сказать – пыл-л-лесосом-м-м?— Да, это… пылего… пом.— Пыл-л-лесосом-м-м.— Пы-ле-со-сом.— Хор-р-рошо, еще – м-м-м – что-то?Осьминог пожимает плечами и начинает медленно засасываться под кровать. Кот делает кошачье "фыр-р-р" и снова готовится ко сну.— Как думаеш-ш-шь, он про нас-с-с з-з-знает?— Не з-з-знаю.— Мр-р-р уже знаю-ю-ю, — на этот раз черному пришлось спрыгнуть с нагретого места и неспешно подойти к шкафу в стене.Сквозь дверцы смотрят белые зрачки.— А вам-м-м что надо, ум-м-м?— Нас-с-с травят! — произносит глухой, шелестящий шепот.— Да-да, нас-с-с травят. Мы умираем… — повторяет звонкий, острый шепот.— Мур-р-р, как это?— Сюда положили ш-ш-штуку, она воняет, нас-с-с убивает, мы пропадаем.— Да-да, мы пропадаем, нас-с-с убивают.Лапой Кот тихонечко приоткрывает дверцу — там два существа, похожие на тросточки. Совсем, если присмотреться, безобидные. В кошачий нос ударяет едкий запах эвкалипта и лимона. Понятно, травили моль. Ур-р-р-жасно! Бедные создания.— Обещаю, я разделаюсь – м-м-м – с этой штукой. Завтра днем-м-м.— Он обещает з-з-завтра?— З-з-завтра. Он обещает.Ведьмачий кот аккуратно закрывает шкафную дверь.Раз уж дом кишит потусторонними сущностями — неплохо бы осмотреть свои пастбища, м-м-м? Кот выходит в коридор. И тут же ему слышится звук падающей воды. В ванне точно кто-то есть. Шерсть при мыслях о воде сразу же встает дыбом.В ванне, свесив исполинский хвост невиданной красоты, лежит русалка. Её волосы заполнили водное пространство.В такой ситуации когтями и усами не обойдешься – не тот уровень. Кот превращается в молодого человека, он становится высоким, с черными вьющимися волосами, в джинсах и темной рубашке – на вид неряшливым, но не лишенным своего рода очарования. Иными словами, вочеловечивается.— Как водичка?— С хлоркой и не пахнет тиной. Противная.— А что же ты тут делаешь?— Живу.— И зачем?— А вот хочется мне.Кот непонимающе смотрит.Прекрасная русалка смеется, обдавая его брызгами воды. Кот мгновенно реагирует: прыгает на четвереньках, хватает зубами хвост. Но тут же ослабляет хватку, не выпуская его изо рта.Русалка улыбается.— Ладно-ладно, расскажу. На опушке леса есть колодец. Он очень древний и является промежуточным звеном между домом и озером, где я жила раньше. Я попадала сюда через старую трубу, ведущей из колодца. Но так получилось, что стены колодца однажды обвалились и забили вход трубы. А я осталась тут, — на этих словах Кот понимает: дева намеревается заплакать – и поэтому выплевывает ее хвост.— Не ревем, волосы в пучок, хвост поджать и приготовиться!Русалка, как закаленный в боях солдат, слушается приказа, выполняет его в точности «от» и «до» и в той же последовательности.— И что же теперь?— А теперь я временно побуду твоим кавалером и потаскаю тебя на лапах. Усами клянусь, наверное, до меня тебя таскали только какие-нибудь королевичи, и то это было так давно, что твоя рыбья память не в силах это припомнить.— С такими манерами, ваше кошачье Усачество, вам будет непросто найти даму сердца!Проигнорировав акт кокетства, мощным движением Кот поднимает водную деву. Вода стекает по ее телу ручьями, пропитывая джинсы и рубашку. Кот, едва удерживаясь от панических мыслей, спускается вниз, к входной двери.***После спасения русалки Кот спит, свернувшись калачиком, почти целый день. Пребывание в человеческом теле отнимает все силы. Ваша семья суеверно молчит – каждый из вас думает, что, если вдруг заговорить о прошедшей ночи, которая выдалась чрезвычайно тихой, злой рок непременно может вернуться.Любимец просыпается к вечеру и первым делом как угорелый начинает загонять мелкие вещи под кровать в детской. Прицельные удары лапы отправляют туда носки, свернутые розочкой, небольшие игрушки, фломастеры и просто мусор. Когда хозяйка пытается запылесосить учиненный котом беспорядок, зверь отчаянно кидается на технику, цепляясь за сопло. В итоге хозяйка смеется (честно сказать, она уже давно не смеялась), сворачивает шнур пылесоса, и подкроватное пространство остается нетронутым. Мимоходом Кот замечает под кроватью сверкнувшие красным глаза.С противомольной таблеткой ситуация сложнее. Коты ненавидят эфирные масла, в особенности эвкалипт и лимон. Понадобилась несколько часов, прежде чем ведьмачий кот собрался с храбростью вынуть эту дрянь из шкафа. Её он зарыл в сотне метрах от дома, как радиоактивные отходы.Настал черед разоренного сада. Вы замечаете, что кот долго сидит на заднем дворе, странно водя глазами — из стороны в сторону, вниз, вверх, по кругу и обратно. Иногда Кот поднимает лапы и будто бы что-то ловит. «Мух», — думаете вы. «Пикси», — морщится Кот.В отличие от прочих фейри, которые обладают своеобразным юмором, пикси — народец злобный, умом не обремененный. Все, что им не нравится, они стараются уничтожить. Здесь же, судя по состоянию сада, произошла самая настоящая баталия интересов. Хозяйка выполола облюбованный пикси природный уголок, покрыла газоном и посадила свои цветы. Мелкие девочки с острыми зубками за ответным словом в карман не полезли — они просто уничтожили сад и продолжают его стеречь как свой дом.Кот долго всматривается в это чертовски неприятное мельтешение — пикси перед ним роятся как пчелы, намереваясь то и дело укусить. Приходится отбиваться лапами. Он пытается выхватить взглядом из этой тучи одно единственное существо – Королеву. Как по закону Джунглей, наподдашь главному — наподдашь всему улью, думает Кот, обозначив для себя цель.В изящном прыжке он сбивает лапой мелкую мифологическую нечисть. Королева падает, комариным писком извергая проклятья в сторону всего кошачьего рода. Кстати, на древнеэльфийском. Для закрепления эффекта, Кот придавливает ее к земле, мелочь пытается вырваться, но вскоре, выбившись из сил, затихает.— А теперь слушай м-м-меня-у, м-м-мушка. Теперь здесь царствую я-у и это все м-м-моё-у. Этот сад м-м-мой, цветы м-м-мои, и сорняки, которые на этой почве вырастают, – тоже м-м-мои. Их м-м-могу выкапывать только я-у, м-м-м, понятно?Прижатая к земле Королева понимает.— Если вы-у осм-м-мелитесь хоть раз нар-р-рушить закон территории, то я-у покажу, как в древней Англии умели изгонять старину Пака, м-м-м?По улью прокатилась волна пугающего писка. Королева кивает.И только тогда кот убирает лапу. В будущем хозяйка будет без ума от своего безупречного садика.***Ночью Кот просыпается от тихого, едва слышимого стука, идущего откуда-то сверху. Он проверяет дверь на чердак — как и предполагалось, закрыто.Пришлось обойти все комнаты, чтобы найти открытое окно. Такое нашлось в гостиной. Возле дома растет яблоня, она старая и дотягивается ветвями до небольшого чердачного оконца. Выбравшись на улицу, кот, маневрируя, ползет по ней вверх.На чердаке оказалось много строительного хлама и чуточку старой мебели. В целом, не очень грязно. В углу стоит стол, накрытый до пола простыней. Именно оттуда исходит звук.— Кто-у тут?Из-под стола вываливается несколько упитанное, но совершенно бестелесное облако с отсутствием каких-либо признаков глаз или рта.— Я-я-я-я-я, — эхоподобно выдыхает облако, постепенно смолкая.— Нур-р-р хор-р-рошо. А кто-у – это я-у?— Не знаю-наю-наю-на...Кот на расстоянии обходит облако по периметру. Абсолютно пышное, как булочка. Видимо, призрак, причем очень древний, залежавшийся.— Как тебя-у зовут?— Не помню-помню-мню-мню…— А что ты не сделал пр-р-ри жизни, м-м-м, помнишь?— Нет-нет-нет-нет…— Мдя-у, тяжелый случай. А стучишь зачем-м-м?— Мне грустно-устно-устно-устно … Никто не играет-ает-ает-ает… со мной-ной-ной…— В тр-р-рубах — тоже ты пел?— Я-я-я-я-я… И свет-вет-вет-вет…— Знаешь, с тобой в таком виде игр-р-рать, м-м-мягко-у говор-р-ря-у, сложновато. Был бы ты хотя бы домовым-м-м… Стой, а ты бы хотел стать домовым-м-м?— Как-как-как-как…— Постучаться в спальню хозяев. И если тебе откр-р-роют — станешь домовым-м-м. Если нет — пропадешь навечно. Готов рискнуть? Только для этого ты должен спуститься.— Хорошо-шо-шо-шо…Вернувшись из чердака в дом, Кот подходит к двери спальни, где его уже ждет облако.— Нур-р, давай же.— Я боюсь-юсь-юсь…— Я-у буду с тобой, давай.Облако неуверенно делает пару стуков, таких, что они напоминают скорее скребки. В спальне – тишина.— Нур-р, еще р-р-раз.Облако скребется громче. Оно все дрожит от страха и волнения, вздыхая эхом непонятных слов, распухает, заполняя собой коридор. Ещё чуть-чуть и заплачет.— Котик! — восклицаете вы, стоя на пороге спальни и еще ничего не понимая спросонья. Кот мурчит, вытираясь всем телом об ноги.Вы, конечно, не можете видеть, но мы с Котом смотрим, как облако сдувается, подобно шару, становится меньше, аккуратнее, из него будто бы начинают проклевываться человеческие черты – голова, руки, ноги, даже прическа. Оно уменьшается и уменьшается, пока не становится полноватого вида бестелесной старушкой. В очках и чепце.Потом вы возьмете Кота на руки и закроете дверь. А новоявленная домовая, как в последующем окажется — Нянюшка Лу, — ошарашенная столь скорыми изменениями, сразу же начнет хлопотать. Уж такая у домовых природа — постоянно хлопотать, в дождь, солнце, снег и другую погоду. Нянюшка Лу спустится в гостиную и разгонит расшалившихся чернушек — они прыгают чернильными комочками по всему камину, разбрасывая золу. Она загонит их обратно в дымоход с наставлением охранять дом от огня и пришлых гостей. А сама тихонечко сядет в гостиное кресло, внимательно прислушиваясь к голосу старого дома: его просьбам и разговорам.Ну что еще добавить к этой истории?Она вполне может оказаться вашей.Но только в случае, если: 1) вы – молодая семья с ребенком, заселившаяся в старый дом; 2) вы нашли самую красивую и молодую ведьму в округе.Подпись: ваша ведьма.P.S. Да, с рюкзаком — это магия такая.Автор - LisaEnot.

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