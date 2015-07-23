В мою маму вселился демон

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 13:40

Причина: Вырезан мат.

WOLF_USSR Просмотров: 139 Комментарии: 1 0 Вчера, 13:40 by

Я хочу рассказать вам, что со мной происходит последнюю неделю. А вернее, правильнее было бы сказать не со мной, а с моей мамой. Даже не знаю, как это назвать... Моя мама всегда была здорова. Никакими серьёзными заболеваниями не страдала, расстройством психики - тем более. Была жизнерадостной и весёлой женщиной. И в один момент все поменялось, перевернулось с ног на голову, охватило хаосом безумия. Я не знаю, что мне делать. Мне очень страшно... Я очень люблю свою мамочку и не хочу её потерять. Но, кажется, это уже произошло. Меня зовут Костя, мне 12 лет. Живём мы с мамой в хрущевке, на окраине Питера. Кто не знает, эти квартиры славятся небольшими комнатами. Вот в одной из них я в данный момент нахожусь, сижу в шкафу, а моя мама ходит где-то по квартире и зовёт меня... У неё в руках нож... О Боже... Мне так больно говорить это... Мне никогда и в голову не могло прийти, что моя мама, мой самый родной человек на земле, захочет сделать мне плохо... Она ходит по коридору и зовёт меня по имени... Так протяжно и спокойно, как будто ничего не происходит. А ещё, она скребет ногтями по стенам и через некоторые промежутки делает по три удара костяшками пальцев... Это звучит очень жутко. Но, обо всем по порядку.Всё началось несколько дней назад. Я сидел перед компьютером в своей комнате. Я был в наушниках. В какой-то момент я почувствовал правым ухом небольшое веяние ветра. Такое обычно бывает после хлопка дверью. Но не придал этому особого значения, мало ли мама просто заглянула, она так делала иногда. Я просидел ещё около получаса, потом встал, и моё сердце чуть не ушло в пятки... Прямо за моей спиной, сверля меня глазами, стояла мама. Мне стало очень жутко. Во-первых, сам факт неожиданности, во-вторых, почему мама просто молча встала позади меня и наблюдала. А в-третьих, её взгляд... Он был душераздирающий, зрачки глаз были как-то неестественно широко раскрыты, она пристально вглядывалась в меня, и я заметил один момент, она совершенно не моргала. Таким образом мы простояли с ней несколько минут, и за все время она ни разу не моргнула. Я пытался до неё докричаться, но она будто меня не слышала вовсе, продолжая на меня смотреть. Потом спокойно отвела взгляд и, как ни в чем не бывало, вышла из комнаты.На след день я начал расспрашивать о её странном поведении, но она начала отнекиваться, мол, была на меня обижена за что-то. Очень странный аргумент, если учесть, что она стояла молча несколько минут и смотрела на меня жутким взглядом. У меня даже закралась мысль, а не лунатила ли она?! Обычно лунатики так во сне бродят. Но, насколько я помню, она ещё не спала на тот момент, да и к тому же она подтверждает свои действия, объясняя их своей обидой на меня, так что эти догадки бессмысленны. Странное поведение мамы никак не выходило из моей головы.Прошло 2 дня, и я уже начал потихоньку забывать об этом. Но как оно обычно и бывает, все плохое и неприятное приходит, когда не ждёшь. Хотя об этом случае, сказать плохо, значит, ничего не сказать. Я сидел за столом и делал уроки. Немного устав, я решил отдохнуть и, откинув голову на спинку стула, начал на нем крутиться. Поначалу я не обращал внимания на дверь, а лишь раскручивался все сильнее и пялился в потолок. Но потом боковым зрением уловил, что дверь немного приоткрыта, хотя я закрывал её. Приглядевшись, я начал замечать очертания лица, которое выглядывало из-за угла прохода. Первое, что мне бросилось, это вытаращенные глаза, которые уставились прямо на меня. Это были глаза мамы. Я вспомнил этот ужасный взгляд. Чувство страха вновь вернулось. Я боялся даже встать со стула. Эти ненормальные глаза продолжали сверлить меня, и я не мог больше выносить этого. Резко отвернулся обратно к своему столу, делая вид, что ничего не происходит. Мои руки начали конвульсивно дёргаться. Это было невыносимо. Представь, что ты был бы один дома, услышал какой-то звук в тёмном коридоре, открыл бы дверь и сел спиной к проходу. Думаю, не нужно описывать чувства, которые ты бы испытал в этот момент. Но в моем случае это были не просто звуки или шаги, я знал, что за моей спиной стоит что-то, с обликом моей мамы, и откровенно пялится на меня. Так я просидел несколько минут, но потом нашёл в себе силы и все же повернулся. В проходе уже никого не было. Я огляделся, в комнате также никого. Осторожно начал выходить в коридор, осматриваясь во все стороны. В коридоре пусто. В итоге, я обошёл всю квартиру, осмотрел каждый угол, квартира была абсолютно пуста. Вот тут я уже не на шутку испугался. Куда она могла деться из двухкомнатной небольшой квартиры. Я решил проверить входную дверь, мало ли, может, ушла куда. Но, к моему ещё большему страху, дверь была закрыта на внутренний замок. Ещё раз проверил квартиру. На этот раз перевернул все вверх дном, даже шкафы все облазал - никого. С чувством сильного страха и непонимания, я вернулся в комнату. Войдя в комнату, я обомлел. Мама стояла у окна, спиной ко мне.- Где ты был, сынок? - вдруг, как ни в чем не бывало, спросила она. - Я тебя всюду обыскалась.В этот момент я не на шутку испугался. Причем уже не за маму, а за себя. Может, это со мной что-то не так... Может, у меня было что-то вроде галлюцинаций или пребывания в каком-то астрале.На протяжении нескольких часов мы сидели с ней на кухне и обсуждали все происходящее. Она уверяла меня, что никуда не выходила, а все это время была у себя в комнате и читала. Наш разговор склонялся к тому, что это у меня проблемы, и мне надо больше отдыхать. Мама очень настойчиво убеждала меня в этом, и я начал ей верить. У меня появилась странная лёгкость, и я совершенно перестал бояться её. Поговорив, мама ушла к себе в комнату, а я остался на кухне, помыть посуду. Стою, мою, ушёл глубоко в свои мысли... И тут чувствую, что сзади меня кто-то стоит. Нет, определённо проблема не во мне. Такого в принципе не может быть, чтобы мне казалось все это. Немного повернув голову, периферическим зрением я заметил маму, которая стояла в проходе. Тут меня снова охватил ужас. Я сделал вид, что не заметил её и продолжил мыть тарелку. Она начала подходить ко мне, медленно, крадучись, как будто не хотела, чтобы я заметил её.Мне стало невыносимо страшно, даже дыхание перехватило. Я резко повернулся к ней, и она тут же застыла и дёрнула рукой. Я сразу понял, что мама находится в сознании и чётко оценивает ситуацию, это было видно по её выражению лица. Глаза были осмысленные, мимика выражала какую-то не то злобу, не то ненависть ко мне. Это было реально страшно. Я обратил внимание на её руку, которую она усердно прятала за своей спиной. Она заметила, что я смотрю на руку и начала ещё больше заводить её за спину и пятиться назад. Я молчал, как рыба, боясь произнести слово. Меня начали терзать смутные сомнения по поводу того, что она прятала за спиной. Я, как мог, отгонял эту мысль, но она, как навязчивый комар, не давала мне покоя. Через пару секунд мои опасения подтвердились. Она начала отходить от меня, пятясь назад и, дойдя до прохода, случайно задела рукой угол стены. Послышался лязг металла... От страха у меня потеплело внутри. Мама встала как вкопанная, продолжая смотреть на меня своим гнетущим взглядом. Все, что я до этого называл страхом, было ничто по сравнению с тем чувством, что я испытывал сейчас. Само осознание того, что моя родная мама кралась ко мне сзади с ножом в руке, вызывало бурю эмоций. Она постояла ещё немного и, резко развернувшись, быстрым шагом ушла. Я успел заметить в её правой руке небольшой кухонный нож, который она старательно пыталась скрыть. Больше в этот день я её не видел. Она закрылась у себя в комнате и не выходила.Какой же я был дурак! Надо было сразу что-то предпринять... Нужно было позвонить тёте Ире, маминой сестре, и сообщить о странном поведении. Она бы сделала что-нибудь, сводила б её к психиатру или ещё куда. Но я ступил... Решил, что все пройдёт само собой. Эту ночь я не спал вообще. Прислушивался к каждому шороху за стенкой, к каждому скрипу половиц в коридоре. Но в квартире стояла кромешная тишина. Никаких звуков. Я заснул. Наутро я боялся выйти из комнаты. Прислонившись ухом к двери, я ничего не услышал, видимо, мама куда-то ушла. Как оказалось, действительно дома никого не было. На кухне на столе стоял завтрак, как я понимаю, приготовленный для меня. Аппетита у меня не было совершенно. Я побродил немного по квартире и решил сходить немного погулять, ибо отрицательная энергетика в квартире очень уж давила на меня. Подойдя ко входной двери, я заметил, что она закрыта на внутренний замок. Это означало, что из квартиры никто не выходил. Меня снова пробрало до костей. Куда она могла спрятаться, а главное - зачем! Я ведь обошёл всю квартиру несколько раз и даже заглядывал в её комнату. Я сел на стул в кухне и, облокотившись на обе руки, склонился над едой, так заботливо приготовленной моей мамой. В коридоре послышались шаги. На пороге показалась мама. Она выглядела очень странно и жутко, её волосы были взъерошены, глаза сильно покраснели и появились мешки под ними. Создавалось впечатление, что она не спала всю ночь. Она прошла в кухню и села напротив меня. Её глаза стали какими-то безумными, они не были уже осмысленными и злыми, они просто были безумные. Она смотрела на меня своими широкими зрачками. Казалось, как будто на меня таращился психически нездоровый человек.- Ешь... - внезапно сказала мама. - Ешь сынок, я старалась, хотела тебя порадовать.Мама настойчиво призывала меня к поеданию завтрака. Я несколько раз ответил отказом. Она перешла на крик.- Ешь, сказала! - ударив кулаком по столу, закричала мама.Внезапно наступила тишина. Мама поменялась в лице, появилась лёгкая улыбка. Как ни в чем не бывало, она поднялась со стула и спокойно вышла из кухни. Резкие перепады настроения пугали меня ещё больше. Но, даже не смотря на это, окончательно в ступор меня ввёл другой момент. В мусорном ведре я нашёл пустую упаковку из-под крысиного яда. Мама подсыпала мне в еду крысиный яд. Нет... Это уже точно нельзя было просто так оставлять. Мама больна. Ей срочно нужна медпомощь. Я позвонил тёте Ире и рассказал обо всем. Она обещала приехать через три дня. Я даже не имел представления, как продержусь эти 3 дня, но делать было нечего.Ночью я как обычно не мог уснуть и слушал тишину. Вдруг за стенкой послышался мамин голос. Она как будто с кем-то разговаривала. Причем так тихо, размеренно, полушёпотом, но другого голоса слышно не было. Было понятно, что она разговаривала сама с собой. Диалог длился довольно долго, временами меняясь на более громкий тон и даже смех. Потом резко стихло. Тишина начала давить на уши, я слышал, как кровь переливается у меня в голове. Как вдруг отчетливый голос мамы раздался за стенкой, прямо около моей кровати:- Чего не спишь, сынок?? Подслушиваешь? Подслушивать нехорошо... Я тебя этому не учила. Закрой глаза и спи, пока я тебе сама их не закрыла.Тут же раздался скрежет по бетонной стене, как будто по ней провели ножом, затем три чётких удара костяшками пальцев. Больше никаких звуков этой ночью я не слышал. Рано утром я проснулся от сильного скрежета в мою дверь. В связи с последними событиями, я начал закрываться на замок. Скрежет усиливался, явно скребли ногтями, очень рьяно раздирали дверь с той стороны. Послышался голос мамы.- Ну... Ну открой мне.. Открой же... Впусти маму... Нельзя же так, сынок... Впусти меня... Слышишь... Ведь тебе же хуже будет...Меня и без того пробирал дикий ужас, но события последних дней выбивали из колеи окончательно. Не знаю почему, но я открыл ей. Видимо, действительно испугался, что может быть только хуже, а от мамы сейчас можно было ожидать чего угодно. Дверь со скрипом открылась, но за ней никого не было. Это я сейчас уже понимаю, в чем было дело, а на тот момент я едва ли не потерял сознание от страха. Только что она стояла за дверью и царапалась, а сейчас никого. Я вышел в коридор, пусто. Снова обошёл квартиру, как будто никого и не было. Решил зайти в её комнату и осмотреться, может, чего интересного найду. И я нашёл. На столе лежала тетрадь, я открыл её и начал читать. От прочитанного у меня волосы на голове зашевелились. Она вела так называемый дневник. Много чего там было написано, но зачитаю лишь несколько моментов, которые действительно пугают."Не знаю, как к нему подобраться... Он закрывает свою дверь на замок, не могу войти к нему, когда он спит. Хочу расковырять ему глотку во сне, истерзать его тщедушное тело, зубами разгрызть сухожилия. Не получилось умертвить эту тварь крысиным ядом, он не стал есть завтрак... Но ничего, я найду другой способ, обязательно найду. Пыталась подойти к нему сзади как можно тише и воткнуть нож в шею, но он меня заметил. Вот мразь мелкая, когда не надо, все замечает. Я приготовила для него особенный сюрприз, скоро... Уже совсем скоро я покончу с этим выродком и смогу жить спокойно, выдохну с облегчением... Как же он меня достал".Закрыв тетрадь, у меня появилось двоякое чувство. Страх в тандеме с обидой и какой-то обреченностью. Страх, что я никому не нужен, что моя родная мама хочет от меня избавиться, а именно - жестоко расправиться со мной. Моя мама. Мне такое не снилось даже в самых кошмарных снах. На глаза выступили слезы, руки задрожали, появилось чувство паники. Здесь нельзя было оставаться, срочно нужно уходить. Я снова позвонил тёте Ире, но именно сегодня ей понадобилось куда-то отъехать по работе, и мы договорились на завтра.Все было решено, сегодняшняя ночь будет последняя в этой квартире, и завтра же я ухожу отсюда. Но меня не переставало удивлять, куда же она внезапно пропадала. Конечно, я больше склонялся к тому, что она куда-то уходит, но я совершенно не слышал звука двери или замка. Я вышел из её комнаты и закрылся в своей. Спустя некоторое время я услышал шаги по коридору, медленные и монотонные. К ним добавились постукивания и поскрёбывания по стене. А страшнее всего стало, когда мама начала что-то напевать... Боже... Эти жуткие напевы раздавались небольшим эхом по коридору. Но, что самое ужасное, так это было непонятно, на каком языке она поёт. Это был точно не англ и ни какой-либо другой, из большинства существующих. Кстати, забыл сказать, в её тетради, в самом конце, также были нарисованы какие-то символы, что-то вроде какого-то выдуманного языка или чего-то подобного. Похожие символы я видел в фильмах ужасов. Это звучало очень страшно. Я укрылся с головой под одеяло и заткнул уши руками, чтобы не слушать это. Весь день я провел в своей комнате. Всего несколько раз выходил в туалет, когда наступала тишина. В основном в квартире было пусто, но в последний мой выход, уже вечером, я увидел, как мама стояла на кухне лицом к окну и что-то там с интересом высматривала. Я слышал её бормотание. А потом, она резко повернула голову ко мне, как робот, как будто на автомате. У неё не было зрачков... Только белки глаз... Она продолжала что-то бубнить себе под нос, но было чувство, что она все равно на меня смотрит. Я думал, у меня остановится сердце.- Ну и что ты на меня смотришь? - вдруг каким-то электронным голосом произнесла она.Я, недолго думая, рванул к себе в комнату и закрыл дверь на замок. Как ни странно, была тишина, никто не побежал за мной. Так я и просидел до ночи.Вот. Наступила ночь. Был примерно час ночи, когда я вновь услышал мамин диалог с самой собой. Только на этот раз он был громче, и можно было разобрать о чем она говорит. Разговор был о чьих-то душах... Что ЕМУ нужно принести как можно больше душ. Диалог был каким-то нелогичным, перекидывался с темы на тему, но завязка была одна - человеческие души. Потом на некоторое время наступила тишина, а затем такой же диалог, только на непонятном языке. Снова наступила тишина. Спустя несколько минут начались напевы. Почему-то это звучало страшнее всего. Страх сковывал меня все сильнее, и я принял решение - убежать из дома. Прямо сейчас. Переночую у своего друга, в крайнем случае, но здесь оставаться нельзя.Я еле слышно оделся, взял самое необходимое и на цыпочках вышел из комнаты. Напоследок я решил всё-таки заглянуть к маме в комнату. Не знаю, зачем я совершил этот идиотский поступок, но я понимал, что, скорее всего, маму увижу ещё не скоро, ибо утром её, наверно, заберут в больницу. Я прислонился ухом к двери и стал прислушиваться. Тишина. Я приоткрыл дверь. В комнате горел ночник. Посмотрев прямо перед собой, земля ушла из-под моих ног. О Боже... Мама, в буквальном смысле, лежала на потолке, её ноги свисали на стену, и она что-то жестикулировала руками, не прекращая диалог на нечеловеческом языке. Это был самый настоящий кошмар и это ещё мягко говоря. Далее она начала ползать по потолку, странно перебирая руками и ногами. С потолка она ловко перепрыгивала на стены и передвигалась по ним, как по полу.В какой-то момент она резко остановилась и перестала говорить. Как будто что-то почувствовала. Как хищник, который видит добычу и готовится напасть. Я замер. Вдруг мама резко выворачивает голову на 180 градусов и пристально пялится на меня белыми глазницами. Длинный язык, неестественных размеров, торчит у неё изо рта. Лицо покрыто какими-то тёмными волдырями. Она выкручивала голову в разные стороны, будто присматривалась. Тут же, не раздумывая, я рванул к себе в комнату. Я не видел, что происходило позади меня, но я услышал, как мама издала какой-то истошный шипящий вопль и, спрыгнув со стены, побежала за мной. Вы, наверное, хотите спросить, почему я не выбежал из квартиры? Всё просто! Наша дверь закрывается изнутри на ключ, который был у меня в кармане, у меня элементарно не хватило бы времени на открывание замка. Я закрылся в комнате и спрятался в шкафу. Вот сейчас я тут и сижу, печатаю на телефоне этот текст. Батарея на телефоне садится, но я надеюсь, что успею это залить в интернет. Я всегда думал, что подобное может быть только в фильмах ужасов, но нет, иногда зло может вылезать из самых тёмных уголков нашего пространства и наводить здесь свои порядки. Мама ходит по коридору и настукивает свои монотонные удары по стене, иногда сменяя скрежетом ногтей.- Сынок... Впусти маму... Будь хорошим мальчиком. Ты ведь знаешь, что лучше не сердить маму, иначе только хуже будет. Костя...Слезы градом льются из моих глаз. Мой мозг не может нормально воспринимать все то, что случилось со мной за эти дни. Мама стоит около двери, и её голос срывается на крик... Она начинает жутко шипеть и вынуждать меня открыть дверь. Удары становятся все сильнее. Моя мама не может так сильно долбить в дверь. Подобные удары не любой мужик-то может наносить, чего уж говорить о хрупкой женщине. Она начинает выносить дверь. Она издаёт нечеловеческие вопли. Боже... Мои руки не могут нормально печатать. Осталось 5% зарядки, мне нужно успеть отправить это в интернет... Дверь с грохотом вылетела...Она здесь... Жуткое дыхание и шипящие звуки, которые она издаёт своим языком, проносятся по всей комнате.- Сынок... Ты где... Не прячься от мамочки... Я ведь найду тебя и разгрызу тебе горло... Выходи...Её голос отдалялся в другой конец комнаты. Мне нужно что-то придумать, как бы выбраться отсюда.Тишина. Резкая тишина. Ни шагов, ни дыхания.Костя так и не смог ничего придумать. Из квартиры ему выбраться было не суждено. Только на следующий день пришла тётя Ира, которая и вызвала полицию. Ещё очень долго они пытались выяснить, что же произошло в этой квартире, и где находится 12-летний мальчик Костя. По всему городу висели объявления с его фотографиями. Тётя Ира не находила себе места. А что самое интересное, что ввело в ступор полицейских, так это записи видеонаблюдения у парадной. Ни на одной из них не запечатлелся момент, как Костя выходит из дома. Это говорило о том, что мальчик до сих пор находится где-то в доме. Вверх дном они перерыли весь дом, осмотрели каждую квартиру, каждый миллиметр, но все безрезультатно. Мальчика нигде не было.А знаете, что я вам скажу, друзья. Они, при любом раскладе, ни за что и никогда не нашли бы его. А хотите знать почему? Потому что Костик был плохим мальчиком и не послушался маму. За это мама его наказала. Как и обещала, она перегрызла ему горло и начала рвать на части, попутно съедая куски плоти. В итоге, она съела его целиком, придав его душу своему повелителю. Вот что бывает с непослушными детишками, которые перечат своим родителям и прячутся от них в шкаф.Ах да, забыла сказать... Мама Костика, это я! И я исполнила желание сына, я отправила это письмо в интернет. Надеюсь, многие из вас зарубят себе на носу, что слушаться родителей это важно, иначе всякое может быть. Кстати, присмотрись повнимательнее, может быть я уже приняла облик твоей мамы...

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