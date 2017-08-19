Перевёрнутые иконы

Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 00:20

fas Просмотров: 120 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 00:20 by

После развода моих родителей я осталась с мамой. Мне на тот момент было 10 лет. Жили мы в городе Свердловской области, в однокомнатной квартире на окраине города. Мама работала в ночные смены, так что я была предоставлена, можно сказать, самой себе, и пришлось стать самостоятельным ребёнком в раннем возрасте. Когда мама работала, на ночь я всегда оставляла включённый светильник, потому что боялась темноты. Мы с мамой верующие люди, поэтому у нас на одной из полок стояли деревянные иконы, несколько штук. В одну из ночей, когда в очередной раз я осталась одна, ложилась спать, как обычно, со светильником, глаза уже слипались. Только сомкну их, вдруг ощущение такое, словно кто-то стоит и смотрит. А сама-то понимаю, что кроме меня в квартире никого быть не может. Но голову с подушки все равно подняла убедиться, что никого там нет. Снова пытаюсь заснуть, опять также взгляд чей-то чую на себе. Обстановка вдруг какая-то угнетенная стала вокруг, жутковато. Прочитав молитву и перекрестясь, повторила попытку заснуть. Засыпала долго. Была в каком-то ожидании, что вдруг что-то произойдёт. В итоге заснула. Утром прозвенел будильник - в школу пора. С трудом оторвав голову от подушки и открыв глаза, я увидела, что все иконы, которые стояли на полке, были сброшены в кучу "лицом" вниз на пол. Я была в афиге... И это явно сделал кто-то очень нехороший. Но кто же это мог быть? Моя мама всегда возвращалась с работы после моего ухода в школу. Она не могла прийти раньше и вытворить такое. Даже и не знаю, что думать...

Ключевые слова: Нечто иконы дом одна авторская история

Другие, подобные истории: