Мишутка

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 21:14

Причина: Стилистика автора сохранена

Стибн Просмотров: 41 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 21:14 by

У вас в детстве был плюшевый друг? Лично у меня он был. Его звали Мишутка. Старый, подштопанный, пахнущий мылом плюшевый медведь. Сколько себя помню, я везде с ним возился: и в садик, и на улицу, и в ванну, ну, и спал с ним в обнимку, конечно. Он был моим лучшим другом. Да какое "был"? Он до сих пор мой лучший друг.Был с моим Мишуткой случай, о котором я до сих пор вспоминаю с ужасом.Когда мне было лет пять, я поехал в деревню к дедушке. Мишутку взял с собой: не оставлять же лучшего друга дома. Приехали мы поздно: часа в два ночи. Разобрав авоськи, родители напоили меня чаем с малиновым вареньем и уложили спать. Кровать, помню, была огромная. Она мне казалась великаном по сравнению со мной. Я улегся на мягкой кровати, обнял медведя и, закрыв глаза, уснул. Проснулся я оттого, что с меня стянули одеяло. Спросонья я огляделся и увидел сидящего у стенки на кровати Мишутку.— Миша, ложись спать. Завтра поиграем, — сказал я, залезая под одеяло.— Не спи, — раздался грубоватый голос над одеялом.Я был ребёнком, и подсознание не подсказало, что мне надо бояться происходящего со мной. Я высунул голову из-под одеяла и увидел Мишутку, стоящего на своих неуклюжих и заново пришитых задних лапах.— Пожалуйста, не спи, — повторил голос.— Миша? — спросил я, глядя на медведя.— Да, — коротко ответил косолапый.Подойдя ближе, он протянул плюшевые лапы ко мне и приобнял меня. — Пожалуйста, не спи. Он хочет тебя съесть, — сказал медведь.— Кто, Миша? — спросил я его.— Тот, кто живет в шкафу, — ответил медведь.Я медленно повернул голову в сторону старого вещевого шкафа: дверца была приоткрыта, но не видно было того, что было внутри.— Он там? — прошептал я Мишутке.— Да. Он смотрит на нас. Он хочет тебя съесть. Но пока ты не спишь, он не выйдет из шкафа.Помню, после этих слов я обнял Мишутку сильнее.— Миша, защити меня от него, — сказал я, начиная хныкать.— Я не дам тебя в обиду! — раздался грубоватый голос косолапого.Так с ним я и просидел всю ночь, глядя на шкаф.Утром, войдя в комнату, мама ужаснулась:— Вадим! Иди сюда! — позвала отца мама. — Смотри! Да он бледнее поганки! Я же говорила, у него температура! Это ты предложил сюда поехать!Пока мама отчитывала отца, я прилёг на кровать и уснул. Проснулся я вечером. Оглядев комнату, я сразу уставился на шкаф: дверца была закрыта. Паникуя, я начал взглядом искать Мишутку.— Миша? — шёпотом сказал я. — Миша, ты где?Ответа не последовало. Стянув одеяло, я обнаружил лежащего под ним Мишутку.— Миша! — радостно воскликнул я. — Миша, скажи что-нибудь! — не отрывая взгляда от шкафа, сказал я.— Он ещё спит, — ответил мне медведь, глядя на меня своими глазами-пуговками. — Но скоро он проснется и захочет тебя съесть, — вылезая из-под одеяла, прокряхтел он и повернулся в сторону шкафа. — Не спи.Через некоторое время у меня стали слипаться глаза.— Миша, я очень хочу спать.— Нельзя! Не спи! Пожалуйста, не засыпай!Я не мог ничего с собой поделать. Глаза все сильнее и сильнее стали закрываться, пока я не уснул.Проснулся я оттого, что по моей кровати кто-то скакал.— Отойди от него! — сквозь сон услышал я голос Миши. Потом я открыл глаза и увидел страшную вещь: у изголовья кровати стояла черная фигура человека, у него были ярко-красные глаза. Они светились бледным светом, и взгляд был устремлён точно на меня. А на кровати у самого края, вытянув лапы вперёд, стоял Мишутка и издавал рык, как у медведя, который готов напасть. Дядька в черном обогнул кровать и подошёл ближе ко мне. Я испугался и прижался к стене. Повеяло холодом. Миша закрыл собой меня от взгляда того дядьки.— Оставь его! — прорычал Мишутка.Дядька начал тянуть ко мне свои руки, и в этот момент, издав рык, Мишутка прыгнул на него. Дядька отскочил, как ошпаренный, и стал издавать звуки, похожие на чавканье. Миша рычал и колошматил дядьку своими лапами по голове. Вдруг чудовище схватило Мишу за лапы и стало растягивать в разные стороны. Мишутка издал вопль. Послышался звук рвущийся ткани. Я испугался и закричал. Чудище бросило Мишутку об стену и, попятившись, залезло в шкаф и закрыло дверь.Внезапно загорелся свет, и в комнату залетела мама. Я плакал и показывал рукой на разорванного на части Мишутку. Мама обняла меня и стала успокаивать, потом она легла рядом со мной, и мы так вдвоём и уснули.Наутро я все рассказал маме. Конечно, она мне не поверила, а списала все на температуру, будто мне все привиделось. Мама зашила Мишутку, но после того случая он больше не разговаривал.Когда мы вернулись в город, нам сообщили, что наш дом в деревне сгорел: проводка загорелась. Не знаю, почему, но я был рад, что дом сгорел вместе с тем старым шкафом.Сейчас я уже взрослый. Сам обзавелся семьёй, у меня есть сын, который сейчас играет с моим старым Мишуткой. Я знаю, что он тогда пожертвовал собой ради меня. Я ценю эту жертву, старина. Надеюсь, ты так же, как и меня тогда, будешь охранять моего Павлика, ведь у него в комнате тоже есть шкаф, из которого, возможно, по ночам кто-то смотрит на него и хочет съесть.

Ключевые слова: Игрушка медведь ночь шкаф нечто испуг авторская история

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