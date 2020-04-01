Кровавое представление

Кровавое представлениеТелефонный звонок отвлёк Антона от работы, номер был незнакомый. Посчитав, что это лишь реклама, он сбросил и вернулся к своим делам. Однако звонок повторялся вновь и вновь… Подумав: “Настырная реклама, однако…”, – Антон взял трубку, но вместо приятного голоса девушки, предлагающей товары или услуги, Антон услышал довольно грубый мужской голос.
— Здравствуйте!
— И Вам не хворать! Я не нуждаюсь в ваших услугах или товарах, - поспешил проговорить в ответ Антон.
— Ну, почему же?! Мое предложение может быть интересно Вам…Вы, например, могли бы помочь мне в организации моего представления, - с легкой усмешкой произнес голос из трубки.
— Я не хочу Вам в чём-то помогать – это что розыгрыш?!
— Нет, я Вас не разыгрываю и тем более не спрашиваю Вашего желания.
— Простите, но я не намерен тратить на вас свое время. До свидания! – сказал Антон и сразу сбросил.
Антон работал дома и, чтобы расслабиться, решил поспать. Но звонок с того же номера разбудил его. Недолго думая, он сбросил и отправил номер в чёрный список. Однако звонки не прекратились и всё повторялись, и повторялись. “Какого… я же его заблокировал, — Антон проверил так это или нет, — да, точно заблокировал”. Устав от звонков, он обратился в техподдержку, но те не могли ему помочь. Тогда Антон решил всё-таки взять трубку.
— Антоша, не вежливо так резко сбрасывать, да ещё и долго не брать трубку, – ехидно произнёс тот же голос.
— Перестаньте мне названивать и откуда Вы знаете моё имя?!
— Я знаю не только твоё имя, но и отчество с фамилией, даже возраст. Твоё полное имя Астапов Антон Юрьевич, а возраст 42 года. Мне продолжать?
— Но откуда ты это знаешь?
— Фокусник никогда не выдаёт своих секретов. Тем более, я знаю куда больше…
— Что, например?
— Ну, например, то, что от ныне покойной жены, тебе досталась тринадцатилетняя дочь, Аня. Сейчас я как раз за ней наблюдаю, какая она у тебя была красавица.
— Как так была? Я сейчас же обращусь в полицию!
— И, что ты им скажешь?
Происходящее всё меньше было похоже на шутку, Антон явно занервничал и, не выдержав, сбросил. Затем он позвонил дочери.
— Да, пап?
Голос дочери наполнил Антона спокойствием.
— Аня, ты сейчас где, всё в порядке?
— Всё хорошо, я сейчас гуляю.
— Аня, пожалуйста, возвращайся домой.
— Ну, пап, я пока не хочу, что на тебя нашло? Сейчас же даже не семь, а ты домой?!
— Я сказал – домой, значит домой! Держись на связи всю дорогу.
— Ладно-ладно.
Решив не волновать дочку, Антон перевёл тему.
— Как твои занятия?
— Хорошо, сегодня мы разучили новые па.
— Па? Аня, ты ходишь на каратэ.
— Ну, немного ошиблась.
Антону захотелось задать дочери еще один вопрос, но на этот раз с подвохом.
— Как там с твоим парнем? Ты говорила он в больнице.
— С ним всё в порядке, идет на поправку.
— Аня, у тебя нет парня.
— Все иногда ошибаются.
Последняя фраза выбила Антона из колеи: её произнёс тот самый голос.
— Что?! Как?!
— Подумаешь, ошибся, - продолжал голос
— Что ты с ней сделал?
— Не скажу – это наш с ней секрет.
— А голос?
— А что с ним не так? – незнакомец сказал это голосом самого Антона.
— Кто ты или что ты?!
— Ты этого никогда этого не узнаешь, — маньяк залился жутким и громким смехом.
Антон сбросил. Он решил встретить дочь у дома. Выйдя из комнаты, он увидел похожую на нефть жижу, она вытекала из туалета. Антон хотел покинуть квартиру, но чёрная масса начала подниматься по его телу, растворяя одежду и причиняя огромную боль. Как ни пытался, Антон не мог вырваться и, в конце концов, жижа полностью его поглотила.
Высушенного, словно мумия, мёртвого Антона нашли соседи и вызвали полицию. Об Ане не было никакой информации.
Но на этом история не заканчивается… Через неделю брату Антона – Вадиму, неожиданно позвонила Аня.
— Дядя Вадим спасите меня, пожалуйста, мне страшно. Я сбежала, но он меня найдёт.
— Аня, где ты?
— Где-то в лесу, у заброшенного парка развлечений, точнее не знаю.
— Ясно! Постарайся успокоиться, я сейчас вызову полицию, и они тебя найдут. Спрячься и сиди тихо.
— Хор... – фразу прервало шипенье
— Аня, Аня?!
Связь прервалась.
Вадим позвонил в полицию, и оперативная группа выехала на поиски маньяка. Командиром группы был назначен Вольский Александр Андреевич, образцовый полицейский и почётный гражданин.
— Разобьёмся на два отряда, – скомандовал Вольский по прибытии в лес. - Первый отряд будет осматривать лес, второй будет осматривать парк. Действуйте по обстоятельствам. Инструктаж окончен, разошлись!
Отряды разделились на маленькие подгруппы и операция по поиску началась. Группы двигались медленно, стараясь не пропустить ни одного метра отведенной за ними территории. Они шли и прислушивались к каждому звуку и каждому шороху, но вокруг стояла зловещая тишина. Смеркалось… Парк развлечений встретил отряд распахнутыми воротами и сломанными аттракционами.
— Что будем делать? – спросил Вадим. Во время поиска он находился в группе, которой командовал Александр Андреевич.
Когда их группа дошла до сцены, заиграла музыка. И отовсюду побежали дети, в клоунских масках. Их было человек двадцать, они обступили полицейских. Все в ранах и лохмотьях, они смотрели на них и, казалось, даже не дышали. Один из них снял маску и двинулся вперед – это была Аня. Вадим не поверил своим глазам. Он подбежал и обнял девочку, утешая, вывел её к полицейским. Командир отряда по рации вызвал подкрепление и собирался отдавать команды подчинённым, но вдруг взорвался салют, и на сцене появился одетый в красный пиджак человек, он был в такой же маске клоуна и с тростью.
Человек заговорил:
— Уважаемые дамы и господа! Я рад приветствовать вас на самом грандиозном представлении, которое когда-либо было в этом парке, и вы даже сможете в нём поучаствовать!
Полицейские побежали к нему, но дети преградили им дорогу.
— Автографы соберёте после представления, – смеясь произнес человек со сцены, - ну а мы, начинаем!
Вадим почувствовал резкую боль – Аня впилась ему в шею и, с несвойственной ей силой, повалила его. Другие дети последовали её примеру и набросились на полицейских. Полицейские старались оттолкнуть детей и отбивались от них как могли, но их давили числом.
— Ах, какая драма! Какой накал. Родная племянница почти что ударила дядю в спину, а бравые стражи порядка не могут дать отпор детям. Неужто всё так и закончится…
Речь маньяка перебил выстрел, затем прозвучали второй и третий – это стрелял Александр, затем он скомандовал: “Открыть огонь”. Другие полицейские не решались что-либо предпринимать, но первый убитый из их числа, заставил действовать.
— О, дело набирает обороты. Но как же Ваша клятва командир? Невинные никогда не пострадают от моей руки, — повторил голосом Вольского клоун.
Но Александру было плевать, он хотел выжить любой ценой. Когда полицейские открыли огонь, дело пошло быстрее, и они начали пробиваться к выходу. Командир кричал в рацию и просил первую группу поторопиться, но от неё не было ответа. Отряд, закончив осмотр части леса, попытался выйти к парку, однако следуя по карте, они так и не дошли до парка, а компас и рации отказывались работать. Тем временем, в суматохе, все забыли про Вадима, а он, отбившись от своей племянницы, побежал в зеркальный лабиринт. Клоун последовал за ним.
— Привет Вадим! – существо появилось в одном из зеркал
— Кто ты, что здесь происходит?
— Если ты выживешь, я отвечу на все твои вопросы.
Зеркала начали лопаться и засыпать бегущего Вадима осколками. Маньяк начал подставлять ему подножки, дабы тот падал прямо в стекло. Весь в порезах, Вадим всё-таки смог выбраться. Впереди он увидел убегающих от детей полицейских. Детей будто не волновали ранения, они падали, а затем вставали и продолжали идти.
— Отступаем к тому дому! – командир указал на “дом с приведениями».
— Неужели вам не хватило страха, – вмешался в разговор клоун
— Живо в дом!
Остатки отряда забежали в дом и оказались в зале с высокими потолками. У них выдалась минутка на то, чтобы собраться с духом и решить, что делать дальше.
— Что происходит? – начал разговор Вадим
— А я откуда знаю. Мы потеряли несколько человек, а со вторым отрядом нет связи.
— Вижу, у вас есть силы на разговоры, тогда продолжим, – сказал клоун и нажал на кнопку пульта
Карикатурные призраки, в виде летающих простыней с глазами, повыскакивали из всех щелей.
— Ой, простите, кажется это не та кнопка, – маньяк начал искать нужную кнопку на пульте
Отойдя от шока, полицейские начали стрелять в зависшее в воздухе существо. Однако пули врезались в воздух и упали, их цель, казалось, даже не заметила этого.
— Нашёл! – воскликнул убийца
Вместо приведений появились гномы. Существо явно было расстроено.
— Да сколько можно! Ладно, у вас появилась невероятная возможность послушать игру на скрипке в моём исполнении.
Клоун достал серебряную скрипку и начал играть невероятно красивую мелодию. Но одна фальшивая нота, и у одного из полицейских полилась кровь из ушей, и он упал замертво.
— Мощная штука — вот почему тот долговязый не хотел её отдавать. Но, думаю, нужно было рассказать правила. В общем и целом, ваша задача заключается в том, чтобы найти в доме ноты различных мелодий и принести их мне, но некоторые мелодии будут с одной фальшивой нотой, и с каждой такой нотой кто-то из вас умрёт. Так же если вы будете медлить, тоже все погибнете.
— Разбейтесь по парам и ищите! - скомандовал командир. – Вадим, ты со мной, остальные сами разберётесь. И держите оружие наготове.
— Я жду. Поторопитесь! - снова раздался голос клоуна
В пару к Вадиму и Александру попал ещё один полицейский.
— Выдвигаемся! — крикнул командир, и пары разошлись. Разнообразные куклы выскакивали на них, пытаясь, схватить за шею и придушить. Получилось у них всего раз: кукла, в виде человекообразного кролика, выпрыгнула из стены, схватила того самого третьего полицейского и утянула за собой. Вадим и Александр даже не успели среагировать.
— Что это было?!
— На это нет времени, ищи быстрей, пока мы тут сами не сдохли.
В своих поисках они нашли банку с пауками и листком между ними.
- Горлышко банки недостаточно широко, чтобы вытряхнуть этих толстых тварей, а вытаскивать их по одному нет времени, – рассуждал Александр.
— Кто будет доставать? – спросил Вадим
— Давайте Вы, – предложил Вольсий. - Я планирую долго жить, а пауки явно этому препятствуют, так что делать это будешь ты, – сказав эти слова, командир достал пистолет и направил его на Вадима.
— А какая мне разница как умирать от пауков или от пули в лоб?
— Простите, что вмешиваюсь, но хочу поторопить, вы единственные - кто жив и не принёс ноты. Мне, конечно, плевать, но вы рискуете сами погибнуть и других убить, так что решайте быстрее, голубки, – сказал вылезший из стены клоун.
— Чёрт, ладно, я достану, - и Вадим медленно опустил руку в банку, дотянулся до нот и резко вытянул.
— Ну вот, видишь, ты жив. Ладно, возвращаемся, – прокомментировал Александр.
Вернувшись, они увидели клоуна, тот стоял на земле с бумажками в руке.
— Ну-с давайте ваши ноты, – произнёс клоун, протягивая руку.
Существо начало играть. И зразу три фальшивых ноты, и сразу три трупа. Так продолжалось до того момента, как остались только командир и Вадим.
— Вам крупно повезло! Но это ещё не конец, вам предстоит драться за жизнь. Начинайте.
— Прости, Вадим, – сказал командир и выстрелил ему в живот
— Так нечестно, отдай это мне, – клоун забрал пистолет и выстрелил Александру в живот.
— Вот так честней.
Вадим слегка оправился от выстрела и набросился на командира. Несмотря на раны, их драка шла довольно ожесточённо. Однако Александр побеждал.
— Вадя-Вадя! — кричал клоун, словно болельщик на трибуне.
А Вадима уже начали душить, и ничего поделать он не мог.
— Вадим, вы согласны на помощь зала? Если да, стукните два раза.
Вадим нервно застучал по полу. Прозвучал выстрел, хватка Александра ослабла и, издав последний хрип, он умер. Поднявшись, Вадим посмотрел на маньяка.
— Ну-с, Вадюша, задавай вопросы.
— Кто ты, зачем всё это устроил и зачем мне помог?
— Ну, если я скажу тебе кто я, ты всё равно не поймёшь, так что перейду сразу ко второму и третьему вопросам. Я устроил всё это для развлечения, а помощь тебе - просто моя прихоть.
— Ради смеха?! Ты убил кучу людей, ради смеха?!
— Представь, ты можешь делать практически всё и даже создавать какую-никакую жизнь: клоун указал на жижу в углу. Так же ты бессмертен и живёшь довольно долго. Любому наскучит творить только добро, и я решил чередовать убийства и спасение. Ладно, мне надоело отвечать на твои вопросы. Можешь идти куда хочешь.
— Я без Ани никуда не пойду, – твердо ответил Вадим.
— Неужто ты пытаешься её спасти и, даже после всего увиденного, готов остаться?
— Да, я готов остаться. Она последнее, что осталось от Антона.
— Боюсь, то, что с ней стало, даже мне будет сложно исправить.
— А как же то, что ты можешь практически всё?
— Что же я излечу её. Хотя я в этом не уверен, подброшу-ка монетку если орёл, то ДА, а если решка - НЕТ. Маньяк бросил монету и выпал орёл.
— Неужто я на твоём дне рождения, меня так и тянет тебя поздравить?! Орёл, выпал орёл! Ну-с я сдержу своё слово.
Рядом с существом появилась Аня. Минут пять существо произносило заклинания, а когда оно закончило, девочка встала. Она пошла к Вадиму и опять обняла его. Мужчина поднял Аню на руки и понёс оттуда. В спину им крикнул маньяк.
— Я оставил вам жизнь, не потеряйте её зря! Ну а я ухожу.
Незнакомец исчез. На выходе из дома Вадим увидел полицейских из второго отряда. Также он увидел несколько человек из других групп. Они всё осматривали тела. Один из полицейских подошёл к нему и спросил где остальные. Вадим мотнул головой в сторону дома. Командир второго отряда вызвал подкрепление и труповозки.
Когда все тела погрузили в машины, среди детей опознали пропавших за последний год. Некоторых полицейских нашли в доме задушенными, с руками кукол на шее. Некоторые были высушены, а вокруг были капли чёрной жижи, напоминающей нефть. Но кого-то так и не нашли. Управление ещё долго таскало всех участников события по допросам и взяло с них подписку о неразглашении, однако убийцу так и не арестовали. В конце концов, Вадим усыновил Аню, и они уехали в другой город. Аня пошла в школу, но теперь боится выходить из дома одна, и стала сама по себе очень нелюдима. Вадим старается не спрашивать Аню про то, что с ней случилось, да и сам не хочет что-то вспоминать.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:11
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 03:11 by VapiruПросмотров: 109Комментарии: 1
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