Кровавое представление

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:11

Причина: Стилистика автора сохранена.

Vapiru Просмотров: 109 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 03:11 by

Телефонный звонок отвлёк Антона от работы, номер был незнакомый. Посчитав, что это лишь реклама, он сбросил и вернулся к своим делам. Однако звонок повторялся вновь и вновь… Подумав: “Настырная реклама, однако…”, – Антон взял трубку, но вместо приятного голоса девушки, предлагающей товары или услуги, Антон услышал довольно грубый мужской голос.— Здравствуйте!— И Вам не хворать! Я не нуждаюсь в ваших услугах или товарах, - поспешил проговорить в ответ Антон.— Ну, почему же?! Мое предложение может быть интересно Вам…Вы, например, могли бы помочь мне в организации моего представления, - с легкой усмешкой произнес голос из трубки.— Я не хочу Вам в чём-то помогать – это что розыгрыш?!— Нет, я Вас не разыгрываю и тем более не спрашиваю Вашего желания.— Простите, но я не намерен тратить на вас свое время. До свидания! – сказал Антон и сразу сбросил.Антон работал дома и, чтобы расслабиться, решил поспать. Но звонок с того же номера разбудил его. Недолго думая, он сбросил и отправил номер в чёрный список. Однако звонки не прекратились и всё повторялись, и повторялись. “Какого… я же его заблокировал, — Антон проверил так это или нет, — да, точно заблокировал”. Устав от звонков, он обратился в техподдержку, но те не могли ему помочь. Тогда Антон решил всё-таки взять трубку.— Антоша, не вежливо так резко сбрасывать, да ещё и долго не брать трубку, – ехидно произнёс тот же голос.— Перестаньте мне названивать и откуда Вы знаете моё имя?!— Я знаю не только твоё имя, но и отчество с фамилией, даже возраст. Твоё полное имя Астапов Антон Юрьевич, а возраст 42 года. Мне продолжать?— Но откуда ты это знаешь?— Фокусник никогда не выдаёт своих секретов. Тем более, я знаю куда больше…— Что, например?— Ну, например, то, что от ныне покойной жены, тебе досталась тринадцатилетняя дочь, Аня. Сейчас я как раз за ней наблюдаю, какая она у тебя была красавица.— Как так была? Я сейчас же обращусь в полицию!— И, что ты им скажешь?Происходящее всё меньше было похоже на шутку, Антон явно занервничал и, не выдержав, сбросил. Затем он позвонил дочери.— Да, пап?Голос дочери наполнил Антона спокойствием.— Аня, ты сейчас где, всё в порядке?— Всё хорошо, я сейчас гуляю.— Аня, пожалуйста, возвращайся домой.— Ну, пап, я пока не хочу, что на тебя нашло? Сейчас же даже не семь, а ты домой?!— Я сказал – домой, значит домой! Держись на связи всю дорогу.— Ладно-ладно.Решив не волновать дочку, Антон перевёл тему.— Как твои занятия?— Хорошо, сегодня мы разучили новые па.— Па? Аня, ты ходишь на каратэ.— Ну, немного ошиблась.Антону захотелось задать дочери еще один вопрос, но на этот раз с подвохом.— Как там с твоим парнем? Ты говорила он в больнице.— С ним всё в порядке, идет на поправку.— Аня, у тебя нет парня.— Все иногда ошибаются.Последняя фраза выбила Антона из колеи: её произнёс тот самый голос.— Что?! Как?!— Подумаешь, ошибся, - продолжал голос— Что ты с ней сделал?— Не скажу – это наш с ней секрет.— А голос?— А что с ним не так? – незнакомец сказал это голосом самого Антона.— Кто ты или что ты?!— Ты этого никогда этого не узнаешь, — маньяк залился жутким и громким смехом.Антон сбросил. Он решил встретить дочь у дома. Выйдя из комнаты, он увидел похожую на нефть жижу, она вытекала из туалета. Антон хотел покинуть квартиру, но чёрная масса начала подниматься по его телу, растворяя одежду и причиняя огромную боль. Как ни пытался, Антон не мог вырваться и, в конце концов, жижа полностью его поглотила.Высушенного, словно мумия, мёртвого Антона нашли соседи и вызвали полицию. Об Ане не было никакой информации.Но на этом история не заканчивается… Через неделю брату Антона – Вадиму, неожиданно позвонила Аня.— Дядя Вадим спасите меня, пожалуйста, мне страшно. Я сбежала, но он меня найдёт.— Аня, где ты?— Где-то в лесу, у заброшенного парка развлечений, точнее не знаю.— Ясно! Постарайся успокоиться, я сейчас вызову полицию, и они тебя найдут. Спрячься и сиди тихо.— Хор... – фразу прервало шипенье— Аня, Аня?!Связь прервалась.Вадим позвонил в полицию, и оперативная группа выехала на поиски маньяка. Командиром группы был назначен Вольский Александр Андреевич, образцовый полицейский и почётный гражданин.— Разобьёмся на два отряда, – скомандовал Вольский по прибытии в лес. - Первый отряд будет осматривать лес, второй будет осматривать парк. Действуйте по обстоятельствам. Инструктаж окончен, разошлись!Отряды разделились на маленькие подгруппы и операция по поиску началась. Группы двигались медленно, стараясь не пропустить ни одного метра отведенной за ними территории. Они шли и прислушивались к каждому звуку и каждому шороху, но вокруг стояла зловещая тишина. Смеркалось… Парк развлечений встретил отряд распахнутыми воротами и сломанными аттракционами.— Что будем делать? – спросил Вадим. Во время поиска он находился в группе, которой командовал Александр Андреевич.Когда их группа дошла до сцены, заиграла музыка. И отовсюду побежали дети, в клоунских масках. Их было человек двадцать, они обступили полицейских. Все в ранах и лохмотьях, они смотрели на них и, казалось, даже не дышали. Один из них снял маску и двинулся вперед – это была Аня. Вадим не поверил своим глазам. Он подбежал и обнял девочку, утешая, вывел её к полицейским. Командир отряда по рации вызвал подкрепление и собирался отдавать команды подчинённым, но вдруг взорвался салют, и на сцене появился одетый в красный пиджак человек, он был в такой же маске клоуна и с тростью.Человек заговорил:— Уважаемые дамы и господа! Я рад приветствовать вас на самом грандиозном представлении, которое когда-либо было в этом парке, и вы даже сможете в нём поучаствовать!Полицейские побежали к нему, но дети преградили им дорогу.— Автографы соберёте после представления, – смеясь произнес человек со сцены, - ну а мы, начинаем!Вадим почувствовал резкую боль – Аня впилась ему в шею и, с несвойственной ей силой, повалила его. Другие дети последовали её примеру и набросились на полицейских. Полицейские старались оттолкнуть детей и отбивались от них как могли, но их давили числом.— Ах, какая драма! Какой накал. Родная племянница почти что ударила дядю в спину, а бравые стражи порядка не могут дать отпор детям. Неужто всё так и закончится…Речь маньяка перебил выстрел, затем прозвучали второй и третий – это стрелял Александр, затем он скомандовал: “Открыть огонь”. Другие полицейские не решались что-либо предпринимать, но первый убитый из их числа, заставил действовать.— О, дело набирает обороты. Но как же Ваша клятва командир? Невинные никогда не пострадают от моей руки, — повторил голосом Вольского клоун.Но Александру было плевать, он хотел выжить любой ценой. Когда полицейские открыли огонь, дело пошло быстрее, и они начали пробиваться к выходу. Командир кричал в рацию и просил первую группу поторопиться, но от неё не было ответа. Отряд, закончив осмотр части леса, попытался выйти к парку, однако следуя по карте, они так и не дошли до парка, а компас и рации отказывались работать. Тем временем, в суматохе, все забыли про Вадима, а он, отбившись от своей племянницы, побежал в зеркальный лабиринт. Клоун последовал за ним.— Привет Вадим! – существо появилось в одном из зеркал— Кто ты, что здесь происходит?— Если ты выживешь, я отвечу на все твои вопросы.Зеркала начали лопаться и засыпать бегущего Вадима осколками. Маньяк начал подставлять ему подножки, дабы тот падал прямо в стекло. Весь в порезах, Вадим всё-таки смог выбраться. Впереди он увидел убегающих от детей полицейских. Детей будто не волновали ранения, они падали, а затем вставали и продолжали идти.— Отступаем к тому дому! – командир указал на “дом с приведениями».— Неужели вам не хватило страха, – вмешался в разговор клоун— Живо в дом!Остатки отряда забежали в дом и оказались в зале с высокими потолками. У них выдалась минутка на то, чтобы собраться с духом и решить, что делать дальше.— Что происходит? – начал разговор Вадим— А я откуда знаю. Мы потеряли несколько человек, а со вторым отрядом нет связи.— Вижу, у вас есть силы на разговоры, тогда продолжим, – сказал клоун и нажал на кнопку пультаКарикатурные призраки, в виде летающих простыней с глазами, повыскакивали из всех щелей.— Ой, простите, кажется это не та кнопка, – маньяк начал искать нужную кнопку на пультеОтойдя от шока, полицейские начали стрелять в зависшее в воздухе существо. Однако пули врезались в воздух и упали, их цель, казалось, даже не заметила этого.— Нашёл! – воскликнул убийцаВместо приведений появились гномы. Существо явно было расстроено.— Да сколько можно! Ладно, у вас появилась невероятная возможность послушать игру на скрипке в моём исполнении.Клоун достал серебряную скрипку и начал играть невероятно красивую мелодию. Но одна фальшивая нота, и у одного из полицейских полилась кровь из ушей, и он упал замертво.— Мощная штука — вот почему тот долговязый не хотел её отдавать. Но, думаю, нужно было рассказать правила. В общем и целом, ваша задача заключается в том, чтобы найти в доме ноты различных мелодий и принести их мне, но некоторые мелодии будут с одной фальшивой нотой, и с каждой такой нотой кто-то из вас умрёт. Так же если вы будете медлить, тоже все погибнете.— Разбейтесь по парам и ищите! - скомандовал командир. – Вадим, ты со мной, остальные сами разберётесь. И держите оружие наготове.— Я жду. Поторопитесь! - снова раздался голос клоунаВ пару к Вадиму и Александру попал ещё один полицейский.— Выдвигаемся! — крикнул командир, и пары разошлись. Разнообразные куклы выскакивали на них, пытаясь, схватить за шею и придушить. Получилось у них всего раз: кукла, в виде человекообразного кролика, выпрыгнула из стены, схватила того самого третьего полицейского и утянула за собой. Вадим и Александр даже не успели среагировать.— Что это было?!— На это нет времени, ищи быстрей, пока мы тут сами не сдохли.В своих поисках они нашли банку с пауками и листком между ними.- Горлышко банки недостаточно широко, чтобы вытряхнуть этих толстых тварей, а вытаскивать их по одному нет времени, – рассуждал Александр.— Кто будет доставать? – спросил Вадим— Давайте Вы, – предложил Вольсий. - Я планирую долго жить, а пауки явно этому препятствуют, так что делать это будешь ты, – сказав эти слова, командир достал пистолет и направил его на Вадима.— А какая мне разница как умирать от пауков или от пули в лоб?— Простите, что вмешиваюсь, но хочу поторопить, вы единственные - кто жив и не принёс ноты. Мне, конечно, плевать, но вы рискуете сами погибнуть и других убить, так что решайте быстрее, голубки, – сказал вылезший из стены клоун.— Чёрт, ладно, я достану, - и Вадим медленно опустил руку в банку, дотянулся до нот и резко вытянул.— Ну вот, видишь, ты жив. Ладно, возвращаемся, – прокомментировал Александр.Вернувшись, они увидели клоуна, тот стоял на земле с бумажками в руке.— Ну-с давайте ваши ноты, – произнёс клоун, протягивая руку.Существо начало играть. И зразу три фальшивых ноты, и сразу три трупа. Так продолжалось до того момента, как остались только командир и Вадим.— Вам крупно повезло! Но это ещё не конец, вам предстоит драться за жизнь. Начинайте.— Прости, Вадим, – сказал командир и выстрелил ему в живот— Так нечестно, отдай это мне, – клоун забрал пистолет и выстрелил Александру в живот.— Вот так честней.Вадим слегка оправился от выстрела и набросился на командира. Несмотря на раны, их драка шла довольно ожесточённо. Однако Александр побеждал.— Вадя-Вадя! — кричал клоун, словно болельщик на трибуне.А Вадима уже начали душить, и ничего поделать он не мог.— Вадим, вы согласны на помощь зала? Если да, стукните два раза.Вадим нервно застучал по полу. Прозвучал выстрел, хватка Александра ослабла и, издав последний хрип, он умер. Поднявшись, Вадим посмотрел на маньяка.— Ну-с, Вадюша, задавай вопросы.— Кто ты, зачем всё это устроил и зачем мне помог?— Ну, если я скажу тебе кто я, ты всё равно не поймёшь, так что перейду сразу ко второму и третьему вопросам. Я устроил всё это для развлечения, а помощь тебе - просто моя прихоть.— Ради смеха?! Ты убил кучу людей, ради смеха?!— Представь, ты можешь делать практически всё и даже создавать какую-никакую жизнь: клоун указал на жижу в углу. Так же ты бессмертен и живёшь довольно долго. Любому наскучит творить только добро, и я решил чередовать убийства и спасение. Ладно, мне надоело отвечать на твои вопросы. Можешь идти куда хочешь.— Я без Ани никуда не пойду, – твердо ответил Вадим.— Неужто ты пытаешься её спасти и, даже после всего увиденного, готов остаться?— Да, я готов остаться. Она последнее, что осталось от Антона.— Боюсь, то, что с ней стало, даже мне будет сложно исправить.— А как же то, что ты можешь практически всё?— Что же я излечу её. Хотя я в этом не уверен, подброшу-ка монетку если орёл, то ДА, а если решка - НЕТ. Маньяк бросил монету и выпал орёл.— Неужто я на твоём дне рождения, меня так и тянет тебя поздравить?! Орёл, выпал орёл! Ну-с я сдержу своё слово.Рядом с существом появилась Аня. Минут пять существо произносило заклинания, а когда оно закончило, девочка встала. Она пошла к Вадиму и опять обняла его. Мужчина поднял Аню на руки и понёс оттуда. В спину им крикнул маньяк.— Я оставил вам жизнь, не потеряйте её зря! Ну а я ухожу.Незнакомец исчез. На выходе из дома Вадим увидел полицейских из второго отряда. Также он увидел несколько человек из других групп. Они всё осматривали тела. Один из полицейских подошёл к нему и спросил где остальные. Вадим мотнул головой в сторону дома. Командир второго отряда вызвал подкрепление и труповозки.Когда все тела погрузили в машины, среди детей опознали пропавших за последний год. Некоторых полицейских нашли в доме задушенными, с руками кукол на шее. Некоторые были высушены, а вокруг были капли чёрной жижи, напоминающей нефть. Но кого-то так и не нашли. Управление ещё долго таскало всех участников события по допросам и взяло с них подписку о неразглашении, однако убийцу так и не арестовали. В конце концов, Вадим усыновил Аню, и они уехали в другой город. Аня пошла в школу, но теперь боится выходить из дома одна, и стала сама по себе очень нелюдима. Вадим старается не спрашивать Аню про то, что с ней случилось, да и сам не хочет что-то вспоминать.

Ключевые слова: Клоун парк аттракционов смерть авторская история

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