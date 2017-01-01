История очевидца №1. Как-то летом...

azaz09 Просмотров: 540 Комментарии: 0 +2 Вчера, 18:05 by

- Давай говори уже! - прокричал неизвестный человеку, сидящему за столом.- Сначала скажи, что ты от меня хочешь! - крикнул Антон неизвестному, стоящему перед ним.- Мне ничего от тебя не надо, просто расскажи мне, как оно было, - ударив Антона, сказал незнакомец.- Ладно, ладно! Слушай и записывай, только прекрати меня бить!- Угу, - пробормотал незнакомец.- Летом я и моя сестра Лена в лес ходили, на речку. Мы там, может, час, может, два торчали, и вот Лене по-маленькому захотелось, минут 15-20 ее не было. Я волновался за Ленку и пошёл искать её. Не нашёл, позвонил я ей, а она уже дома. Сбросил трубку, оделся и домой. На следующий день опять на речку. И снова Лена по-маленькому. Её не было уже час, звоню ей, как вчера. Трубку не берёт, видимо, телефон дома оставила. Звоню ещё раз, третий, четвёртый, пятый. Никто трубку не брал. Хотя я видел, что Лена взяла телефон с собой. Звоню маме. Слава богу, звонить по 20 раз не пришлось. Спросил, дома ли Лена, мама ответила так: «Лена так и не пришла, я не знаю, где она сейчас, я за вас волнуюсь». Ответил маме, что я в порядке, я на речке, но не знаю, где Лена. Мама, приказав поискать сестру, попрощалась и повесила трубку. Я уже оделся и начал искать Лену. Я не мог найти её полчаса, но затем я смог найти её, точнее, то, что осталось от неё... Ноги отсутствовали, на руках не было кистей, языка тоже не было, лицо как будто сожгла кислота. Рядом с моей умирающей сестрой стояла какая-то тварь. Как мне казалось, это был гуманоид с ДНК человека, рыбы и кошки, от чего я чуть в штаны не наложил в прямом смысле. Моя сестра хрипела, как будто хотела что-то сказать, но я её почти не понимал. Я понял только: «Уходи. Спаси себя». После этих слов эта тварь оторвала моей сестре лицо. Я убежал со слезами на глазах. Убежав из леса, я кричал, плакал, но ничего уже не вернёт её назад... ты меня понимаешь? У меня больше нет сестры.- Так, значит, что-то убило твою сестру? - спросил неизвестный.- ...- Антон? Так ты ответишь?- А какой смысл в ответе? – сказал Антон.- Ладно, мы попробуем помочь вам с имеющейся информацией. До завтра, Антон.После Антона отвели в его камеру, в которой он пробудет до следующего утра, но до этого его спросили:- А сколько вам до этого дня было? - спросил неизвестный и услышал в ответ это:- Тогда был 1992 год, мне было 8 лет, сестре – 10, - ответил Антон неизвестному.- Благодарю вас, Антон, а теперь вас отправят в вашу камеру.

Ключевые слова: Гуманоид нечто убийство авторская история

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