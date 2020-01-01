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Творческие истории

История чёрного копателя

Швед был чёрным копателем. Ездил на раскопки как правило один, разбивал палатку и с недельку занимался любимым увлекательным делом - копал останки советских и немецких солдат, кости старался не трогать, добывал различные медали, кинжалы, оружие - это был самый ценный товар на продажу, брал и мелочевку, всё равно азартно.

После недели раскопок на “Высоте 205”, в старом лесу, рядом с гнилым болотом, на песчаном, заросшем бурьяном поле, Швед думал, что тронулся умом...

Бои там были страшные, в 1941 году там не одна тысяча бойцов полегла… На одном раскопанном Шведом бойце были остатки полкового знамени на груди - золотом шитые, рассыпающиеся в труху...

Копатель, конечно, выпивал вечером с устатку, но не так, чтобы впасть в белую горячку. Ничего не употреблял и на жаре вроде не перегревался. Однако начали ему, особенно по вечерам, как будто слышаться невнятные голоса - в пересвисте ветра, в шуме трав, в шелесте листвы, в пении птиц. "Кажется. Природа шумит", - думал Швед. Но на третий вечер в невнятном шепоте он как будто стал разбирать слова:

- Нашш… нашшш… ты… нашшшш... тыыыы… нашшшш...

- Давно... землёй... тыы… нашш… ааа... нааашшш...

Швед был не из пугливых, но на пятые сутки понял, что окончательно спятил, т.к. стал отвечать этим шёпотам:

– Ну, чё вы от меня хотите? Я с ума с вами сойду, отстаньте!

– Т... нашшшш… мы… да... но… по… земле...

"Шепот" начинался после обеда, шелестом листвы, травы, звуками ветра, пением птиц, усиливался к вечеру уже внятными словами и продолжался, пока копатель не уснет, хотя какой тут сон, но от усталости все равно вырубало.

На шестые сутки, вечером копатель решил: "Всё, завтра докапываю и валю отсюда, крыша уже едет, надо отдыхать". А к ночи основные голоса смолкли... Но два голоса остались и звучали они уже не шелестом листвы, а как будто в голове у самого Шведа. Два молодых женских голоса, фразы, смех. Кое-как копатель заснул. Но с утра эти два особо назойливых голоса не исчезли. Швед копает, а в голове эти два голоса:

- Вот дурак...

- Жить ему 5 минут осталось, такой молоденький…

- Ну, отойди….

У Шведа сдали нервы, вылез из траншеи, отошёл к лагерю, достал сигареты, закурил.

- Молодец!

- Вовремя вылез...

И через минуту вдруг взрыв в той копухе! Шведа у палатки только землей чуть осыпало. Мина там на боевом взводе стояла...

На этом голоса прекратились. Успокоившись, Швед стал копать в другом месте, рядом. И вдруг в траншее наткнулся на останки двоих - санитарки, судя по обуви и останкам амуниции. Швед всё понял - их голоса были.

История чёрного копателя

В последнюю ночь на раскопках приснился копателю сон: две девушки, одна помладше – с санитарной сумкой, другая постарше – с винтовкой. Стоят, улыбаются, рукой ему машут... Это они его спасли. Зачем? Глянулся он им, что ли?

Приехал копатель домой и несколько первых седых волос заметил. Сходил впервые в жизни в церковь, помолился за неупокоенных защитников Отечества, свечи поставил. А через неделю снова на тот раскоп поехал - на останки девчонок положил ленточку цветную, бусы и пару шоколадок. Девчонки это любят…

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Новость отредактировал Elfin - Вчера, 06:48
Вчера, 06:48 by Сделано_в_СССРПросмотров: 171Комментарии: 0
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Ключевые слова: Черный копатель высота 205 1941 год шепот взрыв мина неупокоенные защитники

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