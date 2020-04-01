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Творческие истории

Нужно быть добрее!

Морозный вечер, короткий световой день и вот уже темнота принимает в свои объятья. Ледяной ветер сбивает с ног, забирается под куртку и задувает в щели пуховика. Дорога до метро кажется труднопреодолимым марш-броском. И вот, уже виднеется заветная спасительная буква «М», как вдруг кто-то сбоку дёргает за одежду. Маленькая девочка в лёгкой куртке и грязной шапке смотрит на меня затаив дыхание, с надеждой в глазах протягивает руку. Обычная попрошайка, которых пруд пруди на улицах города. Но один взгляд в её глаза меняет давно привычный стереотип, а по коже бегут мурашки. Радужная оболочка её глаз кровавого красного оттенка, и в какой-то момент кажется, едва уловимо свечение этого взгляда на меня.

В мыслях: «Нет, оптический обман из-за специфики цвета и времени суток!»
Между тем девочка вновь дёргает за пуховик, в этот раз чуть сильнее и более уверенно.
- Чего тебе?! Нету денег, отстань! – буркнув в ответ, тороплюсь спуститься в холл.
Но она ловко встаёт на пути, мешая спуску по лестнице, рукой на свой рот.
- Нету денег тебе не еду, неужели не ясно?! – раздраженно в ответ, и, проходя мимо, почти отталкиваю ее. – Развелось попрошаек, и куда власти смотрят?!
Спускаясь по лестнице, шестым чувством ощущаю взгляд кроваво красных глаз, они обжигают спину и проникают куда-то внутрь, добираясь до души, воздействуют на неё и пробуждают давно забытое чувство жалости и, кажется, совести. Совсем забыл, что она у меня есть.

В подземке полно народу, все торопятся по своим делам после трудного рабочего дня. Ругаются, толкаются и спешат занять свободное сидячее место. Закрыть глаза и тем самым откупиться от совести, только бы не уступать место. Хорошо, что мне ехать всего несколько станций. Минут двадцать, потом ещё пара минут пешком, и вот - я дома. Вздохнув, цепляюсь за поручень над головой и вливаюсь в такт движения поезда.

- Станция метро «Планерная», конечная, – объявляет автоинформатор, и все пассажиры с облегчением спешат на улицу, каждый в привычный ему мир, крепость, квартиру – в свой уголок, где можно спокойно пережить ещё один похожий друг на друга вечера.
Поднимаясь по лестнице, вдруг замечаю её – та самая девочка и этот взгляд. Встряхиваю голову и вижу обычную попрошайку: «До чего же я сегодня устал, нужно выспаться и перестать ночью сидеть у компьютера, иначе чёрт те что кажется».
Выход из метро, направо и через арку, мимо коробки, которую заливает местный дворник – будет где покататься на коньках малышне. Ещё пара десятков шагов, и парадная моего подъезда, вот и кнопка лифта. Двери открываются, десяток секунд, и я дома. Лифт начал движение, но почти сразу же остановился, дернувшись, где-то в районе четвертого этажа. Мигнуло и стало крайне тусклым освещение.

- Ну вот, ещё застрять мне не хватало, вашу мать! – закричал я в сердцах, яростно нажимая кнопку вызова диспетчера.
В этот же миг лифт снова дернулся и, резко набирая ускорение, полетел вниз. Кабину болтало и трясло, казалось, что она вот-вот развалится на части. Уцепившись за единственный в кабине поручень, я успел помолиться всем богам, с ужасом понимая, что это конец. Страшный удар, треск и боль во всем теле, тьма снова погружает в свои объятья. В этот раз, возможно, вечные.

Может, миг, а может - вечность, а может, и пара часов или пара минут. Сколько пролежал без сознания, так и останется загадкой до конца жизни. Тонкая полоска света разрезает небытие, следом дикая боль! Вздох и грудь обожгло огнём.
Одна лишь мысль: «Жив!», – и тут же буквально выплевываю легкие, заходясь в приступе кашля.

Тело парализовано, и только одним глазом могу двигать, второй пульсирует ужасной болью. Взгляд в сторону - правую ногу пробил какой-то штырь, почти развалившаяся кабина, покореженные двери, через которые виден подъезд и холл первого этажа.
- Помогите, – силюсь прокричать, но в реальности тихий хрип.

Страх снова накатывает волной, но он же сменяется ужасом, когда меж покореженных дверей лифта я снова вижу эту девочку, её кроваво-красные глаза. Она подносит руку ко рту, показывая, что хочет есть.
- Прости меня, прости! – плачу в душе и обращаюсь к ней ментально, а из открытого глаза начинают литься слезы.
- Спаси меня, я не хочу здесь умирать, пожалуйста, я умоляю тебя, – силюсь сказать, хриплю и плачу.

Некоторое время она стояла неподвижно, смотрела на меня, проникая своим взглядом в глубину моей души, обращаясь к моему сердцу и, похоже, нашла во мне что-то. Остатки хороших помыслов и прежней доброты, совесть. Прежде чем снова потерять сознание, я вновь увидел эту девочку, она вела за руку к дверям лифта какого-то мужчину.
- Всегда считал себя скептиком. Но когда я, много позже, анализировал эту ситуацию, лёжа в больнице, полностью переосмыслил свой взгляд на жизнь. Всё не просто так! И эта девочка открыла мне глаза на реальность. Кстати, была ли она? Тот самый мужчина, оказавшийся профессиональным спасателем, действительно подтвердил, что его в подъезд привела какая-то девчушка. Привела и тут же куда-то исчезла, а её образ он даже не запомнил, словно размытая картинка.
- Не просто так была наша с ней встреча на улицу, не просто так я оказался в этой ситуации, не просто так только перед лицом неминуемого мы открываем в себе что-то новое, что-то хорошее. Не знаю, как другие люди, а я теперь, действительно – стану намного добрее!


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:00
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:00 by Twilight666Просмотров: 91Комментарии: 4
+3

Ключевые слова: Совесть доброта призрак девочки авторская история

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Комментарии

#1 написал: Марк Адам
Вчера, 21:57
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 30
Тэкс...а девчонка то почему красноглазая? Или я что-то упустил. Все равно +
Зарегистрирован: 1.04.2020
#2 написал: Twilight666
Сегодня, 00:34
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 41
Цитата: Марк Адам
Тэкс...а девчонка то почему красноглазая? Или я что-то упустил. Все равно +


Прежде всего, кто эта девочка? Демон, призрак, привидение, провидение?

В данной зарисовке пытался заложить между строк, что она олицетворение совестливости, понимания, помощи и милосердия к ближнему. И сразу же, она и палач, и судья. У неё есть силы как отобрать жизнь, так и подарить, чтобы направить человека на нужный путь. Как и случилось в рассказе. На текущем уровне развития нам не понять, чем она руководствуется, почему поступает именно так, как поступает. Мы можем лишь догадываться.

Большинство людей так оскотинились в нашем мире, что образ этого существа в виде девочки, тоже претерпел изменения. Красные глаза – это текущая окружающая энергетика людей витающая в массах + более отталкивающий вид, образ страха – они встретились кем-то более могущественным, чем человек.

Не стал объяснять этого в тексте? Для каждого этот образ должен быть своим. Своё понимание того, кто есть это существо. Пусть будет пища для размышления после прочитанных строк :)
Зарегистрирован: 13.04.2020
#3 написал: Марк Адам
Сегодня, 02:41
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 30
Цитата: Twilight666
Цитата: Марк Адам
Тэкс...а девчонка то почему красноглазая? Или я что-то упустил. Все равно +


Прежде всего, кто эта девочка? Демон, призрак, привидение, провидение?

В данной зарисовке пытался заложить между строк, что она олицетворение совестливости, понимания, помощи и милосердия к ближнему. И сразу же, она и палач, и судья. У неё есть силы как отобрать жизнь, так и подарить, чтобы направить человека на нужный путь. Как и случилось в рассказе. На текущем уровне развития нам не понять, чем она руководствуется, почему поступает именно так, как поступает. Мы можем лишь догадываться.

Большинство людей так оскотинились в нашем мире, что образ этого существа в виде девочки, тоже претерпел изменения. Красные глаза – это текущая окружающая энергетика людей витающая в массах + более отталкивающий вид, образ страха – они встретились кем-то более могущественным, чем человек.

Не стал объяснять этого в тексте? Для каждого этот образ должен быть своим. Своё понимание того, кто есть это существо. Пусть будет пища для размышления после прочитанных строк :)

Принимается, но по моему тут настолько хорошо поставлен социо-эмоциональный вопрос, что можно было и без мистики обойтись, она тут скорее где-то даже отвлекает. Но это чисто мое мнение, вкусовщина.
Зарегистрирован: 1.04.2020
#4 написал: Twilight666
Сегодня, 04:43
0
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Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 41

Принимается, но по моему тут настолько хорошо поставлен социо-эмоциональный вопрос, что можно было и без мистики обойтись, она тут скорее где-то даже отвлекает. Но эточисто мое мнение, вкусовщина.


У меня уже был здесь подобный опыт. И именно за отсутствие мистики рассказ не пропустили :)
Спасибо за отзыв :)
Зарегистрирован: 13.04.2020
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