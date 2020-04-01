Нужно быть добрее!

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:00

Причина: Стилистика автора сохранена.

Twilight666 Просмотров: 91 Комментарии: 4 +3 Вчера, 21:00 by

Морозный вечер, короткий световой день и вот уже темнота принимает в свои объятья. Ледяной ветер сбивает с ног, забирается под куртку и задувает в щели пуховика. Дорога до метро кажется труднопреодолимым марш-броском. И вот, уже виднеется заветная спасительная буква «М», как вдруг кто-то сбоку дёргает за одежду. Маленькая девочка в лёгкой куртке и грязной шапке смотрит на меня затаив дыхание, с надеждой в глазах протягивает руку. Обычная попрошайка, которых пруд пруди на улицах города. Но один взгляд в её глаза меняет давно привычный стереотип, а по коже бегут мурашки. Радужная оболочка её глаз кровавого красного оттенка, и в какой-то момент кажется, едва уловимо свечение этого взгляда на меня.В мыслях: «Нет, оптический обман из-за специфики цвета и времени суток!»Между тем девочка вновь дёргает за пуховик, в этот раз чуть сильнее и более уверенно.- Чего тебе?! Нету денег, отстань! – буркнув в ответ, тороплюсь спуститься в холл.Но она ловко встаёт на пути, мешая спуску по лестнице, рукой на свой рот.- Нету денег тебе не еду, неужели не ясно?! – раздраженно в ответ, и, проходя мимо, почти отталкиваю ее. – Развелось попрошаек, и куда власти смотрят?!Спускаясь по лестнице, шестым чувством ощущаю взгляд кроваво красных глаз, они обжигают спину и проникают куда-то внутрь, добираясь до души, воздействуют на неё и пробуждают давно забытое чувство жалости и, кажется, совести. Совсем забыл, что она у меня есть.В подземке полно народу, все торопятся по своим делам после трудного рабочего дня. Ругаются, толкаются и спешат занять свободное сидячее место. Закрыть глаза и тем самым откупиться от совести, только бы не уступать место. Хорошо, что мне ехать всего несколько станций. Минут двадцать, потом ещё пара минут пешком, и вот - я дома. Вздохнув, цепляюсь за поручень над головой и вливаюсь в такт движения поезда.- Станция метро «Планерная», конечная, – объявляет автоинформатор, и все пассажиры с облегчением спешат на улицу, каждый в привычный ему мир, крепость, квартиру – в свой уголок, где можно спокойно пережить ещё один похожий друг на друга вечера.Поднимаясь по лестнице, вдруг замечаю её – та самая девочка и этот взгляд. Встряхиваю голову и вижу обычную попрошайку: «До чего же я сегодня устал, нужно выспаться и перестать ночью сидеть у компьютера, иначе чёрт те что кажется».Выход из метро, направо и через арку, мимо коробки, которую заливает местный дворник – будет где покататься на коньках малышне. Ещё пара десятков шагов, и парадная моего подъезда, вот и кнопка лифта. Двери открываются, десяток секунд, и я дома. Лифт начал движение, но почти сразу же остановился, дернувшись, где-то в районе четвертого этажа. Мигнуло и стало крайне тусклым освещение.- Ну вот, ещё застрять мне не хватало, вашу мать! – закричал я в сердцах, яростно нажимая кнопку вызова диспетчера.В этот же миг лифт снова дернулся и, резко набирая ускорение, полетел вниз. Кабину болтало и трясло, казалось, что она вот-вот развалится на части. Уцепившись за единственный в кабине поручень, я успел помолиться всем богам, с ужасом понимая, что это конец. Страшный удар, треск и боль во всем теле, тьма снова погружает в свои объятья. В этот раз, возможно, вечные.Может, миг, а может - вечность, а может, и пара часов или пара минут. Сколько пролежал без сознания, так и останется загадкой до конца жизни. Тонкая полоска света разрезает небытие, следом дикая боль! Вздох и грудь обожгло огнём.Одна лишь мысль: «Жив!», – и тут же буквально выплевываю легкие, заходясь в приступе кашля.Тело парализовано, и только одним глазом могу двигать, второй пульсирует ужасной болью. Взгляд в сторону - правую ногу пробил какой-то штырь, почти развалившаяся кабина, покореженные двери, через которые виден подъезд и холл первого этажа.- Помогите, – силюсь прокричать, но в реальности тихий хрип.Страх снова накатывает волной, но он же сменяется ужасом, когда меж покореженных дверей лифта я снова вижу эту девочку, её кроваво-красные глаза. Она подносит руку ко рту, показывая, что хочет есть.- Прости меня, прости! – плачу в душе и обращаюсь к ней ментально, а из открытого глаза начинают литься слезы.- Спаси меня, я не хочу здесь умирать, пожалуйста, я умоляю тебя, – силюсь сказать, хриплю и плачу.Некоторое время она стояла неподвижно, смотрела на меня, проникая своим взглядом в глубину моей души, обращаясь к моему сердцу и, похоже, нашла во мне что-то. Остатки хороших помыслов и прежней доброты, совесть. Прежде чем снова потерять сознание, я вновь увидел эту девочку, она вела за руку к дверям лифта какого-то мужчину.- Всегда считал себя скептиком. Но когда я, много позже, анализировал эту ситуацию, лёжа в больнице, полностью переосмыслил свой взгляд на жизнь. Всё не просто так! И эта девочка открыла мне глаза на реальность. Кстати, была ли она? Тот самый мужчина, оказавшийся профессиональным спасателем, действительно подтвердил, что его в подъезд привела какая-то девчушка. Привела и тут же куда-то исчезла, а её образ он даже не запомнил, словно размытая картинка.- Не просто так была наша с ней встреча на улицу, не просто так я оказался в этой ситуации, не просто так только перед лицом неминуемого мы открываем в себе что-то новое, что-то хорошее. Не знаю, как другие люди, а я теперь, действительно – стану намного добрее!

Ключевые слова: Совесть доброта призрак девочки авторская история

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