Блаженная Авдотья



Автор картины: И.И. Творожников.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:28

Сделано_в_СССР Просмотров: 25 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 19:28 by

Авдотья постучалась в домик на самой окраине деревни. Семилетний Миша был тем вечером один дома, бабушка его ушла к соседям. Открыл он без страха. Все знают блаженную Авдотью, никто её не боится. Она была юродивой, безобидная бабушка в старой рваной одежде, ходила по селу, ночевала где придется. Сказывали - будто её визит приносит хозяевам удачу.Да только захаживала она далеко не ко всем. Злых людей бабушка обходила стороной, ничего у них не брала. Лишь к честным и хорошим хозяевам заходила погреться и чая испить.Миша притащил пузатый чайник, налил полную кружку. Авдотья улыбалась и смотрела небесно-голубыми глазами. Она разулась, сняла подобие носков. Стало видно, что на одной ноге не хватало пары пальцев. Бабушка не разговаривала, лишь по-детски улыбалась. Порылась где-то в кармане, достала грязную тряпочку, развернула и вынула кусочек сахара в крошках и саже. Протянула мальчику.Миша деликатно отказался. Авдотья не обиделась, пожала плечами и убрала гостинец обратно.Так за чаем просидела блаженная около часа, потом оделась и опять ушла.Чуть позже вернулась бабушка и надавала Мише тумаков. Не за то, что пустил гостью, а за то, что сахар не взял.- Этот сахар - что-то вроде благословения. Не всем она его предлагает! Отказываться ни в коем случае не стоило.Многие люди специально стремились помочь юродивой, да только бабушка лишь искреннюю помощь от людей принимала. Один большой начальник как-то ехал домой, увидел среди метели одиноко бредущую фигурку. Почти насильно затащил бабулю к себе домой, заставил жену накормить блаженную, выдал новые сапоги. А Авдотья ничего есть не стала. А как во двор вышла, так сразу разулась. Босиком пошла по снегу. Тогда пальцы себе и отморозила.Много воды утекло с того вечера, как Авдотья навестила Мишу. Мальчик уже вырос, а сама блаженная, сказывают, померла. Замерзла где-то на проселочной дороге. Говорят, ушла с той же небесной улыбкой.Миша переехал жить в город, бабушку свою навещал, а последние несколько дней приехал надолго. Ведь пришла пора его бабушке покинуть этот мир. Уже две недели как старушка не вставала с кровати, мучаясь тяжелым недугом. Миша сидел рядом, ухаживал и помогал.Бабушка тяжело дышала, а потом вдруг устремила взгляд за Мишину спину и непривычно четко и спокойно сказала:- Здравствуй, Авдотья. Ты, наверное, за мной пришла? Давно пора, измучилась я вся.Миша обернулся, но в избе никого не было. Когда же перевел взгляд обратно на бабушку, то та уже смолкла навсегда.Миша наклонился, поцеловал её в лоб. И вдруг заметил на прикроватном столике маленький кусочек сахара, завернутый в тряпицу.Похоже, Авдотья, действительно заходила проститься и забрать с собой бабушку.Автор - канал Перед сном.

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