Горькая доля ведьмы...

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:55

Zoreslava Просмотров: 57 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 11:55 by

Это было очень давно, в тот год Женя потеряла любимого мужа, в деревню она пришла уже на сносях и попросилась переночевать в первый попавшийся дом.Хозяйка увидела огромный живот путницы и предложила ей жить у нее. Женя согласилась, старуху звали Авдотья. В ту же ночь Женя почувствовала себя плохо и, как ни старалась хозяйка ей помочь, ребенок не выжил. Это была девочка.***Женя плохо помнила следующий год, Авдотья через силу кормила ее, она всегда была рядом. Иногда, сквозь туман, в котором теперь существовала Женя, проглядывали очертания комнаты, как будто из ниоткуда появлялось лицо Авдотьи, слышался ритмичный шепот. Когда Женька пришла в себя, она не сразу поверила, что прошел год. Хозяйка сидела рядом.- Кто ж такое сделал с тобой, деточка… - сказала она.Женя непонимающе посмотрела на старуху, за год она как будто высохла.- Где моя дочь?***Авдотья говорила, а по лицу Женьки текли слезы, она никак не могла поверить, что это происходит на самом деле, из рассказа старухи следовало, что кто-то из родственников покойного мужа желал Женьке зло и обратился за помощью к «знающим людям».Порча оказалась сильной, первым, кого она коснулась, был Андрей, Женя помнила, как он пришел с поля, лег отдохнуть и больше не проснулся… Кроме Андрея у Жени никого не было, от его родни Женя не дождалась ничего, кроме угроз и обвинений, поэтому сразу после поминок ушла из деревни.***Еще Авдотья сказала, что у Жени дар, благодаря чему она и продержалась так долго.- Пришла бы ты раньше, мы бы и малышку спасли, а так … хорошо хоть тебя я отстояла…Закончила старуха свой рассказ.За несколько лет жизни в этой деревне Женя заметила, что Авдотью здесь побаиваются, изредка, по ночам, приходили разные люди со своими проблемами, некоторым старуха отказывала, другим помогала. Позже она начала привлекать Женю к своим делам.Девушке это все казалось странным, но при этом родным и знакомым, шло время, Женя постигала «ремесло», и вот в один из дней Авдотья слегла. Она попросила Женю подойти к ней, что та и сделала.- Ну вот и научила я тебя всему, что знала, - прошептала она, - дом этот теперь твой.Авдотья закрыла глаза и Женя поняла, что старушка не дышит…***Так Женя и осталась в деревне, к косым взглядам она давно привыкла, местные побаивались ее, но особо не трогали. Вскоре к Жене начали тайком приходить люди, она никогда не отказывала в лечении, а если кто просил ее помочь в злых делах - гнала прочь.

Ключевые слова: Женя старуха порча дар авторская история

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