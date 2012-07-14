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Творческие истории

Горькая доля ведьмы...

Горькая доля ведьмы...

Это было очень давно, в тот год Женя потеряла любимого мужа, в деревню она пришла уже на сносях и попросилась переночевать в первый попавшийся дом.

Хозяйка увидела огромный живот путницы и предложила ей жить у нее. Женя согласилась, старуху звали Авдотья. В ту же ночь Женя почувствовала себя плохо и, как ни старалась хозяйка ей помочь, ребенок не выжил. Это была девочка.

***

Женя плохо помнила следующий год, Авдотья через силу кормила ее, она всегда была рядом. Иногда, сквозь туман, в котором теперь существовала Женя, проглядывали очертания комнаты, как будто из ниоткуда появлялось лицо Авдотьи, слышался ритмичный шепот. Когда Женька пришла в себя, она не сразу поверила, что прошел год. Хозяйка сидела рядом.

- Кто ж такое сделал с тобой, деточка… - сказала она.

Женя непонимающе посмотрела на старуху, за год она как будто высохла.

- Где моя дочь?

***

Авдотья говорила, а по лицу Женьки текли слезы, она никак не могла поверить, что это происходит на самом деле, из рассказа старухи следовало, что кто-то из родственников покойного мужа желал Женьке зло и обратился за помощью к «знающим людям».

Порча оказалась сильной, первым, кого она коснулась, был Андрей, Женя помнила, как он пришел с поля, лег отдохнуть и больше не проснулся… Кроме Андрея у Жени никого не было, от его родни Женя не дождалась ничего, кроме угроз и обвинений, поэтому сразу после поминок ушла из деревни.

***

Еще Авдотья сказала, что у Жени дар, благодаря чему она и продержалась так долго.

- Пришла бы ты раньше, мы бы и малышку спасли, а так … хорошо хоть тебя я отстояла…

Закончила старуха свой рассказ.

За несколько лет жизни в этой деревне Женя заметила, что Авдотью здесь побаиваются, изредка, по ночам, приходили разные люди со своими проблемами, некоторым старуха отказывала, другим помогала. Позже она начала привлекать Женю к своим делам.

Девушке это все казалось странным, но при этом родным и знакомым, шло время, Женя постигала «ремесло», и вот в один из дней Авдотья слегла. Она попросила Женю подойти к ней, что та и сделала.

- Ну вот и научила я тебя всему, что знала, - прошептала она, - дом этот теперь твой.

Авдотья закрыла глаза и Женя поняла, что старушка не дышит…

***

Так Женя и осталась в деревне, к косым взглядам она давно привыкла, местные побаивались ее, но особо не трогали. Вскоре к Жене начали тайком приходить люди, она никогда не отказывала в лечении, а если кто просил ее помочь в злых делах - гнала прочь.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:55
Сегодня, 11:55 by ZoreslavaПросмотров: 57Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Женя старуха порча дар авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 12:00
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На "ИиЖ" похоже, но раз уж Вы сами прислали в "творческие", пусть здесь и остаётся. Поставил плюс, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#2 написал: az.ecmb
Сегодня, 13:37
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Плюс поставлю за концовку рассказа.
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