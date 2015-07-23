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Страшные Арты

Подборка страшно актуальных артов

Прежде чем начать, хочу выразить отдельное спасибо Серебряной пуле за идею заголовка.

Итак, друзья. Я думаю, многие согласятся со мной, что сейчас страшное время тяжелая ситуация во всем мире, и страшилки из фильмов ужасов и реальных историй про призраков, полтергейстов и прочей нечисти скромно отошли на второй план, прикрыв костлявой рукой свои непотребства. Сегодня не нужно открывать 4stor, чтобы не спать до рассвета от ужаса, всматриваясь в пыльные углы комнаты, достаточно просто включить новости. В связи с этим представляю Вам великолепные работы современных художников.

2k20 World Invasion

Автор DarkBlueLightRoom

Почему то любимый мой арт из этой подборки. Может потому что больше напоминает вторжение космических медуз?

Подборка страшно актуальных артов



OMNIPRESENT

Автор Майк Винкельманн

Его авторству принадлежат следующие шесть работ в подборке. Название переводится на русский как "вездесущий". К сожалению. Медузы мутировали в огромные любопытные шары, но чуваку до звезды, он вконтактике сидит( там вотемарка прикрыла, у него телефон в руке).

Подборка страшно актуальных артов



PERFECT ENEMY

Автор Майк Винкельманн

Смысл названия объяснять не буду, ибо мне самой непонятен (Идеальный враг?(who?)) Но не нужно быть дураком, чтобы понять: беда близко

Подборка страшно актуальных артов



THE BATTLE OF COVID

Автор Майк Винкельманн

"Битва с ковид". Начало.

Подборка страшно актуальных артов
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HEALTHCARE WORKERS

Автор Майк Винкельманн

Перевод - "Работники здравоохранения", или, попросту, врачи. Давайте уважать врачей и не ругать их, они спасают наши жизни.

Подборка страшно актуальных артов



WORST CASE

Автор Майк Винкельманн

Перевод - "худший случай"

Подборка страшно актуальных артов



DON’T TOUCH

Автор Майк Винкельманн

"Не трожь". Трипофобам привет

Подборка страшно актуальных артов


[center]Pandemic Paranoia

Автор Kiko Capile

Пандемическая паранойа. май инглиш ис перфект

Подборка страшно актуальных артов



Без названия

Автор Tomohiro Takagi

При чем тут вирус? Автор пояснил: 共通の大きな問題があれば、蛇とカエルも争うことなく共にシェルターへ避難します。 "Если есть общая серьезная проблема, змея и лягушка эвакуируются в убежище вместе без конфликта. Давайте вместе пройдем через COVID-19!"

Подборка страшно актуальных артов



Без названия

Автор Vasilis Zikos

Берегите себя

Подборка страшно актуальных артов


Авторы артов - DarkBlueLightRoom, Майк Винкельманн, он же beeple_crap, Kiko Capile, Tomohiro Takagi, Vasilis Zikos.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:12
Сегодня, 07:12 by trankaПросмотров: 14Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Арт вирус страх монстр

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 07:13
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (1730|0)
Публикаций: 182
Комментариев: 2 320
Эк на вас вся эта шумиха повлияла, автор. Но я бы не отодвигал на задний план нечисть. Вирус, это временное явление.
Но арты я плюсанул.
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#2 написал: Летяга
Сегодня, 07:31
0
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 854
Комментариев: 9 047
И я плюсану. Но не так страшен вирус, как экономические последствия действий, направленных на его сдерживание.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                             
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