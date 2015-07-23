Подборка страшно актуальных артов

страшное время

2k20 World Invasion

Автор DarkBlueLightRoom

Почему то любимый мой арт из этой подборки. Может потому что больше напоминает вторжение космических медуз?

OMNIPRESENT

Автор Майк Винкельманн

Его авторству принадлежат следующие шесть работ в подборке. Название переводится на русский как "вездесущий". К сожалению. Медузы мутировали в огромные любопытные шары, но чуваку до звезды, он вконтактике сидит( там вотемарка прикрыла, у него телефон в руке).

PERFECT ENEMY

Автор Майк Винкельманн

Смысл названия объяснять не буду, ибо мне самой непонятен (Идеальный враг?(who?)) Но не нужно быть дураком, чтобы понять: беда близко

THE BATTLE OF COVID

Автор Майк Винкельманн

"Битва с ковид". Начало.

HEALTHCARE WORKERS

Автор Майк Винкельманн

Перевод - "Работники здравоохранения", или, попросту, врачи. Давайте уважать врачей и не ругать их, они спасают наши жизни.

WORST CASE

Автор Майк Винкельманн

Перевод - "худший случай"

DON’T TOUCH

Автор Майк Винкельманн

"Не трожь". Трипофобам привет







[center]Pandemic Paranoia [center]

Автор Kiko Capile

Пандемическая паранойа. май инглиш ис перфект

Без названия

Автор Tomohiro Takagi

При чем тут вирус? Автор пояснил: 共通の大きな問題があれば、蛇とカエルも争うことなく共にシェルターへ避難します。 "Если есть общая серьезная проблема, змея и лягушка эвакуируются в убежище вместе без конфликта. Давайте вместе пройдем через COVID-19!"

Без названия

Автор Vasilis Zikos

Берегите себя

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:12

tranka Просмотров: 14 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 07:12 by

Прежде чем начать, хочу выразить отдельное спасибо Серебряной пуле за идею заголовка.Итак, друзья. Я думаю, многие согласятся со мной, что сейчастяжелая ситуация во всем мире, и страшилки из фильмов ужасов и реальных историй про призраков, полтергейстов и прочей нечисти скромно отошли на второй план, прикрыв костлявой рукой свои непотребства. Сегодня не нужно открывать 4stor, чтобы не спать до рассвета от ужаса, всматриваясь в пыльные углы комнаты, достаточно просто включить новости. В связи с этим представляю Вам великолепные работы современных художников.Авторы артов - DarkBlueLightRoom, Майк Винкельманн, он же beeple_crap, Kiko Capile, Tomohiro Takagi, Vasilis Zikos.

Ключевые слова: Арт вирус страх монстр

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