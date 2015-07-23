Подборка страшно актуальных артов

Подборка страшно актуальных артовПрежде чем начать, хочу выразить отдельное спасибо Серебряной пуле за идею заголовка.
Итак, друзья. Я думаю, многие согласятся со мной, что сейчас
2k20 World Invasion
Автор DarkBlueLightRoom
Почему то любимый мой арт из этой подборки. Может потому что больше напоминает вторжение космических медуз?
OMNIPRESENT
Автор Майк Винкельманн
Его авторству принадлежат следующие шесть работ в подборке. Название переводится на русский как "вездесущий". К сожалению. Медузы мутировали в огромные любопытные шары, но чуваку до звезды, он вконтактике сидит( там вотемарка прикрыла, у него телефон в руке).
PERFECT ENEMY
Автор Майк Винкельманн
Смысл названия объяснять не буду, ибо мне самой непонятен (Идеальный враг?(who?)) Но не нужно быть дураком, чтобы понять: беда близко
THE BATTLE OF COVID
Автор Майк Винкельманн
"Битва с ковид". Начало.
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HEALTHCARE WORKERS
Автор Майк Винкельманн
Перевод - "Работники здравоохранения", или, попросту, врачи. Давайте уважать врачей и не ругать их, они спасают наши жизни.
WORST CASE
Автор Майк Винкельманн
Перевод - "худший случай"
DON’T TOUCH
Автор Майк Винкельманн
"Не трожь". Трипофобам привет
[center]Pandemic Paranoia
Автор Kiko Capile
Пандемическая паранойа. май инглиш ис перфект
Без названия
Автор Tomohiro Takagi
При чем тут вирус? Автор пояснил: 共通の大きな問題があれば、蛇とカエルも争うことなく共にシェルターへ避難します。 "Если есть общая серьезная проблема, змея и лягушка эвакуируются в убежище вместе без конфликта. Давайте вместе пройдем через COVID-19!"
Без названия
Автор Vasilis Zikos
Берегите себя
Авторы артов - DarkBlueLightRoom, Майк Винкельманн, он же beeple_crap, Kiko Capile, Tomohiro Takagi, Vasilis Zikos.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:12
Сегодня, 07:12 by trankaПросмотров: 14Комментарии: 2
Ключевые слова: Арт вирус страх монстр