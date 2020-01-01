Морг SCP-022

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SCP-022 - Моргрейтинг: +55+–XSCP-022updated.jpgВид на SCP-022 с камерывидеонаблюденияОбъект №: SCP-022Класс объекта: ЕвклидОсобые условия содержания: После инцидента 022-827 на вход в SCP-022 была установлена укреплённая сейфовая дверь. Она должна быть постоянно закрыта, кроме случаев появления SCP-022-1. Настоящая дверь в SCP-022 была уничтожена при инциденте 022-827, все попытки её заменить окончились провалом. Для наблюдения за возможными появлениями SCP-022-1 внутри была установлена система видеонаблюдения.В случае появления SCP-022-1 автоматизированная система должна сжечь его на выходе из SCP-022. После этого сейфовую дверь можно открыть для прохода внутрь команды чистильщиков. Если автоматизированной системе не удастся уничтожить проявление SCP-022-1, команда быстрого реагирования должна войти внутрь и уничтожить его. Кроме этих случаев, а также исследований с письменного разрешения сотрудника с четвёртым (4) уровнем допуска, людей внутрь SCP-022 нельзя допускать ни при каких обстоятельствах. Сотрудники с четвертым (4) уровнем допуска могут дать приказ на захват и удержание проявления SCP-022-1, но даже в этом случае его нельзя выводить из места содержания.Описание: SCP-022 представляет собой морг в подвальном помещении [УДАЛЕНО] городской больницы в Великобритании. До 198█ аномальных проявлений внутри морга зафиксировано не было. Информация о странных событиях впервые была получена в ноябре 198█. Фонд установил в здании карантин, публике была предоставлена версия, что здание предполагается под снос. Причина столь внезапного проявления аномальных свойств пока выясняется.Периодически произвольный ящик может выехать наружу, на котором будет лежать закрытый простынёй труп. Примерно через шесть минут труп оживёт и попытается покинуть морг. В этом случае ему присваивается обозначение SCP-022-1. В некоторых случаях повреждения или разложение трупа не предоставят ему возможности покинуть SCP-022 или даже встать с полки. В этом случае SCP-022-1 будет дёргаться на полке, пока не умрёт вновь. Если проявление SCP-022-1 умирает на полке, ящик въезжает обратно в хранилище и закрывается. Согласно отчётам, после этого по помещению начинает распространяться запах палёной плоти.На данный момент неизвестно, какая энергия заставляет двигаться проявления SCP-022-1. Проявления не дышат, не едят и не нуждаются во сне, их тела не производят тепла. Посмертный анализ SCP-022-1 не показал присутствия каких-либо аномальных органов или веществ; трупы целиком человеческие.Физическая сила проявлений превосходит силу обычного человека. Проведение точного расследования затруднено, но наблюдатели оценивают увеличение силы примерно на пятьсот (500) ньютонов большее, чем должно было бы быть у человеческого тела в подобном состоянии. Ведётся исследование с целью выяснить, отдельный ли это феномен, или же он каким-то образом связан с источником оживляющей трупы энергии.При отделении от SCP-022-1 частей тела активность сохраняет часть с наибольшей массой, остальные становятся неподвижными. Уничтожение головы и/или мозга не влечёт за собой уничтожение SCP-022-1, тело от груди и ниже продолжает двигаться. Единственным успешным методом устранения проявлений SCP-022-1 является полное уничтожение биомассы. Если оставить SCP-022-1 в покое, то он со временем умирает, прекращается всякое движение и проявление становится обычным человеческим трупом. Необходимое для этого время зависит от степени повреждения трупа и скорости разложения, процесс может занять от двух (2) дней до трёх (3) недель.Исследование показало, что тела, ожившие как SCP-022-1, идентичны телам, которые объявляются в розыск как пропавшие из моргов Великобритании. Механизм переноса тел пока исследуется.Внесение в SCP-022 материала извне пока что оказывалось невозможным. Все объекты, положенные в ящики SCP-022, исчезали бесследно вскоре после закрытия двери. Эффект действителен как для небиологических объектов, так и для живых существ. См. примечания 022-001 и 022-002.Если у проявления SCP-022-1 сохранились рот, язык и трахея, оно может полноценно общаться с исследователями. См. протокол интервью 022-751.Примечание 022-001: Была подана заявка на создание второго входа в SCP-022, для чего потребуется снести часть южной стены. Заявка находится на рассмотрении.Примечание 022-002: На полу комнаты, находящейся непосредственно над SCP-022, была обнаружена куча материала. В ней, похоже, находится вся материя, помещённая в SCP-022, за исключением людей. Все вещи поломаны, материал основательно разложился. На металлических частях — толстый слой ржавчины, биомасса — на разных стадиях разложения. Опытным путём установлено, что время от помещения объекта в SCP-022 до появления в верхней комнате составляет ровно 183 секунды. Исключение составляют люди, которые не переносятся в означенную кучу. Вместо этого они, похоже, становятся частью морга и позднее могут ожить в роли SCP-022-1.Автор неизвестен.

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