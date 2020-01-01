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Летяга Просмотров: 41 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 14:33 by

Банк гудел, как улей. Пожилая цыганка, осмотревшись, решительно направилась в сторону высокого молодого человека в строгом костюме и с бейджем с надписью: «Менеджер Тимофей».- Красивый, остановись на минуту, всю правду скажу, ничего не утаю.Юноша удивленно посмотрел на женщину:- Чем могу помочь?- Это я могу помочь, - вздохнула цыганка, - такой здоровый, спортивный, неженатый, красавец, эх.- Что эх? - почему-то занервничал Тимофей.- Бежать тебе надо.- Куда?- Домой, только там спасёшься.- Простите, я не совсем понимаю, зачем бежать и от кого?- От неё, - и палец цыганки ткнул за спину Тимофея.Юноша оглянулся и замер.В метре позади, деловито листая страницы блокнота, стояла самая настоящая, классическая смерть. В чёрном балахоне и с косой. Что-то подчеркнув карандашом, она подняла голову и церемонно поклонилась:- Тимофей Скоробегов, проживаете по улице Хохломской росписи, дом 15, квартира 44, 7 этаж?- Да, - еле слышно ответил парень.- Ну что ж, - смерть удовлетворенно хрустнула плечами, - я, собственно…- Беги! – не своим голосом завопила цыганка.И Тимофей побежал. Не обращая внимания на выпученные глаза охранника и удивленного шефа, парень, едва не выбив стеклянную дверь, выскочил на улицу.«Такси? Маршрутка? Своим ходом?» - мысли лихорадочно суетились в голове, мешая сосредоточиться.- Ты определился? – раздалось над ухом.Повернув голову, Тимофей увидел, что смерть стоит рядом, невозмутимо ковыряя зубочисткой там, где когда-то было ухо.- А!И ноги сами собой понесли юношу в сторону родной многоэтажки.- На улицу Хохломской росписи дом 15, квартира 44, 7 этаж, - уточняюще скрипнуло за спиной.Говорят, что в критические минуты у человека просыпаются невероятные возможности. Кто-то поднимает одной рукой автомобиль, кто-то громко и отчетливо всё высказывает теще прямо в лицо. А Тимофей побил мыслимые и немыслимые рекорды скорости.Перепрыгивая через скамейки и лавируя между сигналящими автомобилями, прокатившись под мусоровозом и обогнув едва не проглотившего свисток сотрудника дорожной полиции, юноша бежал так, что у бродячей собаки порывом воздуха из пасти выдернуло кость!- Почему я? – истерично билась в голове запоздалая мысль. - Не пью, не курю, занимаюсь спортом, веду здоровый образ жизни. Даже мяса не ем.- А вот зря, много потерял, - щелкнуло зубами справа.Это смерть невозмутимо лавировала по тротуару на электросамокате.От неожиданности Тимофей едва не влетел в фонарный столб.- Аккуратнее, молодой человек, - погрозила пальцем костлявая. - Совсем не хочется писать объяснительные и доказывать, что нос сломан по вашему велению и по вашему хотению. Хм, прямо как в сказке.Смерть на секунду остановилась, смакуя удачную фразу, а Тимофей, взвизгнув, стартанул на третьей космической.- Интересно, что укажут в причинах смерти?Метрах в ста впереди уже виднелась родная многоэтажка.- Инфаркт? Но с сердцем проблем никогда не было. Инсульт? И с сосудами все нормально.Парень на секунду замер у подъезда и оглянулся: никого.- Всё-таки, от чего я умру? От гриппа, простуды. Или …- От паяльной лампы.Услышав знакомый скрипучий голос, Тимофей икнул и, в доли секунды открыв дверь, забежал в подъезд.- «Только бы успеть, только бы успеть», - шептал он, перелетая через ступеньки.А смерть, издевательски приподняв балахон, весело прыгала следом, задорно напевая:- Тырьям Тырьярим Там Тырьям, Тырьям Тырьярим Там Тырьям.Остановившись у своей квартиры, Тимофей быстро открыл замок и, бросившись внутрь, захлопнул дверь.- «Теперь не достанет!»- Тук! Тук! Тук! – забарабанило снаружи.- Кто там? – еле слышно выдохнул юноша.- Сова, открывай, медведь пришёл!- Что? – удивленно переспросил Тимофей.- Что-что, - возмущенно раздалось за дверью, - открывай, говорю!- Нет!- Ну, сам напросился. Включайте музыку, господа присяжные заседатели, я вхожу.И на глазах изумлённого юноши дверь растворилась, превратившись в зыбкое марево. Оно переливалось всеми цветами: от ослепительно белого до глубочайшего ультрамарина, от сиреневого до…- Голубого, - хмыкнула смерть и, посмотрев на обливавшегося потом юношу, добавила, - красиво бежал, молодец. Только уши прикрой.- Зачем? – не понял Тимофей.- Как хочешь, - невозмутимо пожала плечами костлявая и, вставив два пальца в рот, свистнула, - хомяк!- Хомяк? – не поверил юноша.- Ты всегда переспрашиваешь? – огрызнулась смерть и, пританцовывая, направилась в комнату, - эй, дружок, ты слишком много кушал, я пришла, родимый, за тобой.- Хомяк? – парень, выпучив глаза, смотрел на то, как щеки его питомца безжизненно обвисли, а ротик открылся в последний раз, выпустив на белый свет два шурупа, батарейку и четыре пуговицы.- Вот они где, а я обыскался, - пробормотал Тимофей и повернулся к смерти, - значит, вы гнались за мной только для того, чтобы забрать Петровича?- Красиво назвал питомца, респект, - хмыкнула та, - и никто за тобой не гнался, подумаешь, побыл чуток навигатором.- Кем?- Навигатором, - повторила смерть, - скучно мне, понимаешь? Каждый день одно и тоже. А тут разнарядка на твоего хомяка. Ехать за ним на такси? Дорого. Взять карту? Старо и неактуально. Вот и добавила немножко креатива в повседневную рутину. Ведь классно повеселились, а?- Не то слово, - вытер пот Тимофей, - получается, и цыганка от вас?- С чего вдруг? - удивилась смерть. - Они сами везде под ногами путаются. В твоём случае просто совпало прикольно. Ладно, бывай.- Ага, - выдохнул юноша.- И на будущее совет - лучше черепаху заведи, они живут долго.- В смысле? - не понял Тимофей.- Нервы у тебя ни к чёрту, - и, подмигнув, костлявая гостья скрылась за дверью.Пытаясь унять колотившееся сердце, парень обессиленно уселся прямо на пол. В ушах всё еще стоял жуткий скрипучий голос…- С твоим Петровичем о главном позабыла. Я чего приходила-то.Увидев сверкнувшую над головой косу, Тимофей заорал от ужаса.- Саечка за испуг, вот теперь всё, - и, расхохотавшись, смерть исчезла за дверью.Автор: Андрей Авдей.

Ключевые слова: Смерть цыганка хомяк

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