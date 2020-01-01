НавигаторБанк гудел, как улей. Пожилая цыганка, осмотревшись, решительно направилась в сторону высокого молодого человека в строгом костюме и с бейджем с надписью: «Менеджер Тимофей».
- Красивый, остановись на минуту, всю правду скажу, ничего не утаю.
Юноша удивленно посмотрел на женщину:
- Чем могу помочь?
- Это я могу помочь, - вздохнула цыганка, - такой здоровый, спортивный, неженатый, красавец, эх.
- Что эх? - почему-то занервничал Тимофей.
- Бежать тебе надо.
- Куда?
- Домой, только там спасёшься.
- Простите, я не совсем понимаю, зачем бежать и от кого?
- От неё, - и палец цыганки ткнул за спину Тимофея.
Юноша оглянулся и замер.
В метре позади, деловито листая страницы блокнота, стояла самая настоящая, классическая смерть. В чёрном балахоне и с косой. Что-то подчеркнув карандашом, она подняла голову и церемонно поклонилась:
- Тимофей Скоробегов, проживаете по улице Хохломской росписи, дом 15, квартира 44, 7 этаж?
- Да, - еле слышно ответил парень.
- Ну что ж, - смерть удовлетворенно хрустнула плечами, - я, собственно…
- Беги! – не своим голосом завопила цыганка.
И Тимофей побежал. Не обращая внимания на выпученные глаза охранника и удивленного шефа, парень, едва не выбив стеклянную дверь, выскочил на улицу.
«Такси? Маршрутка? Своим ходом?» - мысли лихорадочно суетились в голове, мешая сосредоточиться.
- Ты определился? – раздалось над ухом.
Повернув голову, Тимофей увидел, что смерть стоит рядом, невозмутимо ковыряя зубочисткой там, где когда-то было ухо.
- А!
И ноги сами собой понесли юношу в сторону родной многоэтажки.
- На улицу Хохломской росписи дом 15, квартира 44, 7 этаж, - уточняюще скрипнуло за спиной.
Говорят, что в критические минуты у человека просыпаются невероятные возможности. Кто-то поднимает одной рукой автомобиль, кто-то громко и отчетливо всё высказывает теще прямо в лицо. А Тимофей побил мыслимые и немыслимые рекорды скорости.
Перепрыгивая через скамейки и лавируя между сигналящими автомобилями, прокатившись под мусоровозом и обогнув едва не проглотившего свисток сотрудника дорожной полиции, юноша бежал так, что у бродячей собаки порывом воздуха из пасти выдернуло кость!
- Почему я? – истерично билась в голове запоздалая мысль. - Не пью, не курю, занимаюсь спортом, веду здоровый образ жизни. Даже мяса не ем.
- А вот зря, много потерял, - щелкнуло зубами справа.
Это смерть невозмутимо лавировала по тротуару на электросамокате.
От неожиданности Тимофей едва не влетел в фонарный столб.
- Аккуратнее, молодой человек, - погрозила пальцем костлявая. - Совсем не хочется писать объяснительные и доказывать, что нос сломан по вашему велению и по вашему хотению. Хм, прямо как в сказке.
Смерть на секунду остановилась, смакуя удачную фразу, а Тимофей, взвизгнув, стартанул на третьей космической.
- Интересно, что укажут в причинах смерти?
Метрах в ста впереди уже виднелась родная многоэтажка.
- Инфаркт? Но с сердцем проблем никогда не было. Инсульт? И с сосудами все нормально.
Парень на секунду замер у подъезда и оглянулся: никого.
- Всё-таки, от чего я умру? От гриппа, простуды. Или …
- От паяльной лампы.
Услышав знакомый скрипучий голос, Тимофей икнул и, в доли секунды открыв дверь, забежал в подъезд.
- «Только бы успеть, только бы успеть», - шептал он, перелетая через ступеньки.
А смерть, издевательски приподняв балахон, весело прыгала следом, задорно напевая:
- Тырьям Тырьярим Там Тырьям, Тырьям Тырьярим Там Тырьям.
Остановившись у своей квартиры, Тимофей быстро открыл замок и, бросившись внутрь, захлопнул дверь.
- «Теперь не достанет!»
- Тук! Тук! Тук! – забарабанило снаружи.
- Кто там? – еле слышно выдохнул юноша.
- Сова, открывай, медведь пришёл!
- Что? – удивленно переспросил Тимофей.
- Что-что, - возмущенно раздалось за дверью, - открывай, говорю!
- Нет!
- Ну, сам напросился. Включайте музыку, господа присяжные заседатели, я вхожу.
И на глазах изумлённого юноши дверь растворилась, превратившись в зыбкое марево. Оно переливалось всеми цветами: от ослепительно белого до глубочайшего ультрамарина, от сиреневого до…
- Голубого, - хмыкнула смерть и, посмотрев на обливавшегося потом юношу, добавила, - красиво бежал, молодец. Только уши прикрой.
- Зачем? – не понял Тимофей.
- Как хочешь, - невозмутимо пожала плечами костлявая и, вставив два пальца в рот, свистнула, - хомяк!
- Хомяк? – не поверил юноша.
- Ты всегда переспрашиваешь? – огрызнулась смерть и, пританцовывая, направилась в комнату, - эй, дружок, ты слишком много кушал, я пришла, родимый, за тобой.
- Хомяк? – парень, выпучив глаза, смотрел на то, как щеки его питомца безжизненно обвисли, а ротик открылся в последний раз, выпустив на белый свет два шурупа, батарейку и четыре пуговицы.
- Вот они где, а я обыскался, - пробормотал Тимофей и повернулся к смерти, - значит, вы гнались за мной только для того, чтобы забрать Петровича?
- Красиво назвал питомца, респект, - хмыкнула та, - и никто за тобой не гнался, подумаешь, побыл чуток навигатором.
- Кем?
- Навигатором, - повторила смерть, - скучно мне, понимаешь? Каждый день одно и тоже. А тут разнарядка на твоего хомяка. Ехать за ним на такси? Дорого. Взять карту? Старо и неактуально. Вот и добавила немножко креатива в повседневную рутину. Ведь классно повеселились, а?
- Не то слово, - вытер пот Тимофей, - получается, и цыганка от вас?
- С чего вдруг? - удивилась смерть. - Они сами везде под ногами путаются. В твоём случае просто совпало прикольно. Ладно, бывай.
- Ага, - выдохнул юноша.
- И на будущее совет - лучше черепаху заведи, они живут долго.
- В смысле? - не понял Тимофей.
- Нервы у тебя ни к чёрту, - и, подмигнув, костлявая гостья скрылась за дверью.
Пытаясь унять колотившееся сердце, парень обессиленно уселся прямо на пол. В ушах всё еще стоял жуткий скрипучий голос…
- С твоим Петровичем о главном позабыла. Я чего приходила-то.
Увидев сверкнувшую над головой косу, Тимофей заорал от ужаса.
- Саечка за испуг, вот теперь всё, - и, расхохотавшись, смерть исчезла за дверью.
Автор: Андрей Авдей.
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Сегодня, 14:33 by ЛетягаПросмотров: 41Комментарии: 0
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