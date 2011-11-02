Бесплотность

Estellan Просмотров: 92 Комментарии: 8 +3 Вчера, 22:27 by

Первым знаком, что что-то не так, лично для меня стало Солнце. Да-да, то самое Солнце, что каждый день движется по небосклону, привлекая наше внимание лишь в тех случаях, когда с ним что-то явно не так. А куда еще более «не так» может стать, когда ты внезапно понимаешь, что наше светило перестало скользить по небу?- Странно, - помнится, заметил я вслух и перевел взгляд на растущий передо мною город.Город, как и обычно, был занят собой и никакого внимания на данный феномен не обращал. Ну, подумаешь, Солнце остановилось, эка невидаль, по три раза на дню такое происходит.Признаться, я всегда старался держаться подальше от городов. Слишком много «иных». Кто такие «иные»? Это в двух словах не объяснить. Я так называю тех, кто умер, но продолжил слоняться в нашем мире. Некоторые – с какой-то определенной целью, некоторые – без цели, накрепко привязанные к нашей реальности тем, что сотворили при жизни, третьи – просто заблудились между мирами. Самые большие проблемы начинаются тогда, когда они понимают, что их кто-то видит, слышит и способен общаться. Если к вам привязался общительный «иной», то вас не разлучит даже смерть. Можно, конечно, попробовать какие-нибудь ритуалы изгнания, религиозные или нет, это уже от вас зависит. Но если мертвяк вцепился крепко… Нафик-нафик…Именно по этой причине я со внешним миром всегда старался взаимодействовать по минимуму. Да, бывают случаи, когда помочь действительно нужно или просто хочется, потому что понимаешь, что это необходимо и возможно. Но, к сожалению, таких случаев очень мало. Обычно единственное, чем ты можешь помочь такому вот, слоняющемуся мертвяку, как… да хотя бы как вон тот парень на перекрестке, блуждающий вокруг столба – обойти по широкой дуге, не обращая внимания.Я присмотрелся к тому самому «иному». Да, фиговая карма. Но и тебя никто не заставлял напиваться и гонять по городу на своей тачке. Скольких ты с собой прихватил? Троих? Ну так кто же тебе доктор? Или вон, девушка стоит у дома, задрав голову. Что ты там рассматриваешь? Ищешь окно, из которого выбросилась? Нет, туда тебе точно не вернуться. Почему? Никто не знает почему, просто такие правила.Не люблю города. В городах, пока идешь по улицам, взгляд сам собой выхватывает такие вот фигуры, на которые больше никто не обращает внимания, а кто-то и проходит сквозь. Прикосновение мертвеца. То самое ощущение, когда вдруг ни с того ни с сего покрываешься мурашками, которое испытывал, наверное, каждый, хоть раз в жизни. Самый верный признак того, что кто-то из них рядом. В остальном же, они практически не отличаются от остальных – живых. Но есть в них что-то такое, что позволяет, таким как я, мгновенно выделять их в толпе. И держаться подальше, да. Как я уже сказал, за редким исключением, мы ничем им помочь не можем, а значит, и возможность их видеть – практически бесполезна.Погруженный в свои мысли, я не сразу заметил, что в фоновом шуме еще что-то изменилось. Точнее – кардинально изменилось. Еще точнее – шум пропал. Совсем. А вот это уже не просто странно. Подняв голову, я покрутил этой частью тела по сторонам, и мурашки поползли по позвоночнику безо всякого участия потусторонних сил. Если не считать их наличием то, что внезапно весь город замер. Не двигались машины, не торопились по своим делам люди, замер дымок, поднимающийся из выхлопной трубы, даже летящие птицы перестали махать крыльями, но на землю не падали… Выглядело все так, словно подвижным здесь остался только я. «Кажется, в этом городе произошло что-то абсолютно ужасное», - пришла мысль и намертво засела в голове, пока я рассматривал замершее передо мною действо.Да, я не люблю города, а еще больше не люблю места, где произошли какие-то крупные катастрофы, катаклизмы и прочие места сражений. В таких местах общая энергия «иных» вполне способна вызывать разнообразные аномалии, видения, колебания магнитного поля и кучу других неприятных глюков, которые тем красочней, чем восприимчивей тот, кто способен их видеть и на них реагировать. В особо сильных местах такие побочки способны ощущать и видеть даже обычные люди. Что уж говорить о тех, кто видит мертвяков. Так вот, и что же здесь произошло? Что могло вызвать всплеск такой силы?Шелест. Едва уловимый, на грани слуха, заставил резко обернуться. В замершей толпе мелькнуло нечто, с расстояния смахивающее на светлую ткань, долетел звук нескольких шагов. Город внезапно «мигнул». Так бывает, когда внезапно меняется кадр. Повторил это действо еще раз и… ожил. Снова ревели двигатели машин, хлопали крыльями птицы, спешили по своим делам люди. Один из прохожих налетел на меня, и я уже было собрался возмутиться такой неосторожности с его стороны, крикнув что-нибудь непечатное, но слова застряли в подкатившем к горлу коме, когда я понял, что он так и не задел меня, потому, что как минимум один из нас был бесплотным. Немного затошнило, но это ощущение довольно быстро прошло. Ладно, неучтенный «иной». Бывает.Потоптавшись на месте, я обратил внимание на другого прохожего, занятого тем, что потягивал что-то из картонного стаканчика. Чем не собеседник? Может, хоть этот что-то подозрительное заметил?- Здравствуйте. Погода сегодня замечательная. Правда, картину немного портит зависшее в небе Солнце. А оно вообще часто тут у вас так делает? – обратился я к незнакомцу, приблизившись, но тот и ухом не повел в мою сторону. – Дядя, ку-ку. У вас тут город замирает, вы ничего не заметили? – добавил я, с абсолютно таким же результатом.Не выдержал, помахал перед его носом ладонью, попытался дернуть за рукав, но тут меня постигла новая неожиданность. Схватить его я не смог. Ерунда какая-то, и этот «иной»? Сколько же их здесь таких? Оставив в покое этого прохожего, я метнулся к другому, потом к третьему, четвертому…Через полчаса я обнаружил себя на набережной, на лавке, в состоянии крайней задумчивости. Сопоставляя факты, периодически поглядывая на несговорчивое Солнце, я крутил в голове воображаемые кусочки головоломки, но детали никак не желали совпадать. Итак, что мы имеем? Неподвижное Солнце, бесплотных прохожих, которые не похожи на нормальных «иных» по той простой причине, что я их вижу, и они меня видят, я могу их коснуться, и они меня могут. На живых они похожи еще меньше. Что мы имеем в сухом остатке?- Я прохлопал конец света? – обратился я к небесному светилу, но оно не торопилось мне отвечать.- Ты слишком плохо думаешь об этом мире, - сначала раздался голос, а потом снова шорох. Положив локти на спинку лавочки, слева от меня расположилась девушка в светлом платье, с рисунком каких-то крупных синих цветов. Ветер перебирал ее каштановые пряди, которые золотило неподвижное светило.Я замер в неудобной позе, полуразвернувшись к ней и открыв пачку.- Я говорю, этот мир не так плох, как ты привык о нем думать, - девушка хихикнула и легко перемахнула через лавочку, оказавшись передо мною. – Да, он не идеален, есть и плюсы и минусы, но даже человечеству не под силу разом уничтожить абсолютно все. Так почему ты думаешь, что проблема в мире вокруг?- Потому, что проблемы всегда в мире вокруг, - ответил я, найдя в себе силы закрыть рот, щелкнув челюстью.- Я так не думаю. Посмотри вокруг. Солнце все так же светит, ветер дует, люди ходят, птицы чирикают, а листва радует глаз своей зеленью.- Только для Солнца ненормально просто так зависать в небе.- Ты прав… и знаешь что. Ты слишком привык воспринимать мир отстраненно. Ты привык делить его на «мое» и «чужое». Постепенно в твоем мире становилось все больше чужого, а твоего… В твоем ты заблудился. Как давно ты смотрел по сторонам и замечал изменения? Как давно ты прислушивался не только к себе самому, а к миру вокруг? Ты же знаешь, что порой люди настолько погружаются в себя, что…Нехорошая догадка снова кольнула изнутри. «Почему ты думаешь, что умер весь мир, когда вполне может быть…»- Нет-нет-нет… - я вскочил с лавочки и сделал несколько кругов вокруг нее, прежде чем остановиться прямо напротив девушки. – Я не мог прохлопать собственную смерть.- А у тебя есть другое объяснение? – она склонила голову к плечу, и легкий ветер принялся с новыми силами играть с ее платьем и волосами. Даже на воде, казалось, появились яркие, переливающиеся блики. – Я долго искала тебя, несколько других проводников тоже. Искали с тех самых пор, как узнали, что ты умер. Но нельзя найти того, кто не хочет, чтобы его нашли. Сначала ты должен был понять, что произошло. Мне повезло больше, чем остальным, я знала твой маршрут, знала, куда ты шел, когда тебя сбил тот пьяный водитель.- И что теперь?- Теперь… - девушка легко сбежала по ступеням набережной и коснулась туфелькой поверхности воды, вода от ее прикосновения словно затвердела, зазмеившись сверкающей под солнцем дорожкой, куда-то вниз по течению. – Теперь мы пойдем дальше.

Ключевые слова: Город встреча призрак проводник авторская история

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