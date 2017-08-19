Дозор

Летяга Просмотров: 62 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 09:16 by

— Марсоход, сделай анализ почвы.— Бип! Земля, приступаю.Марсоход небрежно ткнул в рыжий грунт прибор и повернул "голову" к зеленым инопланетянам, сидящим на камушке.— Вот так всегда, слова доброго не скажут. Только: сделай то, сделай это. Как раб на галерах.— Как мы тебя понимаем, — инопланетяне сочувственно закивали, — наш Высший разум тоже: летите туда, завоюйте вон ту планету, поймайте еще кого-нибудь для опытов.— Все они такие, бип! Тоже мне, хозяева вселенной. Давайте еще по одной.Инопланетян упрашивать не пришлось. Из большой канистры нацедили черной жижи в маленькие стаканчики. Один дали Марсоходу.— Ну, за настоящих исследователей космоса!Зеленые гуманоиды выпили, а Марсоход влил жижу себе в бак.— Вот твои хозяева удивятся, когда нас на снимках увидят.— Да прям сейчас, — Марсоход икнул, — обойдутся. Не буду я вас фоткать, пусть думают тут никого нет. А то начнется: а сфоткай, а установи контакт, не смей пить с представителями других миров... Тьфу!— Слушай, а мы тоже о тебе докладывать не будем. Это вашу Землю завоевывать придется, людей нумеровать. Столько мороки! Напишем в отчете, что у этой звезды жизни нет.— Давай еще тяпнем, за понимание!Они выпили еще раз.— Ладно, пора нам лететь. Бывай!Зеленые гуманоиды пошатываясь погрузились в тарелку и улетели.— Бип! Марс вызывает Байконур!— Байконур слушает.— Бип! Докладывает капитан Марсоход. Угроза инопланетного вторжения ликвидирована. Продолжаю патрулировать.— Байконур Марсу. Благодарю за проделанную работу. Поздравляю с присвоением очередного звания майор.— Бип! Служу Земле!Марсоход довольно заурчал и на маленьком экранчике сменил четыре маленьких звездочки на одну большую. Подхватил канистру с остатками жижи и покатился дальше.Автор - Александр Котобус Горбов.

Ключевые слова: Марсоход Байконур инопланетяне рассказявка

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