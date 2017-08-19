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Дозор

— Марсоход, сделай анализ почвы.

— Бип! Земля, приступаю.

Марсоход небрежно ткнул в рыжий грунт прибор и повернул "голову" к зеленым инопланетянам, сидящим на камушке.

— Вот так всегда, слова доброго не скажут. Только: сделай то, сделай это. Как раб на галерах.

— Как мы тебя понимаем, — инопланетяне сочувственно закивали, — наш Высший разум тоже: летите туда, завоюйте вон ту планету, поймайте еще кого-нибудь для опытов.

— Все они такие, бип! Тоже мне, хозяева вселенной. Давайте еще по одной.

Инопланетян упрашивать не пришлось. Из большой канистры нацедили черной жижи в маленькие стаканчики. Один дали Марсоходу.

— Ну, за настоящих исследователей космоса!

Зеленые гуманоиды выпили, а Марсоход влил жижу себе в бак.

— Вот твои хозяева удивятся, когда нас на снимках увидят.

— Да прям сейчас, — Марсоход икнул, — обойдутся. Не буду я вас фоткать, пусть думают тут никого нет. А то начнется: а сфоткай, а установи контакт, не смей пить с представителями других миров... Тьфу!

— Слушай, а мы тоже о тебе докладывать не будем. Это вашу Землю завоевывать придется, людей нумеровать. Столько мороки! Напишем в отчете, что у этой звезды жизни нет.

— Давай еще тяпнем, за понимание!

Они выпили еще раз.

— Ладно, пора нам лететь. Бывай!

Зеленые гуманоиды пошатываясь погрузились в тарелку и улетели.

— Бип! Марс вызывает Байконур!

— Байконур слушает.

— Бип! Докладывает капитан Марсоход. Угроза инопланетного вторжения ликвидирована. Продолжаю патрулировать.

— Байконур Марсу. Благодарю за проделанную работу. Поздравляю с присвоением очередного звания майор.

— Бип! Служу Земле!

Марсоход довольно заурчал и на маленьком экранчике сменил четыре маленьких звездочки на одну большую. Подхватил канистру с остатками жижи и покатился дальше.


Автор - Александр Котобус Горбов.
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Сегодня, 09:16 by ЛетягаПросмотров: 62Комментарии: 1
+5

Ключевые слова: Марсоход Байконур инопланетяне рассказявка

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 16:19
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Комментариев: 12 200
Дожили, марсоходы на Земле.)) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
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