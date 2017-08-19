Дозор— Марсоход, сделай анализ почвы.
— Бип! Земля, приступаю.
Марсоход небрежно ткнул в рыжий грунт прибор и повернул "голову" к зеленым инопланетянам, сидящим на камушке.
— Вот так всегда, слова доброго не скажут. Только: сделай то, сделай это. Как раб на галерах.
— Как мы тебя понимаем, — инопланетяне сочувственно закивали, — наш Высший разум тоже: летите туда, завоюйте вон ту планету, поймайте еще кого-нибудь для опытов.
— Все они такие, бип! Тоже мне, хозяева вселенной. Давайте еще по одной.
Инопланетян упрашивать не пришлось. Из большой канистры нацедили черной жижи в маленькие стаканчики. Один дали Марсоходу.
— Ну, за настоящих исследователей космоса!
Зеленые гуманоиды выпили, а Марсоход влил жижу себе в бак.
— Вот твои хозяева удивятся, когда нас на снимках увидят.
— Да прям сейчас, — Марсоход икнул, — обойдутся. Не буду я вас фоткать, пусть думают тут никого нет. А то начнется: а сфоткай, а установи контакт, не смей пить с представителями других миров... Тьфу!
— Слушай, а мы тоже о тебе докладывать не будем. Это вашу Землю завоевывать придется, людей нумеровать. Столько мороки! Напишем в отчете, что у этой звезды жизни нет.
— Давай еще тяпнем, за понимание!
Они выпили еще раз.
— Ладно, пора нам лететь. Бывай!
Зеленые гуманоиды пошатываясь погрузились в тарелку и улетели.
— Бип! Марс вызывает Байконур!
— Байконур слушает.
— Бип! Докладывает капитан Марсоход. Угроза инопланетного вторжения ликвидирована. Продолжаю патрулировать.
— Байконур Марсу. Благодарю за проделанную работу. Поздравляю с присвоением очередного звания майор.
— Бип! Служу Земле!
Марсоход довольно заурчал и на маленьком экранчике сменил четыре маленьких звездочки на одну большую. Подхватил канистру с остатками жижи и покатился дальше.
Автор - Александр Котобус Горбов.
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Сегодня, 09:16 by ЛетягаПросмотров: 62Комментарии: 1
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