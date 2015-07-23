Лампочка

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:43

Причина: Стилистика автора сохранена.

Kili_M Просмотров: 115 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 10:43 by

В мире домофонов и интернета сохранились еще старые советские подъезды - немного потрепанные, с подвалами, часто пахнущие кошками и стариками. О таком подъезде и пойдет рассказ.В пятиэтажках лифты не устанавливали, поэтому соседи часто сталкивались на лестничных клетках. Кто покурить вышел, кто мусор вынести, кто просто домой пришел и ключом в скважине шуршит, соответственно, все друг друга в лицо немного знали.Маша тогда в 9 классе училась, взрослая деваха, но переходный возраст еще не закончился, часто с родителями ругалась, никуда ездить с ними не любила. Поэтому они сами и ездили, то на море, то к бабушке в другую часть страны, недельки на 3 хотя бы. Родители профессорами были и летом часто могли уезжать в долгосрочные отпуска.Девушка не испытывала дискомфорта, когда родители уезжали. Квартира светлая, уютная, своя, никогда ничем не пугала, в доме все знакомы, на двери подъездной - новенький домофон, никто чужой не зайдет. А летом можно и с друзьями погулять допоздна, и спать до обеда, особенно когда никто не распихивает, чтобы ты посуду помыла.В то лето родители уехали надолго - бабушка заболела, нужен был уход и понимание, насколько все серьезно. Маша же отказалась к бабушке ехать, хоть смутно и переживала, что может ее больше не увидеть. Перспектива скорой смерти родных часто вызывает помутнение, будто "это все не со мной, я к этому отношения не имею", особенно когда твоего непосредственного вклада и не ждет никто.Первый месяц лета прошел активно - новые знакомства, прогулки допоздна, пижамные вечеринки. В один из дождливых темных дней, когда все остались по домам, и не было желания выходить, даже чтобы пойти в гости, Маша села за компьютерную игрушку и не вылезала оттуда до позднего вечера. Когда желудок уже, судя по ощущениям, прилип к спине, пришлось встать с насиженного места и пойти готовить ужин.Девушка спокойно стояла на кухне, нарезая мясо для жарки, и смотрела на планшете сериал, когда в дверь постучали. Да настырно так, будто кому-то вот очень надо. За дверью кто-то разговаривал, не один человек, а несколько. Маша глянула в глазок и увидела соседей по площадке, молодого парня и мужчину средних лет. Они о чем-то слегка переругивались. Не желая впускать в дом двух мужчин, Маша спросила, что им нужно, так, из-за закрытой двери.- Маша, а родители дома? Позови папу, пожалуйста, - немного нервно отрапортовал молодой человек, Лёша.- Родители в гостях, скоро будут. - соврала Маша, хотя не опасалась соседей совсем.- А, ну ладно. Ты тогда скажи папе, пусть он ко мне зайдет завтра.На том и попрощались, мужчины ушли к себе в квартиры, а Маша вернулась к готовке.На следующий день Маша подумала-подумала, да и пошла сама к Лёше, чтобы сознаться, что дома только она, и чтобы он сильно не распространялся. Лёша оказался очень гостеприимным и разговорчивым, налил девушке чаю, дал конфет и сел напротив. Выслушав историю про родителей и бабушку, парень как-то погрустнел.- Ты, Маш, поздно бы домой не возвращалась. Опасно это, - хмуро высказал он свои опасения. - У нас в подъезде, это я отцу твоему хотел рассказать, начали лампочки воровать. Своим как-то это и не нужно, я думал проследить, но... - Лёша как будто задумался, стоит ли пересказывать свои мысли. - В общем, уверены, что кто-то чужой. И всегда поздно ночью ходит. Так что сиди дома или лучше, пока родители не приедут, поживи у подружки.Маша не сильно рассмеялась. От предложения пожить у подружки вообще несло какой-то чушью. Если кто-то ходит и лампочки воруют, это что же, сразу маньяка объявлять на весь подъезд? Но парень был больно серьезен, поэтому она быстро унялась.- Я поздно не хожу, максимум до часу. И никогда никого в подъезде не видела, а лампочки как горели, так и горят, - выдавила из себя девушка.- Так я меняю их постоянно. Не нравится мне, когда в подъезде темно, сразу как-то неуютно. А работа ночная, сама знаешь, не буду же я сидеть еще полсмены ждать, когда на улице светлее станет.Эта озабоченность светом в подъезде Маше показалась странной. Вот надумывает, сам темноты боится, поэтому вор лампочек до такого нервяка парня и довел. А ей бояться нечего, она никогда с темным подъездом не сталкивалась. Попрощалась с Лёшей и пошла с подружками гулять.Через пару дней этот разговор совсем забылся, время было веселое, друзья интересные, подъезд все так же оставался светлым. Тем вечером Маша даже не так поздно возвращалась домой, часов 11 было, только-только летнее солнце совсем за горизонт ушло. Думая о новом мальчике из компании, Маша открыла дверь в подъезд, поднялась на своя пятый этаж и повернула ключи в замочной скважине.Вдруг что-то в подъезде стало не так, раздался странный звук легкого шебуршания металла, а потом опять тишина. Повернув голову, Маша поняла, что это вырубился свет на нижней клетке 4 этажа. Ага, попался, воришка! В приподнятом настроении, девушка совсем не думала, что ей с ее 53 килограммами стоило бы просто проигнорировать этот случай. Очень уж ей захотелось узнать тайну и посмеяться над Лёшкой, предоставив совсем не страшную фотку какого-нибудь соседского ребенка или бабки с 1 этажа. Да зачем фотку? Видео, вот что круче!Маша включила камеру на телефоне и вприпрыжку начала спускаться. На клетке 4 этажа было темнее, чем она думала, хотя лампочки на 3 и 5 точно были целыми. Но никто не стоял на лестнице, а цоколь остался пустовать. Вдруг точно так же погасла лампочка на 3 этаже. Был только легкий звук металла, как будто ее выкрутили очень быстрым движением.Следом погас и 2 этаж... и 1. Свет остался только на 5 этаже, и вот тогда Маша встревожилась. Кто бы это ни был, он шел сверху вниз, возможно, от неё, и никак не мог погасить лампочку на пятом этаже. Но стало внезапно очень страшно, неуютно и темно, так что девушка очень быстро, перепрыгивая через 2 ступеньки, добралась до своей квартиры и заперла изнутри дверь на все возможные замки. Она не смотрела в глазок, но стояла немного поодаль, наблюдая, горит ли свет. Маленькая точка в глазке указывала на то, что горит, а потом - чик - и темнота.Маша решила отвлечься. Вор в подъезде, но она-то дома, ей здесь ничего не угрожает. Самый лучший способ спасения от стресса - еда. Девушка пошла взять себе чего-нибудь легкого перекусить, да так и просидела около часа на кухне, отвлекаясь едой, лентой соцсетей и чатами.В дверь поскреблись. Вполне отчетливо, но всего раза два. Маша прислушалась, начиная нервничать и бояться. Она медленно встала, и тихо, на носочках, подобралась ближе к двери. Девушка не стала смотреть в глазок или слишком приближаться, но обычно с такого расстояния было приглушенно слышно, что происходит в подъезде. Защелкал замок в чужой квартире, и приоткрылась дверь.- Брысь! - скомандовал сосед куда-то в подъезд. - Кому говорю, пшел отсюда! - Судя по всему, тапок покатился по лестнице.Дальше стало странно тихо, Маша не слышала, чтобы дверь в квартиру соседа закрывалась, но мало ли - может, он очень аккуратный. Девушка все-таки собралась с силами и решила посмотреть в глазок. Только она начала приближаться к двери, как услышала:- Машенька, не выглядывай, - шепот сзади.Но страшно не стало, наоборот, очень спокойно и тепло. Голос-то был родной, бабушкин. Девушка обернулась, почему-то абсолютно уверенная, что сзади стоит любимая баба Надя, но было пусто. Зато страх ушел, спать захотелось, про глазок вообще забылось.Наутро проснулась от звонка в дверь, из полиции, в глазок уперлось удостоверение. Маша спокойно открыла дверь и сообщила, что родители у бабушки в деревне, но она может им позвонить.- Видели вчера что-нибудь странное? Около полуночи или, может быть, позже? - мужчина не стал входить.- Воришка у нас вчера все лампочки из цоколей повыкручивал. Я успела зайти домой, когда последняя потухла.- А соседа не слышали?- Нет, я спать пошла, - соврала Маша. Сердце так и колотилось в груди. - А что случилось?- Сосед ваш пропал. Другой сосед нам позвонил, увидев открытую дверь и... - полицейский помялся. - Кровь в подъезде.Маша не на шутку перепугалась, а как в подъезде стало посвободнее, схватила папину бутылку коньяка и позвонила в дверь Лёше. Он не сразу открыл, и даже не хотел ее впускать, видно было, что устал. Налил им чай, не отказался от капли коньяка в него же, а Маша пить не стала.- Как думаешь, что с соседом случилось? Может, грабители? - Маша обеспокоенно воззрилась на парня, а тот только нервно посматривал на дверь.- Ничего такого, не стоит тебе беспокоиться, - Лёша сделал глоток из чашки и посмотрел на девушку безумным взглядом. - Ты только дома сиди, пока родители не приедут. Дверь никому не открывай.Но Маша сдаваться не собиралась, слово за слово, она хотела вытащить всю информацию из Лёши, чтобы спать спокойно до возвращения родителей. Убеждала его, что она уже взрослая и может за себя постоять, и тут парень уже не выдержал, явно занервничав.- НЕ ВЫХОДИ из квартиры! С этим тебе не справиться, оно от соседа и мокрого места не оставило, - явно проболтавшись, Лёша решил, что терять уже нечего. - Оно приходит каждую ночь, но видно его только в темноте. Почему-то оно хочет, чтобы мы его видели, поэтому выкручивает лампочки. В тот день, когда мы к тебе заходили, я его видел. И сосед мельком видел, кажется. Услышал шум на лестнице, хотел поймать вора, смотрю в глазок - нет никого. Тут лампочка сама собой выкручивается, и он стоит - длинный, черный, макушкой до потолка достает, а ноги... если это ноги, шириной с твое запястье. И поворачивается ме-е-е-едленно в мою сторону. Я успел только один глаз увидеть, но их там сотни, на его теле, сзади черный, а спереди весь в глазах. Я убежал в другую часть квартиры, пока сосед не пришел и не вкрутил лампочку. Не знаю почему, но мне кажется, что тварь за мной приходила, поэтому соседа не тронула. Но он ее краем глаза заметил, говорит, на кота похоже, маленькое. Видимо, ужалось оно, или действительно тогда кота встретил, да только откуда у нас тут... В общем, ты поняла. К отцу твоему хотели прийти, чтобы коллективное заявление накатать на вора. Сосед настаивал. Не стану же я ему рассказывать то, что тебе сейчас, не поверят.- А вчера, что было в итоге? Ты видел?- Я видел, как ты зашла в квартиру. Мне было страшно выйти, оно ведь за мной приходило. Свет выключился, и все как тогда, только смотрело оно в твою сторону, к глазку прильнуло, дверь скребло, у тебя на двери и сейчас есть царапины. А потом сосед дверь свою открыл и тапок в него бросил, куда-то под ноги, как будто видел что-то небольшое. И оно прямо к соседу в квартиру прыгнуло, ни криков, ни шума, ничего, только дверь открытой осталась. Я думал, что оно выйдет и опять за мной пойдет, поэтому спрятался и сидел так до утра. Как солнце встало, пошел смотреть, что с соседом. Жалко мне его, хороший мужик. Выхожу, а по лестнице вниз ведут кровавые капли, зашел в квартиру - там погром, и кровь повсюду. Ни костей, ни кожи, ни кишок, но крови столько, будто слона резали.Маша скукожилась, представив эту картину.- А менты не поверили, - прошипел Лёша. - Говорят, что там все так разбросано, невозможно, чтобы я ничего не слышал. Но давить не стали, все-таки это я их вызвал. Чувствую, это еще не всё.Девушка в итоге завернула разговор и, оставив бутылку коньяка Лёше, ушла домой. Родители звонили несколько раз на домашний телефон, 5 раз на мобильный, и Маша сразу же взялась перезванивать.Оказалось, что этой ночью умерла баба Надя, и родители очень попросили приехать попрощаться. Испытывая страх перед этим подъездом, Маша сразу же согласилась, собрала вещи и уехала в деревню.Вернулась семья только через 3 недели, вынуждены были тесно пообщаться с полицейскими, так как Лёша, сосед, пропал при таких же загадочных обстоятельствах, как и первый. Ни того, ни другого не нашли. Капли крови вели куда-то на второй этаж и дальше просто исчезали.Больше ничего подобного в подъезде не происходило, а когда поехали на похороны к Леше, увидели его маму, которая ходила совершенно обезумевшая и говорила шепотом "Это она его погубила". Кто - она, за что, и каким образом, не смогла узнать даже полиция, настолько мать его была невменяемой от горя.Маша выросла и переехала в другую страну, вышла замуж, завела собаку и совершенно забыла о том случае. Только внезапно потухавшие в подъезде лампочки наводили шороху в ее воспоминаниях и нервах.

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