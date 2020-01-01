Мой лучший друг

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:12

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Последний Октябрёнок Просмотров: 93 Комментарии: 0 +3 Вчера, 14:49 by

"Мой лучший друг"У меня есть лучший друг,Миша.Мы знакомы с ним ещё с первого класса,с первого звонка...По комплекции своей среднего роста,худощав,чёрные стриженные волосы,большие карие глаза.Ещё с первых дней дружбы он отличался своей скромностью,чуткостью.Несмотря на это,мой друг обладал превосходным чувством юмора и часто любил острить на уроках.Ну а я,по своей натуре,не контролирую эмоций,из-за чего на нас сразу же после моего гоготания начинают пялиться одноклассники с непониманием.Кстати,моего друга ещё ни разу не спрашивали на уроках,может быть, потому что он слишком скромный и его присутствия просто не замечают..Я не люблю своих одноклассников.Они постоянно смотрят косо на меня.При малейшей попытки начать с ними общаться,меня просто начинают игнорировать и проходят мимо.Если бы не Миша,я был бы гнусным изгоем в классе.Мы кстати с ним похожи,у него тоже нет других друзей.Он постоянно успокаивает меня утверждая,что эти ребята просто придурки, которые в упор не видят меня как личность.Я с ним полностью согласен.Однажды,мои родители увезли меня из дома, предварительно не сообщив куда мы едем.Мне было очень грустно,ведь друга они не прихватили.И вот мы подъехали к небольшому двухэтажному белому зданию.Поднявшись на второй этаж, родители сказали мне порисовать,а сами зашли в какой-то кабинет.Когда я устал от рутинного черкания грифелем по листку бумаги, любопытство взяло надо мной верх,и я подошёл к двери послушать, о чём болтали родители с врачом.Поначалу, доктор что-то невнятно бормотал,но дальше он сказал такое,что оставило осадок на всю мою жизнь:"У вашего сына... шизофрения".

Ключевые слова: Друг доктор шизофрения авторская история

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