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Страшилки

Незнакомец

Жила девочка, она любила вызывать духов. Её родители часто уезжали из-за работы. Лиза проводила своих родителей и отправилась вызывать духа. Для ритуала нужен был лист, карандаш, кровь, свечи. На листе девочка написала "Незнакомец". Она не знала имени духа, поэтому так и назвала. Потом расставила свечи в виде треугольника и зажгла их. После взяла нож и кольнула в палец. Взяв кровь, капнула на лист, приговаривая: "Дух, приди." И так три раза. Вдруг что-то разбилось. Это была тарелка. Девочка с ужасом крикнула, закрыла дверь в комнату и села в угол. "Дзынь-дзынь," - кто-то звонил в дверь. Лиза как будто под гипнозом пошла открывать дверь; открыв, она увидела человека. У незнакомца было лицо, только без органов, как будто чистый лист бумаги, короче, как у слендермена. Одет был в галстук и рубашку, на которой было написано "You dead". Лиза с криком закрыла дверь и побежала в комнату, отзывая. В двери стучали, чуть не выломали дверь. Но девочка, успев отозвать, с облегчением вздохнула. Вдруг её кто-то тронул, она повернулась и увидела его. Она убежала, закрыв дверь, взяла нож и спряталась в шкафу. Когда дух выломил дверь, он стал говорить голосом мамы Лизы, он говорил: "Доченька, ты где?" Девочка хотела выйти, но, увидев через щель, что мамы нет, она осталась на прежнем месте. В итоге девочка, не выдержав, вышла из шкафа. Она тыкнула ножом в спину духа, он почувствовал боль, потому что подчинялся законам природы. И тут началось противостояние между духом и человеком. Девочка защищалась как могла. В итоге, победив монстра, она улыбнулась. Она его резала ножом как могла, как псих или безумный маньяк. Всё таки победив его, она принялась пить чай.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:07
Причина: Добавила теги. Добавила раздел.
Сегодня, 06:23 by Владимир ЛожкаревПросмотров: 17Комментарии: 2
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Ключевые слова: Девочка вызов духов комната кровь дверь шкаф

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Комментарии

#1 написал: Arhip
Сегодня, 06:41
0
Онлайн
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Репутация: (68|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 215
Всё таки победив его, она принялась пить чай.
Жесть. Я лежу.
Зарегистрирован: 29.08.2017
#2 написал: 3klim3
Сегодня, 06:49
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 19
эээээээээээээээээээээээээээээээээ
ЧО?
это же просто.............
эээээээээээээээээээээээээээээээээ
Автору сколько лет?
Или эта история специально для Дурдома?
You Dead? Серьёзно? Почему не 666?
В описании писали про стук в окно...
А ещё маленькая девочка убила "очень опасного духа"
минус короче
Зарегистрирован: 19.09.2014
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