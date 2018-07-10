Бабушкины сказки
Не секрет - многие дети не любят умываться и чистить зубы. А уж мне в детстве, ну, на мой взгляд, конечно, так и вовсе не повезло. Лето я, как правило, проводила у бабушки, а там крана с горячей водой, да что с горячей, с холодной и то не было. Воду приходилось привозить с колонки. Ох, и вкусная она была, а холодная какая, если сразу пить, изнутри холод пробирал.
Вот этой самой водой перед сном приходилось нам умываться, а потом ещё и ноги мыть. Уж очень мы любили босиком бегать. Да и без этого мы вечно были чумазые словно поросята. Немало хлопот было у бабушки с её любимыми внуками. Пятеро нас, а она одна. Видя такую нашу нелюбовь к водным процедурам, бабушка однажды рассказала нам одну поучительную сказку.
«Не только у людей дети на свет появляются. Иногда так бывает, и у нечисти всякой: водяных, леших да кикимор болотных дети рождаются. Только редко это бывает. Живут они раз в десять больше нашего. До тысячи лет, а то и дольше. Так вот, появится ребёночек у кикиморы. Только ведь не будет она дитятко своё с пелёнок воспитывать, а подкинет в семью людскую, где младенчик недавно появился.
А чтоб люди не догадались, да от ребеночка чужого не избавились, она его в человека обернёт. А людям тем, в чью семью дитя своё подбрасывает, она все мысли попортит да поисправит, и будут они думать, что он их родной ребёнок. Всё потому происходит, что в человеческом обличье, сынок али дочка кикиморы, быстрей подрастёт. За год в нашем облике, десять лет их жизни проходит. А за десять, так и все сто. Не хочется им видно сто лет с дитяти водиться. Вот и подбрасывают по семьям людским.
А наступает ночь, да уснут все, станет наведываться кикимора, за дитятком своим приглядывать. Ребёночка своего она почему узнаёт. Это уж потом он на кикимору похож будет, когда она его к себе заберёт, а пока он как людской малыш выглядит. Только чумазый очень. Независимо от того умывается он или нет, во сне все ровно чумазым да лохматым становится. Вот по этой примете мать его и узнаёт.
Пройдёт время подрастёт малыш, окрепнет, вот тогда и заберёт его кикимора в царство своё. А там уж он обличье истинное вернёт. И снова станет похож на своих сородичей.
А люди, что воспитывали до той поры чужое дитя, забывают о его существовании, словно и не было такого в их жизни. Но иногда так бывает, не только детки кикиморы, но и обычные ребятишки: девчонки да мальчишки с мылом не дружат, мордашки свои не моют и спать ложатся чумазыми. И тогда перепутать может кикимора-то, да и чужого вместо своего прихватить. Людские дети и среди кикимор людьми остаются. Только домой они уже не вернутся, так и останутся жить среди нечисти лесной да болотной. А за своим кикимора всё ровно вернётся да заберёт. Горько будет папе с мамой. Слёзы будут проливать. Да уж беды не поправишь. Про подкинутых деток они быстро забудут. А вот о своих, родных и кикимора заставить забыть не сможет. Так что, если кто не хочет в лапы к кикиморе попасть, не должен спать косматым да неумытым ложиться».
Знала бабушка, чем зацепить. Да как любовь к чистоте и порядку привить. Стали мы по вечерам тщательно умываться. И не просто водой, а с мылом, да на два раза. А я с сестрами ещё и косы перед сном переплетала. Ну так, на всякий случай. Чтоб кикимора нас со своим ребёнком не перепутала и от бабушки не забрала. Мало ли.
С тех пор прошло уже много лет. Мы выросли. Повзрослели. Кто женился, кто уж и развестись успел. Бабушка наша постарела, в город перебралась. Тяжело ей стало воду возить да огородом заниматься. Домик, где мы провели детство, однако продавать не стали. Наезжаем туда иногда, отдохнуть да поностальгировать.
Ту бабушкину сказку я бы так и не вспомнила. Если бы не одна странность.
По бокам от бабушкиного дома ещё в четырёх жили дети.
По левую сторону Лена с Женькой. По правую, в одном Полина жила, в другом братья: Сашка с Мишкой. Мы, будучи детьми, с ними со всеми дружили. В футбол играли. Либо городские против деревенских. Либо, что было чаще, мальчики против девочек. Ленка, Полинка, да я с сёстрами, а против нас наши братья, Женька да Сашка с Мишкой. Конечно, в других домах тоже дети были. Только вот те дома далеко от нас располагались. Потому мы с ними и не общались.
И вот понадобилось бабушке в деревню съездить, а мне выпало её сопровождать. Приехали, пока то да се, вечер наступил. Решили переночевать, а утром уж домой ехать. Сидим, чай пьём. Разговариваем. И как-то само собой зашла речь о детстве да, о соседях. Ну и давай я перечислять: Ленка, Женька, Полинка, Мишка да Сашка. А бабушка мне и говорит, что не знает Сашку. И не просто не знает. Не было говорит у Мишки брата, один он в семье рос.
Всех помнит. Лена с Женькой в город переехали. Поля замуж вышла да заграницу умотала. Мишка, как родители померли, на север уехал на заработки, там и остался. Не было у него брата Сашки и всё. Может, говорит какой-то ещё мальчик с дальней улицы.
Но я то помню. Был Сашка. Весёлый мальчишка. Полная копия Мишки. Если не считать того, что Мишка, как и родители, был темненький, а у Сашки были светлые волосы. Вечно они неразлучны были. Куда один, туда и другой.
Вернувшись в город, я обзвонила братьев с сёстрами. Кто-то отмахнулся. Кто-то согласился с бабушкой. Результат один, все твердили - я что-то путаю, был, возможно, какой-то мальчик. В итоге, тех, кто помнит Сашку, я не нашла.
Я даже страничку Мишкину нашла в интернете. Просмотрела. Есть, конечно, у него братья, но только двоюродные. Сашки нет. Написала, ответил. Пообщались, детство вспомнили.
- Помнишь всех по именам, - спрашиваю. Ну и он давай перечислять: меня, братьев моих, сестер, Женьку, Ленку, Полинку.
- А ещё кто? Вас же пятеро вроде было?
- Точно. Не помню. Был вроде кто-то. Надо же забыл. Старею наверно.
На том и завершили разговор. Не рискнула я спросить его напрямую. Не знаю почему. Хотя нет - знаю. И так уже братья да сёстры на меня косятся. Не очень хочется, чтобы и он в моём рассудке усомнился. Странно всё как-то. Нет сомнений - какой-то мальчик был. Но вот вспомнить его ни у кого не получается. Почему? Вот это вопрос, ответа на который я не знаю.
Но всё же был Сашка. Был. Я в этом уверена. Его просто не могло не быть. Как бы мы иначе тогда в футбол играли. Пятеро на четверых ведь не по правилам.
Автор - Ася Кулик.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:09
Сегодня, 00:09 by Сделано_в_СССРПросмотров: 123Комментарии: 2
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