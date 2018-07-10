Бабушкины сказки

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:09

Сделано_в_СССР Просмотров: 123 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 00:09 by

Не секрет - многие дети не любят умываться и чистить зубы. А уж мне в детстве, ну, на мой взгляд, конечно, так и вовсе не повезло. Лето я, как правило, проводила у бабушки, а там крана с горячей водой, да что с горячей, с холодной и то не было. Воду приходилось привозить с колонки. Ох, и вкусная она была, а холодная какая, если сразу пить, изнутри холод пробирал.Вот этой самой водой перед сном приходилось нам умываться, а потом ещё и ноги мыть. Уж очень мы любили босиком бегать. Да и без этого мы вечно были чумазые словно поросята. Немало хлопот было у бабушки с её любимыми внуками. Пятеро нас, а она одна. Видя такую нашу нелюбовь к водным процедурам, бабушка однажды рассказала нам одну поучительную сказку.Знала бабушка, чем зацепить. Да как любовь к чистоте и порядку привить. Стали мы по вечерам тщательно умываться. И не просто водой, а с мылом, да на два раза. А я с сестрами ещё и косы перед сном переплетала. Ну так, на всякий случай. Чтоб кикимора нас со своим ребёнком не перепутала и от бабушки не забрала. Мало ли.С тех пор прошло уже много лет. Мы выросли. Повзрослели. Кто женился, кто уж и развестись успел. Бабушка наша постарела, в город перебралась. Тяжело ей стало воду возить да огородом заниматься. Домик, где мы провели детство, однако продавать не стали. Наезжаем туда иногда, отдохнуть да поностальгировать.Ту бабушкину сказку я бы так и не вспомнила. Если бы не одна странность.По бокам от бабушкиного дома ещё в четырёх жили дети.По левую сторону Лена с Женькой. По правую, в одном Полина жила, в другом братья: Сашка с Мишкой. Мы, будучи детьми, с ними со всеми дружили. В футбол играли. Либо городские против деревенских. Либо, что было чаще, мальчики против девочек. Ленка, Полинка, да я с сёстрами, а против нас наши братья, Женька да Сашка с Мишкой. Конечно, в других домах тоже дети были. Только вот те дома далеко от нас располагались. Потому мы с ними и не общались.И вот понадобилось бабушке в деревню съездить, а мне выпало её сопровождать. Приехали, пока то да се, вечер наступил. Решили переночевать, а утром уж домой ехать. Сидим, чай пьём. Разговариваем. И как-то само собой зашла речь о детстве да, о соседях. Ну и давай я перечислять: Ленка, Женька, Полинка, Мишка да Сашка. А бабушка мне и говорит, что не знает Сашку. И не просто не знает. Не было говорит у Мишки брата, один он в семье рос.Всех помнит. Лена с Женькой в город переехали. Поля замуж вышла да заграницу умотала. Мишка, как родители померли, на север уехал на заработки, там и остался. Не было у него брата Сашки и всё. Может, говорит какой-то ещё мальчик с дальней улицы.Но я то помню. Был Сашка. Весёлый мальчишка. Полная копия Мишки. Если не считать того, что Мишка, как и родители, был темненький, а у Сашки были светлые волосы. Вечно они неразлучны были. Куда один, туда и другой.Вернувшись в город, я обзвонила братьев с сёстрами. Кто-то отмахнулся. Кто-то согласился с бабушкой. Результат один, все твердили - я что-то путаю, был, возможно, какой-то мальчик. В итоге, тех, кто помнит Сашку, я не нашла.Я даже страничку Мишкину нашла в интернете. Просмотрела. Есть, конечно, у него братья, но только двоюродные. Сашки нет. Написала, ответил. Пообщались, детство вспомнили.- Помнишь всех по именам, - спрашиваю. Ну и он давай перечислять: меня, братьев моих, сестер, Женьку, Ленку, Полинку.- А ещё кто? Вас же пятеро вроде было?- Точно. Не помню. Был вроде кто-то. Надо же забыл. Старею наверно.На том и завершили разговор. Не рискнула я спросить его напрямую. Не знаю почему. Хотя нет - знаю. И так уже братья да сёстры на меня косятся. Не очень хочется, чтобы и он в моём рассудке усомнился. Странно всё как-то. Нет сомнений - какой-то мальчик был. Но вот вспомнить его ни у кого не получается. Почему? Вот это вопрос, ответа на который я не знаю.Но всё же был Сашка. Был. Я в этом уверена. Его просто не могло не быть. Как бы мы иначе тогда в футбол играли. Пятеро на четверых ведь не по правилам.Автор - Ася Кулик.

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