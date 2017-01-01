А ну, прыгай!

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:20

Причина: Стилистика автора сохранена.

Восьмая тень Просмотров: 18 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:20 by

В детстве Надя обычно проводила лето у бабушки с дедушкой в Нижнем Новгороде ( в те времена – город Горький). Особенно девочке нравилось ходить на Волгу купаться.В то лето все было как обычно, и около пяти вечера в один из дней пятилетняя Надя в сопровождении бабушки отправилась на городской пляж. Плавать она не умела, зато задорно плескалась на мелководье.Случилось так, что бабушка на секунду отвернулась, а под ноги девочке, как назло, попала часть дна с илом и глиной, ножки заскользили, и Надя скрылась под водой. Находясь спиной к дну и лицом к небу, она никак не могла снова встать на ноги, сквозь толщу воды смотрела на небо и беспомощно водила ручками.Вдруг Наде показалось, что солнце стало ярче светить, и вот она уже не под водой, а на зеленой цветущей поляне. Стрекочут кузнечики, ветер доносит запахи леса, к Наде подходит старец в длинном белом одеянии, с посохом в руках, седовласый и с длинной бородой. Ну точь-в-точь Дед Мороз, только без шубы.Старец начинает выспрашивать у девочки об ее жизни, о родителях, бабушке и дедушке, про садик. По ее словам, было ощущение, что говорили они очень долго, хотя она не очень хорошо запомнила о чем.Внезапно старик нахмурил брови, стукнул сердито посохом и крикнул сурово :- А ну, прыгай. Прыгай как можно выше! Сейчас же!Надя удивилась такой перемене настроения собеседника, но послушно подпрыгнула вверх изо всех сил.Очнулась Надя на берегу в объятьях рыдающей бабушки. Когда стало понятно, что девочка скрылась под водой, бабушка заголосила, сама бросилась в воду искать внучку, окружающие также стали помогать. Когда надежды найти Надю живой почти не осталось, внезапно голова девочки показалась над водой, будто она выпрыгнула. Этой секунды хватило, чтоб участвовавший в поисках мужчина заметил ее и вытащил на берег.По словам мамы моей одноклассницы, Надежды Викторовны, в тот момент она не чувствовала ни страха, ни паники. Досадно было только, что никак ножки не хотели устойчиво вставать на глину….О том, что это была за встреча такая, кто был тот загадочный старик и почему он ее «вернул» - она старается не думать.

Ключевые слова: Пляж Волга утонуть старик авторская история

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