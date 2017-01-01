А ну, прыгай!В детстве Надя обычно проводила лето у бабушки с дедушкой в Нижнем Новгороде ( в те времена – город Горький). Особенно девочке нравилось ходить на Волгу купаться.
В то лето все было как обычно, и около пяти вечера в один из дней пятилетняя Надя в сопровождении бабушки отправилась на городской пляж. Плавать она не умела, зато задорно плескалась на мелководье.
Случилось так, что бабушка на секунду отвернулась, а под ноги девочке, как назло, попала часть дна с илом и глиной, ножки заскользили, и Надя скрылась под водой. Находясь спиной к дну и лицом к небу, она никак не могла снова встать на ноги, сквозь толщу воды смотрела на небо и беспомощно водила ручками.
Вдруг Наде показалось, что солнце стало ярче светить, и вот она уже не под водой, а на зеленой цветущей поляне. Стрекочут кузнечики, ветер доносит запахи леса, к Наде подходит старец в длинном белом одеянии, с посохом в руках, седовласый и с длинной бородой. Ну точь-в-точь Дед Мороз, только без шубы.
Старец начинает выспрашивать у девочки об ее жизни, о родителях, бабушке и дедушке, про садик. По ее словам, было ощущение, что говорили они очень долго, хотя она не очень хорошо запомнила о чем.
Внезапно старик нахмурил брови, стукнул сердито посохом и крикнул сурово :
- А ну, прыгай. Прыгай как можно выше! Сейчас же!
Надя удивилась такой перемене настроения собеседника, но послушно подпрыгнула вверх изо всех сил.
Очнулась Надя на берегу в объятьях рыдающей бабушки. Когда стало понятно, что девочка скрылась под водой, бабушка заголосила, сама бросилась в воду искать внучку, окружающие также стали помогать. Когда надежды найти Надю живой почти не осталось, внезапно голова девочки показалась над водой, будто она выпрыгнула. Этой секунды хватило, чтоб участвовавший в поисках мужчина заметил ее и вытащил на берег.
По словам мамы моей одноклассницы, Надежды Викторовны, в тот момент она не чувствовала ни страха, ни паники. Досадно было только, что никак ножки не хотели устойчиво вставать на глину….
О том, что это была за встреча такая, кто был тот загадочный старик и почему он ее «вернул» - она старается не думать.
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:20
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 07:20 by Восьмая теньПросмотров: 18Комментарии: 0
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