Мара

Юлия Скоркина Просмотров: 27 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 13:04 by

Мерный скрежет лопаты, входящей в землю. Неспешная работа потихоньку шла на дачном участке Сергея. Ему предстояло вырыть несколько ям для бетонирования столбов к новому забору. Спешить было некуда. Отпуск только начинался, и он, уже заранее договорившись с соседом по даче, спокойным и добрым Ромкой, предвкушал вечерние посиделки на веранде с запотевшей бутылочкой.Пил Сергей редко, но сейчас, на даче, отдыхая и душой и телом, ему хотелось расслабиться и наконец-то забыть на время и о работе, и о проблемах, и вообще обо всём! Хотелось мира и спокойствия.«Тыньк», — вдруг прозвучало из земли.Лопата стукнулась о какую-то железяку. Сергей нагнулся, чтобы посмотреть на предмет, и увидел небольшую, со спичечный коробок, коробочку. Взяв в руки, он вертел её и так и сяк, но принцип открывания так и не понял. А то, что внутри что-то было, он знал наверняка: когда Сергей тряс её, в коробочке позвякивало.— Да и фиг с ней, — сказал он сам себе. — Провозишься полдня, а дела так и не успеешь доделать. Потом как-нибудь займусь, — с этими словами молодой человек отбросил коробочку на лавку, стоящую впритык к дому, и продолжил работать.Время клонилось к вечеру. Спала денная жара. Сполоснувшись под душем, Сергей начал потихоньку готовиться к приходу соседа и собирать на стол нехитрое угощение. Роман пришёл вовремя.Крепкий, словно молодой бычок, Рома был неплохим парнем. Если Сергей приезжал в деревню как на дачу, то Роман жил здесь с матерью с самого рождения.Беседа молодых людей текла неспешно, даже как-то лениво. Обо всём и ни о чём одновременно. Вдруг Сергей вспомнил о своей сегодняшней находке.— Тащи, глянем, — коротко сказал Роман.Через минуту на столе лежала небольшая заржавелая коробочка. Окончательно очистив её от налипшей земли и хлопьев ржавчины, ребятам стало понятно, что это шкатулка, хоть и малюсенькая совсем. Еле заметный орнамент шёл по всему периметру коробочки.Покрутив её в руках, Роман тоже пришёл к выводу, что механизм открытия ему не известен.— Ну если так хочешь, можно попробовать её разбить, — предложил парень. — Молотком дать разок и всё.— Нет, тогда ты можешь разбить и то, что находится в ней. А вдруг там драгоценный камень? — улыбнувшись, предположил Сергей.— Драгоценный медный пятак там, — тоже улыбнувшись, ответил ему Роман. — Ну не хочешь - как хочешь. Могу забрать с собой, а утром в гараже своём поколдую.На том и убрали коробку с глаз долой, продолжая замечательный тихий вечер.Уходя, Роман сунул шкатулку в карман, а придя домой, бросил её на верстак в гараже и пошёл спать.На следующий день, закончив с положенной работой, Роман решил пойти заняться шкатулкой.Его гараж был чисто мужской территорией: баночки с гвоздями, струбцины и всякая ремонтная приблуда лежали в рабочем беспорядке. Внутреннее убранство гаража Рома полностью подстроил под свои прихоти, уместив в нём, помимо рабочей зоны, зону для отдыха, где поставил диван, небольшой столик и телевизор, который работал больше для фона.И так, и этак крутил Рома железную коробочку. В ход шло всё, чем можно было подцепить крышку шкатулки. Пытаясь открыть её, при этом не разломав всю конструкцию, Роман даже взмок. Крышка стояла на месте.Молодой человек решил передохнуть и, оставив шкатулку на верстаке, отошёл к столику.«Щёлк», — вдруг послышалось за спиной.Молодой человек обернулся. На верстаке стояла шкатулка. Её верхняя часть была поднята.— Вот это да, — сказал парень, направляясь к ней.Внутри коробки лежала подвеска на цепочке. Ювелирную ценность она вряд ли представляла. Потемневшее медное плетение, на котором висел такой же потемневший медальон.Роман взял подвеску в руку. С медальона на него смотрела красивая женщина среднего возраста с длинными чёрными волосами. Её глаза на фоне белой фарфоровой кожи лица были чернее смоли. Рома смотрел на медальон и не мог оторвать глаз. Было ощущение, что женщина, смотревшая на него с той стороны, завораживает, утягивает своим взглядом в самые глубины порока, и не было сил противостоять этому взору.Сколько времени Роман простоял, тупо таращась на фото женщины, он не знал. Из морока его вывел голос Сергея.— Ром! Ну? Ты открыл её? — спросил Сергей, стоя в дверях гаража.Быстро сунув медальон в карман, Роман ответил:— Открыл. Как я и говорил, не стать тебе богатым, Серёга! Вот, смотри, мелочь какая-то, — Роман протянул Сергею руку, на ладони которой лежали пара медных копеек, которые он на днях вырыл из земли, перекапывая грядку под клубнику. Сейчас они пришлись очень кстати!— Да уж, клад, — отозвался Сергей. — Ну, да и Бог с ним, — махнул рукой он, улыбнувшись. — И это, там тебя матушка потеряла твоя. Говорит, мол, ушёл три часа назад и пропал.— Как три? — отозвался Роман. — Максимум час тут сижу, пока со шкатулкой колупался.— Ну не знаю. Сказала, что пропал, — повторил Сергей и отправился восвояси.К вечеру того же дня Роману не терпелось получше рассмотреть медальон. Странное чувство обуревало его, когда он шёл в гараж. Парень волновался, и в животе порхали бабочки.«Как на свидание иду», — подумал он, усмехнувшись.Войдя вовнутрь помещения, Рома затворил за собой дверь. Усевшись на диван поудобнее, он осторожно, будто это была драгоценность, вынул из шкатулки цепочку с медальоном.«Надо же, — думал он, — какая красивая, какая белая кожа. Наверное, необычайно гладкая, а глаза… В них можно утонуть от страсти, от любви».— Кто же мог закопать такую красоту?! Ею нужно любоваться, а не прятать, — бубнил он себе под нос, неотрывно смотря на фото.Парень не мог наглядеться, словно изголодавшийся человек, не мог насытиться красотой и смотрел, смотрел, смотрел, пока вокруг, будто пар над раскалённым асфальтом, не завибрировал воздух.Всё было, как во сне: перед глазами стояла она. Высокая, худая, с белой мраморной кожей и огромными чёрными глазами. Приближая своё лицо к нему, она обвила его шею руками и прильнула ко рту Романа горячим, долгим поцелуем…— Рома! Ромка, паршивец, ты здесь?! — стучала в дверь гаража мать Романа. — А ну-ка, подь сюда и открой мне дверь! Мать извелась, а ему и дела нет, всю ночь дома не был! Открывай, говорю! — ругалась мать.Рома, открыв глаза, с первого раза не понял, где он. Чуть очухавшись, сообразил, что лежит на диване в своём гараже, а в дверь долбится мать.— Да тут я, ма! — отозвался он взволнованной старушке. — Вчера как пришёл, так и уснул, — ответил он, открывая гаражную дверь.— Разве так можно, сынок? Волнуюсь ведь! С самого вечера как в воду канул! На ужин не пришёл. Не догадалась сразу в гараж-то заглянуть.— Не пугайся, ма, — ответил Рома. — Сам не заметил, как уснул…Мать ушла в дом, а Ромка вернулся в гараж, уселся на диван и попытался вспомнить, что же вчера произошло. Он помнил, как рассматривал фото, а потом всё. Сон сморил его, но какой это был сон! Даже сейчас, окончательно придя в себя, он, казалось, чувствовал на своей шее нежные, скользящие руки, губы, которые обдавали его горячим дыханием, и глаза, бездонные, чёрные…День шёл своим чередом. Натаскал Рома для матери воды, наколол дров для бани, ещё кое-какие дела переделал, и какой бы ни был занят парень работой, все мысли возвращались ко вчерашнему вечеру, вернее, ко сну. Очень уж реалистичным он был. Нестерпимо хотелось опять закрыться в сумраке гаража и смотреть на фото красавицы.К вечеру Роман опять испытывал странное чувство трепета в животе, и, как в прошлый раз, сидя на диване, он, не мигая, упивался образом красавицы, будто ощущая её запах. Сладкий, манящий. И снова, как дурман, заволокло глаза, голова стала тяжёлой, и Рома понял, что запах ему отнюдь не мерещится, он чувствует его! Запах становился всё сильнее, воздух как будто густел, и вот уже перед диваном стояла она. Красивая, бледная, уводящая в омут желания…Шло время, стал Ромка задумчивым, замкнутым. С утра проснётся, на работу сходит, после на автомате дела нужные переделает, матери наспех поможет и бегом в гараж.— А часом не влюбился ли ты, парень? — спросил однажды Сергей с ухмылкой. — Ходишь, как в воду опущенный. Весь в своих мыслях. Раньше то и дело тебя видел то в огороде, то за ремонтом мотора, а сейчас пропадаешь невесть где. Днём с огнём не сыщешь.— А может, и влюбился, — задумчиво ответил Роман, уходя от соседа.— Тогда знакомь с невестой-то! Чего ж её прячешь?— уже вслед ему крикнул Сергей.— Знакомь, — бубнил себе под нос Ромка.Он и сам понимал всю абсурдность своего положения, но в том, что у него есть девушка, а, вернее, женщина, Рома был уверен. Каждую ночь она приходила к нему, жарко прижималась, шептала его имя, целовала так, что Ромка в буквальном смысле терял сознание, а утром… А утро приносило разочарование.Он опять просыпался в одиночестве и опять ждал с нетерпением вечера, чтобы встретить её. Мару.Это имя она назвала на третий день, когда Рома ещё не успел окончательно раствориться в её объятиях. Он до сих пор не был уверен, что он не бредит, и что Мара к нему действительно приходит. Хотя наличие красных борозд на спине и синих подтёков на шее, словно его пытались придушить, явно говорили о том, что Мара существует! К вечеру тоска и желание обладать ею становились такими сильными, что больше он ни о чём думать не мог. Дай ему волю, он бы и с работы уволился, да и вообще бы из гаража не выходил, а всё смотрел бы и ждал. Ждал ту, которая стала единственным, что его вообще интересовало.На днях накричал на мать за то, что она так некстати вошла в гараж, когда он разговаривал с Марой. На Серёгу рявкнул, когда тот пришёл пригласить на рыбалку. Его стали раздражать все и всегда! И не важно, что есть почти перестал, и что Мара стала так сильно обвивать шею руками, что он задыхался и терял сознание от удушья. Только бы приходила, только бы была рядом. И пусть молчаливая, он всё читал по её глазам, бездонным, тёмным, порочным…Прошла ещё неделя. Роман всё-таки уволился с работы и из гаража теперь выходил разве что в туалет. Разговаривать совсем перестал, не брился. Однажды, увидев его, Серёга даже отшатнулся от неожиданности.Не бритый, взъерошенный, худющий. Глаза красные бегают, при разговоре он не смотрел на собеседника. Настоящий упырь!— Боже, Ромка! Что с тобой?! — спросил Сергей. — Ты как труп ходячий!— Не твоё дело, — огрызнулся Рома. — Не суй нос, куда не следует!— Может, и не моё, только матушка твоя беспокоится, говорит, ты сам с собой говорить стал. Она на днях в гараже видела, как ты на диване сам с собой разговаривал.— Говорю же, не суй свой нос! И не сам с собой, а с Марой.— А кто это? — опешил Сергей.— Девушка моя, — ответил Роман.— Вот те на! Значит, ты не пошутил тогда про влюблённость? А что ж прячетесь-то? Или она у тебя вампир и света белого боится? — загоготал Серёга. — Да ты, в принципе, и сам сейчас на упыря похож! Вот у вас пара чудная, упырь и вампирша, — не унимался Сергей.Вдруг ни с того ни с сего Роман подскочил к соседу и со злостью толкнул его. Сергей, пытаясь удержать равновесие, болтал руками в воздухе, пытаясь ухватиться за что-нибудь. Выкинув руку вперёд, он уцепился за лацкан рубахи Романа, с силой потянул её на себя и та, не выдержав нагрузки, разорвалась на плече, обнажив половину торса молодого человека.Уже завалившись на землю, Сергей с открытым ртом смотрел на соседа. Вся его шея была в синих кровоподтёках, как будто его душили.Заметив ошалелый взгляд Сергея, Роман быстро развернулся и почти бегом направился к гаражу, чем ещё больше поверг соседа в шок, вид его спины, испещрённой кровавыми бороздами, словно его раздирали когтями, был более ужасающий, чем его синюшная шея.В ту же ночь Сергей стоял под малюсеньким зарешёченным окошком подле Роминого гаража.То, что он видел, вызывало недоумение. Роман сидел на диване, словно нашкодивший мальчишка, и завороженно смотрел на какой-то предмет в своих руках. Что это, понять было невозможно.Спустя пару минут Рома поднял глаза, уставился перед собой и начал блаженно улыбаться. При этом его голова так плавно и медленно наклонялась из стороны в сторону, как будто он тёрся обо что-то ею. Он был похож на кота, которого гладит любимый хозяин.Затем и вовсе началось странное. Роман откинулся на спинку дивана. Расслабленно развалившись, он что-то шептал, его руки безвольно лежали вдоль тела, а голова так и продолжала медленно наклоняться из стороны в сторону, при этом его губы то открывались, то закрывались, как будто он пытался ловить ртом воздух. В какую-то минуту он прогнулся, его спина выгнулась дугой, парень слегка вытаращил глаза и, уставившись в пустоту, вдруг широко открыл рот, как для последнего вдоха, и обмяк, безвольно свесив голову на грудь.— Господи! Да он же не дышит! — в сердцах воскликнул Сергей и стремглав бросился к дверям гаража.Схватив по пути лом, он вставил его в расщелину между дверьми и со всей силы навалился на него. Дверь поддалась. Влетев в гараж, Сергей почувствовал странный, удушающий аромат каких-то духов, но обращать на это внимание не стал. Всё его внимание было приковано к дивану, на котором без дыхания лежал Роман. Подлетев к нему, он начал его трясти и бить по щекам. Молодой человек не подавал признаков жизни. Сергей поднял парня на руки и, вытащив из душного гаража на свежий воздух, начал делать искусственное дыхание. Через пару секунд Роман сделал первый вдох.Оставив его лежать на траве, Сергей пошёл обратно в гараж. Вынося соседа из помещения, он краем глаза заметил, как что-то выпало из его руки. Подойдя к дивану, на полу он увидел медальон. Подняв его, стал рассматривать.«Какая красивая», — подумал он, завороженно смотря на портрет.— Не тронь! — послышалось из-за спины. — Это моя женщина.Повернувшись, Сергей увидел Романа, стоящего в дверях и опирающегося на косяки руками. Он еле держался на ногах — до того был обессиленным, —но его глаза горели злобным пламенем.— Отдай мне медальон! — потребовал Рома.— А то что? — провоцировал Сергей.Смотря в сторону двери на соседа, он уже давно обратил внимание на верстак. На нём так и осталась стоять та открытая шкатулка, которую Сергей откопал пару недель назад. Он сразу понял, откуда у Романа этот старый медный кулон.— А то что? — повторил он с усмешкой, глядя на Романа, который вот-вот упадёт от бессилия.— Зашибу, — прошептал Роман и сделал первый шаг в сторону Сергея. Сергей хоть и усмехнулся, но медальон положил на стол.Роман продолжал надвигаться на него, и взгляд горел ненавистью, которая придавала ему сил.Долго Сергей раздумывать не стал. Схватив с рядом висящей полки молоток, он что есть силы обрушил его на медальон. Керамическая фотография с кулона рассыпалась на мелкие осколки и разлетелась в стороны.— Не-ет! — закричал Роман и рухнул на пол, как будто живая сила окончательно покинула его. Сергей же, подойдя к верстаку, этим же молотком превратил в бесформенную массу то, что секунду назад было металлической шкатулкой.Удовлетворённо посмотрев на дело рук своих, он спокойно пошёл к Роману. Встав перед ним на одно колено, он слегка похлопал его по щеке:— Ну, давай, давай, жених, пора в себя приходить. Невеста приказала долго жить.

Ключевые слова: Шкатулка морок страшная находка авторская история

Другие, подобные истории: