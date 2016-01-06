На балконе с покойником или жуткий стук

Сделано_в_СССР Просмотров: 81 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 06:49 by

Часто ли мы обращаем внимание на тех, кто живет рядом с нами? Ведь неровен час им понадобиться наша помощь, а мы просто будем игнорировать все их просьбы, наверное именно в этот момент в дело вступят высшие силы, и произойдет то, что мы не сможем объяснить.Мне известна одна городская байка, или, как это ещё называют, городская легенда, однако действующие лица в ней - вполне реально существующие люди. Произошла эта история в небольшом Уральском городе, с моим дальним знакомым Яриком, которого я знал по университету. Ярик, к слову, приехал учиться на учителя физики и математики в Сибирь, в небольшой педагогический университет в моем городе.Не знаю о причинах столь нелогичного и странного поступка. Однако был действительно забавный, а в чем то даже странный, но не суть. Он-то мне и поведал загадочный случай, произошедший с ним на летних каникулах. Дело в том, что Ярик жил в достаточно старом пятиэтажном доме, в котором были смежные балконы, расстояние там было очень мизерное, и перелезть можно было легко.У парня был чудаковатый сосед Коля, мужчина средних лет, себе на уме, имеющий инвалидность. Коля нигде не работал и проводил большинство свободного времени за компьютером, а вечером любил позвать Ярика покурить на балкон, и для этого перелезал через ограждения и стучал тому в окно. Первый раз Ярик чуть в штаны не наложил от такого поступка. Однако позже привык.В общем, вернувшись в начале июля 2014 года домой, Ярик с удивлением отметил, что любимый сосед не появляется уже несколько дней. Но как-то среди ночи Ярик услышал знакомый стук в окно и увидел бледноватого и как-то странно улыбающегося Колю. Коля и раньше приветствовал соседа улыбкой, но в этот раз она казалась слишком натянутой и искусственной.Перекурив и быстро пообщавшись, сосед как-то странно посмотрел на Ярика и ушел к себе домой, пропав уже окончательно. Через несколько дней Ярика разбудил дверной звонок. Пришел местный участковый, который зачем-то начал расспрашивать о Коле, и когда Ярик поинтересовался, в чем дело, просто убил парня своим ответом. Оказалось, что Коля ушел из дома в начале июня, и где-то потерялся.Тревогу забила его родная тетка, которая уже давно не выходила на связь с племянником. Весь следующий день Ярик находился в трансе, ведь получается, Коля здесь давно не появлялся, а кто тогда мог к нему приходить? Эти вопросы терзали Ярика несколько дней, но это было ещё полбеды. Ведь по ночам ему стал мерещиться знакомый стук в окно.Иногда казалось, что он слышит его как будто бы во сне, и уже радостный мчится открывать окно, но за ним пусто. Да и в квартире стало как-то жутко находиться, особенно ночью, чувствовалось чье-то постороннее присутствие. Закончилось все тем, что Колю нашли через пару недель. Правда, нашли, к сожалению, мертвым. Судя по всему, парень отправился покупаться на речку, но в виду своей ограниченности попал в водоворот и утонул.И произошло это как минимум полтора месяца назад. То есть он просто не мог приходить тогда к Ярику. Благо непонятные странности и жуткий стук сразу после этого прекратились, но Ярик теперь каждый раз вздрагивает, когда слышит такой знакомый звук.Автор - канал Лавка ужасов старого Юджина.

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