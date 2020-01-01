Идол

johnny-max-cage Просмотров: 38 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:26 by

Каждое утро Ребекка просыпалась в постели от лёгкого поцелуя своего мужа, благоверного Дэниела. Затем муж уходил на работу и не возвращался до позднего вечера. У Дэна было много любовниц. Да, он был бабником по своей природе и не мог пропустить ни одной юбки. Знала ли про это его жена, когда Дэн шептал ей на ухо ласковые фразы, чтобы усыпить бдительность? Возможно, она догадывалась. Но была уверена в том, что Дэн вернётся, где бы и с кем бы он ни был, он вернётся к ней и никуда уже не денется благоверный Дэниел Морган Фрик.Своих любовниц Дэн любил по-своему тоже, но в глубине души он их ещё и презирал.Да, Морган был отчасти женоненавистником. Это было что-то среднее между влечением, презрением, чувством симпатии, а ещё… жаждой похищения души! Да, да, ничего удивительного нет в том, что Дэниел похищал души своих любовниц при расставании, а затем прятал их в маленькую баночку, купленную на распродаже у одного знакомого алхимика. У него же Дэн научился похищать души спящих женщин. Это было проще пареной репы. Как только дама начинала похрапывать во сне, Дэн закрывал баночкой ей рот и ждал так несколько секунд, пока баночка не наполнялась цветным паром. Это было любимое хобби Дэниела Моргана Фрика – коллекционировать женские души. Сколько их было в его жизни Дэниел точно не помнил. Он сбился со счёту.Но какие-то души в баночке имели очень яркую и густую окраску, а какие-то совсем были блеклыми и обесцвеченными. Кроме того, по наблюдениям Дэниела, со временем души частично подвергались испарению, особенно в те моменты, когда он открывал баночку каждый раз перед своей новой любовницей. В этот момент старые души немного теряли свою плотность, однако, не до конца. Но не будем углубляться в детали алхимии. Это очень сложная наука для постижения…Дэниел, кстати, не пытался глубоко познать её. Он просто научился использовать то, что ему удавалось приобрести, ради своей пользы.Иногда перед закатом Дэниел приходил в полном одиночестве на одно заброшенное место, которое находилось в паре миль к западу от каньона Нос Мертвеца. Это была пустошь, окружённая редкими кактусами, мимо которой прокатывались одинокие перекати-поле, словно мимоходом, издалека поглядывающие на то, что здесь происходит и затем снова катящиеся дальше своей дорогой. Здесь Дэниел Морган Фрик из дерева смастерил что-то очень похожее на женскую фигуру без лица. Затем он доставал баночку с украденными душами и открывал её перед образом женщины. Души обволакивали фигуру разноцветным туманом, а затем будто бы растворялись в глубине её, наполняя фигуру жизненной энергией, придавая ей более натуральные и ясные формы, очертания. Фигура наполнялась теми слоями украденных душ, которые оставались наиболее яркими и способными не испаряться долгое время. И вот уже перед Морганом возникал живой образ из плоти и крови, образ очень гибкий, меняющий свои причудливые лики, способный реагировать на малейшие изменения в чувствах своего Создателя. Морган прикасался к своему Идолу. Иногда он разговаривал с ним, но делал это молча, не произнося ни звука, потому что Идол был способен постигать и понимать слова, даже не слыша их, на уровне интуиции. О чём же говорил Дэниел со своим идолом? Это были разговоры обо всём и ни о чём одновременно, без определённой цели и даже пользы, но всегда с большим смыслом для самого Дэниела. Он даже сам не мог объяснить, почему нуждается в таком общении. Единственное, что знал Дэниел наверняка - это то, что идол не заберёт у него ни капли энергии, а наоборот, придаст ему ещё больше сил и жизни.Как звали Идола? Вполне возможно, что Дэн придумал деревянной статуе какое-то звучное имя, например, Мэрилин Монро или Сонечка Мармеладова… Но по сути Идол не обладал никаким именем, равно как и не обладал никаким определённым лицом и строго очерченным образом. Образ идола был крайне мягким и текучим, словно вода, которая принимает ту форму, в которую её нальют…Едва первую лучи солнца осветили верхушки деревьев, как Ребекка проснулась от прикосновения знакомых губ к своей щеке. Не открывая глаз, она поняла, что это её благоверный Дэниел Морган Фрик вернулся с ночного дежурства.

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