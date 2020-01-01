ИдолКаждое утро Ребекка просыпалась в постели от лёгкого поцелуя своего мужа, благоверного Дэниела. Затем муж уходил на работу и не возвращался до позднего вечера. У Дэна было много любовниц. Да, он был бабником по своей природе и не мог пропустить ни одной юбки. Знала ли про это его жена, когда Дэн шептал ей на ухо ласковые фразы, чтобы усыпить бдительность? Возможно, она догадывалась. Но была уверена в том, что Дэн вернётся, где бы и с кем бы он ни был, он вернётся к ней и никуда уже не денется благоверный Дэниел Морган Фрик.
Своих любовниц Дэн любил по-своему тоже, но в глубине души он их ещё и презирал.
Да, Морган был отчасти женоненавистником. Это было что-то среднее между влечением, презрением, чувством симпатии, а ещё… жаждой похищения души! Да, да, ничего удивительного нет в том, что Дэниел похищал души своих любовниц при расставании, а затем прятал их в маленькую баночку, купленную на распродаже у одного знакомого алхимика. У него же Дэн научился похищать души спящих женщин. Это было проще пареной репы. Как только дама начинала похрапывать во сне, Дэн закрывал баночкой ей рот и ждал так несколько секунд, пока баночка не наполнялась цветным паром. Это было любимое хобби Дэниела Моргана Фрика – коллекционировать женские души. Сколько их было в его жизни Дэниел точно не помнил. Он сбился со счёту.
Но какие-то души в баночке имели очень яркую и густую окраску, а какие-то совсем были блеклыми и обесцвеченными. Кроме того, по наблюдениям Дэниела, со временем души частично подвергались испарению, особенно в те моменты, когда он открывал баночку каждый раз перед своей новой любовницей. В этот момент старые души немного теряли свою плотность, однако, не до конца. Но не будем углубляться в детали алхимии. Это очень сложная наука для постижения…
Дэниел, кстати, не пытался глубоко познать её. Он просто научился использовать то, что ему удавалось приобрести, ради своей пользы.
Иногда перед закатом Дэниел приходил в полном одиночестве на одно заброшенное место, которое находилось в паре миль к западу от каньона Нос Мертвеца. Это была пустошь, окружённая редкими кактусами, мимо которой прокатывались одинокие перекати-поле, словно мимоходом, издалека поглядывающие на то, что здесь происходит и затем снова катящиеся дальше своей дорогой. Здесь Дэниел Морган Фрик из дерева смастерил что-то очень похожее на женскую фигуру без лица. Затем он доставал баночку с украденными душами и открывал её перед образом женщины. Души обволакивали фигуру разноцветным туманом, а затем будто бы растворялись в глубине её, наполняя фигуру жизненной энергией, придавая ей более натуральные и ясные формы, очертания. Фигура наполнялась теми слоями украденных душ, которые оставались наиболее яркими и способными не испаряться долгое время. И вот уже перед Морганом возникал живой образ из плоти и крови, образ очень гибкий, меняющий свои причудливые лики, способный реагировать на малейшие изменения в чувствах своего Создателя. Морган прикасался к своему Идолу. Иногда он разговаривал с ним, но делал это молча, не произнося ни звука, потому что Идол был способен постигать и понимать слова, даже не слыша их, на уровне интуиции. О чём же говорил Дэниел со своим идолом? Это были разговоры обо всём и ни о чём одновременно, без определённой цели и даже пользы, но всегда с большим смыслом для самого Дэниела. Он даже сам не мог объяснить, почему нуждается в таком общении. Единственное, что знал Дэниел наверняка - это то, что идол не заберёт у него ни капли энергии, а наоборот, придаст ему ещё больше сил и жизни.
Как звали Идола? Вполне возможно, что Дэн придумал деревянной статуе какое-то звучное имя, например, Мэрилин Монро или Сонечка Мармеладова… Но по сути Идол не обладал никаким именем, равно как и не обладал никаким определённым лицом и строго очерченным образом. Образ идола был крайне мягким и текучим, словно вода, которая принимает ту форму, в которую её нальют…
Едва первую лучи солнца осветили верхушки деревьев, как Ребекка проснулась от прикосновения знакомых губ к своей щеке. Не открывая глаз, она поняла, что это её благоверный Дэниел Морган Фрик вернулся с ночного дежурства.
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