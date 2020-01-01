Дети Кровавой Луны

"Айзек Кларк"

Fahrengeit Просмотров: 64 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:42 by

Кейн медленно передвигался среди завалов, стараясь создавать как можно меньше шума. С собой у него был лишь небольшой рюкзак да огнемет с одним баллоном – больше Община позволить не могла. В принципе, если вести себя осторожно, то этого должно хватить. Мужчине не повезло вытащить короткую соломинку, так что была его очередь отправиться за припасами.Было холодно, но, к сожалению, недостаточно – температура все еще не опустилась ниже нуля, однако ж выбора не оставалось – припасы таяли, и дотянуть до морозов не представлялось возможным без вылазок. Вот Община периодически и отправляла одиночек на поверхность, так как группы могли привлечь слишком много внимания.Кейну было тридцать пять лет, и он еще застал то время, когда люди и животные могли позволить себе наслаждаться безопасной жизнью на поверхности. Кошмар, начавшийся десять лет назад, обжигающей картиной отпечатался в сознании жителей. Небо, столь прекрасное своей синевой, навсегда обрело кроваво-красный оттенок. Смолкли радиопередачи, исчезли мобильная и телесвязь, множество людей начали буквально подниматься против своей воли в небо, к фальшивым спутникам. Они возвращались, изменившиеся, потерявшие всякий человеческий облик. Никто ничего не мог понять, кровь заливала улицы городов, и выжившие, столь немногие, кто сохранил разум, укрылись под землей, все еще надеясь, что когда-нибудь они смогут отвоевать свой мир.К счастью для Кейна, небо было затянуто тучами, и он оказался вне поля зрения Лун. Но надо было спешить, ведь кто знает, сколько времени осталось до того, как небо прочистится. Он обошел несколько брошенных магазинов, собирая все, что могло быть полезным. Вскоре, уставший, он присел отдохнуть у стены одного из домов. Глоток воды из заблаговременно припасенной бутылки прибавил сил, но как раз в это время он услышал звук, похожий на стрекот. Страх пронзил его холодным лезвием, и он, забившись в проем в стене, затаил дыхание и трясущимися руками поднял ствол огнемета.Оно двигалось медленно, но мужчина не стал себя обманывать – он прекрасно знал, сколь быстрыми были существа, некогда именуемые людьми. Теперь в бывший облик существа поверить было практически невозможно – обтянутый грязно-серой кожей скелет, лишенный даже намека на волосяной покров, длинные острые лезвия, идущие от локтей передних конечностей, и крошечные, неразвитые руки, торчащие прямо из живота. Тварь принюхивалась, стрекотала, но шла вперед, не оглядываясь по сторонам.«Что же ты ищешь?» - вдруг пронеслось у Кейна в голове.Эти чудовища никогда не отличались особым интеллектом, двигал ими исключительно инстинкт размножения и употребления пищи. Оба эти процесса были исключительно пренеприятны, и мужчина сразу выбросил мерзостную картину из головы. Текущее поведение существа выбивалось из привычного ритма, и что-то тут было явно не то. У Кейна возникла совершенно безумная идея – проследить за ним, выяснить, куда оно направляется и что пытается найти.«В конце концов, у меня ведь оружие, да и время еще есть», - подумал он и, дождавшись, пока тварь отойдет метров на пятьдесят, бесшумно направился вслед за ней. Он это умел.Мелькнувший в облаках просвет заставил Кейна отскочить к одному из домов. Красный луч показался в образовавшейся дыре и, достигнув поверхности, скользнул по ней, но, к счастью, исчез раньше, чем достиг застывшего как статуя мужчину. Просвет затянулся, Кейн выдохнул с облегчением и продолжил преследование.Вскоре дорогу преградило нечто длинное и толстое, тянущееся через площадь и исчезающее в дворах противоположного массива. Оно пульсировало, отвратительно, будто живое. Прекрасно понимая, что это, Кейн остановился, раздумывая, как поступить дальше. Приближаться он не хотел – уж слишком велик был риск, а суицидальными мыслями мужчина не страдал. Но существо, вопреки ожиданиям, не доходя до щупальца несколько десятков шагов, свернуло направо, в переулок.«Да что же там может быть такое?» - Кейн совершенно запутался и все же продолжил следовать за чудовищем. Теперь уже любопытство овладело им не на шутку.Переулок вывел их на пустырь, в середине которого оказался огромный кратер, из которого торчали обломки чего-то явно металлического. Подойдя ближе, Кейн внезапно понял – это же останки космического корабля! Но откуда они здесь? И почему привлекли внимания существа?Тем временем оно подошло к краю кратера и спрыгнуло вниз. И теперь, чтобы узнать, что же находится на дне, Кейну пришлось бы выдать себя. И он решился. Убедившись, что руки больше не дрожат, он перехватил огнемет поудобней и приблизился. Тварь стояла напротив прямоугольного предмета, также металлического, но со стеклянной дверцей спереди. Она размахнулась и с силой ударила лезвием по стеклу, но безрезультатно, видимо, оно было бронированным. Кейн уже догадался, что перед ним ни что иное, как спасательная капсула. Но что или кто внутри нее? Почему это так важно для чудовища, что оно даже не обращает внимания на столь близкую добычу?Недолго думая, мужчина спустился вниз. Издаваемый им шум заглушался наносимыми ударами. Он остановился чуть сзади и сбоку, чтобы оказаться вне поля периферического зрения существа. Ему удалось различить за стеклом лицо. Обычное человеческое лицо мужчины лет сорока-пятидесяти, обрамленные седоватой бородкой и усами. Вне всякого сомнения, незнакомец был в заморозке, значит, капсула была не только спасательной, но и анабиозной. Кейн совсем растерялся. Почему этот человек был так важен для твари, что она не обращала внимания ни на что другое, кроме как на него?Внезапно с разных сторон раздался стрекот. Кейн вздрогнул, обернулся и отчетливо понял, что ему конец – со всех сторон в кратер спускались существа, как две капли воды похожие на то, что он преследовал. Но попрощаться с жизнью мужчина не успел – они, будто также его не замечая, направились к своему «родственнику» и начали вслед за ним пытаться разбить дверцу, и через минуту по ней уже пошла трещина. Шесть существ собрались впритык друг к другу, и Кейн все же решился.«Будь, что будет», - подумал он и пустил в ход огнемет.Вот за что он любил это оружие – так это за его бесшумность и крайнюю степень смертоносности. Сыграл еще фактор кучности, конечно, но звуков чудовища почти не успели издать, как, обгоревшие, попадали на землю, продолжая дымиться. Они очень сильно боялись огня, жаль только, что крайне мало такого оружия было в Общине. Минуя трупы, Кейн подошел к капсуле. Сбоку рядом со стеклом он разглядел надпись, вне всякого сомнения, говорящую имя спящего:

Ключевые слова: Существа вылазка чудовища огнемёт постапокалипсис авторская история

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