По образу и подобию

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:08

Arhip Просмотров: 56 Комментарии: 0 +1 Вчера, 22:08 by

- Зарежут, вот помяни моё слово, зарежут, - заместитель начальника нервно расхаживал по лаборатории, не находя себе места. - Шефу её не отстоять.Сотрудники сочувственно смотрели на коллегу.- Да не переживай ты так, Лю. Руководство сменилось, может, ещё твою тему и утвердят.- Мне надо было идти, мне! В конце концов, я автор идеи. Весь проект основан на моей диссертации, Почему автору запрещено отстаивать перед руководством её базовые положения?- Потому, - дружелюбно хлопнул его по плечу один из младших научных сотрудников, - что авторы идей, как правило, не дипломаты. Ты же в момент с начальством перегрызёшься. А шеф наш хоть звёзд с неба и не хватает, зато знает, с какого боку к начальству подойти. И у отдела каждый месяц премия...- Да сдалась мне эта премия! Мне за науку обидно! Сколько лет уже топчемся на одном месте из-за этих ретроградов! Этические нормы, мораль, создание искусственного интеллекта запрещено законом, клонирование под строжайшим запретом! А уж о том, чтобы над человеком эксперименты проводить, даже не заикайся! Я ж свою кандидатуру предлагал! Ни в какую не соглашаются, пацифисты долбаные!Лю сел на краешек своего письменного стола, достал из кармана замызганного лабораторного халата трубку и дрожащими руками начал набивать её табаком.Табачная труха сыпалась на пол меж тонких, холёных пальцев. Щёлкнула зажигалка, и удушливые клубы дыма поплыли по лаборатории. Лаборантки, морщась, начали махать ладошками перед носиками, бросая неодобрительные взгляды на доцента.В этот момент распахнулась дверь, и в лабораторию вошёл их любимый пухленький шеф с не менее пухлой папкой, которую он нежно прижимал к груди. Лю торопливо затушил пальцем трубку.- Ну? - жадно подался он вперёд.Лицо Богдана озарилось счастливой улыбкой.- Утвердили.- Ура-а-а!!!- Качать шефа!!!Энтузиазм сотрудников лаборатории был понятен. Утверждение темы «Гомо сапиенс» клало конец бесконечным теоретическим исследованиям и пустопорожним спорам и дискуссиям. Пришло время практических действий.- Богдан, Богдан, - суетился Лю около сотрудников, подбрасывавших шефа под потолок, - надеюсь, утвердили в полном объёме? Без всяких ограничений?- Да ты больной на всю голову, Лю! - орал из-под потолка сияющий шеф. - Разумеется, нет! Один экземпляр, да и тот в микромире.- Что?!!Сотрудники тут же прекратили качать шефа и бросились утешать его зама. Начальник лаборатории приземлился на кафельный пол самостоятельно.- У, ё-моё, - схватился он за пострадавшее место чуток пониже спины. - А ну быстро по местам! Избаловал я вас.Всех уволю!Сотрудники молниеносно рассосались по рабочим местам и приникли к своим микроскопам.- Устроили в лаборатории бардак, - недовольно бурчал Богдан, пытаясь подняться с пола. Его зам поспешил на помощь профессору. - Распустились тут, понимаете ли!Надымили...- Шеф, - поспешила отвлечь раздосадованного начальника одна из лаборанток, - у меня есть захват! Очень симпатичный атом. То, что нам нужно. Без осложнений, и стабилизация полная.- Ну-ка, ну-ка, - обрадовался Богдан, - дай картинку.На огромном экране во всю стену лаборатории появилось изображение ядра атома водорода. Ядро мерцало мириадами разноцветных точек, каждая из которых была своя собственная, отдельная вселенная.- Отличная аппаратура, - восхитился Богдан, - не подкачали физики. Стоит как пришитый. Так, дамы и господа, начинаем поиск. Параметры звёздной системы и планеты должны на 99,99 процента соответствовать нашему миру.- Шеф, но это нереально! - осторожно кашлянул Гавриил.- Реально, - успокоил его шеф и подсел к лаборантке, первой осуществившей захват. - Дай-ка, милая, я попробую.Девушка с готовностью уступила место профессору.- Для чистоты эксперимента, - пояснил Лю, - нам нужны именно такие параметры.- Да нам и миллиона лет не хватит, чтобы подобрать мир, соответствующий нашему с такой точностью, - Гавриил озадаченно почесал затылок.- Не хватило бы, если б я не добился особых полномочий, - гордо сказал Богдан, извлекая из пухлых внутренностей папки какой-то хитроумный прибор. - Ну-ка, Лю, подключи.- Шеф, ты гений!!! Дай я тебя расцелую! - завопил доцент.- Ни в коем случае! Это исключительная привилегия наших лаборанток. Подключай давай!Лю поспешил состыковать приставку с универсальными разъёмами микроскопа. Атом водорода стремительно завращался, а затем рванулся вперёд, распадаясь на вселенные, метагалактики, галактики, пылевые туманности, отдельные звёздные скопления...«Поиск завершён», - замерцала надпись на экране. Стрелка указала на третью планету, вращавшуюся вокруг жёлтого светила. По экрану побежали параметры найденного мира: гравитация, состав воздуха, температура у поверхности планеты...- Прекрасно. А теперь сделаем дополнительное увеличение, - пухлые пальчики шефа застучали по клавиатуре, и изображение сделало ещё один прыжок навстречу.Стены лаборатории сотряс трубный вой. Картина на экране впечатляла. Из чащи, ломая мамонтовые деревья, выползла огромная рептилия, раскрыла зубастую пасть и зарычала на завизжавших от страха лаборанток.- Да, не повезло, - вздохнул Гавриил. - Нам досталась девственная планета.- И вряд ли хоть один гомо сапиенс на ней выживет среди этих монстров, - согласился с коллегами Лю. - Но вы недооцениваете нашего гениального шефа! Эта приставка - регулятор локального времени!- В обмен на усечение программы её выбил, - вздохнул Богдан. - Ну да лиха беда начало.Пухлые пальцы с неуловимой быстротой застучали по клавиатуре. На экране появились уточняющие данные по звёздной системе с перспективой на ближайшее будущее.- Ну вот. Всё, как было когда-то и у нас. Обратите внимание, господа, на этот волчок.Изображение вернулось обратно в космос и переместилось на пятую от звезды планету, которая действительно вращалась, как волчок, с недопустимой для такого массивного космического тела скоростью.- Судя по прогнозам, скоро её разорвёт, господа, и один из осколков врежется в этот девственный мир, уничтожив всех этих монстров. Это произойдёт... - профессор всмотрелся в цифры на экране, - через сто миллионов лет. Прекрасно. Поймаем этот момент. Обожаю катаклизмы. Сейчас мы увидим, как гигантский астероид уничтожает почти всё живое в этом диком мире.Профессор запустил регулятор локального времени, настроил его на момент катастрофы, и картина резко изменилась. К планете приближалась комета.Одна из лаборанток не смогла сдержать смешка.- Перехвалил я смежников, - вынужден был признаться Богдан, - подкачали прогнозы. Это был не астероид, но, тем не менее, пока всё по графику. Так, давайте-ка ещё на пятьдесят миллионов лет вперёд нырнём и полюбуемся на приматов.Регулятор локального времени опять заработал, и скоро на экране появилась группа человекообразных обезьян, ломящаяся через зелёную чащу.- Прекрасно. Как ты думаешь, Лю, подходящий материал для эксперимента?В этот момент один примат взметнулся на дерево и продолжил путь, прыгая с ветки на ветку, используя для этой цели не столько коротенькие ножки, сколько мощные мохнатые руки.- Нет, шеф, надо бы ещё пять миллионов лет пропустить. Чтоб хоть не на четвереньках ходили.- Как скажешь.Богдан вновь перенастроил регулятор локального времени, и картина опять изменилась. Приматы уже не стояли на четвереньках. Они стояли на задних лапах, по колено в снегу, а передними крошили черепа друг другу с помощью дубинок.Часть лаборанток упала в обморок, а когда победители устроили пир, используя в качестве лакомого блюда тела своих сородичей, упали в обморок и остальные. Один из МНС, не сдержав спазмы желудка, пулей выскочил из лаборатории, зажимая руками рот.- Мальчики встали и быстро привели девочек в чувство,- распорядился Богдан.Мальчики начали хлопотать над девочками.- Слушай, Лю, чего это наши приматы так зверствуют? Зачатки интеллекта вроде есть, вон уже орудия производства появились, и такое варварство!- Зима, видать, холодная была. Пищи не хватило, ну и начался естественный отбор.- Не нравится мне этот отбор. Начальство узнает, тут же эксперимент заморозит. Может, ещё на пару миллионов лет вперёд нырнём?- Боюсь, дальше только хуже будет. Надо работать с этим материалом. Найдём самого миролюбивого и займёмся им по полной программе.Самым миролюбивым оказался самый трусливый, а возможно, просто самый умный примат, который в естественном отборе не участвовал. Забившись в пещеру, он насыщался припрятанным от соплеменников куском мамонтятины, который хранил в импровизированном холодильнике, сооружённом из глыб льда и снега под землёй.- Какая умница! - умилился Богдан. - Вот из него мы и будем делать нашего идеального человека.- Только давай ему среду обитания сделаем помягче. В места потеплее перебазируем.- Не возражаю. И атавизмы всякие уберём. Девочки, девочки, взяли себя в руки. Дела не ждут. Надо поработать над генной структурой вот этого аборигена. Всё теперь зависит только от вас. Делайте всё по образу и подобию. Мне нужен идеальный человек. Умненький, красивенький, стерильненький. Покажите, на что вы способны.Работа закипела. Параметры идеального человека были продуманы уже давно, а потому дело спорилось, несмотря на то, что девочки до сих пор были в полуобморочном состоянии. Пока они трудились над приматом, младшие научные сотрудники готовили для него среду обитания. Тёплое местечко в междуречье неподалёку от экватора планеты для него нашлось быстро, но в нём было столько далеко не миролюбивых животных, что стало ясно: их идеального человека сожрут в пять секунд.- Может, сделаем из этих тварей вегетарианцев? - неуверенно спросил Богдан, глядя на пожирающего лань тигра.- Нельзя, - мрачно буркнул Лю, - баланс нарушится. Размножатся, всю траву, на хрен, сожрут, а потом подохнут с голоду вместе с нашим идеальным человеком.- Что же делать? - запаниковал начальник лаборатории.- Спокойно, есть идея. Я никому не дам сгубить эксперимент.- Излагай.- Накроем этот кусок суши междуречья гипнотическим полем. Пусть наш Адам...- Кто?- Ну так я этого мохнатого придурка назвал, примата нашего.- Ну не совсем теперь примата... - пробормотал Богдан, покосившись на экран, где объект уже почти лишился шерсти. - Эй, девочки, не увлекайтесь! Сверху чуток волос оставьте и снизу, чтоб срамоту прикрыть.- Это ты не отвлекайся, шеф. Девочки и без нас разберутся. Так вот я и говорю: пусть наш Адам растёт под колпаком. Все животные внутри будут мирными, а если захотят подкормиться, пусть валят в джунгли и там друг друга жрут.- Ты гений, Лю! Я этим займусь лично!Итак, все проблемы были утрясены. Час дружной, слаженной работы, и идеальный человек под дружные вопли «ура!» всех участников эксперимента сделал первые шаги по райским кущам, которые в честь родной лаборатории решили назвать Эдемом. Лаборантки чуть не рыдали от умиления, глядя на плоды своих трудов.- А что, девочки, посмотрим, что будет завтра? - радостно спросил Богдан.- Посмотрим!!! - Девочки не возражали.- А я пока за нектаром метнусь, - предложил Михаил.- Надо же такое событие отметить! - поддержал его Гавриил.- Валяйте, - бесшабашно махнул рукой босс, - сегодня можно. Ну-с, что там у нас будет завтра? - полез он перенастраивать время.Назавтра практически ничего не изменилось. Картинка была по-прежнему пасторальная. Девочки просто угорали, глядя на то, как лань мирно паслась в двух шагах от тигра, которому Адам пытался в тот момент запихнуть в пасть букет цветов, желая накормить бедную зверушку. Тигр мотал мордой, отвергая подношение, и глядел голодными глазами на идеального человека, глотая обильную слюну. При этом он так жалобно, так утробно рычал!- А мурлыкает-то как ласково!- Какая киса!Пока девочки умилялись, мальчики накрыли праздничный стол. И скоро загудел великий пир, в котором участвовала вся лаборатория, кроме самого автора идеи эксперимента. Лю листал день за днём, наблюдая через монитор за своим подопечным.- Шеф, - наконец не выдержал он, - по-моему, что-то идёт не так.Богдан с бокалом нектара в руках подошёл к своему заместителю.- Чего не так?- Сам посмотри.Адам сидел под яблоней на траве. В одной руке его была ромашка, другой рукой он с садистским наслаждением обрывал с неё лепестки. Робкая лань подошла к идеальному человеку и потянулась к цветочку, думая, что добрый дядя приготовил ей угощение, получила кулаком по морде и умчалась прочь.- Бракоделы! - рассердился Богдан, покосившись на лаборанток. - Он же о добром думать должен! Откуда такие агрессивные настроения?- Да скучно ему! Неужели непонятно? Шеф, ну-ка честно мне, ты точно только на один экземпляр разрешение получил? - испытующе спросил Лю.- От тебя ничего не скроется, - хмыкнул Богдан. - В кризисной ситуации, если что пойдёт не так, разрешили ещё один экземпляр соорудить.- У нас кризисная ситуация! Ему надо срочно сделать подругу!- Сейчас не выйдет. Девчонки уже никакие. Давай завтра.- Он до завтра не доживёт! Ты смотри, смотри, что делает!- Венок... из ромашек.- Какой венок! Глаза разуй!То, что сооружал Адам из длинных стеблей ромашек и одуванчиков, действительно больше напоминало верёвку, чем венок. Вот идеальный человек сделал на её конце петлю и полез на яблоню.- Куда! - всполошился Богдан.- Это пока не страшно, но ты понял, что идеальный человек на грани суицида?Травяная веревка не выдержала веса тела идеального человека, и он опять оказался под деревом с обрывком петли на шее.- Так, сейчас всё исправим, - успокоил заместителя начальник лаборатории. - Это ж экспериментальный человек?- Ну? - В глазах Лю зажёгся огонёк неподдельного интереса. Он почуял, куда клонит шеф.- Да ещё и в микромире. Так что для экономии времени можно склонировать ему подругу прямо из него. Что бы нам такое от нашего Адама оттяпать? Что там у него лишнее?- Только не это, шеф! - завопил Лю, увидев, на какую часть тела нацелился Богдан. - Давай я сам. Стручок у него один, а вот рёбер много, ты иди-иди к ребятам, к девочкам, а я всё сделаю.- За это и люблю, - Богдан чмокнул зама в темечко. - За гений и за трудолюбие.Начальник лаборатории добил содержимое своего бокала и нетвёрдой походкой направился к лабораторному столу, где пир набирал обороты.Операция прошла успешно. Из погруженного в наркотический сон Адама, Лю извлёк ребро и создал из костной ткани подругу идеальному человеку. Девочка получилась что надо! В её создание доцент вложил всю свою душу. Возможно, именно поэтому она и получилась столь похожей на вертихвостку Еву из соседнего отдела, к которой Лю давно безуспешно подбивал клинья.- Вот так тебя и наречём: будешь у нас Ева!Доцент опять начал листать дни, следя за развитием идеального человека и его подруги. И чем дальше он листал, тем больше хмурилось лицо.- Ну что тут у нас? - рядом на стул плюхнулся принявший очередную дозу нектара Богдан.- Плохо, - сердито буркнул Лю.- На тебя не угодишь, - хмыкнул начальник лаборатории, уставившись радостными глазами на экран. - Что теперь?- А то ты сам не видишь! Разве это человек?- Человеки. Их уже двое. А вон та милашка на Еву из соседнего отдела похожа.- Шеф, не о том речь! Разве это люди? Ходят с блаженной улыбкой идиотов по райскому саду, тупо жуют травку...- Таким составом на троих не сообразишь, - согласился Богдан. - Но, извини, квоты. Наши резервы исчерпаны. Руководство разрешило создать только двух. Пусть осваиваются. Так что, что получилось, то получилось, и хватит тут кукситься в одиночку! Пошли за стол, девочки обижаются. Программу-минимум мы выполнили, эксперимент удался, квартальная премия обеспечена, пошли! А социоэксперименты над ними ставить будем завтра.- Сейчас, шеф, - тяжко вздохнул Лю. - Ещё чуть-чуть поколдую. А вдруг что в голову придёт.- Ну давай, только недолго. Мы тебя ждём!- Квота, говоришь? - пробормотал себе под нос доцент. - Больше двух экземпляров создавать нельзя? Ну это нам нельзя, а им можно.Лю был истинный учёный, а потому привык всё доводить до конца. Он с усмешкой посмотрел на Адама и Еву, мирно спящих рядышком под яблоней, не стесняясь наготы друг друга, и ввёл в корни дерева ген размножения. Жёлтые яблочки начали наливаться алым цветом. Для надёжности доцент сделал ментальный позыв, загипнотизировав спящую на ветвях среди алых плодов змею. Её время скоро придёт. Она расскажет им о древе познания. Интересно, кто первый клюнет? Только не Адам. Этот рохля ни за что не решится сорвать запретный плод. А вот вертихвостка Ева...Доцент устало потянулся и с чувством до конца выполненного перед наукой долга пошёл праздновать победу, не заметив, как рукавом замызганного лабораторного халата чуть-чуть сместил рычажок настройки генератора локального времени...* * *Доцент проснулся оттого, что кто-то грубо тряс его за плечо.- А? Что? - встрепенулся Лю, потряс головой и понял, что заснул прямо на лабораторном столе среди кучи объедков и пустых бутылок из-под нектара.Над ним стоял всклокоченный шеф, глядя злыми глазами на своего заместителя. Остальные члены вчерашней попойки жались по углам лаборатории, старательно делая вид, что их здесь нет, а если они и есть, то абсолютно ни при чём, что бы там ни случилось.- Я тебе что вчера сказал, экспериментатор хренов, - прорычал Богдан, рывком поднимая зама из-за стола. - Не больше двух экземпляров идеальных людей!- А-а-а... вот ты о чём, - Доцент протяжно зевнул. - Так больше двух людей мы и не сделали, а уж ежели они сами подсуетились, так я тут...- Людей! - взревел Богдан. - А не богов!Лицо шефа побагровело так, что Лю испугался, что его сейчас хватит удар.- Да в чём проблема-то, шеф?- Смотри!Богдан включил экран.На парапете фонтана, в котором плавали золотые рыбки, сидел мужчина средних лет, завёрнутый в римскую тогу, и, смеясь, крошил в воду хлеб, наблюдая, как рыбки только что не выпрыгивали из воды, ловя подкормку. Около особо крупных кусков, в воде кипела настоящая битва. Вода на поверхности бурлила.- Ну и что? - пожал плечами доцент.- Что? А вот послушай - что!Изображение переместилось на двух рыбок, которые в общем пиршестве не участвовали. То ли они уже насытились, то ли им было просто не до того, так как они вели беседу. И не простую, а теологическую! Транслятор честно переводил.- Так ты по-прежнему утверждаешь, что Бога нет? - воинственно вопрошала своего оппонента рыбка с фиолетовым хвостом.- Нет, - решительно тряхнула оранжевым гребешком вдоль всего хребта вторая рыбка.- А кто же нам тогда в воду манну небесную сыплет?- Это что? - выпучил глаза доцент. - Что это значит?- Это значит, что ты допрыгался.- Но, Богдан, я же...- Всё! Забудь про Богдана. Изволь обращаться официально. Перед тобой Бог!За плечами начальника лаборатории развернулись белоснежные крылья, над головой засиял нимб. Сотрудники лаборатории тоже поспешили принять соответствующий протоколу вид. Доцент с тяжёлым вздохом развернул и свои крылья.- А может, по собственному желанию? - робко спросил он.Однако шеф был непреклонен. Развернув свиток, он зачитал приказ:Дисциплинарная комиссия НИИ постановила: за многочисленные нарушения трудовой дисциплины, включая пьянство на рабочем месте, заместителя начальника лаборатории Люцифера приговорить к исправительно-трудовым работам в котельной, в должности начальника с окладом чернорабочего. На период исправительно-трудовых работ бывшему научному сотруднику доценту Люциферу запретить посещать лабораторный комплекс НИИ.Взмахом руки Бог перекрасил белые крылья своего бывшего зама на чёрные.- Охрана!В лабораторию вошёл архангел Пётр.- Слушаю вас.Начальник лаборатории аккуратно свернул свиток с приказом.- Проследите, чтобы Люцифер не смог переступить порог Эдема, пока не отбудет наказание.- А может, всё-таки по собственному... - попытался было вякнуть опальный зам.- Во-о-он!!!Люцифера как ветром сдуло за порог. Архангел Пётр встал у дверей, сочувственно похлопал по плечу доцента.В коридор вышел архангел Гавриил, виновато посмотрел на своего бывшего коллегу.- Слышь, Гаврюха, а сколько мне впаяли? - шёпотом спросил Люцифер.- Немного. Потерпи, пока эта заваруха на Земле не уляжется.- Какой ещё Земле?- Той самой, где сейчас рыбки о Боге спорят. Да ты не расстраивайся. Пока ты дрых, дисциплинарная комиссия аналитиков подключила. Через пару тысяч лет они там андронный коллайдер начнут строить...- Кто, рыбки?- Не, потомки Адама и Евы, так что до Армагеддона рукой подать. Короче, через пару тысяч лет ждём тебя обратно!- Спасибо, ребята!Люцифер пожал руки бывшим коллегам, тряхнул чёрными крыльями и, довольный, что так легко отделался, пошёл осваивать новое рабочее место.«Теперь я специалист по дерьму и пару. А что, если для ассенизационных работ привлекать души грешников этой самой Земли? Забавный получится эксперимент. Надо поставить вопрос перед дирекцией об организации экспериментального участка при котельной нашего НИИ. Формирование штатов я беру на себя...»- Ты знаешь, Петь, мне тут в голову одна мысль забавная пришла, - Гавриил задумчиво смотрел вслед Люциферу.- Какая?- А вдруг и мы так же по-дурацки в своё время на свет произошли? Промежуточного звена ведь от крылатой обезьяны до нас, ангелов, археологи так до сих пор и не нашли...Автор - Олег Шелонин, Виктор Баженов.

Ключевые слова: Создание эксперимент лаборатория НИИ

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