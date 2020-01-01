Сеанс спиритизма

Сделано_в_СССР Просмотров: 125 Комментарии: 0 +4 Вчера, 14:57 by

Не так давно одна моя знакомая, с которой мы учились в одной группе в институте, и даже дружили, случайно нашла меня в Одноклассниках. Очень обрадовалась, взяла у меня номер телефона и пригласила в гости в г. Анапу, где после смерти мужа жила одна в собственном доме, чуть ли не на самом берегу моря. Мы как раз с женой собирались в отпуск на море и с удовольствием воспользовались ее предложением.Встретила Лида нас очень тепло и за вечерним ужином поведала нам свою довольно интересную историю:— После окончания ВУЗа мы с мужем уехали в Екатеринбург, где стали жить в большом особняке у его богатых родителей. Семья мужа сразу же восприняла меня, что называется «в штыки», как человека далекого от их круга. В этот круг входили только избранные — либо крутые чиновники, либо местные богатеи, их сынки и доченьки.Конечно, муж мой видел более чем холодное отношение своих родителей ко мне, но поделать ничего не мог. Между тем отец мужа помог ему и с деньгами, и с положением в обществе. И дела его пошли круто в гору. Муж очень любил меня, хотя детей у нас не было, да и не могло быть. Он был бесплоден. Через несколько лет тесть подарил нам небольшой красивый дом в хорошем месте города, еще не старый с прекрасным садом. Дарственную оформил, конечно же на мужа. К этому времени муж прикупил у знакомых отца небольшой заводик по производству стеновых материалов, нашел хорошего директора, который честно и добросовестно тянул предприятие и оно работало в прибыль. Так мы прожили вместе почти 20 лет. Родители мужа хоть и постарели, но по-прежнему в свой круг меня не принимали. И в гостях у нас почти не бывали. Ну, а мы у них вместе с мужем гостили лишь 2-3 раза в год по большим праздникам.Однако всему хорошему быстро приходит конец и лет 5 назад у мужа открылся рак крови. И это была не просто онкология, а какая-то очень тяжелая форма, лечить которую было невозможно. Эта болезнь в течении 2-х месяцев скрутила его и свела в могилу. Как только муж заболел родственники его просто озверели. Не только не общались со мной, но еще при жизни сына заявили, что у них на руках его завещание, в котором он все свое имущество, завод, счета в банке и прочее, передал племянникам по линии сестры и брата. И советовали мне срочно подбирать жилье и искать работу, а лучше уехать из города куда подальше.На 3-й день после похорон мужа пришел нотариус и зачитал всем нам завещание, в котором действительно все, что мы имели и где мы жили он передает в собственность троих племянников, всем поровну. А мне он дарит в память о нем старенькие Жигули, «копейку» которую отогнал лет десять назад к другу, собственнику стоянки на хранение. Я помню эту «копейку», он купил ее, будучи студентом и мы тогда, еще молодые, с шиком катались на ней по городу. Мне до того стало больно и обидно, что я тут же прямо заплакала навзрыд, поняв, что осталась совсем без денег и без крыши над головой. В тот вечер я забрала с собой чемодан с тряпками, кое что из драгоценностей мужа: кольцо, перстень, 2 цепочки и немного наличных, бывших у него в кошельке, захватила с собой документы на Жигули с ключами от машины и ушла жить к подруге, которая хоть и всегда завидовала мне, но все ж была ко мне привязана. Можно сказать — любила меня по-своему. Брат мужа тогда сжалился надо мной и объявил, что через полгода, когда я оформлю машину в собственность, он выкупит ее у меня аж за целых 500$ в память о брате.Полгода пролетели не заметно. Я хоть и устроилась на работу, но с трудом сводила концы с концами. Подруга мне постоянно твердила:— Лида, мол, как же так? Ведь Николай любил тебя! В институте все завидовали тебе, вспомни?— Видно родственники надавили, — отвечала я ей, — вот он и вернул им все. Дом был их, да и завод мужу практически отец купил.За 2 дня до переоформления машины я позвонила брату мужа и попросила его ускорить обещание выкупить машину. О снова пообещал, что приедет строго день в день, чтобы сразу же оформить документы.Был тихий летний вечер, когда мы с подругой гуляли по городу. Начало темнеть, зажглись все рекламы и витрины. Прохожих было немного, мы шли по улице и планировали куда бы пойти завтра в воскресенье. И тут нам на глаза попалось объявление:«Медиум, Алла Ростовцева приглашает желающих на сеанс спиритизма. Начало — завтра 11.07.2010 года в 00 час 00 мин. Вход платный, цена 500 рублей. Прошу всех, кто придет, записать по 2 вопроса вашему духу на листке бумаги». Дальше был указан адрес.— Слушай, Лидка, пошли сходим, а? Я не разу не была на таких сеансах! Пошли, хоть одним глазком посмотрим, ладно?— Давай сходим, — равнодушно сказала я. Мне было все равно куда идти, тем более, что 500 рублей – это небольшие деньги.И вот мы на сеансе. Сидим в кругу за столом, пальцы рук на столе. Нас набралось 7 человек. Хозяйка-медиум восьмая. Открыто окно для входа духов. В квартире выключен свет и все электроприборы. Ни на одном из нас нет ничего металлического. Перед каждым на столе стоит свеча. Медиум объясняет.— Начинаю сеанс. Беру магический круг и кладу его на середину стола, и она кладет на середину стола пластиковый обруч.— Дальше зажигаю все стоящие перед вами свечи.— Затем беру большое блюдце, немного нагреваю его на огне свечи и кладу его в центр магического круга.— Каждый из вас должен положить 4 пальца своих рук на край этого блюдца.— Начинаем вызывать духов ваших умерших по очереди и, для чего произносим хором: дух такого-то человека, приди к нам!— Если блюдце хоть слегка пошевелится, значит дух пришел к нам в гости.— После этого я беру у того, чей это дух, листок с вопросами и начинаю задавать их духу. Вопросы желательно задавать под самые короткие ответ, «да» или «нет». По его желанию, я буду либо записывать ответы, либо говорить их устно. Эти вопросы не должны касаться подробностей бытия или смерти духов. Задаем только те вопросы, которые касаются лично вас.Итак, мы начали вызывать духа женщины, сидящей от нас через 2 человека слева. После нескольких вызовов никаких движений не было.— Дух не хочет выходить к нам, — объявляет медиум, — переходим к следующему по очереди.Вызываем следующего духа, опять никакого движения нет.— Стоп! – объявляет медиум. – За вами, женщина, — обращается она ко мне, — стоит кто-то, кто отталкивает всех остальных и просит передать вам всего 3 слова. И повторяет: всего 3 слова! Будете слушать или будете задавать ему ваши вопросы?— Стоп, снова говорит она, — ваш дух отказывается отвечать на любой вопрос.— Он говорит, что ему разрешено передать вам лишь 3 слова, причем только под запись.А у меня от всей этой обстановки язык прилип к небу. Еле пролепетала:— Записывайте!Медиум быстро черкнула что-то на листке бумаги, протянула его нам и произнесла:— По условиям сеанса человек, получивший ответ от своего духа, должен покинуть помещение, чтобы не мешать другим общению с духами.И мы вышли из этой квартиры. Прямо на лестнице в подъезде при тусклом свете дешевой лампочки мы прочитали эти слова. Там было написано:НЕ ПРОДАВАЙ ЖИГУЛИ! Ничего не понимаю, сказала я? А ты, что думаешь? – я посмотрела на подругу.Дома я все подробно рассказала подруге. Она покачала головой и сказала?— Нужно ехать посмотреть на эту машину.Утром позвонил брат мужа и сказал, что он сегодня не сможет приехать, а приедет с деньгами завтра с утра. Вздохнув с облегчением, что не придется отказывать, я согласилась на завтра. А через 2 часа мы уже были с подругой на стоянке и смотрели на этот Жигуль.— Так себе машинка, с облезлой краской. Ничего ценного. Старье одним словом, — сказала подруга.Потом повернулась к багажнику чтобы открыть его. Но багажник был заперт на ключ. Я подошла, достала ключи и открыла замок. Ничего там особенного не было. Там лежал старый походный рюкзак мужа, набитый рыбацкими причиндалами, из него сверху торчали его порванные кроссовки. На них лежал конверт с письмом.Дрожащими руками я открыла конверт и стала читать. Слезы заливали мои глаза, и я протянула листок подруге. Она прочитала:— Родная моя! Скоро меня не будет. Я знаю, как жестоко относятся к тебе все мои родственники. И я решил быть справедливым по отношению к ним и к тебе, которую люблю больше жизни. Как только я заболел я решил заложить свой завод и наш дом под кредит на пол миллиона долларов. Я оформил под этот залог кредитный договор, взял деньги наличными, положил их вот в этот рюкзак, а сверху свои рваные кроссовки и убрал все это в багажник нашей старой машины. Я доверяю своему другу. Он не будет открывать машину. Возьми эти деньги и будь счастлива! Люблю тебя! Твой Николай.Автор - Fluid.

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