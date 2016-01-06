Наследство колдуна

Сделано_в_СССР Просмотров: 60 Комментарии: 1 0 Сегодня, 10:57 by

- Внучок, приезжай. Никому больше не могу дозвониться. Ты - последняя моя надежда на спасение, - услышал Артём дрожащий голос любимого деда Потапа. Но ответить Артём не успел, так как связь оборвалась. Артём пытался перезвонить деду, но телефон деда оказался вне зоны доступа. Артём посмотрел на часы – было три часа ночи. Сон как рукой сняло. Деду Артёма было уже девяносто восемь лет. Кое-как дождавшись утра, молодой мужчина вызвал такси и, взяв собранный за остаток ночи багаж, отправился на вокзал.Артём сидел за столиком плацкарта и смотрел в окно, подперев подбородок рукой. За окном медленно проплывали холодные снежные пейзажи зимней Сибири. Ему предстояло ехать ещё сутки, после чего ждала пересадка на автобус и пять часов тряски по заснеженным дорогам. Но всю дорогу у Артёма не выходил из головы разговор с дедом.«Что могло случиться с дедушкой? Почему он не стал звонить родителям?», - крутились мысли в его голове. Артём каждое лето навещал деда. В детстве родители на два-три месяца отправляли его в Сибирь, набраться здоровья у деда тогда ещё с бабкой. А когда Артём повзрослел, то сам стал ездить навещать деда. Но с каждым годом останавливался на всё меньшее количество дней. В последний раз вообще пробыл у деда Потапа всего три дня.И самое странное, чего даже себе не мог объяснить Артём, так это почему он ни разу не был в Сибири зимой. В детстве понятно – детский садик, школа. Но когда он уже работал, то любые попытки навестить деда зимой оканчивались неудачей. То поезд отменят, то Артём сам заболеет, то неотложные дела. В то же время дед всегда приглашал его на зимние каникулы в детстве. А когда внук вырос, то наоборот стал стращать его морозами и метелями.Сколько Артём знал своего деда, тот всегда был здоров и никогда не болел. Кроме того, Потап был знахарем и знал все травы и деревья, мог приготовить лекарство от любых болезней из природных даров. Потап жил на окраине деревни, и все местные считали его не только знахарем, но и колдуном.Ещё в детстве Артём слышал разговор двух деревенских женщин, что Потап может говорить со зверями и вызывать плохую погоду и даже мор домашних животных. И Артём даже пересказал этот разговор дедушке. Дедушка только смеялся, но потом посвистел как-то странно, и на плечо к нему прилетел ворон. Маленький Артём тогда испугался, но дед сказал, что это хорошая птица и позволил внуку даже погладить ворона.А ещё они с дедом сажали деревья. Во дворе дедушкиного дома росла огромная сосна, которая всегда восхищала маленького Артёма. И дед рассказывал, что посадил эту сосну ещё в своём детстве, и всё это время она росла. И Артёму хотелось тоже сделать что-то такое огромное, чтобы оно восхищало людей. Так Артём и научился сажать деревья, ухаживать за растениями и животными. И выбор профессии сделал в пользу аграрного института. Обо всём этом думал Артём, подъезжая к последней станции.Уже подъезжая к деревне, автобус забуксовал. Дорогу перемело из-за метелей, которые продолжались месяц, и никто ее, конечно, не чистил. Водитель пытался позвонить знакомым в райцентр, но связи не было. Тогда водитель отправился в деревню за трактором, оставив пассажиров в автобусе ждать. Артём смотрел в окно, но за стеклом мела метель и ничего не было видно. Только стоял громкий гул от замерзших деревьев, и резкие порывы ветра били в автобус. Через три часа к автобусу подъехал трактор с водителем, и автобус начал медленное движение в сторону деревни.Когда Артём подошёл к дому дедушки, было уже темно. Пробравшись через заметенный двор к дверям избы, Артём окоченевшими руками постучал в дверь, но никто не ответил. Тогда Артём достал запасной ключ и отпер двери. В избе стоял холод. Артём услышал кашель Потапа и, закрыв дверь, прошёл в комнату.- Дедушка, почему так холодно? – спросил Артём.-Нет сил, Артёмка, - ответил, едва шевеля губами, Потап.- Я сейчас, - сказал внук и вышел из избы.Артём принёс дров и растопил печь. Вскоре в избу стало возвращаться тепло. Внук приготовил чай и стал поить деда. Когда в избе стало тепло, оба уже спали. Утром, когда Артём встал, дедушка уже вовсю убирал снег во дворе. Из окна бил яркий солнечный свет. От плохой погоды ни осталось и следа. Артём надел полушубок и выскочил во двор.- Дедушка! Ты почему не отдыхаешь? Давай я всё почищу!- Я здоров, внучок! Смотри, какое солнце! Теперь я снова полон сил!Но Артём всё равно помог деду прибрать двор, натаскать воды и наколоть дров. И только за обедом Потап рассказал Артёму, что с ним произошло.- Время моё пришло, Артёмка. Это же за мной приходил Чёрный Бог. Хотел заморозить меня и забрать. Я же тогда во двор вышел, а он в избу залетел, и печь погасил, меня выстудил. Но я-то так просто себя не сдам. Пока сила есть, не забрать ему меня.- Что ты такое говоришь, дедушка? Тебе ещё жить да жить.- Эх, внучок. Я столько лет живу. Всех пережил. Потому что силу от природы беру. Ты мою сосну видишь?- Да, твоё дерево всё крепче с каждым годом.- Вот и я прикипел к нему. Это дерево крепкое, пока оно живо – живу и я. Но нынче морозы сильные, а эта метель последняя весть мне принесла. За мной Чёрный Бог Карачун идёт. И если ему надо будет, он всю деревню заморозит, пока я не умру.- Твоё дерево ещё сто лет простоит, - хотел успокоить деда Артём.- Дай-ка мне вон-то печенье, не дотянусь, - сказал дед.- Держи, деда, - сказал Артём, подавая печенье деду.- Теперь это твоя сила, - сказал тот, беря печенье.Уже после обеда на улице снова стало холодать. К вечеру градусник показывал минус сорок два. Дед с внуком легли спать ближе к полуночи, когда на улице стал дуть несильный ветер. Артём очень долго не мог уснуть. Потап же уснул быстро и мирно сопел. Внук лежал и слышал, как мирно сопит дедушка в соседней комнате и как всё сильнее завывает метель за окном.В три часа ночи, когда Артём почти уснул, по комнате прошёл холодный ветерок. Артём открыл глаза и вдруг почувствовал, как ледяная рука коснулась его спины. Мужчина вскочил, но ничего не увидел. Только почувствовал, что холод вышел из комнаты. В это время за окном раздался оглушительный и резкий треск. Вбежав в комнату деда, Артём снова почувствовал жуткий холод, который медленным потоком вышел через печь, погасив её. Внук подошёл к дедушке и понял, что не слышит дыхания. Артём положил руку на лоб Потапа и почувствовал, как иней растаял под его ладонью. В это же время слеза покатилась по щеке Артёма.Утром, когда Артем вышел из дома, то увидел, что дедушкина сосна треснула от самой земли до самой вершины. И в трещину на стволе легко проходила ладонь. «Вот и убил Карачун твоё дерево, дедушка», - подумал внук, которому предстояли долгие проводы любимого дедушки.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Дедушка знахарь дерево природа жуткий холод Карачун смерть

Другие, подобные истории: