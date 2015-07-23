Одиннадцать правил для идиотов, купивших дом с привидениями

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:33

Grician85 Просмотров: 112 Комментарии: 4 +1 Вчера, 16:33 by

Ну что, на этот раз вы действительно крупно облажались, не так ли? Вы совершили ужасную сделку с риэлтором, купив красивый дом по заниженной цене? И теперь, когда вы переехали, вы начали замечать некоторые странные аномалии?Я думаю, вы понимаете, о каких жутких аномалиях я говорю: неизвестный стук по ночам, двери сами по себе открываются и закрываются, слуховые галлюцинации в виде голосов и шепотов и прочая чертовщина. У меня для вас плохие новости. В вашем доме завелся незваный гость: призрак, энергетическая сущность, фантом, привидение, если хотите. Но, к сожалению, конечно, не все осознают реальную опасность.На самом деле эти знаки могут служить доказательством того, что, скорее всего, некие потерянные души населяют вашу новую собственность. Может быть, предыдущий житель устроил акт самосожжения на чердаке. А возможно, свихнувшийся отец семейства внезапно перекрасил дом кровью своих детей, или их мать пыталась вызвать и соблазнить демонов в подвале. Если это звучит для вас хотя бы смутно знакомо, и вы ищете хоть какую-то информацию по этому вопросу, то вы попали по адресу.Видите ли, у меня есть друг по имени Сэм Галлер. Пару месяцев назад Сэм нашел дом на продажу в южной Джорджии. Дом стоял вдоль отдаленного участка леса, за пределами Уэйкросса. Это был исторический район, в котором расположилось старое здание в колониальном стиле, с белыми частоколами, площадью чуть более тысячи квадратных метров. Дом представлял собой воплощение американской мечты по всем показателям: каменный двухэтажный особняк с огромным балконом, бильярдом и сауной, шикарной винтовой лестницей и дорогой мебелью. Лестница и коридоры были устланы роскошными ковровыми дорожками. Четыре спальни, шесть ванных комнат и обширная гостиная. Вокруг дома был разбит шикарный сад, с бойко плодоносящими деревьями. На десяти акрах, прилегавшей к дому земли, расположился огромный бассейн с площадкой для шезлонгов.Цена была невероятно низкой, но после того, как Сэм связался с агентом по недвижимости, он обнаружил, что стоимость дома упала еще на несколько тысяч долларов. Я думаю, что для большинства людей это послужило бы поводом для беспокойства, но только не для Сэма. Сэм был идиотом. Тем, уверенным в себе, типом идиотов, которые верят, что все, что с ними происходит, это не что иное, как удачные стечения обстоятельств и чертовское везение.Я знаю, что не полагается плохо говорить о мертвых, но я просто пытаюсь дать точное представление о том, каким человеком был Сэм. Стоит отметить, что Сэм был тем типом мужчин, которых называют альфа-самцами. Он мог получить любую девушку, которую захочет. И, скорее всего, каждая согласится. Он жил без каких-либо компромиссов, не считаясь с мнением других. Не ждал подходящих обстоятельств и сам создавал все возможности, готовый стать первым во всем и идти по головам. И, конечно, ему нужна была достойная женщина рядом, которой, как раз и оказалась Джанет. Джанет в прошлом была моей девушкой, но Сэм забрал её у меня. Для таких людей, как Сэм, друг - это просто еще одно слово, которое для него мало что значит.После того, как они нагло покрутили роман за моей спиной, они поженились. Спустя некоторое время у них появились двое детей: Натали и Мейсон, которые оба были испорченными и избалованными ребятами. Опять же я просто пытаюсь дать честную точку зрения в надежде, что мы все сможем вынести какой-то урок из того, что произошло.Видите ли, то, что случилось с Сэмом, было тем, чего, я считаю, можно было бы легко избежать, если бы он следовал нескольким простым правилам.После похорон Сэма я начал размышлять над этим вопросом и понял, что все, что нам действительно нужно - это набор правил, которым стоит следовать, если вы считаете, что ваш дом посещают привидения.Давайте начнем.Правило № 1При покупке или аренде дома всегда спрашивайте его историю. Скорее всего, если дом предлагается по цене ниже рыночной, то для этого есть очень веская причина.Сэм не сделал этого и подумал, что цена ниже рыночной - это просто вселенная, вручающая ему то, чего он на самом деле заслужил. Сэм ухватился за предложение, и через несколько недель он и его семья переехали в этот дом. Я вызвался помочь им с переездом, и, честно говоря, дом был просто великолепен.Сначала все было хорошо, но вскоре Сэм начал замечать некоторые странные события. Все началось с гулкого стучащего звука, который, казалось, отражался по всему дому. Он говорил, что никогда не сможет точно определить, откуда он исходит, и этот звук не появлялся дважды в одном и том же месте. В конце концов, он просто записал это на счет старого дома, но это было только начало.Правило № 2Доверяй своей интуиции.Ваш дом - последнее место, где вы должны чувствовать себя неловко. Если вы чувствуете дискомфорт, в глубине своего сознания, который, кажется, никогда не рассеивается полностью, обратите на это внимание. Вероятно, ваше подсознание пытается вас предупредить.Сэм пытался игнорировать эти звуки, сказав своей жене, что это просто гуляющий по водопроводной трубе ветер, и успокоил своих детей, которые тоже не на шутку испугались.Так же у Сэма было двое черных лабрадоров; Бадди и Дьюк, которые, казалось, были сами не свои, после переезда. Сэм давал им какие-то лекарства, чтобы помочь собакам расслабиться, но, похоже, это не сильно помогло.Это подводит нас к правилу № 3Помимо своей интуиции, вы должны доверять и своим питомцам.У животных инстинкты намного выше, чем у людей. Говорят, что человек - единственное существо, которое ощущает опасность и все равно притворствует своему здравому смыслу. У животных есть чувство сверхъестественного; в частности у собак и кошек. Если вы обнаружите, что они рычат на пустое место или постоянно смотрят в определенные области дома, то обратите на это внимание. Скорее всего, они могут видеть то, чего вы не можете.Сэм как-то сказал мне, что Бадди, старшая из двух собак, часами ходила по коридору, как будто охраняя их от кого-то. Неоднократно, ни с того ни с сего, Бадди начинал яростно лаять и рычать. Сэм выходил в гостиную, где обычно находился пёс, но ничего подозрительного не обнаруживал. Он начал беспокоиться за Бадди и отвел его к ветеринару, но в клинике подтвердили, что у собаки отличное здоровье и хорошее психическое состояние.Что же касается Дьюка, младшей собаки семьи Гаррет, то та каждую ночь спала у кровати Мейсона. У бедного мальчика вскоре начались ужасные кошмары, которые неуклонно мучили его, и Дьюк, казалось, чувствовал это. Каждый раз, когда Мейсон просыпался с криком, Дьюк старался успокоить его, прижимаясь как можно ближе к мальчику.И это прекрасно вписывается в наше следующее правило.Правило № 4Остерегайтесь кошмаров.Маленькие дети похожи на животных тем, что кажутся более восприимчивыми к таким вещам, нежели взрослые. Безусловно, есть много коренных причин ночных кошмаров: тревога, стресс, фильмы, телепередачи или даже видеоигры, содержащие страшные эпизоды или показывающие насилие. Страхи очень быстро становятся привычкой, от которой сложно избавиться. Но если кошмары начинают мучить после того, как вы заехали в новый дом, это должно послужить вам первой весточкой, того, что с домом что-то не так.Бедному Мейсону снились ужасные сны, и ночь за ночью они мучили его неокрепшую детскую психику. Он часто говорил о неком «расплывчатом человеке», который приходил к нему, когда он спал. Этот человек шептал ему ужасные вещи. Он даже сказал, что иногда он видит «расплывчатого человека», даже когда он не спит. Со слов Мейсона, на мгновения он появлялся в темных углах дома или находится снаружи и смотрит в окно. Но стоит Мейсону приблизиться к нему, как человек испарялся, словно дым задутых свечей.Сэм и его жена беспокоились о том, что, возможно, у Мейсона какие-то отклонения в психике, но многочисленные врачи и психологи подтвердили, что это не так. Мейсон был абсолютно психически здоровым мальчиком. Они пытались давать Мейсону снотворное и различные успокаивающие добавки, чтобы помочь ему спать спокойнее. Некоторое время это работало, но позже и их дочь Натали начала их принимать.Правило № 5Постарайтесь определить, с каким духом вы имеете дело.Если вы видите призрак маленького ребенка, бегающего по коридорам ночью, или светящиеся шары, витающие в воздухе, то есть шансы на то, что ваш неземной сосед может оказаться безобидным. Некоторые люди обнаруживают, что они даже рады соседствовать со спектральным гостем, и находят их выходки довольно интересными. Большинство полагает, что люди, которые скончались, прежде чем выполнить то, для чего была предназначена их душа в этой жизни, застряли в, своего рода, чистилище. Многие духи напуганы, дезориентированы и озлоблены, но некоторые, в первую очередь маленькие дети, иногда кажутся весьма доброжелательными. Большинство из них, конечно, нервируют постояльцев, но в целом они безвредны. Но есть и другие духи.Правило № 6Если у вас или у любого члена вашей семьи появляются необъяснимые синяки, порезы или повреждения, пора бить тревогу.Если вы чувствуете, что на вас нападают, когда вы спите, и просыпаетесь с необъяснимыми царапинами или ранами, тогда незамедлительно убирайтесь из дома.Астральная сущность, которая способна нанести физические увечья - это не то, с чем можно шутить. Скорее всего, это демон, злой дух, то есть негативный, разрушительный аспект психики человека. Конечно, есть и другие, более могущественные и агрессивные выходцы с того света. Они не часто встречаются, но если с ними все же столкнуться, то, ну... я боюсь, что даже моего сводного набора правил будет недостаточно, чтобы остановить их.Дети Сэма и Джанет получили многочисленные царапины, раны и даже несколько ушибов. Некоторые напоминали следы укусов. Джанет также подверглась таким нападениям. Учителя детей, в школе начали замечать увечья и стали сильно беспокоиться за их безопасность. Очевидно, что их первая мысль была не о паранормальной сущности, калечащей бедных детей, а скорее о том, что над ними издеваются дома. Только когда социальные службы начали угрожать судебными исками о жестоком обращении с детьми, Сэм, наконец, согласился вывезти их из дома. Вскоре Джанет и дети переехали к её матери, а Сэм так и остался с собаками в своём особняке.Правило № 7Пусть люди знают, что происходит.Да, мысль о том, что в вашем доме завились призраки, может насмешить кого угодно. Скорее всего, вам, конечно, не поверят, и тот, кому вы расскажете это, покрутит пальцем возле виска и пошлет вас к такой-то матери.Современный мир редко воспринимает такие вещи всерьез. Мы помещаем призраков в фильмы и видеоигры, пишем о них книги и рассказываем страшные истории, но когда кто-то заявляет, что видел их наяву, мы сразу думаем, что этот парень сумасшедший. Технологии и наука заставили нас поверить, что мы в безопасности. В этом наша проблема, но это уже тема для отдельного разговора.Это еще одно правило, которое Сэм не соблюдал. Чем хуже все становилось для него и его семьи, тем более изолированным от внешнего мира становился и он. Много раз он звонил в полицию, говоря, что, по его мнению, кто-то вломился в его дом, но полиция так и не нашла доказательств этого. В конце концов, они даже поместили его в черный список и предупредили, что любой дальнейший контакт приведет к юридическим проблемам.Вместо того чтобы рассказывать своим родителям, брату или кому-либо из друзей, что происходит, он ушел в себя. Он стал параноиком, иногда отказываясь отвечать на телефонные звонки и сообщения от своих близких. Он просто разорвал контакты со всеми кого знал, и все стало только ещё хуже.Правила 8 и 9 относятся к одной категории, хотя одно немного более экстремальное, чем другое.Правило № 8Если вы подозреваете, что что-то не так, выполнение чистки не повредит.Как я уже говорил ранее, в современном мире мало времени, чтобы развить понятие о призраках и сверхъестественном, но это не должно вас останавливать.Если вы не уверены, преследует ли ваш дом паранормальная сущность или нет, то обычная чистка не повредит, а иногда она даже может творить чудеса. Готов поспорить, в вашем городе есть медиумы и священники, которые могут справиться с такой работой. Даже если вы не можете найти кого-то из местного населения, вы всегда можете просто выйти в интернет и найти более или менее вменяемые инструкции. Это конечно не так эффективно, но лучше, чем ничего.Правило № 9Если вы действительно чувствуете, что находитесь в опасности, попросите кого-нибудь провести экзорцизм.Это шаг, который никто не хочет делать, но отчаянные времена требуют отчаянных мер. Священники и духовные лидеры - это то, что вам нужно. Даже если вы сами не религиозный человек, эти люди часто знают как помочь.Есть некоторые доказательства того, что Сэм пытался сам провести, своего рода экзорцизм, но, видимо, по каким-то причинам это не сработало.Сэм некоторое время собирал доказательства и накопил множество улик. У него были аудиозаписи, которые зафиксировали удары по стенам, и шаги на чердаке. Он снял несколько видео, но ни одно из них не показывало ничего необычного. Кроме последнего… Но к этому моменту было уже слишком поздно. В своем дневнике он так же написал, что несколько раз сталкивался с тем, что в доме поднимались предметы, но, к сожалению, у него не было записанных материалов доказывающих это.Из записи дневника Сэма Галлера:Правило № 10Что бы вы ни делали, не пытайтесь противодействовать духу.Это должно быть само собой разумеющееся, но гневно бросить вызов духу или осмелиться вызвать его - это действительно не самая лучшая идея. Но, как вы уже догадались, Сэм и его неограниченный поток тестостерона решили сделать именно это.Однажды ночью он напился и начал размышлять обо всем, что происходило. Сэм всегда был скептиком, но даже он не мог игнорировать психологическое воздействие на свою семью, независимо от того, было ли это плодом воображения или нет. Он понял, что его отношения с его женой и детьми последнее время были сильно напряжены, и его новый дом стал основной причиной их ссор. Это очень разозлило Сэма. Поэтому Сэм встал и закричал в своем пустом доме, чтобы дух вышел и встретился с ним лицом к лицу. Но его встретила только тишина, и он снова закричал. Ни разу дух не ответил на его призыв. После нескольких подробных выходок он разразился смехом, вероятно считая себя умалишённым.Вскоре Сэм установил видеокамеру в своей спальне, в надежде получить реальные доказательства, и в ту ночь он действительно их получил.Из материалов видеосъемки:Сэм, казалось, боролся, но его тело не двигалось. Кто-то считает, что он страдал от сонного паралича, из-за которого он был временно парализован. Его глаза продолжали быстро метаться по комнате. Потом случилось то, что никто, кто видел видео, не смог объяснить этого.Несколько дней спустя Сэм был найден мертвым в своей постели его женой Джанет. После вскрытия Сэма, полиция решила, что он умер от удушения. Полицейские обыскали дом и не нашли не каких следов проникновения. Не было никаких признаков взлома и ничего не было украдено.Полиция, конечно, опровергала все доводы о том, что во всем виновата сверхъестественная сила. Они проводили интервью с соседями, друзьями и членами семьи, но ни один из них не казался подозрительным, к тому же у всех было железное алиби.Полицейские так же допрашивала и меня, ибо в прошлом Джанет была моей девушкой. И это было достаточной причиной, чтобы заподозрить меня, но я так же предоставил полиции алиби, и они быстро отвязались от меня.Это подводит нас к моему последнему правилу;Правило № 11.Убедитесь, что вы исключили все остальные варианты, прежде чем прийти к выводу, что ваш дом действительно посещается призраками.Если бы только Сэм потратил немного больше времени на изучение своего дома и самого себя, то, возможно, сейчас он был бы жив. Возможно, он нашел бы беспроводные динамики, спрятанные на его чердаке, которые воспроизводили шумы в доме. Возможно, он нашел бы пятна в воздуховодах, которые выпускали небольшие дозы галлюциногенных препаратов в его дом. Возможно, он бы услышал еле слышные звуки свистка для отпугивания собак, из-за которого его лабрадоры так странно реагировали.Если бы он хотя бы потрудился проверить свою пищу, возможно, он бы обнаружил следы суксаметония, парализующего токсина, который после приема делает человека неподвижным и в то же время чувствующим боль. Но, конечно, это было бы трудно заметить, так как даже коронеры обычно не проверяют наличие этого вещества в организме, если этого не требует специальная экспертиза.Независимо от того, что вы на самом деле думаете обо всём этом, все это снова возвращает нас к самому Сэму. Если бы он был порядочным человеком и не унижал своих сверстников на каждом шагу. Если бы он не был таким упрямым и гордым. Если бы только он не строил интриги с моей девушкой за моей спиной, которые в конечном итоге оставили меня без Джанет, тем самым разрушив наше будущее и отправив меня в нарастающую глубину тяжелой депрессии, тогда все было бы для него иначе.Итак, вы должно быть удивлены? Думаете это мое признание? Нет, конечно, нет. Это только мой список предложений и правил того, как все могло сложиться по-другому для Сэма и его семьи. Все это - гипотетические объяснения, и их ни в коем случае нельзя считать компромиссными доказательствами, которые будут использованы в суде против меня или кого-либо еще по этому делу.Кроме того, если бы это действительно было мое признание, то это сделало бы любого, кто читает это, соучастником в убийстве, и мы, конечно, этого не хотели бы. Я надеюсь, что вы понимаете это, и я надеюсь, что мы можем, в этом отношении, доверять друг другу. Я полагаю, вы бы не хотели, чтобы в ваш дом поселилось приведение.Автор: Грициан Андреев.

Ключевые слова: Привидения рассказ смерть дом

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